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"Желая му всичко най-добро" - Тръмп е убеден, че Киър Стармър ще подаде оставка

"Желая му всичко най-добро" - Тръмп е убеден, че Киър Стармър ще подаде оставка

21 Юни, 2026 19:05, обновена 21 Юни, 2026 19:12 1 124 19

  • кийр стармър-
  • доналд тръмп-
  • оставка

Публикацията на американският президент идва на фона на безпрецедентен бунт в Лондон

"Желая му всичко най-добро" - Тръмп е убеден, че Киър Стармър ще подаде оставка - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Американският президент Доналд Тръмп изрази публично увереност, че британският министър-председател Киър Стармър ще подаде оставка.

Изявлението му, направено в социалната мрежа Truth Social, идва в момент, в който правителството в Лондон е изправено пред най-тежката си политическа криза от години.

„Прогнозирам, че Киър Стармър от Обединеното кралство скоро ще подаде оставка“, написа Тръмп, като отправи остри критики към енергийната и миграционната политика на Даунинг Стрийт.

Американският лидер разкритикува решението на британското правителство да ограничи добива на петрол в Северно море и завърши публикацията си с думите: „Пожелавам му всичко добро!“.

Натискът в Обединеното кралство ескалира

Въпреки че коментарът на Тръмп изглежда като външна намеса, той съвпада с реални и драматични събития в британската столица. Според източници на водещи британски медии, сред които The Guardian и The Observer, Киър Стармър прекарва уикенда в извънградската резиденция „Чекърс“, където обсъжда със семейството си графика за своето оттегляне.

Източници от Лейбъристката партия твърдят, че официалното съобщение може да бъде направено още в понеделник (22 юни).Политическият натиск върху премиера стана неудържим след серия от събития през последните дни.

Вътрешнопартиен бунт

Над 100 депутати от управляващата Лейбъристка партия открито поискаха смяна на лидера. Ключови министри от кабинета, включително вътрешният министър Ивет Купър, са провели тежки разговори със Стармър, призовавайки го да се оттегли.

Факторът „Анди Бърнъм“

Катализатор на кризата стана победата на бившия кмет на Манчестър Анди Бърнъм на междинните избори в Мейкърфийлд в петък. С влизането си в Парламента Бърнъм се очертава като основен фаворит за наследник на премиерския пост.

Рекорден срив в доверието

Правителството на Стармър е подложено на силни обществени критики заради икономически трудности и скандали, свързани с разкрития за връзки на фигури от партийния елит с покойния финансист Джефри Епстийн.

Реакцията на Даунинг Стрийт

От официалната резиденция на британския премиер на „Даунинг Стрийт“ 10 отказаха да коментират в детайли публикацията на Доналд Тръмп. Източници на BBC от британското правителство обаче категорично подчертаха, че между Тръмп и Стармър не е провеждан разговор през уикенда. Това показва, че коментарите на американския президент се основават на медийни публикации, а не на директна информация от Лондон.

Официалната позиция на Стармър от петък беше, че той няма намерение да се оттегля доброволно и ще се бори при евентуален вот на недоверие. Развитието на събитията през уикенда обаче показва, че съдбата на неговото премиерство изглежда решена. Ако Стармър подаде оставка, Обединеното кралство ще се изправи пред безпрецедентна политическа нестабилност, като това ще бъде седмият министър-председател на страната в рамките на едно десетилетие.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дориана

    27 4 Отговор
    Стармър отдавна се провали като политик подкрепяйки безрезервно ЕС. без да отстоява националните интереси на страната. Така, че провала му беше заложен и очакван. Много му се услади властта също както и при Борисов.

    Коментиран от #5

    19:17 21.06.2026

  • 2 Пич

    35 4 Отговор
    В Англия ври и кипи заради мигрантите!!! Урсулианците се усетиха, че идва техният ред, но с половинчати мерки няма да стане!!!

    Коментиран от #7

    19:17 21.06.2026

  • 3 Рижавият просто яхва

    23 5 Отговор
    вълната, но това изобщо не е негова работа.

    19:18 21.06.2026

  • 4 Атина Палада

    24 3 Отговор
    Оная Лиз Тръс , където им беше преди няколко години ще го замести ...:)

    Коментиран от #12, #18

    19:21 21.06.2026

  • 5 Европеец

    23 2 Отговор

    До коментар #1 от "Дориана":

    Въобще напоследък трудно се запомнят малобританските министър-председатели... А съм съгласен, че Стара Мара от самото начало беше ясно, че ще се провали, както рошавият борката.... Но гледам на световното по футбол досега показват добра игра.....

