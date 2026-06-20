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Броят на загиналите след руския удар по жилищен блок в Харков нарасна на девет
  Тема: Украйна

Броят на загиналите след руския удар по жилищен блок в Харков нарасна на девет

20 Юни, 2026 18:31, обновена 20 Юни, 2026 18:44 1 198 84

  • украйна-
  • русия-
  • атаки-
  • жертви-
  • харков

Атакувани са още няколко украински области, има жертви и разрушения

Броят на загиналите след руския удар по жилищен блок в Харков нарасна на девет - 1
Снимка: Фейсбук
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Русия нанесе масирани въздушни удари по територията на Украйна, използвайки вълна от дронове и управляеми планиращи бомби (КАБ).

Според официални данни от ВВС на Украйна, противовъздушната отбрана е успяла да неутрализира 92 от общо 99 изстреляни руски безпилотни летателни апарата.

В ранните часове на деня руски управляеми авиационни бомби (КАБ) поразиха осеметажен жилищен блок в Холоднохирския район на град Харков. Първоначално бе съобщено за една жертва, но според актуализирана информация на БТА и Укринформ, броят на загиналите цивилни в Харков достигна най-малко 9 души, а над девет са ранените. Нанесени са сериозни щети на жилищната инфраструктура.

Област Суми беше подложена на интензивен обстрел с планиращи бомби и дронове. Местните власти съобщават за един загинал и 13 ранени цивилни граждани.

Фаталният случай е причинен от управляема авиобомба, съобщи ръководителят на военната администрация на Сумска област Олег Григоров.

Нанесени са щети на повече от 20 жилищни сгради.

В Запорожка област е регистрирана изключително висока интензивност на атаките. По данни на областния управител Иван Федоров Kyiv Independent, руските сили са извършили 24 въздушни удара и 642 атаки с дронове в рамките на денонощието, при които са ранени 19 цивилни.

В болница в Херсон е починала жена, тежко ранена от руски дрон предния ден, с което черната статистика за Южна Украйна се увеличава.

Тези руски удари идват непосредствено след засилени дипломатически совалки на украинския президент Володимир Зеленски в рамките на срещата на Г7 и след исторически най-мащабната украинска вълна от дронове срещу петролната рафинерия в Москва по-рано тази седмица. От Кремъл официално обявиха, че масираните въздушни атаки по Украйна ще станат "редовна практика" в отговор на ударите по руска територия.

Паралелно с това Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) съобщи днес, че контролираната от руските сили Запорожка АЕЦ отново е изгубила външно захранване поради повреда на вътрешни електропроводи

По информация на ръководителя на Борисполската военна администрация Никола Калашник, цитиран от Ukrainska Pravda, четирима души са ранени в Киевска област.

В Борисполски район дрон е поразил складови помещения, предизвиквайки голям пожар, който пожарникарите са овладели. Други трима цивилни са ранени в Вишгородски район, като хората са приети в болница с осколочни рани и комоцио.

В ранния следобед руските сили атакуваха община Куцуруб в Николаевска област. Според ръководителя на Николаевската областна военна администрация Виталий Ким в Censor.NET, при удар от нов тип дрон ("Молния") в село Парутине са ранени двама мъже (на 40 и 45 години). Сериозно са поразени местна пекарна и три автомобила.

В Днепропетровска област руските удари с артилерия и дронове камикадзе продължиха с висок интензитет и през втората половина на деня. Поразени са инфраструктурни обекти в Никопол и Марганец.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Руснаците

    25 8 Отговор
    Руснаците издумкаха 9 фабове в Запорожие, ето малко инфо

    Украинските канали съобщават, че ударите може да са били насочени към Днепърската водноелектрическа централа, където се намира и пътен мост.

    Коментиран от #27, #32, #38

    18:47 20.06.2026

  • 2 В.В.П. властелинът на члмите

    24 34 Отговор
    Те това си могат члмите, само по църкви и цивилни... Безпомощни са на бойното поле и си го изкарват на цивилните. Русия е държава от третия свят!!!

    Коментиран от #15, #17

    18:48 20.06.2026

  • 3 Mими Кучева🐕‍🦺

    20 9 Отговор
    Слаби са бомбите,само девет загинали.🥳🤣👍

    Коментиран от #13, #82

    18:48 20.06.2026

  • 4 Без име

    24 9 Отговор
    Нормално. На всяко действие има обратно по посока и равно по сила противодействие.

