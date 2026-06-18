Украйна порази ключов железопътен мост над Севернокримския канал, дрон уби мъж край Ростов

В ранните часове на 18 юни украински дронове са поразили железопътен мост над Северокримския канал, намиращ се в близост до селището Раздолне (Съветски район) в североизточната част на окупирания полуостров Крим, предаде Kyiv Independent.
Свидетели съобщават за около 20 експлозии и силен пожар, предаде kyivindependent.com.
Този мост е критична логистична точка за превоз на военни товари, а атаката има потенциал да парализира товарния трафик към руските войски на южния фронт.
Според мониторинговата група Crimean Wind и информация на Kyiv Independent, това съоръжение е критично парче от военната инфраструктура на Русия. Линията се използва интензивно за превоз на руски военни товари, тежка техника и боеприпаси към окупираните южни части на Украйна.
Очаква се ударът сериозно да парализира товарния и пътническия железопътен трафик по това направление.
След взривовете на мястото е избухнал мащабен пожар, който е бил видим от километри. Информация от местни източници сочи, че освен железопътното съоръжение, под удар е попаднал и намиращият се в непосредствена близост автомобилен т.нар. „гърбат“ мост. Степента на неговите повреди в момента се изяснява.
Източници отбелязват, че по-рано в същия район украинските Сили за безпилотни системи успешно са атакували и руски локомотив. Съобщава се и за кратко спиране на движението по големия Керченски (Кримски) мост, свързващ Русия директно с полуострова, поради задействане на руската противовъздушна отбрана срещу морски и въздушни дронове в района.
Един човек е убит, а двама са ранени при атака с дрон в град Гуково, Ростовска област.
Ранените са откарани в болница в средно състояние, според областния губернатор Юрий Слюсар.
„Тази нощ донесе голяма скръб. В резултат на атака с дрон в град Гуково един човек е убит и има ранени. Изказвам най-дълбоките си съболезнования на семейството на починалия. Двама ранени са откарани в болница в средно състояние. Медици оказват цялата необходима помощ“, написа той в Max.
Генералният щаб на Украйна потвърди, че при паралелни нощни операции вчера успешно са били ударени и два пътни моста в Херсонска област - един над Северокримския канал близо до село Ставки и втори в района на село Воинка. Целта е пълна изолация на руските снабдителни маршрути.
Назначеният от Русия кмет на Енергодар (където се намира АЕЦ „Запорожие“) заяви в Telegram за украински удари в сряда, при които е загинал един човек, а четирима са ранени.
Местните власти в пограничната руска Белгородска област също докладваха за един загинал мъж след удар от дрон срещу автомобил в сряда.
През последните дни Украйна проведе вълна от атаки с над 150-250 дрона, достигнали дълбоко в тила на Русия — включително пожар в голяма петролна рафинерия край Москва (Капотня) и затваряне на летища. Военни анализатори от Института за изследване на войната (ISW) отбелязват, че Украйна умишлено засилва натиска върху руската логистика (горива и мостове), за да затрудни придвижването на техника на фронта.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Факти
05:04 18.06.2026
2 Kaлпазанин
Коментиран от #4, #7
05:18 18.06.2026
3 Безгранично
Коментиран от #11
05:31 18.06.2026
4 Отиваш в пРосия
До коментар #2 от "Kaлпазанин":Да ти бъде лека зимата.
05:32 18.06.2026
5 СЛАВА НА УКРАЙНА!!!
"ЩЕ" -то в московията винаги завършва с купони и опашки. СЛАВА УКАИНИ!!!!
Коментиран от #8, #9
05:34 18.06.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Путер
До коментар #2 от "Kaлпазанин":Е, че то вече 5то лято, бе. Колко да е тежко.
05:36 18.06.2026
8 Отивай си
До коментар #5 от "СЛАВА НА УКРАЙНА!!!":И не се връщай
05:36 18.06.2026
9 🇷🇺🇧🇬🇷🇺🇧🇬🇷🇺🇧🇬
До коментар #5 от "СЛАВА НА УКРАЙНА!!!":🇧🇬🇷🇺🇧🇬🇷🇺🇧🇬🇷🇺🇧🇬🇷🇺🇧🇬🇷🇺
05:37 18.06.2026
10 Бг гражданин
Коментиран от #13
05:39 18.06.2026
11 Украински рододендрон
До коментар #3 от "Безгранично":Опитват се да ограничат цивилните жертви, а в началото на операцията дадоха възможност на всички, които имат възможност, да се евакуират. Затова и тук се напълни с търтеи и хлебарки, които получиха още една година гювеч за наша сметка. Великата евроатлантическа цървуландия е въвлечена в чужда война, при положение че няма армия и каквито и да е съпротивителни сили. Дори макетата си позволяват да се подиграват и издевателстват.
05:40 18.06.2026
12 Чеп за зеле не става от руснаците
Коментиран от #16
05:44 18.06.2026
13 Латино Снежанка
До коментар #10 от "Бг гражданин":Това че фалиралите жужета от Г-7, заедно със зеленото водорасло са се събрали на ядене,пиене и шмъркане и са решили, че печелят, не означава че е вярно.
Коментиран от #15
05:44 18.06.2026
14 Путин успешно закрива
05:47 18.06.2026
15 Ти вярваш ли си,
До коментар #13 от "Латино Снежанка":или просто не си си пил хапчетата?!? 🤣🤣🤣🤣🤣
05:49 18.06.2026
16 Ба бааааа
До коментар #12 от "Чеп за зеле не става от руснаците":Учи Руски ще ти трябва
06:02 18.06.2026