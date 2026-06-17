Решението на Джо Байдън да се кандидатира за преизбиране за президент на САЩ през 2024 г. е било сериозна грешка, заяви бившият държавен секретар (2009-2013 г.) Хилари Клинтън в интервю за Дейвид Ремник от The New Yorker.
„Той направи ужасна грешка за себе си, за своето наследство и за страната“, каза Клинтън.
Тя смята, че Демократическата партия е можела да победи републиканеца Доналд Тръмп на изборите, ако Байдън незабавно се е бил оттеглил от надпреварата и предал лидерството на ново поколение политици. Клинтън отбеляза, че в такъв сценарий демократите биха имали възможност да проведат пълноценен вътрешнопартиен конкурс за номинация.
През 2024 г., на фона на опасения относно възрастта и здравето на президента, редица демократи го призоваха да се оттегли от кампанията. На 21 юли Байдън се оттегли от кандидатурата си за преизбиране. Вместо това той обеща да се съсредоточи върху това да служи като президент до края на мандата си и подкрепи вицепрезидента Камала Харис като кандидат на демократите за Белия дом.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Лопата Орешник
06:08 17.06.2026
2 Копейкин
06:16 17.06.2026
3 Други кандидати
И това е във всяка "демократична" страна. Олигархията никога не дава да я управляват некви "избрани"! Тя всичко сама управлява.
06:23 17.06.2026
4 Факти
06:28 17.06.2026
5 Ако само
Коментиран от #6
06:30 17.06.2026
6 Тулси Габърт
До коментар #5 от "Ако само":Издаде официален документ на ЦРУ, че Пентагонът има 40 военни биолаборатории на територията укра. И те не са "министерство на здравеопазването "- Ха-ха-ха! За това, когато руските военни обявиха това, че се произвежда в укра опасни биооръжия за масово поражение, тайните служби на Запада убиха шефа на химическите и био-войски на Русия- ген. Кирилов. Но вече САЩ си признаха официално!!! Е, дали това е "безобидно" за Русия? Укра да има такива опасни ОМП? И ги е нападнала ей-така, без причина???? "Бедните украинци"? Които готвеха с помощта на Пентагона смъртта на Русия....
06:50 17.06.2026