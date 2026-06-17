Кипър, Гърция и България са начело по качество на водите за къпане в ЕС

По-голямата част от местата за къпане в Европейския съюз през 2025 г. са класифицирани като с отлично качество на водата, като най-добри резултати показват Кипър, Гърция и България. Данните са от последния годишен доклад на Европейската агенция по околна среда, публикуван на сайта на Европейската комисия, предава БТА.
Анализът обхваща както морски крайбрежни зони, така и вътрешни водоеми за къпане. Той е проведен в 27 държави от ЕС, както и в Швейцария и Албания, като се оценява основно наличието на бактерии, които могат да представляват риск за здравето.
Според резултатите 100% от водите за къпане в Кипър са с отлично качество. В Гърция делът достига 97,1%, а в България - 96,9%, което поставя трите държави сред водещите в Европа.
В другия край на класацията са Полша с 58,7% отлични води, Естония с 56,9% и Албания с едва 16,8%. Въпреки това ниският процент „отлични“ води не означава, че останалите са негодни за къпане - в Албания например значителна част са оценени като „добро“ (38,1%), „задоволително“ (23%) или „лошо“ (23%).
Общо 85% от всички места за къпане в Европа са класифицирани като с отлично качество, а 96% от наблюдаваните обекти в ЕС покриват минималните стандарти. Само около 1,5% попадат в категория „лошо качество“. Данните показват, че като цяло състоянието остава стабилно спрямо предходната година и в дългосрочен план се наблюдава постепенно подобрение, което се свързва с прилагането на европейското законодателство за водите за къпане и инвестициите в пречиствателни системи.
„Резултатите отново показват значението на екологичното законодателство на ЕС и дългогодишните инвестиции в пречистване на отпадъчните води“, заяви европейският комисар по околната среда, устойчивостта на водните ресурси и конкурентоспособната кръгова икономика Йесика Русвал. По думите ѝ гражданите на Европа се радват на едни от най-високите стандарти за води за къпане в света, но остават предизвикателства, свързани със замърсяването, загубата на биоразнообразие и климатичните промени.
Оценката се базира на мониторинг на над 22 200 места за къпане в цяла Европа, докладвани за сезона 2025 г.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Тука
Коментиран от #7, #15, #19
13:59 17.06.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Вакли Бобинов
14:02 17.06.2026
4 хаха
Коментиран от #10, #17
14:04 17.06.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 хаха
14:05 17.06.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 ДА, АМА!!!
Коментиран от #12
14:07 17.06.2026
9 УЧУДЕН!
Коментиран от #11
14:08 17.06.2026
10 Езвенете
До коментар #4 от "хаха":Аз къту по недоучил, тизе къту ни си Байганю, чий селяндурин си?
14:08 17.06.2026
11 Поправка
До коментар #9 от "УЧУДЕН!":,,Другите страни от ЕС..."
14:09 17.06.2026
12 Охх...
До коментар #8 от "ДА, АМА!!!":Село селооо, като ми се запревземаш, я кажи в колко страни си хидил да видиш скъпите дестинации. Не с лютеничка в Гърция и да те заболеят краката да обикаляш и търсиш шезлонг без пари?
Коментиран от #16, #20
14:12 17.06.2026
13 Със сигурност България е във челната
Фекалийте са природни продукти рециклируеми
Също и нефтът
Коментиран от #14
14:12 17.06.2026
14 И ти
До коментар #13 от "Със сигурност България е във челната":Така!
Тъпанарщина, претенции без покритие, безродие!
14:16 17.06.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Серафим
До коментар #12 от "Охх...":Нали ги гледам с пълните багажници към обетованите земи. Затова сложиха табели със забрана и снимки на български бири по плажовете. Байчето взима едно фрапе, че е най-евтино и не пуска шезлонга.
14:25 17.06.2026
17 Иван
До коментар #4 от "хаха":Ти определено си от последните. Спор няма.
14:33 17.06.2026
18 Вода
14:40 17.06.2026
19 Хидроинженера
До коментар #1 от "Тука":Велик доклад. Той обръща всички закони на физиката. Черно море е създадено от природата като утайник. Всички чистотии на Европа през Дунав и на руснаци и украинци през руските реки се изсипват в него и се утаяват. Всички знаем и за бургаското и варненското езеро какви количества голямо по нужда се изсипват там. И накрая в Грузия, ако преди да навърши 18, влезеш да се къпеш в това чисто море, родителите плащат глоби. Най-вероятно някакви пияндета са го писали този доклад.
14:41 17.06.2026
20 ХА! Ха, ха!!!
До коментар #12 от "Охх...":За първи път посетих Западна Европа 1985 г…Австрия. НА следващата година бях командировка в Париж…един месец. Обиколил съм цял свят без Австралия и Латинска Америка. В много от страните съм бил двадесет и повече пъти… И понеже пишеш “Село, село”… аз съм софиянец, от истинските, с прадядовци в Софийските гробища. В момента имам малко свободно време, та затова се за имавам да отговарям на такива дребосъци като теб…приятелю любезен!
15:05 17.06.2026
21 Факт
15:53 17.06.2026