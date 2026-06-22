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Дипломатическа война: Рим замрази отношенията с Вашингтон след сблъсъка Мелони – Тръмп

Дипломатическа война: Рим замрази отношенията с Вашингтон след сблъсъка Мелони – Тръмп

22 Юни, 2026 06:34, обновена 22 Юни, 2026 06:39 1 594 19

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Италия отмени визити на най-високо ниво и блокира бизнес форуми в САЩ, след като Белият дом обвини премиера в „просия“ за снимки и нисък рейтинг

Дипломатическа война: Рим замрази отношенията с Вашингтон след сблъсъка Мелони – Тръмп - 1
Снимка: Фейсбук
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Дипломатическите отношения между САЩ и Италия навлязоха в най-тежката си криза от десетилетия, предаде италианската агенция ANSA.

Конфликтът между американския президент Доналд Тръмп и италианския премиер Джорджа Мелони прерасна от лична свада в мащабно институционално замразяване, придружено от открита медийна война и икономически блокади.

Хронология на сблъсъка: От Г-7 до Truth Social

Напрежението, което се зароди по време на срещата на върха на Г-7 във Франция, ескалира рязко през уикенда. В събота Доналд Тръмп използва своята платформа Truth Social, за да атакува директно Мелони. Американският президент заяви, че тя „отново и отново“ го е молила за обща снимка по време на форума, за да повдигне „западащия си вътрешен рейтинг“. Тръмп обвърза нейния политически статус с отказа на Италия да подкрепи военните действия на САЩ в Близкия изток.

Отговорът на Рим беше мигновен и необичайно остър за дипломатическия протокол.

„Аз и Италия никога не просим“, заяви категорично Джорджа Мелони.

Тя нарече твърденията на Тръмп „напълно измислени“ и го посъветва публично да се фокусира върху собственото си одобрение сред избирателите. Мелони обвини американския лидер в парадоксално поведение — проява на изключителна снизходителност към автократи и врагове на Запада, докато едновременно с това атакува и унижава най-близките си съюзници в Европа.

Институционалното замразяване: Отменени визити и бизнес форуми

Кризата вече има тежки практически последствия:

  • Дипломатически бойкот: Италианският външен министър Антонио Таяни официално отмени стратегическото си посещение във Вашингтон, планирано за днес. Таяни определи думите на Тръмп като „обида за цялата италианска нация“.
  • Икономически удар: Мащабният италианско-американски бизнес форум в Маями беше отложен за неопределено време. Това се случи, след като и американският държавен секретар Марко Рубио се оттегли от участие.
  • Безпрецедентно единство в Рим: Скандалът постигна невъзможното — обедини италианската политическа сцена. От крайнодесния вицепремиер Матео Салвини до лявата опозиция, всички политически сили излязоха с единна позиция в защита на Мелони и осъдиха арогантността на Белия дом.

Дълбоките причини: Геополитическият разлом

Зад кулисите на спора за „снимката от Г-7“ стоят фундаментални геополитически различия, които се трупаха в последните месеци.

Основната точка на пречупване се оказа Близкият изток. Мелони категорично отказа да даде достъп на САЩ до италианските военни бази за нанасяне на удари срещу Иран и блокира подписването на общ пакт. Напрежението се засили и след като Тръмп нападна папа Лъв XIV заради неговите антивоенни позиции — ход, който Мелони разкритикува остро в защита на Ватикана. Рим също така се противопостави на американската митническа политика спрямо ЕС и отказа да участва в схемата за купуване на американско оръжие за Украйна.

Какво следва?

Към този час Белият дом запазва официално мълчание и отказва да направи ход към заглаждане на вината по дипломатически път. Отношенията между двете държави остават в критична точка.

Междувременно редица европейски лидери, начело с френския президент Еманюел Макрон, вече изразиха пълна солидарност с Рим. В италианския парламент вече се чуват първите радикални призиви за преразглеждане на американското военно присъствие в стратегически бази като „Авиано“ и „Сигонела“, ако Вашингтон не поднесе официално извинение.


Италия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Оня

    19 4 Отговор
    Чао чао НАТО!!!!

    Коментиран от #11

    06:44 22.06.2026

  • 2 Механик

    17 4 Отговор
    Па язе са надявах нато да ни пази.... па они ша са избият помеждуси.

    06:45 22.06.2026

  • 3 Ша тъ мъдрасьям в джакузиттоо ма джори

    6 10 Отговор
    ей сега като им наложат няколко пакета сакнций и ще сеНАСЕРАТ

    06:45 22.06.2026

  • 4 С две

    19 1 Отговор
    изречения Мелони го закова !

    06:52 22.06.2026

  • 5 Анонимен

    12 0 Отговор
    И други трябва да извършат същото

    06:55 22.06.2026

  • 6 Анонимен

    13 0 Отговор
    Стареца трябва да го поставят в изолация

    Коментиран от #10

    06:56 22.06.2026

  • 7 ВЕСЕЛЯК

    9 0 Отговор
    САЩ са ЧАО. Щом пропаднала и нищонезначеща Италия им се опъва, прави сметка!
    Не съм вярвал, че хегемона така бързо ще се сгромоляса.

    06:57 22.06.2026

  • 8 оня с коня

    4 13 Отговор
    абе мелони дали още се работи въвГЪ3Ъ? или вече е само минeтии прави?

    06:58 22.06.2026

  • 9 иван нереза

    3 10 Отговор
    ako на дядо дончо още му ставаше и беше опънал джорджитоАНАЛНО

    сега нямаше да му се пресмива цяла италия

    Коментиран от #16

    07:00 22.06.2026

  • 10 Така е

    10 0 Отговор

    До коментар #6 от "Анонимен":

    250 години американска демокрация и накрая Тръмп.

    07:04 22.06.2026

  • 11 По точно

    5 2 Отговор

    До коментар #1 от "Оня":

    С довереника си Тръмп, Путин е на път да разбие НАТО.

    Коментиран от #13

    07:06 22.06.2026

  • 12 Ей тъй се прай...

    5 2 Отговор
    Бой по рогатите ....
    Те от друго не разбират...

    07:08 22.06.2026

  • 13 Така е

    10 1 Отговор

    До коментар #11 от "По точно":

    Върхът ще бъде Тръмп да обяви военна операция срещу ЕС.

    07:10 22.06.2026

  • 14 Дзак

    7 2 Отговор
    С което разбуни гейгрупата във факти.бг!

    07:11 22.06.2026

  • 15 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    3 1 Отговор
    Никой в Европа не харесва алчните и нагли КРАВАРИ, освен може би... ЛИЗАЧИТЕ...

    Коментиран от #17, #18

    07:20 22.06.2026

  • 16 Да знаеш

    2 1 Отговор

    До коментар #9 от "иван нереза":

    Ти май мечтаеш, някой да ти проникне анннално!

    07:22 22.06.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 чук-чук

    1 0 Отговор

    До коментар #15 от "Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.":

    Лизачите харесват всеки всеки, който може да ги "уважи" аналлно!

    07:33 22.06.2026

  • 19 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    1 0 Отговор
    Лудият ДЯДКА е срещу целия свят с вековни традиции и история...

    07:35 22.06.2026

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