Абелардо де ла Есприеля спечели президентските избори в Колумбия с 1%, левицата оспорва резултата

Колумбия зави рязко надясно, след като крайнодесният политически аутсайдер Абелардо де ла Есприеля, известен като „Тигърът“, спечели балотажа на президентските избори, проведени в неделя, информира The New York Times.

При над 99% преброени бюлетини, 47-годишният адвокат и бизнесмен получава 49,7% от гласовете (около 5,56 милиона), побеждавайки с по-малко от един процент левия сенатор Иван Сепеда, който събира 48,7% (5,27 милиона гласа).

Тези резултати отбелязват края на четиригодишното управление на първия ляв президент в историята на страната, Густаво Петро, и изправят Колумбия пред сериозна политическа криза, тъй като загубилата страна отказва да признае поражението си.

Битка до последната бюлетина и институционално напрежение

Разликата между двамата кандидати е малко под 250 000 гласа, а около 400 000 колумбийци са избрали да гласуват с празна бюлетина в знак на протест срещу полярните политически алтернативи.

Напрежението ескалира веднага след обявяването на предварителните данни от Националната служба за гражданска регистрация. Настоящият президент Густаво Петро обяви в социалните мрежи, че „никой не може да бъде обявен за победител“, докато не приключи официалният съдебен преглед на физическите бюлетини. От левия лагер настояват за пълно повторно преброяване, сигнализирайки за потенциална външна намеса в изборния процес и процедурни нарушения, включително липса на подписи на секционни представители в ключови региони.

Новата власт в Богота: „Победихме режима“

Въпреки оспорването, Абелардо де ла Есприеля вече обяви триумфално победата си пред своите привърженици с думите: „Днес победихме режима и върнахме Колумбия на нейния народ“. Новоизбраният президент бързо получи международна легитимност от десните лидери в региона, включително от президентите на Аржентина и Еквадор — Хавиер Милей и Даниел Нобоа. Поздравления пристигнаха и от Вашингтон, където държавният секретар на САЩ Марко Рубио приветства изборния резултат и изрази готовност за засилване на стратегическото партньорство. Де ла Есприеля водеше кампанията си с откритата подкрепа на американския президент Доналд Тръмп.

Кой е Абелардо де ла Есприеля и какво следва за Колумбия?

Мултимилионер, успешен адвокат по наказателно право и моден предприемач, Де ла Есприеля няма предишен опит в държавната администрация. Той изгради кампанията си върху агресивен популистки стил, силно вдъхновен от модела за сигурност на президента на Салвадор Найиб Букеле. Основните стълбове в програмата на новия държавен глава включват „твърда ръка“ срещу картелите, прекратяване на мирните преговори с партизанските групировки, бомбардировки на техните бази и изграждането на 10 мегазатвора за масово лишаване от свобода на престъпни елементи.

И още: съкращаване на държавните разходи с до 40%, мащабно намаляване на данъците и незабавно възобновяване на проучванията за нефт и газ, с което се отменят зелените политики на досегашното правителство, както и геополитически завой с пълно сближаване със САЩ и участие във военния съюз „Щит на Америка“ за борба с наркотрафика, за сметка на регионалните леви съюзи.

Официалното встъпване в длъжност е насрочено за 7 август 2026 г. Предвид минималната разлика и липсата на консенсус обаче, анализаторите прогнозират, че Колумбия навлиза в период на дълбока институционална несигурност и вероятни масови улични протести през следващите седмици.