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Украйна порази ключов железопътен мост над Севернокримския канал, дрон уби мъж край Ростов
  Тема: Украйна

Украйна порази ключов железопътен мост над Севернокримския канал, дрон уби мъж край Ростов

18 Юни, 2026 04:44, обновена 18 Юни, 2026 05:13 1 050 16

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Потвърдени са удари на ВСУ срещу два моста в Херсонска област, както и двама загинали цивилни в Енергодар и Белгородска област

Украйна порази ключов железопътен мост над Севернокримския канал, дрон уби мъж край Ростов - 1
Снимка: t.me/Crimeanwind
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

В ранните часове на 18 юни украински дронове са поразили железопътен мост над Северокримския канал, намиращ се в близост до селището Раздолне (Съветски район) в североизточната част на окупирания полуостров Крим, предаде Kyiv Independent.

Свидетели съобщават за около 20 експлозии и силен пожар, предаде kyivindependent.com.

Този мост е критична логистична точка за превоз на военни товари, а атаката има потенциал да парализира товарния трафик към руските войски на южния фронт.

Според мониторинговата група Crimean Wind и информация на Kyiv Independent, това съоръжение е критично парче от военната инфраструктура на Русия. Линията се използва интензивно за превоз на руски военни товари, тежка техника и боеприпаси към окупираните южни части на Украйна.

Очаква се ударът сериозно да парализира товарния и пътническия железопътен трафик по това направление.

След взривовете на мястото е избухнал мащабен пожар, който е бил видим от километри. Информация от местни източници сочи, че освен железопътното съоръжение, под удар е попаднал и намиращият се в непосредствена близост автомобилен т.нар. „гърбат“ мост. Степента на неговите повреди в момента се изяснява.

Източници отбелязват, че по-рано в същия район украинските Сили за безпилотни системи успешно са атакували и руски локомотив. Съобщава се и за кратко спиране на движението по големия Керченски (Кримски) мост, свързващ Русия директно с полуострова, поради задействане на руската противовъздушна отбрана срещу морски и въздушни дронове в района.

Един човек е убит, а двама са ранени при атака с дрон в град Гуково, Ростовска област.

Ранените са откарани в болница в средно състояние, според областния губернатор Юрий Слюсар.

„Тази нощ донесе голяма скръб. В резултат на атака с дрон в град Гуково един човек е убит и има ранени. Изказвам най-дълбоките си съболезнования на семейството на починалия. Двама ранени са откарани в болница в средно състояние. Медици оказват цялата необходима помощ“, написа той в Max.

Генералният щаб на Украйна потвърди, че при паралелни нощни операции вчера успешно са били ударени и два пътни моста в Херсонска област - един над Северокримския канал близо до село Ставки и втори в района на село Воинка. Целта е пълна изолация на руските снабдителни маршрути.

Назначеният от Русия кмет на Енергодар (където се намира АЕЦ „Запорожие“) заяви в Telegram за украински удари в сряда, при които е загинал един човек, а четирима са ранени.

Местните власти в пограничната руска Белгородска област също докладваха за един загинал мъж след удар от дрон срещу автомобил в сряда.

През последните дни Украйна проведе вълна от атаки с над 150-250 дрона, достигнали дълбоко в тила на Русия — включително пожар в голяма петролна рафинерия край Москва (Капотня) и затваряне на летища. Военни анализатори от Института за изследване на войната (ISW) отбелязват, че Украйна умишлено засилва натиска върху руската логистика (горива и мостове), за да затрудни придвижването на техника на фронта.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Факти

    11 11 Отговор
    Украйна порази ключов железопътен мост над Севернокримския канал и пак ще яде дървото

    05:04 18.06.2026

  • 2 Kaлпазанин

    8 8 Отговор
    Лятото и зимата ще бъдат тежки и за укрия и за ЕС и за нас

    Коментиран от #4, #7

    05:18 18.06.2026

  • 3 Безгранично

    5 7 Отговор
    е руското търпение.Както и необяснимата сантименталност към украинците на Путин.Време е да ги приключват.Явно СВО не работи.

    Коментиран от #11

    05:31 18.06.2026

  • 4 Отиваш в пРосия

    7 2 Отговор

    До коментар #2 от "Kaлпазанин":

    Да ти бъде лека зимата.

    05:32 18.06.2026

  • 5 СЛАВА НА УКРАЙНА!!!

    8 2 Отговор
    БИЙТЕ РАШИСТКИЯ БАШИБОЗУК БРАТЯ!!! А ТРОЛОВЕТЕ ДА ВИКАТ "ЩЕ" "ЩЕ" "ЩЕ" "ЩЕ"
    "ЩЕ" -то в московията винаги завършва с купони и опашки. СЛАВА УКАИНИ!!!!

    Коментиран от #8, #9

    05:34 18.06.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Путер

    7 1 Отговор

    До коментар #2 от "Kaлпазанин":

    Е, че то вече 5то лято, бе. Колко да е тежко.

    05:36 18.06.2026

  • 8 Отивай си

    5 5 Отговор

    До коментар #5 от "СЛАВА НА УКРАЙНА!!!":

    И не се връщай

    05:36 18.06.2026

  • 9 🇷🇺🇧🇬🇷🇺🇧🇬🇷🇺🇧🇬

    1 7 Отговор

    До коментар #5 от "СЛАВА НА УКРАЙНА!!!":

    🇧🇬🇷🇺🇧🇬🇷🇺🇧🇬🇷🇺🇧🇬🇷🇺🇧🇬🇷🇺

    05:37 18.06.2026

  • 10 Бг гражданин

    4 3 Отговор
    Русия е предадена от Путин на ЕС ,НАТО И УКРАЙНА!!! Вторият в историята на Русия предател след Горбачов! Губи войната от глупост и реакция 0! Фашистите му бият градове,петролни бази ,Москва ,а той седи и к...а м.... държи!

    Коментиран от #13

    05:39 18.06.2026

  • 11 Украински рододендрон

    1 6 Отговор

    До коментар #3 от "Безгранично":

    Опитват се да ограничат цивилните жертви, а в началото на операцията дадоха възможност на всички, които имат възможност, да се евакуират. Затова и тук се напълни с търтеи и хлебарки, които получиха още една година гювеч за наша сметка. Великата евроатлантическа цървуландия е въвлечена в чужда война, при положение че няма армия и каквито и да е съпротивителни сили. Дори макетата си позволяват да се подиграват и издевателстват.

    05:40 18.06.2026

  • 12 Чеп за зеле не става от руснаците

    6 1 Отговор
    Гола вода са.И кал до ушите.

    Коментиран от #16

    05:44 18.06.2026

  • 13 Латино Снежанка

    1 4 Отговор

    До коментар #10 от "Бг гражданин":

    Това че фалиралите жужета от Г-7, заедно със зеленото водорасло са се събрали на ядене,пиене и шмъркане и са решили, че печелят, не означава че е вярно.

    Коментиран от #15

    05:44 18.06.2026

  • 14 Путин успешно закрива

    5 2 Отговор
    оркската кочина, браво!

    05:47 18.06.2026

  • 15 Ти вярваш ли си,

    3 0 Отговор

    До коментар #13 от "Латино Снежанка":

    или просто не си си пил хапчетата?!? 🤣🤣🤣🤣🤣

    05:49 18.06.2026

  • 16 Ба бааааа

    0 1 Отговор

    До коментар #12 от "Чеп за зеле не става от руснаците":

    Учи Руски ще ти трябва

    06:02 18.06.2026

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