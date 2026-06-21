"Желая му всичко най-добро" - Тръмп е убеден, че Киър Стармър ще подаде оставка

Американският президент Доналд Тръмп изрази публично увереност, че британският министър-председател Киър Стармър ще подаде оставка.
Изявлението му, направено в социалната мрежа Truth Social, идва в момент, в който правителството в Лондон е изправено пред най-тежката си политическа криза от години.
„Прогнозирам, че Киър Стармър от Обединеното кралство скоро ще подаде оставка“, написа Тръмп, като отправи остри критики към енергийната и миграционната политика на Даунинг Стрийт.
Американският лидер разкритикува решението на британското правителство да ограничи добива на петрол в Северно море и завърши публикацията си с думите: „Пожелавам му всичко добро!“.
Натискът в Обединеното кралство ескалира
Въпреки че коментарът на Тръмп изглежда като външна намеса, той съвпада с реални и драматични събития в британската столица. Според източници на водещи британски медии, сред които The Guardian и The Observer, Киър Стармър прекарва уикенда в извънградската резиденция „Чекърс“, където обсъжда със семейството си графика за своето оттегляне.
Източници от Лейбъристката партия твърдят, че официалното съобщение може да бъде направено още в понеделник (22 юни).Политическият натиск върху премиера стана неудържим след серия от събития през последните дни.
Вътрешнопартиен бунт
Над 100 депутати от управляващата Лейбъристка партия открито поискаха смяна на лидера. Ключови министри от кабинета, включително вътрешният министър Ивет Купър, са провели тежки разговори със Стармър, призовавайки го да се оттегли.
Факторът „Анди Бърнъм“
Катализатор на кризата стана победата на бившия кмет на Манчестър Анди Бърнъм на междинните избори в Мейкърфийлд в петък. С влизането си в Парламента Бърнъм се очертава като основен фаворит за наследник на премиерския пост.
Рекорден срив в доверието
Правителството на Стармър е подложено на силни обществени критики заради икономически трудности и скандали, свързани с разкрития за връзки на фигури от партийния елит с покойния финансист Джефри Епстийн.
Реакцията на Даунинг Стрийт
От официалната резиденция на британския премиер на „Даунинг Стрийт“ 10 отказаха да коментират в детайли публикацията на Доналд Тръмп. Източници на BBC от британското правителство обаче категорично подчертаха, че между Тръмп и Стармър не е провеждан разговор през уикенда. Това показва, че коментарите на американския президент се основават на медийни публикации, а не на директна информация от Лондон.
Официалната позиция на Стармър от петък беше, че той няма намерение да се оттегля доброволно и ще се бори при евентуален вот на недоверие. Развитието на събитията през уикенда обаче показва, че съдбата на неговото премиерство изглежда решена. Ако Стармър подаде оставка, Обединеното кралство ще се изправи пред безпрецедентна политическа нестабилност, като това ще бъде седмият министър-председател на страната в рамките на едно десетилетие.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Дориана
Коментиран от #5
19:17 21.06.2026
2 Пич
Коментиран от #7
19:17 21.06.2026
3 Рижавият просто яхва
19:18 21.06.2026
4 Атина Палада
Коментиран от #12, #18
19:21 21.06.2026
5 Европеец
До коментар #1 от "Дориана":Въобще напоследък трудно се запомнят малобританските министър-председатели... А съм съгласен, че Стара Мара от самото начало беше ясно, че ще се провали, както рошавият борката.... Но гледам на световното по футбол досега показват добра игра.....
19:22 21.06.2026
6 Последния Софиянец
19:22 21.06.2026
7 Атина Палада
До коментар #2 от "Пич":То не е само в Англия..И в Западна Европа е същото . България за сега е най спокойната и сигурна страна ..
19:23 21.06.2026
8 Мдаа...
Найс, а?
19:25 21.06.2026
9 Стармър години наред е закрилял
19:25 21.06.2026
10 Киър Стармър
19:27 21.06.2026
11 az СВО Победа 81
Пореден враг на Русия отива в канала!
На никого няма да липсва! 🤣
Коментиран от #19
19:29 21.06.2026
12 Европеец
До коментар #4 от "Атина Палада":Да, тя беше много умно парче, държа се на власт само многото 49 дни.... Та тя има опит в малобританската политика .....
19:33 21.06.2026
13 Артилерист
19:33 21.06.2026
14 Трябваше отдавна да се случи
" нескопосаният проект у крайна". И всичко това заради омразата наречена русофобия превръщайки я в конвертируема стока , която ни пробутват на прекалено висока цена.
Според Тръмп , Макрон скоро няма да го има. Британеца очевидно е аут. А Мерц ? Предстои да видим как ще завърши и неговото управление.
Европа ще заживее по-добре след като изхвърли на бунището Тея bok луци .
19:36 21.06.2026
15 Да се маха тоя
19:44 21.06.2026
16 Цвете
19:44 21.06.2026
17 Нагличанските престъпници,
19:49 21.06.2026
18 Е, то ще е фани
До коментар #4 от "Атина Палада":единия удари другия. Всичките са със счупена та прищъпната Днк и нищо не става от тях.
19:52 21.06.2026
19 не може да бъде
До коментар #11 от "az СВО Победа 81":Почти сигурно е че и следващият ще води спрямо Русия същата политика ако не и по-лоша -политиката спрямо русия във Великобритания не е определена със закон но е закодирана в генетичния код на британския елит!?Но аз лично имам подозрение че еуфорията от новия лидер и м-р председател ще трае кратко -както наблюдавахме в последните години ...Лиз Тръс не можа да издържи даже няколко месеца!?...Естествено Великобритания в скоро време няма да падне на нашето ниво -нито в икономиката нито по значимост нито по каквото и да е.- но струва ми се някои хора /знае се кои !??/там упорито работят в тази посока!?
20:17 21.06.2026