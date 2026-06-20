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Фидан ще говори в Кайро за необходимостта от засилване на натиска върху Израел

Фидан ще говори в Кайро за необходимостта от засилване на натиска върху Израел

20 Юни, 2026 16:07 856 7

  • турция-
  • сащ-
  • иран-
  • кайро-
  • хакан фидан

Относно споразуменията между САЩ и Иран, турският външен министър „ще изрази голямо задоволство от подписването на меморандума, който сложи край на войната, и ще оцени високо усилията на подписалите го страни“

Фидан ще говори в Кайро за необходимостта от засилване на натиска върху Израел - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Турският външен министър Хакан Фидан ще обсъди действията на Израел в региона и напредъка на мирния процес между САЩ и Иран на четвъртата си среща с колегите си от Египет, Пакистан и Саудитска Арабия в Кайро, съобщи източник от турското външно министерство пред ТАСС.

„По време на срещите си в Кайро на 20-21 юни министър Фидан възнамерява да подчертае необходимостта от засилване на международния натиск върху правителството на Нетаняху, за да се гарантира прекратяване на окупацията, агресията и провокациите в Газа, Западния бряг, Йерусалим и Ливан. Той ще подчертае, че решението на палестинския въпрос, основано на две държави, е ключът към мира, стабилността и спокойствието в Близкия изток“, каза източникът на агенцията.

Относно споразуменията между САЩ и Иран, Фидан „ще изрази голямо удовлетворение от подписването на меморандума, сложил край на войната, и ще даде висока оценка на усилията на подписалите го страни“. „Той ще подчертае значението на посредничеството на Пакистан и ролята на другите страни, участващи в процеса, довел до подписването на този документ. Министърът ще заяви, че Турция ще продължи усилията си, за да гарантира, че САЩ и Иран ще постигнат трайно мирно споразумение след 60-дневния процес на преговори“, каза източникът. Фидан също така ще „подчертае необходимостта от бдителност срещу всички фактори, които биха могли да застрашат помирението между страните“.

Говорейки за четиристранния министерски формат, ръководителят на турската дипломация ще отбележи, че тази форма на взаимодействие „е създадена, за да укрепи отношенията между страните от региона и да преодолее проблемите чрез поуки от минали кризи и прилагане на съвместни усилия“. Той също така ще подчертае „важността този формат да получи институционална основа и да се разшири, за да включи нови участници, когато му дойде времето“.


Турция
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мъжки чорапогащи

    4 12 Отговор
    Българин всъщност е балкански циганин.


    (с) Радой Ралин

    16:09 20.06.2026

  • 2 Как бе

    13 2 Отговор
    Русия като си прибира собствените земи е "агресор", с Израел, когато завладява чужди земи е "миротворец".
    Ех, Фидане къде са ти шорошките ценности?🤣😂🤣😂

    16:11 20.06.2026

  • 3 Хакана кръстоса зъркелите на Х

    11 5 Отговор
    откакто се срещна с нашата чамова талпа 😂😂

    16:13 20.06.2026

  • 4 АКО В БЛИЗКИЯ ИЗТОК

    17 4 Отговор
    ВСИЧКИ СА ЕДИННИ СРЕЩУ ИЗРАЕЛ,ТОЙ НЕ БИ СЪЩЕСТВУВАЛ.АМА ПУСТО СЛАДКИ СА ИМ ЕВРЕЙСКИТЕ ПАРИ .

    16:14 20.06.2026

  • 5 20062026

    3 2 Отговор
    Пак Хакан и то Фидан

    16:44 20.06.2026

  • 6 БИБИ КАЗА

    7 3 Отговор
    След Иран ще е Турция. Гответе се.

    Коментиран от #7

    16:51 20.06.2026

  • 7 Даа

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "БИБИ КАЗА":

    Скоро очаквайте военен съюз между ядрена страна Пакистан,военна сила Турция,финансова Саудитска Арабия и лидера на Африка Египет,евреите треперят

    18:02 20.06.2026

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