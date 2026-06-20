Броят на загиналите след руския удар по жилищен блок в Харков нарасна на девет

Русия нанесе масирани въздушни удари по територията на Украйна, използвайки вълна от дронове и управляеми планиращи бомби (КАБ).
Според официални данни от ВВС на Украйна, противовъздушната отбрана е успяла да неутрализира 92 от общо 99 изстреляни руски безпилотни летателни апарата.
В ранните часове на деня руски управляеми авиационни бомби (КАБ) поразиха осеметажен жилищен блок в Холоднохирския район на град Харков. Първоначално бе съобщено за една жертва, но според актуализирана информация на БТА и Укринформ, броят на загиналите цивилни в Харков достигна най-малко 9 души, а над девет са ранените. Нанесени са сериозни щети на жилищната инфраструктура.
Област Суми беше подложена на интензивен обстрел с планиращи бомби и дронове. Местните власти съобщават за един загинал и 13 ранени цивилни граждани.
Фаталният случай е причинен от управляема авиобомба, съобщи ръководителят на военната администрация на Сумска област Олег Григоров.
Нанесени са щети на повече от 20 жилищни сгради.
В Запорожка област е регистрирана изключително висока интензивност на атаките. По данни на областния управител Иван Федоров Kyiv Independent, руските сили са извършили 24 въздушни удара и 642 атаки с дронове в рамките на денонощието, при които са ранени 19 цивилни.
В болница в Херсон е починала жена, тежко ранена от руски дрон предния ден, с което черната статистика за Южна Украйна се увеличава.
Тези руски удари идват непосредствено след засилени дипломатически совалки на украинския президент Володимир Зеленски в рамките на срещата на Г7 и след исторически най-мащабната украинска вълна от дронове срещу петролната рафинерия в Москва по-рано тази седмица. От Кремъл официално обявиха, че масираните въздушни атаки по Украйна ще станат "редовна практика" в отговор на ударите по руска територия.
Паралелно с това Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) съобщи днес, че контролираната от руските сили Запорожка АЕЦ отново е изгубила външно захранване поради повреда на вътрешни електропроводи
По информация на ръководителя на Борисполската военна администрация Никола Калашник, цитиран от Ukrainska Pravda, четирима души са ранени в Киевска област.
В Борисполски район дрон е поразил складови помещения, предизвиквайки голям пожар, който пожарникарите са овладели. Други трима цивилни са ранени в Вишгородски район, като хората са приети в болница с осколочни рани и комоцио.
В ранния следобед руските сили атакуваха община Куцуруб в Николаевска област. Според ръководителя на Николаевската областна военна администрация Виталий Ким в Censor.NET, при удар от нов тип дрон ("Молния") в село Парутине са ранени двама мъже (на 40 и 45 години). Сериозно са поразени местна пекарна и три автомобила.
В Днепропетровска област руските удари с артилерия и дронове камикадзе продължиха с висок интензитет и през втората половина на деня. Поразени са инфраструктурни обекти в Никопол и Марганец.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Руснаците
Украинските канали съобщават, че ударите може да са били насочени към Днепърската водноелектрическа централа, където се намира и пътен мост.
Коментиран от #27, #32, #38
18:47 20.06.2026
2 В.В.П. властелинът на члмите
Коментиран от #15, #17
18:48 20.06.2026
3 Mими Кучева🐕🦺
Коментиран от #13, #82
18:48 20.06.2026
4 Без име
18:48 20.06.2026
5 Нямат край
Коментиран от #11
18:48 20.06.2026
6 Софиянец
18:48 20.06.2026
7 правилата вече не важат
Коментиран от #83
18:49 20.06.2026
8 Хахахахаха
18:49 20.06.2026
9 хаха 🤣
18:50 20.06.2026
10 Факти
18:50 20.06.2026
11 Хахахахаха
До коментар #5 от "Нямат край":Еми значи безсилие то на укрите е от 5 години, единствените им успехи да атаките срещу цивилни, на фронта укрите са дроб
18:50 20.06.2026
12 Mими Кучева🐕🦺
18:50 20.06.2026
13 хаха 🤣
До коментар #3 от "Mими Кучева🐕🦺":дядо Вовчик така и не се научи как се прави военна операция 🤣САЩ и Израел му показаха как се прави, но Вовчик е с мозък на 1/2 кокошка и не възприема 🤣
Коментиран от #16
18:51 20.06.2026
14 И Киев е Руски
18:51 20.06.2026
15 Господ да ги прости!
До коментар #2 от "В.В.П. властелинът на члмите":Световния тероризъм срещу Русия отвори кутията на Пандора. Тежките бомби трудно се насочват.
18:52 20.06.2026
16 Хахахахаха
До коментар #13 от "хаха 🤣":Та какво с показали, изгубиха от Иран хахахах, две ядрени сили бяха бити и е... От Иран хахахха, тръмпчо още реве на жена си
18:52 20.06.2026
17 хапвай банана
До коментар #2 от "В.В.П. властелинът на члмите":И не дей да се напъваш. Първо, най-чалмосан е острова и въпреки че не са толкова голям процент, управлява най-големите общини. И второ, щом руснаците не са издумкали училище с деца, значи всичко е наред.
