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САЩ удължиха лиценза на сръбската петролна компания НИС
  Тема: Украйна

САЩ удължиха лиценза на сръбската петролна компания НИС

17 Юни, 2026 10:04 466 2

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Администрацията на САЩ наложи санкции на НИС поради мажоритарното руско участие

САЩ удължиха лиценза на сръбската петролна компания НИС - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Службата за контрол на чуждестранните активи (ОФАК) към Министерството на финансите на САЩ удължи лиценза за дейност на сръбската петролна компания НИС до 1 юли 2026 г., предаде ТАНЮГ, съобщи БТА.

НИС съобщи, че с удължения лиценз може да продължи дейността си и да участва в споразуменията, засягащи нея или други нейни оперативни дружества, включително работата на рафинерията ѝ, вноса на суров петрол, извършването на трансакции, необходими за сигурността на снабдяването и техническото изпълнение, както и на финансовите операции.

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Досегашният лиценз на НИС изтече на 16 юни.

Вчера Сърбия и унгарската петролна компания МОЛ подписаха споразумение за управление на НИС. МОЛ получи на 6 юни официален лиценз от ОФАК за продължаване на преговорите за купуване на руския мажоритарен дял в НИС, като този лиценз също изтече на 16 юни.

МОЛ води преговори с руската петролна компания „Газпромнефт“ за закупуване на 56,15 процента от нейния дял в НИС.

Администрацията на САЩ наложи санкции на НИС – стратегическа петролна компания в Сърбия, поради мажоритарното ѝ руско участие, за да предотврати използването на приходи от енергия от Русия за войната в Украйна.

Санкциите бяха наложени в началото на 2025 година, но влязоха в сила след отлагане през октомври същата година.


Сърбия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 ФАКТ

    0 2 Отговор
    САЩ казват на неописуемо пр 0 стите руски милиционери какво да ядат, какво да копаят, крадат и продават. И те слушат и изпълняват.

    Коментиран от #2

    10:12 17.06.2026

  • 2 Това

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "ФАКТ":

    радва ли те и защо? Искаш САЩ с техните президенти да командват целия свят ли?

    10:18 17.06.2026

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