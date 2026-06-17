Хилари Клинтън: Джо Байдън направи ужасна грешка с повторното си кандидатиране за президент

Решението на Джо Байдън да се кандидатира за преизбиране за президент на САЩ през 2024 г. е било сериозна грешка, заяви бившият държавен секретар (2009-2013 г.) Хилари Клинтън в интервю за Дейвид Ремник от The New Yorker.

„Той направи ужасна грешка за себе си, за своето наследство и за страната“, каза Клинтън.

Тя смята, че Демократическата партия е можела да победи републиканеца Доналд Тръмп на изборите, ако Байдън незабавно се е бил оттеглил от надпреварата и предал лидерството на ново поколение политици. Клинтън отбеляза, че в такъв сценарий демократите биха имали възможност да проведат пълноценен вътрешнопартиен конкурс за номинация.

През 2024 г., на фона на опасения относно възрастта и здравето на президента, редица демократи го призоваха да се оттегли от кампанията. На 21 юли Байдън се оттегли от кандидатурата си за преизбиране. Вместо това той обеща да се съсредоточи върху това да служи като президент до края на мандата си и подкрепи вицепрезидента Камала Харис като кандидат на демократите за Белия дом.