18:53 20.06.2026
18 И Киев е Руски
Коментиран от #50
18:54 20.06.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Швейк
Коментиран от #23, #49
18:55 20.06.2026
21 Сатаните за какво ги пазите
Коментиран от #84
18:57 20.06.2026
22 Йода
Коментиран от #24, #44
18:58 20.06.2026
23 Стойко
До коментар #20 от "Швейк":Окончателна за киiф, ахахха
18:58 20.06.2026
24 стоян георгиев
До коментар #22 от "Йода":Едните са укро нацита, другите цивилни! Кво не рязбра ппдб-иле?
18:59 20.06.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Викам дружна да се изредим
После и на майкъ му руската Раzпо-евтина
19:05 20.06.2026
27 Соломон
До коментар #1 от "Руснаците":И какво направиха като ги издумкаха тия фабове.Избиха малко цивилни и всичко им се пише на сметката която рано или късно ще трябва да платят за всичките тия убийства
Коментиран от #31, #43
19:05 20.06.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Българин
Коментиран от #34, #35
19:07 20.06.2026
30 Ами
При конфликта с Иран, САЩ, Израел и арабите
свършиха ПВО ракетите за около две седмици,
и сваляха под 10% от ракетите и дроновете.
А окраина четвърта година сваля 90% от
ракетите и дроновете изстреляни към нея,
и ПВО ракетите не свършват.
19:07 20.06.2026
31 Петрова
До коментар #27 от "Соломон":Сметката накрая ще я плащат точно ей такива жълтопаветни Балла.Мурррници като тебб ,през данъците и всичко което купуваш !
Коментиран от #57
19:09 20.06.2026
32 Мишел
До коментар #1 от "Руснаците":Русия спира да воюва с бели ръкавици. Руснаците започнаха да унищожават мостовете над големите реки в Украйна. Мостовете в Украйна са строени при СССР и могат да бъдат унищожени само с тежки авиобомби или чрез взривяване на опорите. Ще бъдат разрушени и жп тунелите към Западна Европа. Целта е намаляване снабдяването на ВСУ с натовски оръжия.
19:10 20.06.2026
33 Маша
Коментиран от #36
19:11 20.06.2026
34 Отец Нафърфорий.
До коментар #29 от "Българин":Ооох кеефф ,гоолям кеефф ,в селската баня гоолям кеефф ....
19:11 20.06.2026
35 Град Козлодуй
До коментар #29 от "Българин":Приятел, не е хубаво така да славим пропаднали зомбита руснаци. Русофилството е култ към глупостта и робското мислене.
Коментиран от #41
19:12 20.06.2026
36 Диди
До коментар #33 от "Маша":Блато е намай. катти птттт .каттаа .,много народ затъна там през годините ....
Коментиран от #48
19:13 20.06.2026
37 Последния Софиянец
Коментиран от #52
19:13 20.06.2026
38 Механик
До коментар #1 от "Руснаците":Абе, и мен ме бяха излъгали така, че Русия била някаква сила.
19:14 20.06.2026
39 Зеленски
Британските медии единодушно прогнозират скорошна оставка на премиера Стармър.
➖„Оставка в следващите дни или преврат“, пише „Дейли Мейл“.
▪️Вълната от слухове за оставката на премиера е свързана с победата в един от избирателните райони на частичните парламентарни избори на основния вътрешнопартиен съперник на Стармър - Анди Бърлингам, бивш кмет на Манчестър.
▪️На този фон Стармър обмисля оставката си като лидер на британската Лейбъристка партия, пише „Таймс“.
▪️Той планира да вземе окончателно решение дали да остане на поста си или да го напусне този уикенд.
▪️Пролейбъристкият вестник „Гардиън“ написа на първа страница: „Напускането на Стармър е неизбежно след победата на Бърнам“.
▪️Междувременно самият Стармър продължава да заявява, че няма намерение да подава оставка.
Няма да имам с кого да друса, всички бягат от потъващия кораб, помогнете ми, моля ви
19:14 20.06.2026
40 Муня
19:14 20.06.2026
41 Българин
До коментар #35 от "Град Козлодуй":Мой ми славиш k ....ра тогава ,но не знам как реално ще стане след като досега не си го възсядал ?
19:15 20.06.2026
42 Атина Палада
19:16 20.06.2026
43 Руснаци
До коментар #27 от "Соломон":Еми удариха един от важните мостове за снабдяване на укрите
Полицията в Запорожка област съобщава, че движението по Преображенския мост е затворено, но Днепровската водноелектрическа централа е отворена.
Следователно, близкият мост над река Днепър може да е бил целта.
Коментиран от #63
19:16 20.06.2026
44 Мишел
До коментар #22 от "Йода":Така е, защото Русия е обявила СВО, а Украйна нищо не е обявявала. Украйна не смее да обяви война, защото по руската конституция, тогава участва руската армия.
