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Преговорите между САЩ и Иран в Бюргенсток ще започнат след обяд

Преговорите между САЩ и Иран в Бюргенсток ще започнат след обяд

21 Юни, 2026 12:41 444 3

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Иранското външно министерство: Разговорите ще се проведат в рамките на един ден

Преговорите между САЩ и Иран в Бюргенсток ще започнат след обяд - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Официални четиристранни преговори между САЩ и Иран, с участието на медиатори от Катар и Пакистан, са насрочени за този следобед в курорта Бюргенсток. Следобед ще се проведат двустранни консултации между Вашингтон и Техеран, съобщи източник, запознат с въпроса, пред ТАСС.

„Официалните четиристранни преговори с медиатори ще започнат в 13:30 ч. местно време, а двустранните консултации между САЩ и Иран ще започнат вечерта“, каза източникът.

Преговарящите вече са пристигнали на мястото на провеждане в Бюргенсток. Мерките за сигурност са засилени. Журналисти, с изключение на акредитираните за събитието от участващите страни, не се допускат през полицейския кордон. Туристите се връщат обратно по пътя им към планината, където се намира курортът.

Иранската делегация ще проведе два кръга преговори в Швейцария на 21 юни. Първият ще бъде с представители на страните посредници, а вторият ще бъде четиристранна среща със САЩ, според говорителя на иранското външно министерство Есмаил Багаей.

„Сутринта ще има двустранни срещи с пакистанската и катарската делегации, които посредничат в този процес. По-късно през деня ще се проведат четиристранни срещи между делегациите на Ислямска република Иран и САЩ, с участието на представители на Катар и Пакистан“, каза той в интервю за информационната агенция IRNA.

По-рано швейцарското външно министерство потвърди пристигането на делегациите на САЩ и Иран, както и на посредници от Катар и Пакистан, на мястото за преговори в Бюргенщок.


Швейцария
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дзак

    0 0 Отговор
    Носят си млултиметър!

    12:51 21.06.2026

  • 2 един

    0 0 Отговор
    в 14.00 ще кажат , че се отлагат , преговорите , де !

    Коментиран от #3

    13:00 21.06.2026

  • 3 лама Кифла

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "един":

    ще кажат че преговорите са ползотворни

    13:15 21.06.2026

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