    19:22 21.06.2026

  • 6 Последния Софиянец

    23 3 Отговор
    Двамата му украински любовници го чакат в затвора.Пазят му легло в килията.хи хи хи

    19:22 21.06.2026

  • 7 Атина Палада

    15 6 Отговор

    До коментар #2 от "Пич":

    То не е само в Англия..И в Западна Европа е същото . България за сега е най спокойната и сигурна страна ..

    19:23 21.06.2026

  • 8 Мдаа...

    23 2 Отговор
    Да си гигантска империя, единствен безспорен военен, икономически, политически хегемон на планетата в продължение на векове и изведнъж за броени години да те завладее утайката на бившите ти колонии!!!
    Найс, а?

    19:25 21.06.2026

  • 9 Стармър години наред е закрилял

    30 1 Отговор
    пакистанските банди, които са изнасилвали малки деца И е покровителствал съд и прокуратура да съдят родителите на децата. Това излиза от разсекретен доклад. Страшен скандал се развихри в страната му. Скандала стана международен.

    19:25 21.06.2026

  • 10 Киър Стармър

    13 2 Отговор
    Тенкю,Тромпет.Да ти се връща.

    19:27 21.06.2026

  • 11 az СВО Победа 81

    21 2 Отговор
    Ето, че и Факти се престрашиха да го съобщят!

    Пореден враг на Русия отива в канала!

    На никого няма да липсва! 🤣

    Коментиран от #19

    19:29 21.06.2026

  • 12 Европеец

    14 0 Отговор

    До коментар #4 от "Атина Палада":

    Да, тя беше много умно парче, държа се на власт само многото 49 дни.... Та тя има опит в малобританската политика .....

    19:33 21.06.2026

  • 13 Артилерист

    15 1 Отговор
    Англия на Стармър е основният европейски поддръжник и катализатор на войната срещу Русия чрез украинците. Ескалацията на войната е в такава висока степен, че оставката на Стармър едва ли ще окаже съществено влияние. Въпреки това остава надеждата, че следващия премиер на сегашната военнолюбива Англия ще бъде по-малко агресивен и нагъл. Изхождайки от обстановката в Англия може да се предполага, че следващия премиер няма да се впечатлява толкова от клоунадите на Зеленски и ще е по-умерен към агресивната група на Мерц, Макрон и урсулите...

    19:33 21.06.2026

  • 14 Трябваше отдавна да се случи

    13 1 Отговор
    Лидерите на така наречената " коалиция на желаещите " обсебени от манията да маршируват като победители по Червения площад , очевидно загърбиха и останаха слепи за потребностите на собствените избиратели , влагайки стотици милиарди в
    " нескопосаният проект у крайна". И всичко това заради омразата наречена русофобия превръщайки я в конвертируема стока , която ни пробутват на прекалено висока цена.
    Според Тръмп , Макрон скоро няма да го има. Британеца очевидно е аут. А Мерц ? Предстои да видим как ще завърши и неговото управление.
    Европа ще заживее по-добре след като изхвърли на бунището Тея bok луци .

    19:36 21.06.2026

  • 15 Да се маха тоя

    10 1 Отговор
    Дъмпер. Даже някой Али ще е по-добър за мира в Европа отколкото тази очилата кобра.

    19:44 21.06.2026

  • 16 Цвете

    8 2 Отговор
    ЩАТСКИЯ ПРЕЗИДЕНТ Е ПО ДОБРЕ ДА ПОМИСЛИ, ДАЛИ ЩЕ ОСТАНЕ НА ПОСТА, КОЙТО ЗАЕМА ДНЕС.

    19:44 21.06.2026

  • 17 Нагличанските престъпници,

    8 1 Отговор
    обречени във власт се сменят по-често от покривки в ресторант.

    19:49 21.06.2026

  • 18 Е, то ще е фани

    8 0 Отговор

    До коментар #4 от "Атина Палада":

    единия удари другия. Всичките са със счупена та прищъпната Днк и нищо не става от тях.

    19:52 21.06.2026

  • 19 не може да бъде

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "az СВО Победа 81":

    Почти сигурно е че и следващият ще води спрямо Русия същата политика ако не и по-лоша -политиката спрямо русия във Великобритания не е определена със закон но е закодирана в генетичния код на британския елит!?Но аз лично имам подозрение че еуфорията от новия лидер и м-р председател ще трае кратко -както наблюдавахме в последните години ...Лиз Тръс не можа да издържи даже няколко месеца!?...Естествено Великобритания в скоро време няма да падне на нашето ниво -нито в икономиката нито по значимост нито по каквото и да е.- но струва ми се някои хора /знае се кои !??/там упорито работят в тази посока!?

    20:17 21.06.2026