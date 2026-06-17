Кипър, Гърция и България са начело по качество на водите за къпане в ЕС

По-голямата част от местата за къпане в Европейския съюз през 2025 г. са класифицирани като с отлично качество на водата, като най-добри резултати показват Кипър, Гърция и България. Данните са от последния годишен доклад на Европейската агенция по околна среда, публикуван на сайта на Европейската комисия, предава БТА.

Анализът обхваща както морски крайбрежни зони, така и вътрешни водоеми за къпане. Той е проведен в 27 държави от ЕС, както и в Швейцария и Албания, като се оценява основно наличието на бактерии, които могат да представляват риск за здравето.

Според резултатите 100% от водите за къпане в Кипър са с отлично качество. В Гърция делът достига 97,1%, а в България - 96,9%, което поставя трите държави сред водещите в Европа.

В другия край на класацията са Полша с 58,7% отлични води, Естония с 56,9% и Албания с едва 16,8%. Въпреки това ниският процент „отлични“ води не означава, че останалите са негодни за къпане - в Албания например значителна част са оценени като „добро“ (38,1%), „задоволително“ (23%) или „лошо“ (23%).

Общо 85% от всички места за къпане в Европа са класифицирани като с отлично качество, а 96% от наблюдаваните обекти в ЕС покриват минималните стандарти. Само около 1,5% попадат в категория „лошо качество“. Данните показват, че като цяло състоянието остава стабилно спрямо предходната година и в дългосрочен план се наблюдава постепенно подобрение, което се свързва с прилагането на европейското законодателство за водите за къпане и инвестициите в пречиствателни системи.

„Резултатите отново показват значението на екологичното законодателство на ЕС и дългогодишните инвестиции в пречистване на отпадъчните води“, заяви европейският комисар по околната среда, устойчивостта на водните ресурси и конкурентоспособната кръгова икономика Йесика Русвал. По думите ѝ гражданите на Европа се радват на едни от най-високите стандарти за води за къпане в света, но остават предизвикателства, свързани със замърсяването, загубата на биоразнообразие и климатичните промени.

Оценката се базира на мониторинг на над 22 200 места за къпане в цяла Европа, докладвани за сезона 2025 г.