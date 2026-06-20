Полски съд остави в ареста за три месеца грузинеца, заподозрян в убийството на руския художник Скрепецки

Полски съд остави в предварителен арест за три месеца грузинския гражданин Елнур А., заподозрян в убийството на руския художник Семьон Скрепецки (истинско име Роберт Кузовков).

Това съобщи пресслужбата на полската национална прокуратура в социалната медийна платформа X.

„Днес съдът уважи искането на прокурора и осъди заподозрения Елнур А. на превантивна мярка под формата на три месеца предварителен арест“, се казва в изявлението.

Ден преди това Елнур А. беше обвинен в убийството на Скрепецки. Според разследващите, той е прострелял художника пет пъти с огнестрелно оръжие. Заподозреният отрече вината си и отказа да даде показания.

Скрепецки беше убит на 15 юни в град Бяла Подляска, Полша. Според разследващите, неизвестен нападател го е прострелял от близко разстояние и е произвел още един изстрел, след като паднал. Художникът е починал на място.

Трима заподозрени бяха задържани на 16 юни. Полският премиер Доналд Туск по-късно заяви, че един от тях е използвал грузински паспорт. Според Wiadomosci документът може да е бил фалшив.

Семьон Скрепецки беше на 44 години и живееше в Полша със семейството си от 2021 г. Художникът беше известен с карикатури и е автор на книгата „Русия 2028“ за живота в постапокалиптична Русия.