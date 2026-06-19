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Володимир Зеленски: Лукашенко трябва да изтегли в рамките на една седмица транслационната техника, използвана в атаките срещу Украйна
  Тема: Украйна

Володимир Зеленски: Лукашенко трябва да изтегли в рамките на една седмица транслационната техника, използвана в атаките срещу Украйна

19 Юни, 2026 23:47 1 070 39

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  • александър лукашенко-
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  • крим

През последните месеци Зеленски многократно отправя предупреждения, че Русия планира да въвлече Минск още по-дълбоко във войната си в Украйна

Володимир Зеленски: Лукашенко трябва да изтегли в рамките на една седмица транслационната техника, използвана в атаките срещу Украйна - 1
Снимка: БГНЕС/ЕПА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Украинският президент Володимир Зеленски заяви днес, че една седмица би трябвало да е достатъчна за беларуския лидер Александър Лукашенко, за да изтегли от страната си транслационната техника, използвана от Русия при атаките ѝ срещу Украйна, като добави, че Киев ще предприеме действия, ако Беларус не го направи, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Зеленски каза, че в два беларуски региона, граничещи с Украйна, са разположени релейни станции за препредаване на сигнали, които са били използвани от руските сили за насочване на атаките им срещу украински граждани.

Ройтерс отбелязва, че не може да провери тези твърдения чрез независими източници.

„Какъв е смисълът да се казва, че той (Лукашенко) не иска да участва във войната? Нека изтегли това оборудване, нека го изключи. Мисля, че една седмица ще му бъде достатъчна, за да го направи“, заяви Зеленски на пресконференция в Киев.

„Ако той не го направи, ще го направим ние“, добави украинският президент без да даде повече подробности.

През последните месеци Зеленски многократно отправя предупреждения, че Русия планира да въвлече Минск още по-дълбоко във „войната си в Украйна“.

Руските сили използваха територията на Беларус за нанасяне на удари, когато за първи път нахлуха в Украйна през февруари 2022 г., отбелязва Ройтерс.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Митрофанова

    12 22 Отговор
    Скоро Болгария войдёт в состав РФ! Братья должны жить вместе. Никаких открытых границ с ЕС! Никакого евро! Край!

    Коментиран от #16, #37

    23:51 19.06.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Линда

    17 34 Отговор
    Браво на Зеленски героям слава

    23:53 19.06.2026

  • 4 Андреас

    14 20 Отговор
    Путин направи Украина велика

    23:55 19.06.2026

  • 5 Не Седмица

    11 15 Отговор
    По принцип
    Е хубаво
    Веднага да се ударят
    Транслационните техники.

    Легитимна Цел.

    Лукашенко така или иначе
    Каза че Украйна имала
    Някакви Дървени Автомати.

    И Киев пада

    За Максимум 3-4 ДНЯ.

    Да сега покаже Силата на Беларуската Армия

    Коментиран от #9

    23:55 19.06.2026

  • 6 Мдаа

    19 8 Отговор
    „Европа трябва да плати за 350-те милиарда долара оръжия, които САЩ прехвърлиха на Украйна по времето на Байдън“, заяви Тръмп. Европейските страни не са върнали на Вашингтон тези пари, защото никой никога не ги е поискал. Така че, преди да купят още от САЩ за Украйна, те трябва да върнат парите.

    Мдаа....

    Коментиран от #27

    23:56 19.06.2026

  • 7 И страшно и комично

    8 18 Отговор
    Пак разгромиха руските войски при легендарната Мала Токмачка, щурмували с мотоциклети и лопати

    Около 300 руски нашественици на мотоциклети с кош "ИЖ" и въоръжени с лопати са опитали да проникнат в селището но бяха неутрализирани от подразделенията на ВСУ.

