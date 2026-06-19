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Mежду 30 и 50 евро! Венеция обмисля да повиши входната такса за еднодневни туристи

Mежду 30 и 50 евро! Венеция обмисля да повиши входната такса за еднодневни туристи

19 Юни, 2026 20:47 474 6

  • венеция-
  • италия-
  • туризъм-
  • туристи-
  • симоне вентурини

Въпреки че засега не се отчита съществен спад в броя на туристите, през първата година от прилагането си таксата е донесла на общината приходи от 2,4 милиона евро - значително повече от първоначалните прогнози

Mежду 30 и 50 евро! Венеция обмисля да повиши входната такса за еднодневни туристи - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
The Guardian The Guardian

Новият кмет на Венеция Симоне Вентурини заяви, че градската управа обмисля значително увеличение на спорната входна такса за еднодневни посетители, като в определени дни тя може да достигне между 30 и 50 евро, пише "Гардиън"

Вентурини, който беше избран за кмет в края на май и преди това отговаряше за туризма в града, обясни, че мярката цели да ограничи наплива от туристи в периодите на най-силен натиск върху историческия град.

"Входната такса в момента е единственият ефективен инструмент за контрол върху броя на ежедневните посетители", заяви той. По думите му общината подготвя предложение до италианското правителство за разрешение таксата да бъде увеличавана в определени дни и при достигане на предварително определени прагове на резервации.

Венеция стана първият туристически град в света, който въведе входна такса за посетители. Схемата стартира през 2024 г., когато туристите, посещаващи града без нощувка, плащаха по 5 евро на 29 дни между април и юли.

През 2025 г. мярката беше разширена до 54 дни, като за посетителите, резервирали посещението си в последния момент, таксата беше удвоена. През настоящата година системата вече обхваща 60 дни.

Въпреки че засега не се отчита съществен спад в броя на туристите, през първата година от прилагането си таксата е донесла на общината приходи от 2,4 милиона евро - значително повече от първоначалните прогнози.

Таксата се заплаща онлайн, а посетителите получават QR код, който трябва да представят при проверка на основните входни точки към града, включително на железопътната гара "Венеция Санта Лучия".

Освободени от плащане са туристите, които са резервирали нощувка във Венеция, жителите на област Венето, откъдето идва голяма част от еднодневните посетители, както и децата под 14 години. Дори туристите с хотелска резервация обаче са длъжни да регистрират посещението си в специалната онлайн система.

Вентурини подчерта, че средствата от таксата ще бъдат използвани за финансиране на градски услуги и за поддръжката на уникалния град, изграден върху вода.

Според общината разходите за поддържането и защитата на Венеция надхвърлят 100 милиона евро годишно.

Венеция от години е сред най-засегнатите от свръхтуризъм европейски градове. В пиковите периоди броят на посетителите многократно надвишава този на постоянните жители, което поставя под натиск транспортната система, обществените услуги и историческото наследство на града, включен в списъка на световното културно наследство на ЮНЕСКО.


Италия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Муткурова , Пазарджик

    4 2 Отговор
    Какво има във Венеция

    Коментиран от #2

    20:48 19.06.2026

  • 2 Пръц

    4 1 Отговор

    До коментар #1 от "Муткурова , Пазарджик":

    Лодки вместо автобуси.

    Коментиран от #3

    20:56 19.06.2026

  • 3 Муткурова , Пазарджик

    2 1 Отговор

    До коментар #2 от "Пръц":

    Мерси ..аз пък мислех че имат сбор

    20:59 19.06.2026

  • 4 Да,бе

    1 0 Отговор
    Когато и да потъне Венеция,все ще е късно...Никога не ми се е искало да ходя там,ама сега съвсем се оказах за няколко прераждания.

    21:11 19.06.2026

  • 5 пляскащата с сици

    1 0 Отговор
    ами ние коренните жители от полите на Витоша също смятаме да сложим такса.
    Всички диви селиджъри от сливен варнеските и бургаските села и други всяка събота и неделя обикалят витоша и замърсяват присъствено и морално месните жители, отегчени от живота в гаража в който живеят на 5тия етаж

    21:17 19.06.2026

  • 6 От Европа

    0 0 Отговор
    Преди санкциите против Русия плащах под 100€ на месец за ток, от тая година плащам 300€, а пенсията ми е 800€, наемът 300€. Мога да ходя само до градския парк при това положение. Каква Венеция. Откакто се пенсионирах, едвам свързвам двата края.

    21:18 19.06.2026

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