Коментиран от #55
19:17 20.06.2026
45 МЪКЪ МЪКЪ
19:17 20.06.2026
46 Удри копейката с лопатЕто!
19:17 20.06.2026
47 Хаха
19:17 20.06.2026
48 Бързай Диди
До коментар #36 от "Диди":Диди има турски тир на отбивката.Бегай натам.
Коментиран от #58
19:18 20.06.2026
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Криси Патрашкова
До коментар #18 от "И Киев е Руски":Дано се оправи този майор Пономаренко ,че изобщо не понасям насилие ,даже и текстово !
19:18 20.06.2026
51 Мишел
19:18 20.06.2026
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 А да питам
19:19 20.06.2026
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 Путин
До коментар #44 от "Мишел":Тази война е самоубийствена за русийката.
Не веднага,но есента кочината се разпада.
Коментиран от #78
19:20 20.06.2026
56 Някой
19:21 20.06.2026
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 Диди
До коментар #48 от "Бързай Диди":Май .кятти ме изпревари ,оттук виждам как я ръъгат якоо в Гаza ,хубавото е че довечера няма да си гладен и да обикаляш кофите 😂😂😂 !
Коментиран от #67
19:21 20.06.2026
59 Мишел
19:22 20.06.2026
60 БАНДЕРИТЕ
19:23 20.06.2026
61 Муня
19:24 20.06.2026
62 Петрова
До коментар #57 от "Соломон":Сюлеймане ,я се дръжте прилично в разговор с дами ,знам във вашата религия това не е прието ,но все пак тук е Европа ,спазвайте законите !
Коментиран от #68
19:24 20.06.2026
63 Соломон
До коментар #43 от "Руснаци":На ясно ли си че на Укрите този мост не е от значение.Води се паритетна война а украйна унищожава цялата логистика на руснаците на 200км от този мост.В Крим в момента тече евакуация.Като щаба на черноморския флот се изнесе първи
19:25 20.06.2026
64 az СВО Победа 81
1. По-рано днес ви разказах за чугуния, с който работят ВКС на РФ. Който ми е прочел коментара е добил някаква представа.
Удари по окупирания от украинците гр. Запорожие и по-точно по гр. Балабино, вратата към промишления център и крупен транспортен възел за ВСУ.
Очевидно руснаците са приключили с "пристрелването" и дкоро ще станем свидетели на масирана доставка на чугуний до целите в гр. Запорожие.
2. Няма независими данни за удара по "жилищен блок" в гр. Харков, но от опита дотук, най-вероятно е станал жертва на криворъкото украинско ПВО!
19:25 20.06.2026
65 Механик
19:27 20.06.2026
66 Артилерист
По-интересното е как комичният артист Зеленски не само се самопоканил на сбирката на г7, ами и взел да им диктуват дневния ред. Представяте ли си, уважаеми, европейците били ДЛЪЖНИ да изпълняват НЕГОВИТЕ искания, щото, ако не ги изпълнявали и той нямало да изпълнява ТЕХНИТЕ!!! Виждате ли с какви управници имат работа руснаците...
19:27 20.06.2026
67 Сигурно си VaТa
До коментар #58 от "Диди":Като гледам кви бисери ражда празната ти манерка
Коментиран от #73
19:27 20.06.2026
68 Този коментар е премахнат от модератор.
69 ЕВРОФАШАГИТЕ И БАНДЕРИТЕ
Дони си иска 350 милиарда
Русия напредва по всички фронтове
Всички виждат колко жалки са "евролидерите"
А Зеленски гледа уплашено като плъх в капан
19:30 20.06.2026
70 Този коментар е премахнат от модератор.
71 Баба Алино
До коментар #70 от "Дедо":Дедо докато изцеждаше гущера и ръсеше цинизми си поля обилно пантпфите ,после се чудиш откъде постоянно мирише на конюшня .
19:33 20.06.2026
72 az СВО Победа 81
Както по-рано казах, потърсете криворъкото украинско ПВО...
19:35 20.06.2026
73 Този коментар е премахнат от модератор.
74 Резюме
Коментиран от #76, #77
19:47 20.06.2026
75 Този коментар е премахнат от модератор.
76 Този коментар е премахнат от модератор.
77 Този коментар е премахнат от модератор.
78 Мишел
До коментар #55 от "Путин":Есента е близо. Ако Русия не се разпадне, ще коригираш ли с няколко хилядолетия срока на прогнозата си?
19:51 20.06.2026
79 Този коментар е премахнат от модератор.
80 АБВ
19:56 20.06.2026
81 хахахахха
20:02 20.06.2026
82 Антирашист 704
До коментар #3 от "Mими Кучева🐕🦺":Само садисти се радват на повече жертви
20:04 20.06.2026
83 Антирашист 705
До коментар #7 от "правилата вече не важат":Подкрепяш вражеска държава !
20:07 20.06.2026
84 Антирашист 705
До коментар #21 от "Сатаните за какво ги пазите":Успя ли да завършиш пети клас ?
20:15 20.06.2026