    18:48 20.06.2026

  • 5 Нямат край

    15 28 Отговор
    руското БЕЗСИЛИЕ и УНИЖЕНИЕ, нямат...

    Коментиран от #11

    18:48 20.06.2026

  • 6 Софиянец

    32 10 Отговор
    Пак ли евтини укро лъжи разнасяте?! Ако КАБ удари блок жертвите ще са много повече от 9, освен ако в целия блок не са живеели 9 обитатели 🤭

    18:48 20.06.2026

  • 7 правилата вече не важат

    30 10 Отговор
    Медведев им обясни, че промоцията свърши

    Коментиран от #83

    18:49 20.06.2026

  • 8 Хахахахаха

    32 11 Отговор
    Така ми харесват руснаците, аз като казах че с атаката към Москва, укрите си направиха голямо харикири, ей сега вече ми се струва, че ще има редовни безсънни нощи и дни за Киевската хунта

    18:49 20.06.2026

  • 9 хаха 🤣

    12 25 Отговор
    Ех, Пуся, Пуся така и не се научи как се прави военна операция 🤣С бутане на къщи и църкви, няма да стане, учи се от САЩ и Израел как се прави 🤣

    18:50 20.06.2026

  • 10 Факти

    25 11 Отговор
    Укрите , да благодарят да това на кървавия киевски режим и диктатора със златните тоалетни!

    18:50 20.06.2026

  • 11 Хахахахаха

    23 7 Отговор

    До коментар #5 от "Нямат край":

    Еми значи безсилие то на укрите е от 5 години, единствените им успехи да атаките срещу цивилни, на фронта укрите са дроб

    18:50 20.06.2026

  • 12 Mими Кучева🐕‍🦺

    16 9 Отговор
    Се пак Зелю ша спичели, нали!?🦧🦻🦧

    18:50 20.06.2026

  • 13 хаха 🤣

    11 19 Отговор

    До коментар #3 от "Mими Кучева🐕‍🦺":

    дядо Вовчик така и не се научи как се прави военна операция 🤣САЩ и Израел му показаха как се прави, но Вовчик е с мозък на 1/2 кокошка и не възприема 🤣

    Коментиран от #16

    18:51 20.06.2026

  • 14 И Киев е Руски

    20 11 Отговор
    МАЛКО СА

    18:51 20.06.2026

  • 15 Господ да ги прости!

    17 9 Отговор

    До коментар #2 от "В.В.П. властелинът на члмите":

    Световния тероризъм срещу Русия отвори кутията на Пандора. Тежките бомби трудно се насочват.

    18:52 20.06.2026

  • 16 Хахахахаха

    18 7 Отговор

    До коментар #13 от "хаха 🤣":

    Та какво с показали, изгубиха от Иран хахахах, две ядрени сили бяха бити и е... От Иран хахахха, тръмпчо още реве на жена си

    18:52 20.06.2026

  • 17 хапвай банана

    16 6 Отговор

    До коментар #2 от "В.В.П. властелинът на члмите":

    И не дей да се напъваш. Първо, най-чалмосан е острова и въпреки че не са толкова голям процент, управлява най-големите общини. И второ, щом руснаците не са издумкали училище с деца, значи всичко е наред.

    18:53 20.06.2026

  • 18 И Киев е Руски

    14 7 Отговор
    В зоната на СВО руски войски убиха украинския полицай майор Дмитрий Пономаренко , който е роден и израснал в Донбас. Медиите в „независимата“ страна съобщават за смъртта на този предател на собствения му народ.

    Коментиран от #50

    18:54 20.06.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Швейк

    9 19 Отговор
    Следващата атака срещу Москва вече ще е окончателна

    Коментиран от #23, #49

    18:55 20.06.2026

  • 21 Сатаните за какво ги пазите

    13 5 Отговор
    Трябваше отдавна да ударят жермания ватикана шфеицария париш и охрайна

    Коментиран от #84

    18:57 20.06.2026

  • 22 Йода

    13 18 Отговор
    Когато Русия бомбардира е СВО,когато Украйна си върне е тероризъм.Руската шизофрения нама край.

    Коментиран от #24, #44

    18:58 20.06.2026

  • 23 Стойко

    11 5 Отговор

    До коментар #20 от "Швейк":

    Окончателна за киiф, ахахха

    18:58 20.06.2026

  • 24 стоян георгиев

    15 6 Отговор

    До коментар #22 от "Йода":

    Едните са укро нацита, другите цивилни! Кво не рязбра ппдб-иле?

