САЩ удължиха лиценза на сръбската петролна компания НИС

Службата за контрол на чуждестранните активи (ОФАК) към Министерството на финансите на САЩ удължи лиценза за дейност на сръбската петролна компания НИС до 1 юли 2026 г., предаде ТАНЮГ, съобщи БТА.

НИС съобщи, че с удължения лиценз може да продължи дейността си и да участва в споразуменията, засягащи нея или други нейни оперативни дружества, включително работата на рафинерията ѝ, вноса на суров петрол, извършването на трансакции, необходими за сигурността на снабдяването и техническото изпълнение, както и на финансовите операции.

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Досегашният лиценз на НИС изтече на 16 юни.

Вчера Сърбия и унгарската петролна компания МОЛ подписаха споразумение за управление на НИС. МОЛ получи на 6 юни официален лиценз от ОФАК за продължаване на преговорите за купуване на руския мажоритарен дял в НИС, като този лиценз също изтече на 16 юни.

МОЛ води преговори с руската петролна компания „Газпромнефт“ за закупуване на 56,15 процента от нейния дял в НИС.

Администрацията на САЩ наложи санкции на НИС – стратегическа петролна компания в Сърбия, поради мажоритарното ѝ руско участие, за да предотврати използването на приходи от енергия от Русия за войната в Украйна.

Санкциите бяха наложени в началото на 2025 година, но влязоха в сила след отлагане през октомври същата година.