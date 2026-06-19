Mежду 30 и 50 евро! Венеция обмисля да повиши входната такса за еднодневни туристи

Новият кмет на Венеция Симоне Вентурини заяви, че градската управа обмисля значително увеличение на спорната входна такса за еднодневни посетители, като в определени дни тя може да достигне между 30 и 50 евро, пише "Гардиън"

Вентурини, който беше избран за кмет в края на май и преди това отговаряше за туризма в града, обясни, че мярката цели да ограничи наплива от туристи в периодите на най-силен натиск върху историческия град.

"Входната такса в момента е единственият ефективен инструмент за контрол върху броя на ежедневните посетители", заяви той. По думите му общината подготвя предложение до италианското правителство за разрешение таксата да бъде увеличавана в определени дни и при достигане на предварително определени прагове на резервации.

Венеция стана първият туристически град в света, който въведе входна такса за посетители. Схемата стартира през 2024 г., когато туристите, посещаващи града без нощувка, плащаха по 5 евро на 29 дни между април и юли.

През 2025 г. мярката беше разширена до 54 дни, като за посетителите, резервирали посещението си в последния момент, таксата беше удвоена. През настоящата година системата вече обхваща 60 дни.

Въпреки че засега не се отчита съществен спад в броя на туристите, през първата година от прилагането си таксата е донесла на общината приходи от 2,4 милиона евро - значително повече от първоначалните прогнози.

Таксата се заплаща онлайн, а посетителите получават QR код, който трябва да представят при проверка на основните входни точки към града, включително на железопътната гара "Венеция Санта Лучия".

Освободени от плащане са туристите, които са резервирали нощувка във Венеция, жителите на област Венето, откъдето идва голяма част от еднодневните посетители, както и децата под 14 години. Дори туристите с хотелска резервация обаче са длъжни да регистрират посещението си в специалната онлайн система.

Вентурини подчерта, че средствата от таксата ще бъдат използвани за финансиране на градски услуги и за поддръжката на уникалния град, изграден върху вода.

Според общината разходите за поддържането и защитата на Венеция надхвърлят 100 милиона евро годишно.

Венеция от години е сред най-засегнатите от свръхтуризъм европейски градове. В пиковите периоди броят на посетителите многократно надвишава този на постоянните жители, което поставя под натиск транспортната система, обществените услуги и историческото наследство на града, включен в списъка на световното културно наследство на ЮНЕСКО.