Зинедин Зидан ще бъде официално представен като селекционер на Франция след 5 дни

Зинедин Зидан ще бъде представен като селекционер на френския национален отбор във вторник (28 юли), стана ясно след като футболната федерация в страната (FFF) свика пресконференция, за да представи новия наставник. Името на легендарния халф не се споменава, но е публична тайна от месеци, че именно той ще е наследникът на Дешан.

Според неофициална информация, 54-годишният Зидан, който спечели Световното първенство през 1998 г. и Евро 2000 като играч на Франция, е подписал договор със „сините“ до средата на 2030 г.

Зидан беше треньор на Реал Мадрид от 2016 до 2018 г. и след това отново от 2019 до 2021 г., като спечели Шампионската лига три пъти и титлата в испанското първенство - два пъти.

Той е най-добрият френски футболист, макар че някои хора могат да твърдят това и за Платини или за Мбапе. Зизу е артист и изключително харизматичен човек, превърнал се в символ – както в спорта, така и в националното съзнание.

В последните пет години живя далеч от светлините на прожекторите и прекара време със семейството си, което му осигури необходимото спокойствие и тишина. През това време Зизу се изявяваше предимно в благотворителни мачове или като посланик на някои от компаниите, с които си партнира. Все още живее в Испания, а сега не е само баща, но и дядо.

Той присъства на мондиала тази година, но само за да гледа сина си, който играе за Алжир. Въпреки това не направи нито един коментар, което демонстрира уважението му към Дешан и отбора.