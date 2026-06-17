Влезе в сила забраната за внос на руски природен газ по тръбопроводи в ЕС по краткосрочни договори, сключени преди 17 юни 2025 г.

Днес официално влезе в сила забраната за внос на руски природен газ по тръбопроводи в Европейския съюз по краткосрочни договори, сключени преди 17 юни 2025 г., предаде ec.europa.eu.

Това е поредната ключова фаза от мащабния и поетапен план на ЕС (Регламент ЕС/261/2026) за пълно прекратяване на енергийната зависимост от Русия.

Всички краткосрочни договори (с продължителност под една година) за внос на руски газ по тръбопроводи, които досега се ползваха с дерогация, вече са напълно забранени. Тази мярка следва забраната за краткосрочни договори за втечнен природен газ (LNG), която влезе в сила по-рано тази година – на 25 април.

Още от 18 март 2026 г. в ЕС действа строг режим за предварително оторизиране на всички доставки, като компаниите са длъжни да доказват произхода на суровината и да декларират, че тя не е руска.

Регламентът предвижда поетапно „затягане на кранчето“, за да се избегнат шокови поскъпвания на пазара.

На 1 януари 2027 г. влиза в сила пълна забрана за внос на руски втечнен природен газ (LNG) по дългосрочни договори.

От 30 септември 2027 г. влиза в сила и пълната и окончателна забрана за внос на руски газ по тръбопроводи по дългосрочни договори.

1 ноември 2027 г. е абсолютният краен срок за изключения. Държави членки без излаз на море могат да поискат удължаване само до тази дата, ако имат сериозни затруднения с напълването на газовите си хранилища.

Новото европейско законодателство предвижда изключително сурови финансови санкции за компании и лица, които се опитват да заобиколят ембаргото.

:За физически лица минимална глоба от 2,5 милиона евро. За компании минимална глоба от 40 милиона евро, 3,5% от глобалния им годишен оборот или 300% от стойността на самата сделка (прилага се по-високата сума).

На 15 юни операторът на газопровода „Северен поток 2“ (дъщерно дружество на „Газпром“) официално заведе дело в Общия съд на ЕС с искане за отмяна на тези разпоредби, определяйки ги като дискриминационни.

При гласуването на регламента в Брюксел, Унгария и Словакия гласуваха „против“ поради силната си зависимост от руски тръбен газ през „Турски поток“, докато България тогава гласува с „въздържал се“.

Поради спецификата на новите правила обаче, природният газ, преминаващ през „Турски поток“, вече се третира по презумпция за руски, освен ако вносителите не докажат обратното