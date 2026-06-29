Шестима души бяха застреляни в германския град Щаде! Има задържан

Шестима души бяха застреляни днес в младежки център в Северна Германия, като видео кадри, разпространени от в. "Билд", показаха по-късно как полицията обгражда и задържа двама души от кола, която се движи по път със спукана гума, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.
Полицията определи инцидента като убийство с множество жертви в град Щаде, близо до пристанищния град Хамбург.
Мотивът за нападението засега не е ясен.
Списание "Шпигел", позовавайки се на получена от изданието информация, съобщи, че вероятно става въпрос за лично, а не за политическо или екстремистко нападение.
Полицията заяви, че двама души са задържани, включително заподозреният стрелец, и предупреди хората да стоят далече от района, където е станал инцидентът, но по-късно обяви, че няма опасност за обществеността.
Германските медии първоначално съобщиха, че четири жени и един мъж са мъртви. По-късно полицията заяви, че шести възрастен е починал в болница от раните си.
Полицията каза, че инцидентът е станал в младежки център в Щаде, град с близо 50 000 души, разположен западно от Хамбург. Медиите допълват, че на мястото има съоръжения за майки и деца. Видео кадри, публикувани от в. "Билд", показаха кола със спукана дясна гума, която забавя движението си на път с дървета отстрани. След това полицаи с оръжия се затичаха към колата и задържаха двама души, които бяха накарани да легнат по очи на земята. Полицията отцепи района близо до младежкия център, а на мястото на инцидента присъстваха съдебни експерти в бели костюми и цивилни полицаи.
Основната версия за мотива за престъплението, по която работи полицията, е семейна трагедия в широкия смисъл на това понятие, съобщи Франс прес.
Масовите стрелби са рядкост в Германия, особено в сравнение със САЩ. През 2023 г. въоръжен мъж в Хамбург застреля шестима души, преди да се самоубие, в зала на "Свидетелите на Йехова". През 2016 г. 18-годишен германец от ирански произход, обсебен от масовите убийства, застреля най-малко девет души в Мюнхен, припомня Ройтерс.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Има съобщения за няколко заподозрени
щом е така
Коментиран от #5, #15, #32
15:35 29.06.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Кравария убер алес
Коментиран от #11
15:36 29.06.2026
4 Това ще да е бил
Коментиран от #47, #60
15:36 29.06.2026
5 Ами
До коментар #1 от "Има съобщения за няколко заподозрени":Да се трепят там, няма да заплачем за тях
Коментиран от #37
15:38 29.06.2026
6 Да се обзаложим ли?!
А и този...,,младежки център",много ми мяза и той да е населен,със същият контингент...!
Коментиран от #22
15:45 29.06.2026
7 000
Коментиран от #9, #46
15:58 29.06.2026
8 ИМАЛО ЕДНО ВРЕМЕ
16:00 29.06.2026
9 Еми не беше...!
До коментар #7 от "000":Но стана...,за съжаление!
А такава подредена и образцова държава беше...!
Коментиран от #12
16:02 29.06.2026
10 Не ги щадят
16:05 29.06.2026
11 Софийски селянин,Пенсионер
До коментар #3 от "Кравария убер алес":Ама те самите шваби са си виновни преди години като гласуваха за нейната партия..
И след това като Канцлер направи тези поразии..
За пореден път казвам че на жени власт не трябва да се дава,както е в момента с Урсулата и сие..
Ще погребат и така загиващият Г.й ЕС..
16:06 29.06.2026
12 Пенсионер ОСВ
До коментар #9 от "Еми не беше...!":И аз съм на същото мнение,преди 20 години бачках там и много добре знам какво беше...
16:09 29.06.2026
13 Химик
Коментиран от #17
16:10 29.06.2026
14 Дудов
16:11 29.06.2026
15 Точно така
До коментар #1 от "Има съобщения за няколко заподозрени":от инженерите, архитектите, лекарите. Добре сте дошли.
16:13 29.06.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Сила
До коментар #13 от "Химик":Астрофизик ...астронавт от Кандахар !!!
16:16 29.06.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Усетил е рунтавия
Коментиран от #21, #42
16:18 29.06.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Да бе
До коментар #19 от "Усетил е рунтавия":Айзе грухаю си в коптора и не се опитвай да промиваш мозъци
Ясна е че мисленето ти е слабата страна, ако въобще има силна
16:20 29.06.2026
22 Последния Софиянец
До коментар #6 от "Да се обзаложим ли?!":Младежките центрове в Германия са убежища за мигранти.
