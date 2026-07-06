Деца и цивилни сред пострадалите при атаки с дронове в Белгородска област и Запорожие

Тийнейджър е бил хоспитализиран след атака с дрон срещу пътнически автобус в понеделник следобед в Белгородска област, съобщи регионалната оперативна група, цитирана от „Интерфакс“, предава News.bg.

Броят на ранените при атаката с дрон срещу автобус по магистралата Николское-Таврово в Белгородска област се е увеличил до седем. 16-годишно момче е прието в регионалната детска клинична болница с рана от шрапнел в крака, съобщават властите.

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По-рано в понеделник изпълняващият длъжността областен губернатор Александър Шуваев съобщи за шестима ранени, включително две деца, при атака с дрон срещу автобус в същия район.

Освен това според оперативната група дрон е ударил обект на бизнес в село Белянка в Шебекински район, като е повредил сграда и камион. В село Красний Октябр FPV дрон е повредил инфраструктурен обект.

В отделен случай в Запорожие двама души са били убити, а деветима ранени при руска атака срещу бензиностанция, съобщи началникът на Запорожката областна военна администрация Иван Федоров, цитиран от „Укринформ“.

По думите му руски дрон е ударил сграда на бензиностанция в областния център, като е повредил превозни средства на място. Сред ранените има и осемгодишно момче.

Жертвите са 18-годишна жена и 41-годишен мъж. Според местните власти руските сили са атакували бензиностанции в Запорожие още от сутринта, като по-ранни данни сочеха за трима ранени.