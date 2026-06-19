Володимир Зеленски: Лукашенко трябва да изтегли в рамките на една седмица транслационната техника, използвана в атаките срещу Украйна

Украинският президент Володимир Зеленски заяви днес, че една седмица би трябвало да е достатъчна за беларуския лидер Александър Лукашенко, за да изтегли от страната си транслационната техника, използвана от Русия при атаките ѝ срещу Украйна, като добави, че Киев ще предприеме действия, ако Беларус не го направи, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.
Зеленски каза, че в два беларуски региона, граничещи с Украйна, са разположени релейни станции за препредаване на сигнали, които са били използвани от руските сили за насочване на атаките им срещу украински граждани.
Ройтерс отбелязва, че не може да провери тези твърдения чрез независими източници.
„Какъв е смисълът да се казва, че той (Лукашенко) не иска да участва във войната? Нека изтегли това оборудване, нека го изключи. Мисля, че една седмица ще му бъде достатъчна, за да го направи“, заяви Зеленски на пресконференция в Киев.
„Ако той не го направи, ще го направим ние“, добави украинският президент без да даде повече подробности.
През последните месеци Зеленски многократно отправя предупреждения, че Русия планира да въвлече Минск още по-дълбоко във „войната си в Украйна“.
Руските сили използваха територията на Беларус за нанасяне на удари, когато за първи път нахлуха в Украйна през февруари 2022 г., отбелязва Ройтерс.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Митрофанова
Коментиран от #16, #37
23:51 19.06.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Линда
23:53 19.06.2026
4 Андреас
23:55 19.06.2026
5 Не Седмица
Е хубаво
Веднага да се ударят
Транслационните техники.
Легитимна Цел.
Лукашенко така или иначе
Каза че Украйна имала
Някакви Дървени Автомати.
И Киев пада
За Максимум 3-4 ДНЯ.
Да сега покаже Силата на Беларуската Армия
Коментиран от #9
23:55 19.06.2026
6 Мдаа
Мдаа....
Коментиран от #27
23:56 19.06.2026
7 И страшно и комично
Около 300 руски нашественици на мотоциклети с кош "ИЖ" и въоръжени с лопати са опитали да проникнат в селището но бяха неутрализирани от подразделенията на ВСУ.
Коментиран от #12, #19
23:57 19.06.2026
8 Мдаа
„Аз съм президент на Полша и разбирайки стремежите на Украйна, винаги ще поддържам позитивно отношение към полските фермери и полските селскостопански продукти, по-специално в контекста на Зелената сделка и решенията на ЕС. Имаме твърде добра земя, твърде красива Полша и твърде способни и талантливи полски фермери, за да се предадем на полското земеделие на идеологията или на когото и да било друг“, каза той.
Мдаа....
Коментиран от #10
23:57 19.06.2026
9 😂😂😂😂
До коментар #5 от "Не Седмица":За неделю,максимум две сме в Лондон 🤣🤣🤣
23:58 19.06.2026
10 Верно ли бе?
До коментар #8 от "Мдаа":Русоппитек?
Коментиран от #18
23:58 19.06.2026
11 ГЛАМАВ ПУТЕРАСТ
ОТ НАСИЛСТВЕНАТА МОБИЛИЗАЦИЯ
В ПЕНЗА И КАМЕНКА
ВЕЧЕ ЯКО СЕ ВЪРТЯТ
ВЪВ НЕТА ...
РУСКИНИТЕ ИНТЕРЕСНО
Защо проклинат Властите
Които мобилизират Техните Мъже ?
НАЛИ ВСИЧКИ В РУСИЯ
ДОБРОВОЛНО
ОТИВАЛИ ДА УМИРАТ ЗА ПУТИН.
ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА
23:59 19.06.2026
12 Мдаа
До коментар #7 от "И страшно и комично":Руски войски са предприели неуспешен опит за щурм на село Мала Токмачка в Запорожка област, като са използвали сборен мотоциклетен взвод въоръжени с лопати , но са били разгромени. Това съобщи 118-а отделна механизирана бригада на Украйна във Facebook.
„Въпреки промяната в тактиката и използването на технически нововъведения, врагът претърпя разгром и така и не успя да достигне населеното място, което според руската пропаганда вече година и половина се намира под техен контрол“, се казва в съобщението.
23:59 19.06.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Факт
Раша изглежда все по-жалка.
00:00 20.06.2026
15 зИленски
00:01 20.06.2026
16 СКОРО
До коментар #1 от "Митрофанова":МИРИЗЛИВАТА МЕКИЦА
НА МУТРОФАНОВА
ЩЕ ГНИЕ В СИБИР .
00:01 20.06.2026
17 Атина Палада
00:01 20.06.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Вацев
До коментар #7 от "И страшно и комично":Русия не пабеди ли вече?
00:02 20.06.2026
20 Смешник
00:03 20.06.2026
21 Ами
да забрани на руските дронове и ракети да летят :)
00:03 20.06.2026
22 ?????
00:04 20.06.2026
23 Глупашенко ще отърве кожата
00:04 20.06.2026
24 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
Благодаря за вниманието!
00:07 20.06.2026
25 Грозната Бети от хепи
00:08 20.06.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 оня с коня
До коментар #6 от "Мдаа":Измисляте си тука разни бомбастични новини с предварителната Застраховка "Тия новини няма да ги прочетете в Бълг. Преса"- лошо няма,но що си въобразявате че някой ви вярва?Междувременно НЕ Ивропа купува Оръжие от САЩ за Украйна,а само превежда МИЛИАРДИТЕ/само последните са 90 Млр./ на Украйна и ТЯ е която се разплаща със САЩ,България и всяка една от Държавите - Доставчици.
00:09 20.06.2026
28 Кравария убер алес
00:11 20.06.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 хаха
ХАХАХА!
00:11 20.06.2026
31 Летец Пешеходец
00:12 20.06.2026
32 Всяка вечер милиарди хора по света
00:16 20.06.2026
33 Масква г0ри
00:16 20.06.2026
34 Чорбара
00:17 20.06.2026
35 Име
00:19 20.06.2026
36 ГЛАМАВ ПУТЕРАСТ
ИМАШЕ И ОРЕШНИК
В БЕЛАРУС.
ПОКАЖИ МАЛКО ЗЪБИ .
ЗАПЛАШИ УКРАЙНА
СЪС ОРЕШНИК.
СЛОЖИ БРОНЕЖИЛЕТКАТА И
ГРАБНИ КАЛАШНИКА
00:20 20.06.2026
37 Копейкин Костя
До коментар #1 от "Митрофанова":Ушанка, не пиши на изчанчен старобългарски, наричан от крепостните руски!
00:25 20.06.2026
38 Нашмърканият потник
00:27 20.06.2026
39 az СВО Победа 81
Лондон налива масло в огъня чрез наркетата.
00:27 20.06.2026