    18:59 20.06.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Викам дружна да се изредим

    6 10 Отговор
    На Блогъра от Москва.
    После и на майкъ му руската Раzпо-евтина

    19:05 20.06.2026

  • 27 Соломон

    8 17 Отговор

    До коментар #1 от "Руснаците":

    И какво направиха като ги издумкаха тия фабове.Избиха малко цивилни и всичко им се пише на сметката която рано или късно ще трябва да платят за всичките тия убийства

    Коментиран от #31, #43

    19:05 20.06.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Българин

    13 9 Отговор
    Българите сме възхитени, как руската войска систематично избива украинците! За това само сме мечтали, но Путин ни го даде!

    Коментиран от #34, #35

    19:07 20.06.2026

  • 30 Ами

    14 6 Отговор
    Интересна работа!
    При конфликта с Иран, САЩ, Израел и арабите
    свършиха ПВО ракетите за около две седмици,
    и сваляха под 10% от ракетите и дроновете.
    А окраина четвърта година сваля 90% от
    ракетите и дроновете изстреляни към нея,
    и ПВО ракетите не свършват.

    19:07 20.06.2026

  • 31 Петрова

    14 5 Отговор

    До коментар #27 от "Соломон":

    Сметката накрая ще я плащат точно ей такива жълтопаветни Балла.Мурррници като тебб ,през данъците и всичко което купуваш !

    Коментиран от #57

    19:09 20.06.2026

  • 32 Мишел

    16 6 Отговор

    До коментар #1 от "Руснаците":

    Русия спира да воюва с бели ръкавици. Руснаците започнаха да унищожават мостовете над големите реки в Украйна. Мостовете в Украйна са строени при СССР и могат да бъдат унищожени само с тежки авиобомби или чрез взривяване на опорите. Ще бъдат разрушени и жп тунелите към Западна Европа. Целта е намаляване снабдяването на ВСУ с натовски оръжия.

    19:10 20.06.2026

  • 33 Маша

    10 10 Отговор
    Нали нашия чорап щеше да сключва мир с блатните фашисти.

    Коментиран от #36

    19:11 20.06.2026

  • 34 Отец Нафърфорий.

    2 3 Отговор

    До коментар #29 от "Българин":

    Ооох кеефф ,гоолям кеефф ,в селската баня гоолям кеефф ....

    19:11 20.06.2026

  • 35 Град Козлодуй

    8 12 Отговор

    До коментар #29 от "Българин":

    Приятел, не е хубаво така да славим пропаднали зомбита руснаци. Русофилството е култ към глупостта и робското мислене.

    Коментиран от #41

    19:12 20.06.2026

  • 36 Диди

    4 9 Отговор

    До коментар #33 от "Маша":

    Блато е намай. катти птттт .каттаа .,много народ затъна там през годините ....

    Коментиран от #48

    19:13 20.06.2026

  • 37 Последния Софиянец

    6 8 Отговор
    До като не висне ботокса от башнята няма да има мир.

    Коментиран от #52

    19:13 20.06.2026

  • 38 Механик

    5 7 Отговор

    До коментар #1 от "Руснаците":

    Абе, и мен ме бяха излъгали така, че Русия била някаква сила.

    19:14 20.06.2026

  • 39 Зеленски

    11 6 Отговор
    Всичко отива....., взеха ми ордена, избиха ми народа на фронта, поляците ни изоставила, скоро и англичаните
    Британските медии единодушно прогнозират скорошна оставка на премиера Стармър.

    ➖„Оставка в следващите дни или преврат“, пише „Дейли Мейл“.
    ▪️Вълната от слухове за оставката на премиера е свързана с победата в един от избирателните райони на частичните парламентарни избори на основния вътрешнопартиен съперник на Стармър - Анди Бърлингам, бивш кмет на Манчестър.
    ▪️На този фон Стармър обмисля оставката си като лидер на британската Лейбъристка партия, пише „Таймс“.
    ▪️Той планира да вземе окончателно решение дали да остане на поста си или да го напусне този уикенд.
    ▪️Пролейбъристкият вестник „Гардиън“ написа на първа страница: „Напускането на Стармър е неизбежно след победата на Бърнам“.
    ▪️Междувременно самият Стармър продължава да заявява, че няма намерение да подава оставка.

