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Шестима души бяха застреляни в германския град Щаде! Има задържан

Шестима души бяха застреляни в германския град Щаде! Има задържан

29 Юни, 2026 15:33, обновена 29 Юни, 2026 19:48 6 675 69

  • германия-
  • стрелба-
  • фридрих мерц-
  • алтернатива за германия

Стрелбата е станала в младежки център в центъра на този град с малко под 50 хиляди жители

Шестима души бяха застреляни в германския град Щаде! Има задържан - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Шестима души бяха застреляни днес в младежки център в Северна Германия, като видео кадри, разпространени от в. "Билд", показаха по-късно как полицията обгражда и задържа двама души от кола, която се движи по път със спукана гума, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Полицията определи инцидента като убийство с множество жертви в град Щаде, близо до пристанищния град Хамбург.

Мотивът за нападението засега не е ясен.

Списание "Шпигел", позовавайки се на получена от изданието информация, съобщи, че вероятно става въпрос за лично, а не за политическо или екстремистко нападение.

Полицията заяви, че двама души са задържани, включително заподозреният стрелец, и предупреди хората да стоят далече от района, където е станал инцидентът, но по-късно обяви, че няма опасност за обществеността.

Германските медии първоначално съобщиха, че четири жени и един мъж са мъртви. По-късно полицията заяви, че шести възрастен е починал в болница от раните си.

Полицията каза, че инцидентът е станал в младежки център в Щаде, град с близо 50 000 души, разположен западно от Хамбург. Медиите допълват, че на мястото има съоръжения за майки и деца. Видео кадри, публикувани от в. "Билд", показаха кола със спукана дясна гума, която забавя движението си на път с дървета отстрани. След това полицаи с оръжия се затичаха към колата и задържаха двама души, които бяха накарани да легнат по очи на земята. Полицията отцепи района близо до младежкия център, а на мястото на инцидента присъстваха съдебни експерти в бели костюми и цивилни полицаи.

Основната версия за мотива за престъплението, по която работи полицията, е семейна трагедия в широкия смисъл на това понятие, съобщи Франс прес.

Масовите стрелби са рядкост в Германия, особено в сравнение със САЩ. През 2023 г. въоръжен мъж в Хамбург застреля шестима души, преди да се самоубие, в зала на "Свидетелите на Йехова". През 2016 г. 18-годишен германец от ирански произход, обсебен от масовите убийства, застреля най-малко девет души в Мюнхен, припомня Ройтерс.


Германия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Има съобщения за няколко заподозрени

    146 2 Отговор
    демек мургави субекти с тъмни дрехи
    щом е така

    Коментиран от #5, #15, #32

    15:35 29.06.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Кравария убер алес

    176 6 Отговор
    Некой "инженер или лекар" се е "защитавал". Меркел, Меркел какво причини на тази подредена държава...

    Коментиран от #11

    15:36 29.06.2026

  • 4 Това ще да е бил

    132 23 Отговор
    някой украински младеж, комуто е предстояло връщане в родината да защитава зеления наркоман и бизнес интересите на Бай Дън... предпочел е да живее доживот в затвора в Германия, отколкото да живее още максимум месец на фронта в 404...

    Коментиран от #47, #60

    15:36 29.06.2026

  • 5 Ами

    70 10 Отговор

    До коментар #1 от "Има съобщения за няколко заподозрени":

    Да се трепят там, няма да заплачем за тях

    Коментиран от #37

    15:38 29.06.2026

  • 6 Да се обзаложим ли?!

    125 3 Отговор
    Че убиецът е от...,,Меркеловите инженери,или лекари"...!
    А и този...,,младежки център",много ми мяза и той да е населен,със същият контингент...!

    Коментиран от #22

    15:45 29.06.2026

  • 7 000

    70 13 Отговор
    Не ме интересува кочината германия. Ясно?

    Коментиран от #9, #46

    15:58 29.06.2026

  • 8 ИМАЛО ЕДНО ВРЕМЕ

    105 7 Отговор
    ГЕРМАНИЯ.

