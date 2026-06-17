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Ливанският премиер ще обсъди с Макрон изпълнението на решенията на Г-7 за Ливан

Ливанският премиер ще обсъди с Макрон изпълнението на решенията на Г-7 за Ливан

17 Юни, 2026 15:56 634 1

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Срещата в Париж идва на фона на призиви за прекратяване на огъня и ново напрежение в региона

Ливанският премиер ще обсъди с Макрон изпълнението на решенията на Г-7 за Ливан - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Ливанският премиер Науаф Салам ще проведе среща с френския президент Еманюел Макрон в Париж утре, съобщава Франс прес, позовавайки се на източници от ливанското правителство и дипломатическите среди, предава БТА.

Разговорите ще се състоят ден след като лидерите на държавите от Г-7 изразиха подкрепа за Ливан в обща декларация, приета по време на срещата на върха в Евиан, Франция.

В документа лидерите на седемте водещи икономики, сред които и Съединените щати, подкрепят усилията на ливанските власти за разоръжаване на „Хизбула“, установяване на държавен контрол върху оръжията и защита на териториалната цялост и суверенитета на страната. Според декларацията тези цели трябва да бъдат постигнати чрез трайно и незабавно прекратяване на огъня, подкрепено от подходящи международни гаранции за сигурност.

По информация на дипломатически източник от Г-7 основна тема на срещата между Макрон и Салам ще бъде практическото прилагане на договореното в комюникето на групата. Според същия източник общата позиция на лидерите, включително на американския президент Доналд Тръмп, представлява ясно послание към израелския премиер Бенямин Нетаняху за прекратяване на военните действия в Ливан.

Посещението на ливанския премиер във Франция идва след постигнатото споразумение между Вашингтон и Техеран за прекратяване на войната, започнала в края на февруари след атаките на САЩ и Израел срещу Иран.

От обявяването на договореността Иран неколкократно настоява тя да включва и прекратяване на военните операции в Ливан, където Израел заявява, че нанася удари по цели, свързани с подкрепяното от Техеран движение „Хизбула“.

Въпреки дипломатическите усилия, днес сутринта израелските сили са извършили нови удари в южната част на Ливан. Ден по-рано иранската армия предупреди, че ще последва „твърд отговор“, ако атаките продължат.

Очаква се в понеделник във Вашингтон да бъдат подновени и двустранните преговори между Ливан и Израел. Франция няма да участва в този дипломатически процес.


Ливан
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