    Няма да имам с кого да друса, всички бягат от потъващия кораб, помогнете ми, моля ви

    19:14 20.06.2026

  • 40 Муня

    7 9 Отговор
    Путин и Радеф си приличат в това, че се възбуждат като си показват цuцuте пред обществото!

    19:14 20.06.2026

  • 41 Българин

    4 3 Отговор

    До коментар #35 от "Град Козлодуй":

    Мой ми славиш k ....ра тогава ,но не знам как реално ще стане след като досега не си го възсядал ?

    19:15 20.06.2026

  • 42 Атина Палада

    6 7 Отговор
    Чорапа ще връща ли лева?

    19:16 20.06.2026

  • 43 Руснаци

    11 2 Отговор

    До коментар #27 от "Соломон":

    Еми удариха един от важните мостове за снабдяване на укрите

    Полицията в Запорожка област съобщава, че движението по Преображенския мост е затворено, но Днепровската водноелектрическа централа е отворена.

    Следователно, близкият мост над река Днепър може да е бил целта.

    Коментиран от #63

    19:16 20.06.2026

  • 44 Мишел

    9 5 Отговор

    До коментар #22 от "Йода":

    Така е, защото Русия е обявила СВО, а Украйна нищо не е обявявала. Украйна не смее да обяви война, защото по руската конституция, тогава участва руската армия.

    Коментиран от #55

    19:17 20.06.2026

  • 45 МЪКЪ МЪКЪ

    6 4 Отговор
    Пак при има затрупани натюфци?

    19:17 20.06.2026

  • 46 Удри копейката с лопатЕто!

    6 6 Отговор
    До нас иране!

    19:17 20.06.2026

  • 47 Хаха

    5 4 Отговор
    9 БРАДАТИ МИНУС. А МОЖЕ И ДА СА ДОСТА ПОВЕЧЕ. УДРИИИИИИ БАНДЕРОВЦИТЕ.

    19:17 20.06.2026

  • 48 Бързай Диди

    6 2 Отговор

    До коментар #36 от "Диди":

    Диди има турски тир на отбивката.Бегай натам.

    Коментиран от #58

    19:18 20.06.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Криси Патрашкова

    4 3 Отговор

    До коментар #18 от "И Киев е Руски":

    Дано се оправи този майор Пономаренко ,че изобщо не понасям насилие ,даже и текстово !

    19:18 20.06.2026

  • 51 Мишел

    6 6 Отговор
    Зеленски ги млати на фронта, а бункерното с ботокса трепе баби и деца!

    19:18 20.06.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 А да питам

    8 4 Отговор
    А що фърчат линейки към Полша и обратно. Само 9 ли. Доста съмнително.

    19:19 20.06.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Путин

    4 6 Отговор

    До коментар #44 от "Мишел":

    Тази война е самоубийствена за русийката.
    Не веднага,но есента кочината се разпада.

    Коментиран от #78

    19:20 20.06.2026

  • 56 Някой

    5 3 Отговор
    Много зачестиха добрите новини.

    19:21 20.06.2026

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Диди

    1 3 Отговор

    До коментар #48 от "Бързай Диди":

    Май .кятти ме изпревари ,оттук виждам как я ръъгат якоо в Гаza ,хубавото е че довечера няма да си гладен и да обикаляш кофите 😂😂😂 !

    Коментиран от #67

    19:21 20.06.2026

  • 59 Мишел

    6 3 Отговор
    В Украйна батареи Пейтриът са на позиция между жилищни блокове и редовно дефектните с просрочен срок Пейтриът падат върху тези жилищни сгради.

    19:22 20.06.2026

  • 60 БАНДЕРИТЕ

    6 3 Отговор
    Добре ли се спи у метрото?

    19:23 20.06.2026

  • 61 Муня

    4 5 Отговор
    Да бомбят! Украйна колкото повече я бомбят, по силна става, а при Русия е обратното! За справка вижте фронта преди и сега! Не гледайте къщите!

    19:24 20.06.2026

  • 62 Петрова

    5 1 Отговор

    До коментар #57 от "Соломон":

    Сюлеймане ,я се дръжте прилично в разговор с дами ,знам във вашата религия това не е прието ,но все пак тук е Европа ,спазвайте законите !

    Коментиран от #68

    19:24 20.06.2026

  • 63 Соломон

    4 6 Отговор

    До коментар #43 от "Руснаци":

    На ясно ли си че на Укрите този мост не е от значение.Води се паритетна война а украйна унищожава цялата логистика на руснаците на 200км от този мост.В Крим в момента тече евакуация.Като щаба на черноморския флот се изнесе първи

    19:25 20.06.2026

  • 64 az СВО Победа 81

    8 3 Отговор
    Накратко:

    1. По-рано днес ви разказах за чугуния, с който работят ВКС на РФ. Който ми е прочел коментара е добил някаква представа.