    16:00 29.06.2026

  • 9 Еми не беше...!

    86 2 Отговор

    До коментар #7 от "000":

    Но стана...,за съжаление!
    А такава подредена и образцова държава беше...!

    Коментиран от #12

    16:02 29.06.2026

  • 10 Не ги щадят

    61 2 Отговор
    В това Щаде, ей! Вече масови разстрели дори и в едно време дисциплинираната Германия!

    16:05 29.06.2026

  • 11 Софийски селянин,Пенсионер

    82 3 Отговор

    До коментар #3 от "Кравария убер алес":

    Ама те самите шваби са си виновни преди години като гласуваха за нейната партия..
    И след това като Канцлер направи тези поразии..
    За пореден път казвам че на жени власт не трябва да се дава,както е в момента с Урсулата и сие..
    Ще погребат и така загиващият Г.й ЕС..

    16:06 29.06.2026

  • 12 Пенсионер ОСВ

    65 2 Отговор

    До коментар #9 от "Еми не беше...!":

    И аз съм на същото мнение,преди 20 години бачках там и много добре знам какво беше...

    16:09 29.06.2026

  • 13 Химик

    66 1 Отговор
    Това някой от новите физици ли е бил с пистолета?

    Коментиран от #17

    16:10 29.06.2026

  • 14 Дудов

    63 7 Отговор
    Местн жител бил.Внос от Украйна

    16:11 29.06.2026

  • 15 Точно така

    50 1 Отговор

    До коментар #1 от "Има съобщения за няколко заподозрени":

    от инженерите, архитектите, лекарите. Добре сте дошли.

    16:13 29.06.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Сила

    52 6 Отговор

    До коментар #13 от "Химик":

    Астрофизик ...астронавт от Кандахар !!!

    16:16 29.06.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Усетил е рунтавия

    8 68 Отговор
    Арестович се разкайва публично! В прав текст си признава големите грешки и направо си посипва главата с пепел. Най-накрая прогледна и си каза, че най-голямата му глупост е била да вярва в „адекватността“ на Кремъл. Сам призна, че Путин се оказа пълно откачило без никакви спирачки, което въвлече Русия в тази проклета и безсмислена война. Сега Арестович се изповядва как е подценил коравия дух на Украйна и как никой не е очаквал Европа да се обедини по такъв брутален начин срещу руската агресия. Пълно покаяние – руските планове се провалиха по всички параграфи и дори неговите илюзии окончателно рухнаха пред очите на всички!

    Коментиран от #21, #42

    16:18 29.06.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Да бе

    44 7 Отговор

    До коментар #19 от "Усетил е рунтавия":

    Айзе грухаю си в коптора и не се опитвай да промиваш мозъци
    Ясна е че мисленето ти е слабата страна, ако въобще има силна

    16:20 29.06.2026

  • 22 Последния Софиянец

    60 1 Отговор

    До коментар #6 от "Да се обзаложим ли?!":

    Младежките центрове в Германия са убежища за мигранти.

    16:20 29.06.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Стрелбата

    5 45 Отговор
    се е случила в социално заведение, в което живеят и майки с деца.
    И младежи.
    Мотивите за нападението могат да бъдат различни - от семейно - битови до тероризъм.
    Копеите да не бързат да спелулират!
    После да няма изненадани?

    Коментиран от #53

    16:21 29.06.2026

  • 25 Здравей

    65 6 Отговор

    До коментар #16 от "Цвете":

    Хубавите коли вече се произвеждат в Китай. Както и всичко което се продава в Европа. И телефонът или компютърът от който пишеш е или от Китай или Индия. В най добрия случай от Малайзия. Европа вече произвежда таратанци

    Коментиран от #66

    16:23 29.06.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Мунчо от село Бузовград

    17 2 Отговор

    До коментар #16 от "Цвете":

    Цвете,цвете ще увехнеш много бързо ,ако те натискат ежедневно с подрязания,венест пистолет.

