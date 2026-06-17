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Влезе в сила забраната за внос на руски природен газ по тръбопроводи в ЕС по краткосрочни договори, сключени преди 17 юни 2025 г.

Влезе в сила забраната за внос на руски природен газ по тръбопроводи в ЕС по краткосрочни договори, сключени преди 17 юни 2025 г.

17 Юни, 2026 06:41, обновена 17 Юни, 2026 06:51 319 8

  • руски газ-
  • забрана-
  • европейски съюз

Новото европейско законодателство предвижда изключително сурови финансови санкции за компании и лица, които се опитват да заобиколят ембаргото

Влезе в сила забраната за внос на руски природен газ по тръбопроводи в ЕС по краткосрочни договори, сключени преди 17 юни 2025 г. - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Днес официално влезе в сила забраната за внос на руски природен газ по тръбопроводи в Европейския съюз по краткосрочни договори, сключени преди 17 юни 2025 г., предаде ec.europa.eu.

Това е поредната ключова фаза от мащабния и поетапен план на ЕС (Регламент ЕС/261/2026) за пълно прекратяване на енергийната зависимост от Русия.

Всички краткосрочни договори (с продължителност под една година) за внос на руски газ по тръбопроводи, които досега се ползваха с дерогация, вече са напълно забранени. Тази мярка следва забраната за краткосрочни договори за втечнен природен газ (LNG), която влезе в сила по-рано тази година – на 25 април.

Още от 18 март 2026 г. в ЕС действа строг режим за предварително оторизиране на всички доставки, като компаниите са длъжни да доказват произхода на суровината и да декларират, че тя не е руска.

Регламентът предвижда поетапно „затягане на кранчето“, за да се избегнат шокови поскъпвания на пазара.

На 1 януари 2027 г. влиза в сила пълна забрана за внос на руски втечнен природен газ (LNG) по дългосрочни договори.

От 30 септември 2027 г. влиза в сила и пълната и окончателна забрана за внос на руски газ по тръбопроводи по дългосрочни договори.

1 ноември 2027 г. е абсолютният краен срок за изключения. Държави членки без излаз на море могат да поискат удължаване само до тази дата, ако имат сериозни затруднения с напълването на газовите си хранилища.

Новото европейско законодателство предвижда изключително сурови финансови санкции за компании и лица, които се опитват да заобиколят ембаргото.

:За физически лица минимална глоба от 2,5 милиона евро. За компании минимална глоба от 40 милиона евро, 3,5% от глобалния им годишен оборот или 300% от стойността на самата сделка (прилага се по-високата сума).

На 15 юни операторът на газопровода „Северен поток 2“ (дъщерно дружество на „Газпром“) официално заведе дело в Общия съд на ЕС с искане за отмяна на тези разпоредби, определяйки ги като дискриминационни.

При гласуването на регламента в Брюксел, Унгария и Словакия гласуваха „против“ поради силната си зависимост от руски тръбен газ през „Турски поток“, докато България тогава гласува с „въздържал се“.

Поради спецификата на новите правила обаче, природният газ, преминаващ през „Турски поток“, вече се третира по презумпция за руски, освен ако вносителите не докажат обратното


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ЕВРРОГЬОЕВЕТЕ СА МАЗОХИСТИ

    6 1 Отговор
    Много обичат да се самонаказват.

    06:52 17.06.2026

  • 2 Без име

    3 1 Отговор
    Правилно! Не трябва да се допуска Европа да е конкурентноспособна на Китай. Трябва икономиката й да се срине. Урсулите са китайски агенти.

    06:54 17.06.2026

  • 3 Kaлпазанин

    3 2 Отговор
    Ами да ни е честито ,ЕС се управлява от идиоти

    Коментиран от #5

    06:55 17.06.2026

  • 4 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    5 0 Отговор
    ДОБРО утро! изтривача ли е застъпил? да не се мъча да пиша?

    06:56 17.06.2026

  • 5 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    0 2 Отговор

    До коментар #3 от "Kaлпазанин":

    дай боже да се управлява от умни копейки као теб

    06:57 17.06.2026

  • 6 АзГ в Германия

    2 1 Отговор
    Вече бие всички рекорди. А партийките на мерц ЦДУ и ЦСУ падат заедно под 20% ... И коалиционният им партньор, СПД падат, като камък в каца с вода. Или скоро АзГ ще управлява или гражданска война в Германия!!! А те нито искат войната с Русия, нито да спират руската газ. И най-важното за народа в Германия: Те ще спрат миграцията и ще засилят НОРМАЛНАТА икономика. Докато мерц и урсулите искат само война и тотална замяна на европейците с африканци и араби. Немците вече разбраха. Европа скоро ще е или тотална диктатура или край на войните.

    07:01 17.06.2026

  • 7 Оня

    0 0 Отговор
    Много яко! Всичката Мара втасала сега и тая смешка! Все си мислех че ще отнеме повече време за фалита на ЕС,ама на бързат хората! Урсула е велика! Радвайте се !

    07:02 17.06.2026

  • 8 НАБЛЮДАТЕЛ

    0 0 Отговор
    Тези от Г7 са ялови. Друго освен да унищожават собствената си икономика не могат да измислят.

    07:04 17.06.2026