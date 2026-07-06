Деца и цивилни сред пострадалите при атаки с дронове в Белгородска област и Запорожие

Тийнейджър е бил хоспитализиран след атака с дрон срещу пътнически автобус в понеделник следобед в Белгородска област, съобщи регионалната оперативна група, цитирана от „Интерфакс“, предава News.bg.
Броят на ранените при атаката с дрон срещу автобус по магистралата Николское-Таврово в Белгородска област се е увеличил до седем. 16-годишно момче е прието в регионалната детска клинична болница с рана от шрапнел в крака, съобщават властите.
По-рано в понеделник изпълняващият длъжността областен губернатор Александър Шуваев съобщи за шестима ранени, включително две деца, при атака с дрон срещу автобус в същия район.
Освен това според оперативната група дрон е ударил обект на бизнес в село Белянка в Шебекински район, като е повредил сграда и камион. В село Красний Октябр FPV дрон е повредил инфраструктурен обект.
В отделен случай в Запорожие двама души са били убити, а деветима ранени при руска атака срещу бензиностанция, съобщи началникът на Запорожката областна военна администрация Иван Федоров, цитиран от „Укринформ“.
По думите му руски дрон е ударил сграда на бензиностанция в областния център, като е повредил превозни средства на място. Сред ранените има и осемгодишно момче.
Жертвите са 18-годишна жена и 41-годишен мъж. Според местните власти руските сили са атакували бензиностанции в Запорожие още от сутринта, като по-ранни данни сочеха за трима ранени.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Град Козлодуй
Коментиран от #7
23:17 06.07.2026
2 Летец Пешеходец
Коментиран от #4, #9
23:19 06.07.2026
3 Наблюдател
Нивото на радиация е скочило многократно и евакуират хората в района.
На украинците нещо не им е вече весело и не издават марки с кримския мост, защото над Киев вече слънцето не свети.
Коментиран от #11
23:19 06.07.2026
4 Наблюдател
До коментар #2 от "Летец Пешеходец":Съгласен съм.
23:20 06.07.2026
5 Всяка вечер 8,4 милиарди души по света
23:22 06.07.2026
6 Летец пешеходец
Киевчани празнуват , сигурно са им пуснали тока....хаха....но май им пуснаха 20 искандера и 10 циркона на центрофуга с предпране.
Коментиран от #13
23:28 06.07.2026
7 Наблюдател
До коментар #1 от "Град Козлодуй":Съгласен съм.Руснаците са свикнали да мрат за тоя дето клати гората.
Коментиран от #19
23:30 06.07.2026
8 ФАКТ
23:33 06.07.2026
9 ФАКТ
До коментар #2 от "Летец Пешеходец":Сорос каза на Пуслер да се евг и ботоксовото веднага го послуша.
23:37 06.07.2026
10 Владимир Сополин
23:38 06.07.2026
11 Ние
До коментар #3 от "Наблюдател":Велик си Путине! Води ни!
Коментиран от #15
23:40 06.07.2026
12 Украинско зло
23:41 06.07.2026
13 Абе
До коментар #6 от "Летец пешеходец":Още ли Путин не може да се справи с един клоун наркоман и несъществуваща държава?
23:43 06.07.2026
14 Летец Пешеходец
Коментиран от #16
23:45 06.07.2026
15 Карлуково
До коментар #11 от "Ние":Води ви.
23:50 06.07.2026
16 Майдан и народен съд за Зеленски
До коментар #14 от "Летец Пешеходец":Украинците трябва да си отмъстят единствено и само на Зеленски и се надявам да го направят възможно най скоро. Той е този който отказа няколко мирни преговори в името на Великобритания. Той е този който разруши Украйна! Половината население се изнесе. Милиони загинали в една безсмислена война в името на Великобритания.
Коментиран от #18
23:50 06.07.2026
17 Летец Пешеходец
23:50 06.07.2026
18 Летец Пешеходец
До коментар #16 от "Майдан и народен съд за Зеленски":Вярвай си, мечтите са безплатни. Същата фатална илюзия имаха и тези в Кремъл, когато тръгнаха да "превземат" Киев с парадните униформи. Не може да сте толкова заблудени. По вероятно да е някакъв интелектуален дефицит. Как смяташ, че украинците ще посрещнат с хляб и сол тези, които им разрушават домовете, като твърдят, че ги "освобождавали". Това само лумпени и олигофрени, като русофилите може да го вярвате.
23:56 06.07.2026
19 К/лати
До коментар #7 от "Наблюдател":М/@йкати
23:57 06.07.2026