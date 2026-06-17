Гърция предложи да участва в реставрацията на Киевско-Печорската лавра

Гръцкото Министерство на културата има намерение да покрие разходите за изготвянето на проекти за възстановяване на Киевско-Печорската лавра, която понесе сериозни щети при руски въздушен удар срещу украинската столица на 15 юни, се казва в писмо на министъра на културата на Гърция Лина Мендони до украинския ѝ колега Тетяна Бережна, съобщи АНА-МПА, предаде БТА.
В писмото Мендони изразява искреното съчувствие и съпричастност на Гърция след руското нападение, което причини щети на Киевско-Печорската лавра – паметник, включен в Списъка на световното културно наследство на ЮНЕСКО, съобщи АНА-МПА.
В писмото си Лина Мендони безусловно осъжда удара срещу място с изключително архитектурно, историческо, културно и религиозно значение, като подчертава, че културното наследство не трябва да се превръща в цел, нито в средство за употреба по време на въоръжени конфликти.
Същевременно тя потвърждава активната подкрепа на Гърция за Украйна в сферата на защитата на културното наследство.
По-конкретно тя информира за намерението на гръцкото Министерство на културата да поеме разходите за изготвянето на проекти за възстановяване на Киевско-Печорската лавра, както и за подготвянето на меморандум за сътрудничество между базирания в Солун Европейски център за византийски и поствизантийски паметници, който е ръководен от гръцкото културно министерство, и Министерството на културата на Украйна с цел организиране на специализирани семинари за обучение на украински реставратори на старини и произведения на изкуството в Солун.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Варна 3
14:37 17.06.2026
2 Гориил
14:38 17.06.2026
3 Вертоломей
14:38 17.06.2026
4 Ами
14:39 17.06.2026
5 име
Коментиран от #23
14:40 17.06.2026
6 Без име
14:41 17.06.2026
7 Голия
14:42 17.06.2026
8 В Хага му е мястото
14:44 17.06.2026
9 Ами
не бяха от руските удари, а от окраинското ПВО.
В нета има изобилие от информация по въпроса.
Коментиран от #29
14:52 17.06.2026
10 Членовед 🍌
14:52 17.06.2026
11 Също така
Коментиран от #15, #25
14:53 17.06.2026
12 Членовед 🍌
Коментиран от #13
14:54 17.06.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #16
14:59 17.06.2026
15 Пияна сган
До коментар #11 от "Също така":Кой да осъди Рус.ля.мистан , Сатанаил ли ?
15:00 17.06.2026
16 Членовед 🍌
До коментар #14 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":...българин всъщност е циганин.
(с) Радой Ралин
Коментиран от #18
15:00 17.06.2026
17 000
15:02 17.06.2026
18 коко
До коментар #16 от "Членовед 🍌":Що не си еб..еш макята,тъпа македонско к,,урво?
Коментиран от #21, #22
15:03 17.06.2026
19 Заядлив
15:05 17.06.2026
20 Патриарх коко
15:06 17.06.2026
21 Членовед 🍌
До коментар #18 от "коко":Македонецът човек е.
Не като българин - мръсна циганска измeт
🤣🤣🤣
Коментиран от #24, #26
15:06 17.06.2026
22 Членовед 🍌
До коментар #18 от "коко":Срещнем се?
Съм да набия и начука 5 българина заедно.
Страхливи черни муцyни цигански български
15:08 17.06.2026
23 Пълни глупости
До коментар #5 от "име":Толкова са зле Пейтриът, че не могат да насмогнат с производство.
15:14 17.06.2026
24 Хирург коко
До коментар #21 от "Членовед 🍌":Ще ти отрежа членчето и ще те накарам да го изядеш с мръсната си копейкинска уста!
Коментиран от #27, #28
15:19 17.06.2026
25 м да
До коментар #11 от "Също така":не прави,защото разрушенията не са от руски удари,а са в резултат на некадърните укри
15:19 17.06.2026
26 Куку
До коментар #21 от "Членовед 🍌":Тъпа нагла руска С,вииииня!
15:21 17.06.2026
27 Членовед 🍌
До коментар #24 от "Хирург коко":Срещнем се, миризливеца???
🤣🤣🤣
15:21 17.06.2026
28 а пък аз
До коментар #24 от "Хирург коко":ще клъцна твоето и ще те насиляснего
15:21 17.06.2026
29 Бялджип
До коментар #9 от "Ами":В мрежите се въртят кадри, как сутринта доста преди взривяването на църквата, чуждестранни и украински медии са монтирали камери за заснемане по съседни сгради..?!
Коментиран от #30
15:21 17.06.2026
30 Мико
До коментар #29 от "Бялджип":В РУСЛЯМИЯ не си ли купувате от китайците охранителни камери?
15:26 17.06.2026
31 ?????
И да има кадри как въпреки забраната за фото и видео в Киев предишния ден на съседните покриви се разполагат професионални фотоекипи.
И много удачно съвпадна със срещата на Г7 на която Зеленски отиде да проси още повече от същото.
16:13 17.06.2026