    16:25 29.06.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Слушай ма китко

    29 1 Отговор

    До коментар #16 от "Цвете":

    не знаем от кой пол от 32-та си ,но от време на време се всшлувай в това което говорят хора, които живеят там или многократно за дълго време са били там

    16:30 29.06.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Хи хи хи

    31 2 Отговор

    До коментар #26 от "Копейките":

    Няма нужда от"копейки"

    тя европата се погребва сама.......

    Още новини от и за усръйнъ ???!

    16:37 29.06.2026

  • 32 Яяяяяя

    29 0 Отговор

    До коментар #1 от "Има съобщения за няколко заподозрени":

    Ако бяха те, щяха да напишат от къде идват, само на 404 граждани не споменават произхода

    16:42 29.06.2026

  • 33 Слушай ма китко

    20 1 Отговор

    До коментар #18 от "Цвете":

    прочети коментарите към твоя пост под 16

    25, 29

    16:45 29.06.2026

  • 34 НиЕдна

    22 2 Отговор
    Така ,така... Днеска 5, утре 10... Либерастна ценност ниЕдна.

    16:51 29.06.2026

  • 35 Фен

    23 1 Отговор
    Доктор от Афганистан?

    16:55 29.06.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 няма

    25 0 Отговор

    До коментар #5 от "Ами":

    опасност за широката общественост...а тези убити и ранени от кои бяха ? от широката или как да ги наричате в германска джамахерия..Ще питаме терористи..или те не са такива и жертвите сами са виновни..нямали работа в този Център по това време на деня..Забравих ..Путин е виновен..

    17:14 29.06.2026

  • 38 Хер Флик

    14 1 Отговор
    Яяяя, Яяяяя, Гуууууд, Аааалесссссс, Шнеллааааа

    17:14 29.06.2026

  • 39 Евроджендър

    18 1 Отговор
    Сигурно са само хабибита

    17:15 29.06.2026

  • 40 СлушамеНемците

    28 2 Отговор
    Немците убиха местните магазини и пазарачета - докато се настанат във всеки град и всеки квартал - за да ти продват български хляб с немска надценка. Голям успех - десетилетия им плащахме за да възпитават мързеливо безработно поколение и сега се оказва, че дори не сме им правили услуга както си мислеха. Фолксваген се чуди дали ще оцелее ... от много акъл, а ние като до сега им правихме части - сега нищо няма да правим, защото им се вързахме за 3-ти път (след първата и втората светова) - и пак резултата ще е същия и пак Китай или Индия ще са ни виновни сега - никога Германия :) Ако след осбождението нямахме немски цар - нямаше да влезем в две световни войни и сега щяхме да сме в топ 10 държави в света

    17:21 29.06.2026

  • 41 руzко = боклук

    2 15 Отговор
    нещо крещял ли е ?

    17:26 29.06.2026

  • 42 Чети , застреляни

    9 1 Отговор

    До коментар #19 от "Усетил е рунтавия":

    Ти ще си следващият .
    Но ще си от тия ,,муш муш,,
    Ох.

    17:27 29.06.2026

  • 43 Трътлю

    9 3 Отговор
    Пет прахосани животеца. Да бяха ги хвърлили на Източния фронт да умрат за Friedrich Merz

    Коментиран от #67

    17:35 29.06.2026

  • 44 Русофилия сър

    3 13 Отговор
    Поредния дрогиран русофил

    17:55 29.06.2026

  • 45 тъмнозелени

    12 1 Отговор
    инженери?

    18:01 29.06.2026

  • 46 Пепа

    3 1 Отговор

    До коментар #7 от "000":

    Щото пък кочината БГ ти е роден дом и на сърце родната помия??!!