    Удари по окупирания от украинците гр. Запорожие и по-точно по гр. Балабино, вратата към промишления център и крупен транспортен възел за ВСУ.

    Очевидно руснаците са приключили с "пристрелването" и дкоро ще станем свидетели на масирана доставка на чугуний до целите в гр. Запорожие.

    2. Няма независими данни за удара по "жилищен блок" в гр. Харков, но от опита дотук, най-вероятно е станал жертва на криворъкото украинско ПВО!

    19:25 20.06.2026

  • 65 Механик

    6 2 Отговор
    Уудрий якоо козяка с фаража !

    19:27 20.06.2026

  • 66 Артилерист

    7 16 Отговор
    Поразен бил ОСЕМЕТАЖЕН жилищен блок и първоначално СЪОБЩИЛИ за една жертва!? Първо, не е ясно какво значи "поразен"? Това е общо понятие за степента огнево въздействие. По него не може да се съди за величината на поразяване, но иначе звучи страшно, щото става дума за много висок блок, но само един загинал. Но за това вече е ставало дума, че е втръснало банално. Руснаците са толкова злобни, че стрелят само по жилищни сгради.
    По-интересното е как комичният артист Зеленски не само се самопоканил на сбирката на г7, ами и взел да им диктуват дневния ред. Представяте ли си, уважаеми, европейците били ДЛЪЖНИ да изпълняват НЕГОВИТЕ искания, щото, ако не ги изпълнявали и той нямало да изпълнява ТЕХНИТЕ!!! Виждате ли с какви управници имат работа руснаците...

    19:27 20.06.2026

  • 67 Сигурно си VaТa

    15 3 Отговор

    До коментар #58 от "Диди":

    Като гледам кви бисери ражда празната ти манерка

    Коментиран от #73

    19:27 20.06.2026

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 ЕВРОФАШАГИТЕ И БАНДЕРИТЕ

    7 13 Отговор
    Се сблъскват с реалността.
    Дони си иска 350 милиарда
    Русия напредва по всички фронтове
    Всички виждат колко жалки са "евролидерите"
    А Зеленски гледа уплашено като плъх в капан

    19:30 20.06.2026

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 Баба Алино

    6 0 Отговор

    До коментар #70 от "Дедо":

    Дедо докато изцеждаше гущера и ръсеше цинизми си поля обилно пантпфите ,после се чудиш откъде постоянно мирише на конюшня .

    19:33 20.06.2026

  • 72 az СВО Победа 81

    8 3 Отговор
    В Харков с 10 ФАБ-а са ударени жп композиция, превозваща гориво и оръжия. Митнически и логистичен склад. Подстанции в Золочев, Харковска област. Жилищни сгради не са били цел на удара.
    Както по-рано казах, потърсете криворъкото украинско ПВО...

    19:35 20.06.2026

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 Резюме

    14 3 Отговор
    Нормално за руските фашисти и варвари .

    Коментиран от #76, #77

    19:47 20.06.2026

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 76 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 77 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 78 Мишел

    6 1 Отговор

    До коментар #55 от "Путин":

    Есента е близо. Ако Русия не се разпадне, ще коригираш ли с няколко хилядолетия срока на прогнозата си?

    19:51 20.06.2026

  • 79 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 80 АБВ

    0 0 Отговор
    В сравнение с израелците, руснаците са хуманисти. 9 жертви, по всяка вероятност военно-техническа грешка, тяхна или на украинците, срещу 77 умишлено убити от евреите невинни жители.

    19:56 20.06.2026

  • 81 хахахахха

    1 0 Отговор
    още като видиш укринформ и може да не четеш повече,на 200 %лъжа

    20:02 20.06.2026

  • 82 Антирашист 704

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Mими Кучева🐕‍🦺":

    Само садисти се радват на повече жертви

    20:04 20.06.2026

  • 83 Антирашист 705

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "правилата вече не важат":

    Подкрепяш вражеска държава !

    20:07 20.06.2026

  • 84 Антирашист 705

    0 0 Отговор

    До коментар #21 от "Сатаните за какво ги пазите":

    Успя ли да завършиш пети клас ?

    20:15 20.06.2026

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