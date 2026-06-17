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Хилари Клинтън: Джо Байдън направи ужасна грешка с повторното си кандидатиране за президент

Хилари Клинтън: Джо Байдън направи ужасна грешка с повторното си кандидатиране за президент

17 Юни, 2026 05:58, обновена 17 Юни, 2026 06:03 724 6

  • хилари клинтън-
  • джо байдън-
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  • сащ

Бившият държавен секретар на САЩ смята, че демократите са имали шанс да спечелят срещу Тръмп, но с друг кандидат

Хилари Клинтън: Джо Байдън направи ужасна грешка с повторното си кандидатиране за президент - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Решението на Джо Байдън да се кандидатира за преизбиране за президент на САЩ през 2024 г. е било сериозна грешка, заяви бившият държавен секретар (2009-2013 г.) Хилари Клинтън в интервю за Дейвид Ремник от The New Yorker.

„Той направи ужасна грешка за себе си, за своето наследство и за страната“, каза Клинтън.

Тя смята, че Демократическата партия е можела да победи републиканеца Доналд Тръмп на изборите, ако Байдън незабавно се е бил оттеглил от надпреварата и предал лидерството на ново поколение политици. Клинтън отбеляза, че в такъв сценарий демократите биха имали възможност да проведат пълноценен вътрешнопартиен конкурс за номинация.

През 2024 г., на фона на опасения относно възрастта и здравето на президента, редица демократи го призоваха да се оттегли от кампанията. На 21 юли Байдън се оттегли от кандидатурата си за преизбиране. Вместо това той обеща да се съсредоточи върху това да служи като президент до края на мандата си и подкрепи вицепрезидента Камала Харис като кандидат на демократите за Белия дом.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Лопата Орешник

    5 0 Отговор
    Един загубил да обвинява друг загубил?! Дони беше доста адекватен и сдържан през първия си мандат и в комбинация с лудостите на демократите беше ясно ,че ще спечели! Трудно можеше да се предвиди,че втория път ще е такъв щурчо!

    06:08 17.06.2026

  • 2 Копейкин

    2 1 Отговор
    Трудно можеш да предвидиш ти. За всеки ,малко или много запознат с политика е ясно ,че Тръмп има морал на улична котка.

    06:16 17.06.2026

  • 3 Други кандидати

    8 0 Отговор
    Ха-ха-ха! Там при тях само едни деменции или неуравновесени типове. Избора бежду Рижия и камилата? Ха-ха-ха... Или една деменция против друга? Истината е, че отзад свръх олигархията винаги управляват. А тези "плашила" ги поставят на бостана, да лъжат гаргите, че има някакъв "избран шеф"!
    И това е във всяка "демократична" страна. Олигархията никога не дава да я управляват некви "избрани"! Тя всичко сама управлява.

    06:23 17.06.2026

  • 4 Факти

    3 0 Отговор
    Хилари Клинтън: Джо Байдън направи ужасна грешка с повторното си кандидатиране за президент, защото вече беше изкукуригал

    06:28 17.06.2026

  • 5 Ако само

    4 0 Отговор
    това му беше грешката с мед да го помажеш. Запали войната в Украйна, от която всички патим. И както върви ще стане трета световна.

    Коментиран от #6

    06:30 17.06.2026

  • 6 Тулси Габърт

    1 1 Отговор

    До коментар #5 от "Ако само":

    Издаде официален документ на ЦРУ, че Пентагонът има 40 военни биолаборатории на територията укра. И те не са "министерство на здравеопазването "- Ха-ха-ха! За това, когато руските военни обявиха това, че се произвежда в укра опасни биооръжия за масово поражение, тайните служби на Запада убиха шефа на химическите и био-войски на Русия- ген. Кирилов. Но вече САЩ си признаха официално!!! Е, дали това е "безобидно" за Русия? Укра да има такива опасни ОМП? И ги е нападнала ей-така, без причина???? "Бедните украинци"? Които готвеха с помощта на Пентагона смъртта на Русия....

    06:50 17.06.2026