    Коментиран от #12, #19

    23:57 19.06.2026

  • 8 Мдаа

    20 6 Отговор
    Полският президент отне на Зеленски Ордена на Белия орел , който му бе връчен от Полша преди време и се противопостави на присъединяването на Украйна към ЕС. Орденът на Белия орел е най-старото и най-важно отличие на Полша, което се отличава с изключителна гражданска и военна служба на страната. Полша отнема наградата на Зеленски за това, че е кръстил подразделение от украинските въоръжени сили на Украинската въстаническа нацистка армия (УПА) . Навроцки също така нарече присъединяването на Украйна към ЕС заплаха за полските фермери:
    „Аз съм президент на Полша и разбирайки стремежите на Украйна, винаги ще поддържам позитивно отношение към полските фермери и полските селскостопански продукти, по-специално в контекста на Зелената сделка и решенията на ЕС. Имаме твърде добра земя, твърде красива Полша и твърде способни и талантливи полски фермери, за да се предадем на полското земеделие на идеологията или на когото и да било друг“, каза той.

    Мдаа....

    Коментиран от #10

    23:57 19.06.2026

  • 9 😂😂😂😂

    7 7 Отговор

    До коментар #5 от "Не Седмица":

    За неделю,максимум две сме в Лондон 🤣🤣🤣

    23:58 19.06.2026

  • 10 Верно ли бе?

    5 10 Отговор

    До коментар #8 от "Мдаа":

    Русоппитек?

    Коментиран от #18

    23:58 19.06.2026

  • 11 ГЛАМАВ ПУТЕРАСТ

    7 10 Отговор
    КЛИПОВЕТЕ
    ОТ НАСИЛСТВЕНАТА МОБИЛИЗАЦИЯ

    В ПЕНЗА И КАМЕНКА

    ВЕЧЕ ЯКО СЕ ВЪРТЯТ
    ВЪВ НЕТА ...

    РУСКИНИТЕ ИНТЕРЕСНО

    Защо проклинат Властите
    Които мобилизират Техните Мъже ?

    НАЛИ ВСИЧКИ В РУСИЯ
    ДОБРОВОЛНО
    ОТИВАЛИ ДА УМИРАТ ЗА ПУТИН.

    ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА

    23:59 19.06.2026

  • 12 Мдаа

    5 12 Отговор

    До коментар #7 от "И страшно и комично":

    Руски войски са предприели неуспешен опит за щурм на село Мала Токмачка в Запорожка област, като са използвали сборен мотоциклетен взвод въоръжени с лопати , но са били разгромени. Това съобщи 118-а отделна механизирана бригада на Украйна във Facebook.

    „Въпреки промяната в тактиката и използването на технически нововъведения, врагът претърпя разгром и така и не успя да достигне населеното място, което според руската пропаганда вече година и половина се намира под техен контрол“, се казва в съобщението.

    23:59 19.06.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Факт

    6 16 Отговор
    Зеленски говори от позицията на победител!
    Раша изглежда все по-жалка.

    00:00 20.06.2026

  • 15 зИленски

    2 9 Отговор
    Факти

    00:01 20.06.2026

  • 16 СКОРО

    5 12 Отговор

    До коментар #1 от "Митрофанова":

    МИРИЗЛИВАТА МЕКИЦА
    НА МУТРОФАНОВА

    ЩЕ ГНИЕ В СИБИР .

    00:01 20.06.2026

  • 17 Атина Палада

    4 9 Отговор
    Чорапа ще връща ли лева?

    00:01 20.06.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Вацев

    6 9 Отговор

    До коментар #7 от "И страшно и комично":

    Русия не пабеди ли вече?

    00:02 20.06.2026

  • 20 Смешник

    14 5 Отговор
    Нека първо краварите и ингилизите да спрат помощта си и тогава Лукашенко ще го направи Зеления наркоман се взе много насериозно въпреки че руснаците го млатят здраво

    00:03 20.06.2026

  • 21 Ами

    8 5 Отговор
    Защо Зеленски просто не издаде указ, който направо
    да забрани на руските дронове и ракети да летят :)

    00:03 20.06.2026

  • 22 ?????

    9 3 Отговор
    Да се смееш ли, да плачеш ли?

