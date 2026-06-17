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Гърция предложи да участва в реставрацията на Киевско-Печорската лавра
  Тема: Украйна

Гърция предложи да участва в реставрацията на Киевско-Печорската лавра

17 Юни, 2026 14:35 914 31

  • киев-
  • киевско-печорска лавра-
  • гърция-
  • русия-
  • украйна-
  • лина мендони

Атина потвърждава активната си подкрепа към Украйна в сферата на защитата на културното наследство

Гърция предложи да участва в реставрацията на Киевско-Печорската лавра - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Гръцкото Министерство на културата има намерение да покрие разходите за изготвянето на проекти за възстановяване на Киевско-Печорската лавра, която понесе сериозни щети при руски въздушен удар срещу украинската столица на 15 юни, се казва в писмо на министъра на културата на Гърция Лина Мендони до украинския ѝ колега Тетяна Бережна, съобщи АНА-МПА, предаде БТА.

В писмото Мендони изразява искреното съчувствие и съпричастност на Гърция след руското нападение, което причини щети на Киевско-Печорската лавра – паметник, включен в Списъка на световното културно наследство на ЮНЕСКО, съобщи АНА-МПА.

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В писмото си Лина Мендони безусловно осъжда удара срещу място с изключително архитектурно, историческо, културно и религиозно значение, като подчертава, че културното наследство не трябва да се превръща в цел, нито в средство за употреба по време на въоръжени конфликти.

Същевременно тя потвърждава активната подкрепа на Гърция за Украйна в сферата на защитата на културното наследство.

По-конкретно тя информира за намерението на гръцкото Министерство на културата да поеме разходите за изготвянето на проекти за възстановяване на Киевско-Печорската лавра, както и за подготвянето на меморандум за сътрудничество между базирания в Солун Европейски център за византийски и поствизантийски паметници, който е ръководен от гръцкото културно министерство, и Министерството на културата на Украйна с цел организиране на специализирани семинари за обучение на украински реставратори на старини и произведения на изкуството в Солун.


Гърция
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Варна 3

    10 21 Отговор
    Руснаците не са християни, а имитация на християни.

    14:37 17.06.2026

  • 2 Гориил

    16 6 Отговор
    Гърция би предприела безразсъдна стъпка. Решението за възстановяване може да бъде взето само в Москва.

    14:38 17.06.2026

  • 3 Вертоломей

    13 8 Отговор
    Гърчулята нямат място там.

    14:38 17.06.2026

  • 4 Ами

    14 5 Отговор
    Византийците вън.

    14:39 17.06.2026

  • 5 име

    16 7 Отговор
    Който е дал дефектната ракета от системата пейтриът, той да плаща за реставрацията.

    Коментиран от #23

    14:40 17.06.2026

  • 6 Без име

    10 2 Отговор
    Хитри са гърците, ще направят проекта. Него няма кой да открадне.

    14:41 17.06.2026

  • 7 Голия

    11 2 Отговор
    нашите цървули нищо те са по демонтажа

    14:42 17.06.2026

  • 8 В Хага му е мястото

    3 3 Отговор
    Ана.лноз.аченат.ото кре.тенче носи цялата вина

    14:44 17.06.2026

  • 9 Ами

    9 5 Отговор
    Щетите които понесе Киевско-Печорската лавра
    не бяха от руските удари, а от окраинското ПВО.
    В нета има изобилие от информация по въпроса.

    Коментиран от #29

    14:52 17.06.2026

  • 10 Членовед 🍌

    3 1 Отговор
    Мария Атанасова! На фронт! 🤣🤣🤣🙂

    14:52 17.06.2026

  • 11 Също така

    4 7 Отговор
    И Франция ще участва във възстановяването. А нашата църква се прави, че нищо не е станало не направи дори изявление да осъди руските удари.

