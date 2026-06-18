Украйна порази ключов железопътен мост над Севернокримския канал, дрон уби мъж край Ростов

В ранните часове на 18 юни украински дронове са поразили железопътен мост над Северокримския канал, намиращ се в близост до селището Раздолне (Съветски район) в североизточната част на окупирания полуостров Крим, предаде Kyiv Independent.

Свидетели съобщават за около 20 експлозии и силен пожар, предаде kyivindependent.com.

Този мост е критична логистична точка за превоз на военни товари, а атаката има потенциал да парализира товарния трафик към руските войски на южния фронт.

Според мониторинговата група Crimean Wind и информация на Kyiv Independent, това съоръжение е критично парче от военната инфраструктура на Русия. Линията се използва интензивно за превоз на руски военни товари, тежка техника и боеприпаси към окупираните южни части на Украйна.

Очаква се ударът сериозно да парализира товарния и пътническия железопътен трафик по това направление.

След взривовете на мястото е избухнал мащабен пожар, който е бил видим от километри. Информация от местни източници сочи, че освен железопътното съоръжение, под удар е попаднал и намиращият се в непосредствена близост автомобилен т.нар. „гърбат“ мост. Степента на неговите повреди в момента се изяснява.

Източници отбелязват, че по-рано в същия район украинските Сили за безпилотни системи успешно са атакували и руски локомотив. Съобщава се и за кратко спиране на движението по големия Керченски (Кримски) мост, свързващ Русия директно с полуострова, поради задействане на руската противовъздушна отбрана срещу морски и въздушни дронове в района.

Един човек е убит, а двама са ранени при атака с дрон в град Гуково, Ростовска област.

Ранените са откарани в болница в средно състояние, според областния губернатор Юрий Слюсар.

„Тази нощ донесе голяма скръб. В резултат на атака с дрон в град Гуково един човек е убит и има ранени. Изказвам най-дълбоките си съболезнования на семейството на починалия. Двама ранени са откарани в болница в средно състояние. Медици оказват цялата необходима помощ“, написа той в Max.

Генералният щаб на Украйна потвърди, че при паралелни нощни операции вчера успешно са били ударени и два пътни моста в Херсонска област - един над Северокримския канал близо до село Ставки и втори в района на село Воинка. Целта е пълна изолация на руските снабдителни маршрути.

Назначеният от Русия кмет на Енергодар (където се намира АЕЦ „Запорожие“) заяви в Telegram за украински удари в сряда, при които е загинал един човек, а четирима са ранени.

Местните власти в пограничната руска Белгородска област също докладваха за един загинал мъж след удар от дрон срещу автомобил в сряда.

През последните дни Украйна проведе вълна от атаки с над 150-250 дрона, достигнали дълбоко в тила на Русия — включително пожар в голяма петролна рафинерия край Москва (Капотня) и затваряне на летища. Военни анализатори от Института за изследване на войната (ISW) отбелязват, че Украйна умишлено засилва натиска върху руската логистика (горива и мостове), за да затрудни придвижването на техника на фронта.