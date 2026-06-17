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Кипър, Гърция и България са начело по качество на водите за къпане в ЕС

Кипър, Гърция и България са начело по качество на водите за къпане в ЕС

17 Юни, 2026 13:56, обновена 17 Юни, 2026 13:59 845 21

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Доклад на ЕАОС отчита стабилно високо ниво и над 22 000 наблюдавани локации в Европа

Кипър, Гърция и България са начело по качество на водите за къпане в ЕС - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

По-голямата част от местата за къпане в Европейския съюз през 2025 г. са класифицирани като с отлично качество на водата, като най-добри резултати показват Кипър, Гърция и България. Данните са от последния годишен доклад на Европейската агенция по околна среда, публикуван на сайта на Европейската комисия, предава БТА.

Анализът обхваща както морски крайбрежни зони, така и вътрешни водоеми за къпане. Той е проведен в 27 държави от ЕС, както и в Швейцария и Албания, като се оценява основно наличието на бактерии, които могат да представляват риск за здравето.

Според резултатите 100% от водите за къпане в Кипър са с отлично качество. В Гърция делът достига 97,1%, а в България - 96,9%, което поставя трите държави сред водещите в Европа.

В другия край на класацията са Полша с 58,7% отлични води, Естония с 56,9% и Албания с едва 16,8%. Въпреки това ниският процент „отлични“ води не означава, че останалите са негодни за къпане - в Албания например значителна част са оценени като „добро“ (38,1%), „задоволително“ (23%) или „лошо“ (23%).

Общо 85% от всички места за къпане в Европа са класифицирани като с отлично качество, а 96% от наблюдаваните обекти в ЕС покриват минималните стандарти. Само около 1,5% попадат в категория „лошо качество“. Данните показват, че като цяло състоянието остава стабилно спрямо предходната година и в дългосрочен план се наблюдава постепенно подобрение, което се свързва с прилагането на европейското законодателство за водите за къпане и инвестициите в пречиствателни системи.

„Резултатите отново показват значението на екологичното законодателство на ЕС и дългогодишните инвестиции в пречистване на отпадъчните води“, заяви европейският комисар по околната среда, устойчивостта на водните ресурси и конкурентоспособната кръгова икономика Йесика Русвал. По думите ѝ гражданите на Европа се радват на едни от най-високите стандарти за води за къпане в света, но остават предизвикателства, свързани със замърсяването, загубата на биоразнообразие и климатичните промени.

Оценката се базира на мониторинг на над 22 200 места за къпане в цяла Европа, докладвани за сезона 2025 г.


Гърция
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тука

    11 15 Отговор
    Е пълно със селяндури, които си мислят, че големият успех на живота им е да кажат, че са ходили в Гърция. И да наплюят България.

    Коментиран от #7, #15, #19

    13:59 17.06.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Вакли Бобинов

    8 3 Отговор
    Българското лъйну - най-лековитото в Европа. От цял свят идват у нас хората да си правят бани у черното море.

    14:02 17.06.2026

  • 4 хаха

    7 4 Отговор
    Значи Кипър и Гърция ... На байганьовците никаква вяра. Пълни чобани.

    Коментиран от #10, #17

    14:04 17.06.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 хаха

    5 1 Отговор
    Фактът че избираха Сглобена Тиква Новоначалска и в Ъзраждана къде 15 години говори достатъчно красноречиво ...

    14:05 17.06.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 ДА, АМА!!!

    5 6 Отговор
    Да ама като отидеш в Гърция и обслужването, и пътя и цените отговарят на парите, които си приготвил и очакваш да платиш. У нас с туризъм се занимават мутри, които са наточили ятаганите и ти режат главата от кръста с някаква туристическа кухня - скарата жилава, рибата замразена, салатата със зеленчуци от месния супер… остана ни една “вода” да е качествена и да има за всеки да изпие по една чша студена вода сутрин!!!

    Коментиран от #12

    14:07 17.06.2026

  • 9 УЧУДЕН!

    4 4 Отговор
    Щом ние сме начело по качество на водите за къпане в ЕС...,смятайте другите страни от ЕД,в какво Евро- Блато се къпят...😂😝😆🤣!

    Коментиран от #11

    14:08 17.06.2026

  • 10 Езвенете

    1 4 Отговор

    До коментар #4 от "хаха":

    Аз къту по недоучил, тизе къту ни си Байганю, чий селяндурин си?

    14:08 17.06.2026

  • 11 Поправка

    3 0 Отговор

    До коментар #9 от "УЧУДЕН!":

    ,,Другите страни от ЕС..."

    14:09 17.06.2026

  • 12 Охх...

    7 2 Отговор

    До коментар #8 от "ДА, АМА!!!":

    Село селооо, като ми се запревземаш, я кажи в колко страни си хидил да видиш скъпите дестинации. Не с лютеничка в Гърция и да те заболеят краката да обикаляш и търсиш шезлонг без пари?

    Коментиран от #16, #20

    14:12 17.06.2026

  • 13 Със сигурност България е във челната

    3 5 Отговор
    Тройка
    Фекалийте са природни продукти рециклируеми
    Също и нефтът

    Коментиран от #14

    14:12 17.06.2026

  • 14 И ти

    8 1 Отговор

    До коментар #13 от "Със сигурност България е във челната":

    Така!
    Тъпанарщина, претенции без покритие, безродие!

    14:16 17.06.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Серафим

    7 2 Отговор

    До коментар #12 от "Охх...":

    Нали ги гледам с пълните багажници към обетованите земи. Затова сложиха табели със забрана и снимки на български бири по плажовете. Байчето взима едно фрапе, че е най-евтино и не пуска шезлонга.

    14:25 17.06.2026

  • 17 Иван

    4 3 Отговор

    До коментар #4 от "хаха":

    Ти определено си от последните. Спор няма.

    14:33 17.06.2026

  • 18 Вода

    1 1 Отговор
    има ама туристи няма. Приходи от туристи също няма. С бедни англичани, румънци и там някакви словенци и поляци сезоните са обречени на провал. Изгонихте руснаците и сега пари няма. Перфектно! Турция и Гърция работят яко и то на по-ниски цени.

    14:40 17.06.2026

  • 19 Хидроинженера

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Тука":

    Велик доклад. Той обръща всички закони на физиката. Черно море е създадено от природата като утайник. Всички чистотии на Европа през Дунав и на руснаци и украинци през руските реки се изсипват в него и се утаяват. Всички знаем и за бургаското и варненското езеро какви количества голямо по нужда се изсипват там. И накрая в Грузия, ако преди да навърши 18, влезеш да се къпеш в това чисто море, родителите плащат глоби. Най-вероятно някакви пияндета са го писали този доклад.

    14:41 17.06.2026

  • 20 ХА! Ха, ха!!!

    2 0 Отговор

    До коментар #12 от "Охх...":

    За първи път посетих Западна Европа 1985 г…Австрия. НА следващата година бях командировка в Париж…един месец. Обиколил съм цял свят без Австралия и Латинска Америка. В много от страните съм бил двадесет и повече пъти… И понеже пишеш “Село, село”… аз съм софиянец, от истинските, с прадядовци в Софийските гробища. В момента имам малко свободно време, та затова се за имавам да отговарям на такива дребосъци като теб…приятелю любезен!

    15:05 17.06.2026

  • 21 Факт

    1 0 Отговор
    Повервах та се изринах

    15:53 17.06.2026

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