16:20 29.06.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Стрелбата
И младежи.
Мотивите за нападението могат да бъдат различни - от семейно - битови до тероризъм.
Копеите да не бързат да спелулират!
После да няма изненадани?
Коментиран от #53
16:21 29.06.2026
25 Здравей
До коментар #16 от "Цвете":Хубавите коли вече се произвеждат в Китай. Както и всичко което се продава в Европа. И телефонът или компютърът от който пишеш е или от Китай или Индия. В най добрия случай от Малайзия. Европа вече произвежда таратанци
Коментиран от #66
16:23 29.06.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Мунчо от село Бузовград
До коментар #16 от "Цвете":Цвете,цвете ще увехнеш много бързо ,ако те натискат ежедневно с подрязания,венест пистолет.
16:25 29.06.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Слушай ма китко
До коментар #16 от "Цвете":не знаем от кой пол от 32-та си ,но от време на време се всшлувай в това което говорят хора, които живеят там или многократно за дълго време са били там
16:30 29.06.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Хи хи хи
До коментар #26 от "Копейките":Няма нужда от"копейки"
тя европата се погребва сама.......
Още новини от и за усръйнъ ???!
16:37 29.06.2026
32 Яяяяяя
До коментар #1 от "Има съобщения за няколко заподозрени":Ако бяха те, щяха да напишат от къде идват, само на 404 граждани не споменават произхода
16:42 29.06.2026
33 Слушай ма китко
До коментар #18 от "Цвете":прочети коментарите към твоя пост под 16
25, 29
16:45 29.06.2026
34 НиЕдна
16:51 29.06.2026
35 Фен
16:55 29.06.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 няма
До коментар #5 от "Ами":опасност за широката общественост...а тези убити и ранени от кои бяха ? от широката или как да ги наричате в германска джамахерия..Ще питаме терористи..или те не са такива и жертвите сами са виновни..нямали работа в този Център по това време на деня..Забравих ..Путин е виновен..
17:14 29.06.2026
38 Хер Флик
17:14 29.06.2026
39 Евроджендър
17:15 29.06.2026
40 СлушамеНемците
17:21 29.06.2026
41 руzко = боклук
17:26 29.06.2026
42 Чети , застреляни
До коментар #19 от "Усетил е рунтавия":Ти ще си следващият .
Но ще си от тия ,,муш муш,,
Ох.
17:27 29.06.2026
43 Трътлю
Коментиран от #67
17:35 29.06.2026
44 Русофилия сър
17:55 29.06.2026
45 тъмнозелени
18:01 29.06.2026
46 Пепа
До коментар #7 от "000":Щото пък кочината БГ ти е роден дом и на сърце родната помия??!!
18:07 29.06.2026
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Четете, копейки:
Коментиран от #49, #50, #51
18:09 29.06.2026
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 До копейте
Коментиран от #54
18:15 29.06.2026
53 И кво,като има ...,,изненади"?!
До коментар #24 от "Стрелбата":Боли ме фара!
Най-много да си сипа една ракийка...😝?!
18:56 29.06.2026
54 Ама то щот...
До коментар #52 от "До копейте":...нашите мургавели,са малко...?!
18:57 29.06.2026
55 западналите
19:40 29.06.2026
56 Гражданската война
Еми очакваше се... Нямаше друг начин. Народът вече не издържа произвола на самоезбраните и самозабравилите се... Те съсипаха хубавата Германия...
19:40 29.06.2026
57 КОЙ ДА ПРЕДПОЛАГА
19:41 29.06.2026
58 НЕ МОЕ МИ СВЪРШИ ДЕНЯ
19:43 29.06.2026
59 УРСУЛАТА
19:51 29.06.2026
60 Този коментар е премахнат от модератор.
61 Булгартъпак
20:30 29.06.2026
62 неразбрал
Коментиран от #69
20:45 29.06.2026
63 Не на злобата
Защо бе хора?
Зако сте толкова зли и злобни?
20:49 29.06.2026
64 Мандо
20:49 29.06.2026
65 Мими Кучева🐕
20:59 29.06.2026
66 Я пак?!
До коментар #25 от "Здравей":Хубавите коли били от Китай?!?!
21:16 29.06.2026
67 бай Ставри
До коментар #43 от "Трътлю":искаш разширение
21:17 29.06.2026
68 Виждов
21:21 29.06.2026
69 мислещ
До коментар #62 от "неразбрал":В тесният смисъл семейство е традиционното семейство. В широкият смисъл семейство значи чадата на Меркел и сие.
21:24 29.06.2026