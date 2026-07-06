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Деца и цивилни сред пострадалите при атаки с дронове в Белгородска област и Запорожие
  Тема: Украйна

Деца и цивилни сред пострадалите при атаки с дронове в Белгородска област и Запорожие

6 Юли, 2026 22:51, обновена 6 Юли, 2026 23:13 669 19

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  • дронове-
  • белгородска област-
  • запорожие

Ранени са седем души в Русия, а при удар в Запорожие има загинали и пострадали цивилни, съобщават руски и украински източници

Деца и цивилни сред пострадалите при атаки с дронове в Белгородска област и Запорожие - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Тийнейджър е бил хоспитализиран след атака с дрон срещу пътнически автобус в понеделник следобед в Белгородска област, съобщи регионалната оперативна група, цитирана от „Интерфакс“, предава News.bg.

Броят на ранените при атаката с дрон срещу автобус по магистралата Николское-Таврово в Белгородска област се е увеличил до седем. 16-годишно момче е прието в регионалната детска клинична болница с рана от шрапнел в крака, съобщават властите.

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По-рано в понеделник изпълняващият длъжността областен губернатор Александър Шуваев съобщи за шестима ранени, включително две деца, при атака с дрон срещу автобус в същия район.

Освен това според оперативната група дрон е ударил обект на бизнес в село Белянка в Шебекински район, като е повредил сграда и камион. В село Красний Октябр FPV дрон е повредил инфраструктурен обект.

В отделен случай в Запорожие двама души са били убити, а деветима ранени при руска атака срещу бензиностанция, съобщи началникът на Запорожката областна военна администрация Иван Федоров, цитиран от „Укринформ“.

По думите му руски дрон е ударил сграда на бензиностанция в областния център, като е повредил превозни средства на място. Сред ранените има и осемгодишно момче.

Жертвите са 18-годишна жена и 41-годишен мъж. Според местните власти руските сили са атакували бензиностанции в Запорожие още от сутринта, като по-ранни данни сочеха за трима ранени.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Град Козлодуй

    5 3 Отговор
    Нищо им няма.

    Коментиран от #7

    23:17 06.07.2026

  • 2 Летец Пешеходец

    6 9 Отговор
    Войната, не е "мач на една врата". Руснаците тепърва ще усетят всички "прелести" на войната.

    Коментиран от #4, #9

    23:19 06.07.2026

  • 3 Наблюдател

    11 3 Отговор
    В Киев още гърмят и се взривяват боеприпаси с убеднен уран и летят във всички посоки. Заводът в който бяха складирани беше посетен от Циркон с чип от пералня, а зарята е епична.
    Нивото на радиация е скочило многократно и евакуират хората в района.
    На украинците нещо не им е вече весело и не издават марки с кримския мост, защото над Киев вече слънцето не свети.

    Коментиран от #11

    23:19 06.07.2026

  • 4 Наблюдател

    2 2 Отговор

    До коментар #2 от "Летец Пешеходец":

    Съгласен съм.

    23:20 06.07.2026

  • 5 Всяка вечер 8,4 милиарди души по света

    6 6 Отговор
    Заспиват щастливи,че не са се родили руснаци.

    23:22 06.07.2026

  • 6 Летец пешеходец

    7 4 Отговор
    В Киев е веселба като на циганска сватба. Отвсякъде пуцат фойерверки.
    Киевчани празнуват , сигурно са им пуснали тока....хаха....но май им пуснаха 20 искандера и 10 циркона на центрофуга с предпране.

    Коментиран от #13

    23:28 06.07.2026

  • 7 Наблюдател

    3 3 Отговор

    До коментар #1 от "Град Козлодуй":

    Съгласен съм.Руснаците са свикнали да мрат за тоя дето клати гората.

    Коментиран от #19

    23:30 06.07.2026

  • 8 ФАКТ

    3 2 Отговор
    видисх ли русхлиак..... тепасх.. на миасто.. СЛАВА ГЕРОИАМ.... СТЕПАн БАНДЕРА...... РУСХКО ТРЕПА4

    23:33 06.07.2026

  • 9 ФАКТ

    3 2 Отговор

    До коментар #2 от "Летец Пешеходец":

    Сорос каза на Пуслер да се евг и ботоксовото веднага го послуша.

    23:37 06.07.2026

  • 10 Владимир Сополин

    3 1 Отговор
    Гледам кадри от Белгородска област.Кочина.

    23:38 06.07.2026

  • 11 Ние

    2 4 Отговор

    До коментар #3 от "Наблюдател":

    Велик си Путине! Води ни!

    Коментиран от #15

    23:40 06.07.2026

  • 12 Украинско зло

    1 1 Отговор
    Така зеленото украинско недоразумение показва че "иска мир". Какво искате от един полудял наркоман. Разруши Украйна за да си купи златни тоалетни, той и генералите. Аз се чудя как украинците не са му светили маслото още?

    23:41 06.07.2026

  • 13 Абе

    3 0 Отговор

    До коментар #6 от "Летец пешеходец":

    Още ли Путин не може да се справи с един клоун наркоман и несъществуваща държава?

    23:43 06.07.2026

  • 14 Летец Пешеходец

    3 2 Отговор
    Да, украинците ще почнат да си отмъщават. Все повече руски цивилни ще умират в тази война, заради руските удари по украинските градове. До края на този месец започват мащабни украински удари по Москва и Санкт Петербург. И за съжаление, няма да са само по военни обекти. Руснаците да се сърдят на Путин за това.

    Коментиран от #16

    23:45 06.07.2026

  • 15 Карлуково

    2 0 Отговор

    До коментар #11 от "Ние":

    Води ви.

    23:50 06.07.2026

  • 16 Майдан и народен съд за Зеленски

    1 2 Отговор

    До коментар #14 от "Летец Пешеходец":

    Украинците трябва да си отмъстят единствено и само на Зеленски и се надявам да го направят възможно най скоро. Той е този който отказа няколко мирни преговори в името на Великобритания. Той е този който разруши Украйна! Половината население се изнесе. Милиони загинали в една безсмислена война в името на Великобритания.

    Коментиран от #18

    23:50 06.07.2026

  • 17 Летец Пешеходец

    2 0 Отговор
    Войната навлезе в нова фаза. След като неутрализираха руският черноморски флот и на практика поеха контрол над Черно Море, украинците блокираха и руската офанзива по суша. Сега почва битката за контрол над въздушното пространство над Русия. Ежедневно горят руски военни и нефтопреработвателни заводи и прехвалената руска ПВО/ПРО не може да предотврати това. Тези удари се засилват с всеки изминал ден. Русия в този вид, преживява последните си дни. Какво ще се случи с нея през есента, никой не може да каже. Най- вероятно ще свърши, като СССР. Само че, още по- брутално и кърваво.

    23:50 06.07.2026

  • 18 Летец Пешеходец

    1 0 Отговор

    До коментар #16 от "Майдан и народен съд за Зеленски":

    Вярвай си, мечтите са безплатни. Същата фатална илюзия имаха и тези в Кремъл, когато тръгнаха да "превземат" Киев с парадните униформи. Не може да сте толкова заблудени. По вероятно да е някакъв интелектуален дефицит. Как смяташ, че украинците ще посрещнат с хляб и сол тези, които им разрушават домовете, като твърдят, че ги "освобождавали". Това само лумпени и олигофрени, като русофилите може да го вярвате.

    23:56 06.07.2026

  • 19 К/лати

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "Наблюдател":

    М/@йкати

    23:57 06.07.2026

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