    18:07 29.06.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Четете, копейки:

    3 10 Отговор
    Германските медии, позовавайки се на източници от полицията, разкриват, че нападението е битово или семейно престъпление (Beziehungstat), свързано с лични взаимоотношения. Официално са изключени политически или терористични подбуди.Новите разкрития по случая към този час включват:Профил на мястото и мотиваСпецифика на центъра: Стрелбата е извършена в специализиран дом за настаняване на млади самотни майки с техните деца.Личен конфликт: Разследващите съобщават, че извършителят е имал директна семейна или лична връзка с институцията и хората в нея. Насоката на разследването е за отмъщение или конфликт след раздяла.Жертвите: Потвърдена е самоличността на петимата загинали — това са четири жени и един мъж (всичките пълнолетни). Няма пострадали деца в близката детска градина и училище.

    Коментиран от #49, #50, #51

    18:09 29.06.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 До копейте

    2 8 Отговор
    3 милиона рушки раби бачкат в германистан.

    Коментиран от #54

    18:15 29.06.2026

  • 53 И кво,като има ...,,изненади"?!

    1 1 Отговор

    До коментар #24 от "Стрелбата":

    Боли ме фара!
    Най-много да си сипа една ракийка...😝?!

    18:56 29.06.2026

  • 54 Ама то щот...

    8 0 Отговор

    До коментар #52 от "До копейте":

    ...нашите мургавели,са малко...?!

    18:57 29.06.2026

  • 55 западналите

    9 1 Отговор
    изтекоха в канала!!!

    19:40 29.06.2026

  • 56 Гражданската война

    11 1 Отговор
    Започна. Европейци против навлеци. Местно население против продажната и фашистка власт..
    Еми очакваше се... Нямаше друг начин. Народът вече не издържа произвола на самоезбраните и самозабравилите се... Те съсипаха хубавата Германия...

    19:40 29.06.2026

  • 57 КОЙ ДА ПРЕДПОЛАГА

    11 2 Отговор
    Че Германия толкова ще западне.

    19:41 29.06.2026

  • 58 НЕ МОЕ МИ СВЪРШИ ДЕНЯ

    13 1 Отговор
    Къде ми е статията за успехите на Зеленски??

    19:43 29.06.2026

  • 59 УРСУЛАТА

    11 1 Отговор
    Важно е да има траншове за войната на Зеленски. Тъй връща 20%.

    19:51 29.06.2026

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Булгартъпак

    7 1 Отговор
    Дойчландистан джамахирен унд ислямистанд

    20:30 29.06.2026

  • 62 неразбрал

    4 0 Отговор
    Не можах да разбера какво значи "семейна трагедия в широк смисъл", а това била основната версия за мотива.

    Коментиран от #69

    20:45 29.06.2026

  • 63 Не на злобата

    2 1 Отговор
    Такава копейкаджийска омраза и тъпотия се сее в този сайт.
    Защо бе хора?
    Зако сте толкова зли и злобни?

    20:49 29.06.2026

  • 64 Мандо

    2 0 Отговор
    Ливния сезон е отворен , 100 точки за чукнат бош

    20:49 29.06.2026

  • 65 Мими Кучева🐕

    4 0 Отговор
    Спор за паркомясто между ядрен физик от Афганистан и лекар хирург от Сирия.🦍🦍🦍🥳🤣👍

    20:59 29.06.2026

  • 66 Я пак?!

    1 0 Отговор

    До коментар #25 от "Здравей":

    Хубавите коли били от Китай?!?!

    21:16 29.06.2026

  • 67 бай Ставри

    1 0 Отговор

    До коментар #43 от "Трътлю":

    искаш разширение

    21:17 29.06.2026

  • 68 Виждов

    0 0 Отговор
    Ето за къде бил сериозния трафик на късо и друго оръжие без номера, с ТИР-ове от Турция за посока запад. И каквото продадат пътьом. Все по някакви от 2 до 12 броя от кръгло число ги няма в товара. Тираджиите са на самоиздръжка . Каквото си продадат.

    21:21 29.06.2026

  • 69 мислещ

    0 0 Отговор

    До коментар #62 от "неразбрал":

    В тесният смисъл семейство е традиционното семейство. В широкият смисъл семейство значи чадата на Меркел и сие.

    21:24 29.06.2026

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