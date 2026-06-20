Броят на загиналите след руския удар по жилищен блок в Харков нарасна на девет

Русия нанесе масирани въздушни удари по територията на Украйна, използвайки вълна от дронове и управляеми планиращи бомби (КАБ).

Според официални данни от ВВС на Украйна, противовъздушната отбрана е успяла да неутрализира 92 от общо 99 изстреляни руски безпилотни летателни апарата.

В ранните часове на деня руски управляеми авиационни бомби (КАБ) поразиха осеметажен жилищен блок в Холоднохирския район на град Харков. Първоначално бе съобщено за една жертва, но според актуализирана информация на БТА и Укринформ, броят на загиналите цивилни в Харков достигна най-малко 9 души, а над девет са ранените. Нанесени са сериозни щети на жилищната инфраструктура.

Област Суми беше подложена на интензивен обстрел с планиращи бомби и дронове. Местните власти съобщават за един загинал и 13 ранени цивилни граждани.

Фаталният случай е причинен от управляема авиобомба, съобщи ръководителят на военната администрация на Сумска област Олег Григоров.

Нанесени са щети на повече от 20 жилищни сгради.

В Запорожка област е регистрирана изключително висока интензивност на атаките. По данни на областния управител Иван Федоров Kyiv Independent, руските сили са извършили 24 въздушни удара и 642 атаки с дронове в рамките на денонощието, при които са ранени 19 цивилни.

В болница в Херсон е починала жена, тежко ранена от руски дрон предния ден, с което черната статистика за Южна Украйна се увеличава.

Тези руски удари идват непосредствено след засилени дипломатически совалки на украинския президент Володимир Зеленски в рамките на срещата на Г7 и след исторически най-мащабната украинска вълна от дронове срещу петролната рафинерия в Москва по-рано тази седмица. От Кремъл официално обявиха, че масираните въздушни атаки по Украйна ще станат "редовна практика" в отговор на ударите по руска територия.

Паралелно с това Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) съобщи днес, че контролираната от руските сили Запорожка АЕЦ отново е изгубила външно захранване поради повреда на вътрешни електропроводи

По информация на ръководителя на Борисполската военна администрация Никола Калашник, цитиран от Ukrainska Pravda, четирима души са ранени в Киевска област.

В Борисполски район дрон е поразил складови помещения, предизвиквайки голям пожар, който пожарникарите са овладели. Други трима цивилни са ранени в Вишгородски район, като хората са приети в болница с осколочни рани и комоцио.

В ранния следобед руските сили атакуваха община Куцуруб в Николаевска област. Според ръководителя на Николаевската областна военна администрация Виталий Ким в Censor.NET, при удар от нов тип дрон ("Молния") в село Парутине са ранени двама мъже (на 40 и 45 години). Сериозно са поразени местна пекарна и три автомобила.

В Днепропетровска област руските удари с артилерия и дронове камикадзе продължиха с висок интензитет и през втората половина на деня. Поразени са инфраструктурни обекти в Никопол и Марганец.