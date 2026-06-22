Дипломатическа война: Рим замрази отношенията с Вашингтон след сблъсъка Мелони – Тръмп

Дипломатическите отношения между САЩ и Италия навлязоха в най-тежката си криза от десетилетия, предаде италианската агенция ANSA.

Конфликтът между американския президент Доналд Тръмп и италианския премиер Джорджа Мелони прерасна от лична свада в мащабно институционално замразяване, придружено от открита медийна война и икономически блокади.

Хронология на сблъсъка: От Г-7 до Truth Social

Напрежението, което се зароди по време на срещата на върха на Г-7 във Франция, ескалира рязко през уикенда. В събота Доналд Тръмп използва своята платформа Truth Social, за да атакува директно Мелони. Американският президент заяви, че тя „отново и отново“ го е молила за обща снимка по време на форума, за да повдигне „западащия си вътрешен рейтинг“. Тръмп обвърза нейния политически статус с отказа на Италия да подкрепи военните действия на САЩ в Близкия изток.

Отговорът на Рим беше мигновен и необичайно остър за дипломатическия протокол.

„Аз и Италия никога не просим“, заяви категорично Джорджа Мелони.

Тя нарече твърденията на Тръмп „напълно измислени“ и го посъветва публично да се фокусира върху собственото си одобрение сред избирателите. Мелони обвини американския лидер в парадоксално поведение — проява на изключителна снизходителност към автократи и врагове на Запада, докато едновременно с това атакува и унижава най-близките си съюзници в Европа.

Институционалното замразяване: Отменени визити и бизнес форуми

Кризата вече има тежки практически последствия:

Дипломатически бойкот: Италианският външен министър Антонио Таяни официално отмени стратегическото си посещение във Вашингтон, планирано за днес. Таяни определи думите на Тръмп като „обида за цялата италианска нация“.

Италианският външен министър Антонио Таяни официално отмени стратегическото си посещение във Вашингтон, планирано за днес. Таяни определи думите на Тръмп като „обида за цялата италианска нация“. Икономически удар: Мащабният италианско-американски бизнес форум в Маями беше отложен за неопределено време. Това се случи, след като и американският държавен секретар Марко Рубио се оттегли от участие.

Мащабният италианско-американски бизнес форум в Маями беше отложен за неопределено време. Това се случи, след като и американският държавен секретар Марко Рубио се оттегли от участие. Безпрецедентно единство в Рим: Скандалът постигна невъзможното — обедини италианската политическа сцена. От крайнодесния вицепремиер Матео Салвини до лявата опозиция, всички политически сили излязоха с единна позиция в защита на Мелони и осъдиха арогантността на Белия дом.

Дълбоките причини: Геополитическият разлом

Зад кулисите на спора за „снимката от Г-7“ стоят фундаментални геополитически различия, които се трупаха в последните месеци.

Основната точка на пречупване се оказа Близкият изток. Мелони категорично отказа да даде достъп на САЩ до италианските военни бази за нанасяне на удари срещу Иран и блокира подписването на общ пакт. Напрежението се засили и след като Тръмп нападна папа Лъв XIV заради неговите антивоенни позиции — ход, който Мелони разкритикува остро в защита на Ватикана. Рим също така се противопостави на американската митническа политика спрямо ЕС и отказа да участва в схемата за купуване на американско оръжие за Украйна.

Какво следва?

Към този час Белият дом запазва официално мълчание и отказва да направи ход към заглаждане на вината по дипломатически път. Отношенията между двете държави остават в критична точка.

Междувременно редица европейски лидери, начело с френския президент Еманюел Макрон, вече изразиха пълна солидарност с Рим. В италианския парламент вече се чуват първите радикални призиви за преразглеждане на американското военно присъствие в стратегически бази като „Авиано“ и „Сигонела“, ако Вашингтон не поднесе официално извинение.