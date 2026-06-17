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Крим ограничава нощното движение на мотопеди и мотоциклети заради опасения от дронове
  Тема: Украйна

Крим ограничава нощното движение на мотопеди и мотоциклети заради опасения от дронове

17 Юни, 2026 12:04 521 7

  • мотопеди-
  • мотоциклети-
  • опасения-
  • дронове

Мярката е свързана с повишени рискове за сигурността и засилени атаки в региона

Крим ограничава нощното движение на мотопеди и мотоциклети заради опасения от дронове - 1
Снимка: Shutterstock
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Властите в анексирания от Русия Крим въвеждат временна забрана за движение на мотопеди, скутери, ATV и мотоциклети през нощните часове, като мотивът е, че шумът от техните двигатели може да бъде объркан с този на дронове и да затрудни работата на системите за противовъздушна отбрана, предава News.bg.

Ограничението започва да се прилага от сряда и ще важи ежедневно между 20:00 и 06:00 часа, съобщи назначеният от Москва ръководител на полуострова Сергей Аксьонов. По негови думи мярката цели по-добра защита на военни и стратегически обекти.

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Съветникът на Аксьонов Олег Крючков уточни в Telegram, че шумът от тези превозни средства може да затрудни работата на отбранителните системи, тъй като двигателите им наподобяват звука на дронове. Той добави, че „врагът вербува децата ви за нощни разходки“.

Забраната не обхваща автомобилите и по-големите превозни средства.

През последните седмици Украйна е засилила атаките с дронове срещу Крим, където се намира базата на руския Черноморски флот. Според информации ударите са насочени към логистични и снабдителни маршрути на полуострова, като те са допринесли за недостиг на горива в началото на летния туристически сезон.

Във връзка със ситуацията остава в сила и ограничението за зареждане до 20 литра гориво на автомобил в местните бензиностанции, съобщи ръководителят на Севастопол Михаил Развожаев.

Междувременно се съобщава за украински удар с дрон, който временно е прекратил работата на петролна рафинерия в Москва. По данни на източници това е задълбочило щетите върху руската енергийна инфраструктура и е разширило проблемите с горивото и в други региони на страната.

През нощта срещу сряда руските системи за противовъздушна отбрана са унищожили 10 дрона, насочени към Москва, съобщи кметът на руската столица Сергей Собянин.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Русия трябва да постигне мирно споразумение с Украйна след „много добра“ среща с украинския президент Володимир Зеленски. Изявлението му беше възприето като знак за предпазлив оптимизъм сред лидерите на Г-7 относно възможността за дипломатически напредък.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    7 6 Отговор
    Загубихме войната срещу Иран и ще плащаме 300 млрд долара репарации.

    12:05 17.06.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 "много добра"

    4 4 Отговор
    значи много лоша заНаркоса.
    Мииииисир!

    12:11 17.06.2026

  • 4 Летец Пешеходец

    6 6 Отговор
    Няма нужда. Скоро "мотопедаджиите", поради липса на бензин, ще станат колоездачи. Обръчът около Крим се затяга и скоро пиле няма да може да прехвръкне. Дроновете станаха повече от чайките и гълъбите.

    12:13 17.06.2026

  • 5 Гориил

    1 4 Отговор
    Веднъж се опитахте да анексирате Крим като част от англо-френската коалиция. И дори се обявихте за победители. Наивно. Русия спря войната не за да я празнувате (скъпоструваща победа за военновъздушните сили, с огромни загуби), а за да превъоръжи и прегрупира силите си и през 1878 г. да освободи Балканите от робство и да прогони Англия от Черно море.

    12:28 17.06.2026

  • 6 Кривоверен алкаш

    2 1 Отговор
    Бараните няма да го асимилират,няма толкова умствен багаж,,,Кремъл е казал и точка...безгласни букви...или слама за огън ,кой както иска да го разбира..

    12:37 17.06.2026

  • 7 Атина Палада

    0 0 Отговор
    Хаяско Първи загуби и Крим.

    12:48 17.06.2026

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