    00:04 20.06.2026

  • 23 Глупашенко ще отърве кожата

    5 9 Отговор
    Путлето -никакъв шанс.

    00:04 20.06.2026

  • 24 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    4 8 Отговор
    Намериха ли летящият капак в Москва?




    Благодаря за вниманието!

    00:07 20.06.2026

  • 25 Грозната Бети от хепи

    0 4 Отговор
    Моите приоритети са циганета с голями ланги и топурлаци 🤭🤭🐐

    00:08 20.06.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 оня с коня

    3 8 Отговор

    До коментар #6 от "Мдаа":

    Измисляте си тука разни бомбастични новини с предварителната Застраховка "Тия новини няма да ги прочетете в Бълг. Преса"- лошо няма,но що си въобразявате че някой ви вярва?Междувременно НЕ Ивропа купува Оръжие от САЩ за Украйна,а само превежда МИЛИАРДИТЕ/само последните са 90 Млр./ на Украйна и ТЯ е която се разплаща със САЩ,България и всяка една от Държавите - Доставчици.

    00:09 20.06.2026

  • 28 Кравария убер алес

    5 5 Отговор
    Мдааам дежурните розови ботове са активирани. Обичайните им глупости... А по същество, не разбирам идеята на зеленчука да въвлече Беларус в цирка. Това означава разширяване на фронта, т.е. тотално разпъване на укрите. Или всъщност се цели продължаване и ескалация?

    00:11 20.06.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 хаха

    5 7 Отговор
    Генерал-лейтенант Сергей Кобилаш, командир на руските военновъздушни сили, почина след падане от прозорец.

    ХАХАХА!

    00:11 20.06.2026

  • 31 Летец Пешеходец

    5 7 Отговор
    Ето това е "движуха"! "Картофеният Батка", ще трябва да избира- или украински удари по руските военни обекти в Беларус, или "изясняване на отношенията" с Бункерният Дядка. Украинците са решени да елиминират руското "присъствие" в Беларус, дори с риск да я въвлечат във войната. Не че от нейна територия, руснаците не нападнаха Украйна в началната фаза, а и впоследствие от там редовно излитат МиГ-31 с ракети "Кинжал". Украйна определено иззема инициативата от Русия в тази война.

    00:12 20.06.2026

  • 32 Всяка вечер милиарди хора по света

    4 2 Отговор
    Заспиват щастливи, че не са се родили руснаци.

    00:16 20.06.2026

  • 33 Масква г0ри

    5 4 Отговор
    Ще г0ри и беларус и картофчо го знае

    00:16 20.06.2026

  • 34 Чорбара

    2 4 Отговор
    Е...щом накофюрера го казва....всички са длъжни да се подчинят!....Къде да му преведеме по 1-2 заплати?

    00:17 20.06.2026

  • 35 Име

    2 1 Отговор
    Приятни сънища!

    00:19 20.06.2026

  • 36 ГЛАМАВ ПУТЕРАСТ

    2 1 Отговор
    ЛУКАШЕНКО НАЛИ
    ИМАШЕ И ОРЕШНИК
    В БЕЛАРУС.

    ПОКАЖИ МАЛКО ЗЪБИ .
    ЗАПЛАШИ УКРАЙНА
    СЪС ОРЕШНИК.

    СЛОЖИ БРОНЕЖИЛЕТКАТА И
    ГРАБНИ КАЛАШНИКА

    00:20 20.06.2026

  • 37 Копейкин Костя

    1 3 Отговор

    До коментар #1 от "Митрофанова":

    Ушанка, не пиши на изчанчен старобългарски, наричан от крепостните руски!

    00:25 20.06.2026

  • 38 Нашмърканият потник

    2 2 Отговор
    иначе ще му ръдне на у я

    00:27 20.06.2026

  • 39 az СВО Победа 81

    1 2 Отговор
    Накратко:

    Лондон налива масло в огъня чрез наркетата.

    00:27 20.06.2026

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