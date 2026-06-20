Фидан ще говори в Кайро за необходимостта от засилване на натиска върху Израел

Турският външен министър Хакан Фидан ще обсъди действията на Израел в региона и напредъка на мирния процес между САЩ и Иран на четвъртата си среща с колегите си от Египет, Пакистан и Саудитска Арабия в Кайро, съобщи източник от турското външно министерство пред ТАСС.

„По време на срещите си в Кайро на 20-21 юни министър Фидан възнамерява да подчертае необходимостта от засилване на международния натиск върху правителството на Нетаняху, за да се гарантира прекратяване на окупацията, агресията и провокациите в Газа, Западния бряг, Йерусалим и Ливан. Той ще подчертае, че решението на палестинския въпрос, основано на две държави, е ключът към мира, стабилността и спокойствието в Близкия изток“, каза източникът на агенцията.

Относно споразуменията между САЩ и Иран, Фидан „ще изрази голямо удовлетворение от подписването на меморандума, сложил край на войната, и ще даде висока оценка на усилията на подписалите го страни“. „Той ще подчертае значението на посредничеството на Пакистан и ролята на другите страни, участващи в процеса, довел до подписването на този документ. Министърът ще заяви, че Турция ще продължи усилията си, за да гарантира, че САЩ и Иран ще постигнат трайно мирно споразумение след 60-дневния процес на преговори“, каза източникът. Фидан също така ще „подчертае необходимостта от бдителност срещу всички фактори, които биха могли да застрашат помирението между страните“.

Говорейки за четиристранния министерски формат, ръководителят на турската дипломация ще отбележи, че тази форма на взаимодействие „е създадена, за да укрепи отношенията между страните от региона и да преодолее проблемите чрез поуки от минали кризи и прилагане на съвместни усилия“. Той също така ще подчертае „важността този формат да получи институционална основа и да се разшири, за да включи нови участници, когато му дойде времето“.