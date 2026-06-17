Гърция предложи да участва в реставрацията на Киевско-Печорската лавра

Гръцкото Министерство на културата има намерение да покрие разходите за изготвянето на проекти за възстановяване на Киевско-Печорската лавра, която понесе сериозни щети при руски въздушен удар срещу украинската столица на 15 юни, се казва в писмо на министъра на културата на Гърция Лина Мендони до украинския ѝ колега Тетяна Бережна, съобщи АНА-МПА, предаде БТА.

В писмото Мендони изразява искреното съчувствие и съпричастност на Гърция след руското нападение, което причини щети на Киевско-Печорската лавра – паметник, включен в Списъка на световното културно наследство на ЮНЕСКО, съобщи АНА-МПА.

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В писмото си Лина Мендони безусловно осъжда удара срещу място с изключително архитектурно, историческо, културно и религиозно значение, като подчертава, че културното наследство не трябва да се превръща в цел, нито в средство за употреба по време на въоръжени конфликти.

Същевременно тя потвърждава активната подкрепа на Гърция за Украйна в сферата на защитата на културното наследство.

По-конкретно тя информира за намерението на гръцкото Министерство на културата да поеме разходите за изготвянето на проекти за възстановяване на Киевско-Печорската лавра, както и за подготвянето на меморандум за сътрудничество между базирания в Солун Европейски център за византийски и поствизантийски паметници, който е ръководен от гръцкото културно министерство, и Министерството на културата на Украйна с цел организиране на специализирани семинари за обучение на украински реставратори на старини и произведения на изкуството в Солун.