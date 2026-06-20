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Полски съд остави в ареста за три месеца грузинеца, заподозрян в убийството на руския художник Скрепецки

Полски съд остави в ареста за три месеца грузинеца, заподозрян в убийството на руския художник Скрепецки

20 Юни, 2026 18:20, обновена 20 Юни, 2026 18:26 977 6

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  • скрепецки

Творецът беше застрелян на 15 юни в град Бяла Подляска

Полски съд остави в ареста за три месеца грузинеца, заподозрян в убийството на руския художник Скрепецки - 1
Снимка: Полиция на град Люблин
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Полски съд остави в предварителен арест за три месеца грузинския гражданин Елнур А., заподозрян в убийството на руския художник Семьон Скрепецки (истинско име Роберт Кузовков).

Това съобщи пресслужбата на полската национална прокуратура в социалната медийна платформа X.

„Днес съдът уважи искането на прокурора и осъди заподозрения Елнур А. на превантивна мярка под формата на три месеца предварителен арест“, се казва в изявлението.

Ден преди това Елнур А. беше обвинен в убийството на Скрепецки. Според разследващите, той е прострелял художника пет пъти с огнестрелно оръжие. Заподозреният отрече вината си и отказа да даде показания.

Скрепецки беше убит на 15 юни в град Бяла Подляска, Полша. Според разследващите, неизвестен нападател го е прострелял от близко разстояние и е произвел още един изстрел, след като паднал. Художникът е починал на място.

Трима заподозрени бяха задържани на 16 юни. Полският премиер Доналд Туск по-късно заяви, че един от тях е използвал грузински паспорт. Според Wiadomosci документът може да е бил фалшив.

Семьон Скрепецки беше на 44 години и живееше в Полша със семейството си от 2021 г. Художникът беше известен с карикатури и е автор на книгата „Русия 2028“ за живота в постапокалиптична Русия.


Полша
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мъжки чорапогащи

    6 5 Отговор
    Българин всъщност е балкански циганин.


    (с) Радой Ралин

    18:27 20.06.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Без домашно сте

    4 1 Отговор
    Все пискате какъв голям противник на Путин бил, а защо е бил в украинския списък на Миротворец, които пропагандират убийството на хора за пари.

    18:56 20.06.2026

  • 4 3.14К

    4 0 Отговор
    Скепицки беше качен и на сайта "Миротворец", ако това говори на някого нещо!?!

    19:01 20.06.2026

  • 5 м даааа

    1 1 Отговор
    всеки който е против Путин,го очаква такава съдба!!!

    20:10 20.06.2026

  • 6 Сандо

    1 0 Отговор
    И защо толкова малко коментари?Да не би козячетата да са заспали дълбок летен сън,пълен с розови мечти?Макар че се намери тук някаква заблудена овца,дето в главата и е влязла някаква муха на име Путин.

    20:24 20.06.2026

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