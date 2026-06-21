Преговорите между САЩ и Иран в Бюргенсток ще започнат след обяд

Официални четиристранни преговори между САЩ и Иран, с участието на медиатори от Катар и Пакистан, са насрочени за този следобед в курорта Бюргенсток. Следобед ще се проведат двустранни консултации между Вашингтон и Техеран, съобщи източник, запознат с въпроса, пред ТАСС.

„Официалните четиристранни преговори с медиатори ще започнат в 13:30 ч. местно време, а двустранните консултации между САЩ и Иран ще започнат вечерта“, каза източникът.

Преговарящите вече са пристигнали на мястото на провеждане в Бюргенсток. Мерките за сигурност са засилени. Журналисти, с изключение на акредитираните за събитието от участващите страни, не се допускат през полицейския кордон. Туристите се връщат обратно по пътя им към планината, където се намира курортът.

Иранската делегация ще проведе два кръга преговори в Швейцария на 21 юни. Първият ще бъде с представители на страните посредници, а вторият ще бъде четиристранна среща със САЩ, според говорителя на иранското външно министерство Есмаил Багаей.

„Сутринта ще има двустранни срещи с пакистанската и катарската делегации, които посредничат в този процес. По-късно през деня ще се проведат четиристранни срещи между делегациите на Ислямска република Иран и САЩ, с участието на представители на Катар и Пакистан“, каза той в интервю за информационната агенция IRNA.

По-рано швейцарското външно министерство потвърди пристигането на делегациите на САЩ и Иран, както и на посредници от Катар и Пакистан, на мястото за преговори в Бюргенщок.