    Коментиран от #15, #25

    14:53 17.06.2026

  • 12 Членовед 🍌

    7 6 Отговор
    И къде беше общоевропейският вой и хленчене, когато Украйна изгори панорамата на отбраната на Севастопол? 🙂🙂🙂

    Коментиран от #13

    14:54 17.06.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    2 4 Отговор
    отбраната на Севастопол..б///а///си надъханата копейка дет си...

    Коментиран от #16

    14:59 17.06.2026

  • 15 Пияна сган

    2 4 Отговор

    До коментар #11 от "Също така":

    Кой да осъди Рус.ля.мистан , Сатанаил ли ?

    15:00 17.06.2026

  • 16 Членовед 🍌

    3 2 Отговор

    До коментар #14 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    ...българин всъщност е циганин.
    (с) Радой Ралин

    Коментиран от #18

    15:00 17.06.2026

  • 17 000

    2 1 Отговор
    Лаврата се срещна с американски патриот.

    15:02 17.06.2026

  • 18 коко

    2 2 Отговор

    До коментар #16 от "Членовед 🍌":

    Що не си еб..еш макята,тъпа македонско к,,урво?

    Коментиран от #21, #22

    15:03 17.06.2026

  • 19 Заядлив

    2 1 Отговор
    Да не бързат толкова, че знае ли се. Да мислят след 10 години като свърши войната.

    15:05 17.06.2026

  • 20 Патриарх коко

    2 3 Отговор
    Алудинов, герой России Могамедов- все православни братушки...

    15:06 17.06.2026

  • 21 Членовед 🍌

    2 1 Отговор

    До коментар #18 от "коко":

    Македонецът човек е.
    Не като българин - мръсна циганска измeт
    🤣🤣🤣

    Коментиран от #24, #26

    15:06 17.06.2026

  • 22 Членовед 🍌

    3 1 Отговор

    До коментар #18 от "коко":

    Срещнем се?

    Съм да набия и начука 5 българина заедно.

    Страхливи черни муцyни цигански български

    15:08 17.06.2026

  • 23 Пълни глупости

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "име":

    Толкова са зле Пейтриът, че не могат да насмогнат с производство.

    15:14 17.06.2026

  • 24 Хирург коко

    1 2 Отговор

    До коментар #21 от "Членовед 🍌":

    Ще ти отрежа членчето и ще те накарам да го изядеш с мръсната си копейкинска уста!

    Коментиран от #27, #28

    15:19 17.06.2026

  • 25 м да

    2 0 Отговор

    До коментар #11 от "Също така":

    не прави,защото разрушенията не са от руски удари,а са в резултат на некадърните укри

    15:19 17.06.2026

  • 26 Куку

    2 3 Отговор

    До коментар #21 от "Членовед 🍌":

    Тъпа нагла руска С,вииииня!

    15:21 17.06.2026

  • 27 Членовед 🍌

    0 0 Отговор

    До коментар #24 от "Хирург коко":

    Срещнем се, миризливеца???
    🤣🤣🤣

    15:21 17.06.2026

  • 28 а пък аз

    1 0 Отговор

    До коментар #24 от "Хирург коко":

    ще клъцна твоето и ще те насиляснего

    15:21 17.06.2026

  • 29 Бялджип

    3 0 Отговор

    До коментар #9 от "Ами":

    В мрежите се въртят кадри, как сутринта доста преди взривяването на църквата, чуждестранни и украински медии са монтирали камери за заснемане по съседни сгради..?!

    Коментиран от #30

    15:21 17.06.2026

  • 30 Мико

    1 0 Отговор

    До коментар #29 от "Бялджип":

    В РУСЛЯМИЯ не си ли купувате от китайците охранителни камери?

    15:26 17.06.2026

  • 31 ?????

    1 0 Отговор
    Сградата на която по чудо горя само покрива и няма никакви други поражения е построена през 2000 г. при Кучма.
    И да има кадри как въпреки забраната за фото и видео в Киев предишния ден на съседните покриви се разполагат професионални фотоекипи.
    И много удачно съвпадна със срещата на Г7 на която Зеленски отиде да проси още повече от същото.

    16:13 17.06.2026

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