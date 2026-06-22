Дипломатическа война: Рим замрази отношенията с Вашингтон след сблъсъка Мелони – Тръмп

Дипломатическите отношения между САЩ и Италия навлязоха в най-тежката си криза от десетилетия, предаде италианската агенция ANSA.
Конфликтът между американския президент Доналд Тръмп и италианския премиер Джорджа Мелони прерасна от лична свада в мащабно институционално замразяване, придружено от открита медийна война и икономически блокади.
Хронология на сблъсъка: От Г-7 до Truth Social
Напрежението, което се зароди по време на срещата на върха на Г-7 във Франция, ескалира рязко през уикенда. В събота Доналд Тръмп използва своята платформа Truth Social, за да атакува директно Мелони. Американският президент заяви, че тя „отново и отново“ го е молила за обща снимка по време на форума, за да повдигне „западащия си вътрешен рейтинг“. Тръмп обвърза нейния политически статус с отказа на Италия да подкрепи военните действия на САЩ в Близкия изток.
Отговорът на Рим беше мигновен и необичайно остър за дипломатическия протокол.
„Аз и Италия никога не просим“, заяви категорично Джорджа Мелони.
Тя нарече твърденията на Тръмп „напълно измислени“ и го посъветва публично да се фокусира върху собственото си одобрение сред избирателите. Мелони обвини американския лидер в парадоксално поведение — проява на изключителна снизходителност към автократи и врагове на Запада, докато едновременно с това атакува и унижава най-близките си съюзници в Европа.
Институционалното замразяване: Отменени визити и бизнес форуми
Кризата вече има тежки практически последствия:
- Дипломатически бойкот: Италианският външен министър Антонио Таяни официално отмени стратегическото си посещение във Вашингтон, планирано за днес. Таяни определи думите на Тръмп като „обида за цялата италианска нация“.
- Икономически удар: Мащабният италианско-американски бизнес форум в Маями беше отложен за неопределено време. Това се случи, след като и американският държавен секретар Марко Рубио се оттегли от участие.
- Безпрецедентно единство в Рим: Скандалът постигна невъзможното — обедини италианската политическа сцена. От крайнодесния вицепремиер Матео Салвини до лявата опозиция, всички политически сили излязоха с единна позиция в защита на Мелони и осъдиха арогантността на Белия дом.
Дълбоките причини: Геополитическият разлом
Зад кулисите на спора за „снимката от Г-7“ стоят фундаментални геополитически различия, които се трупаха в последните месеци.
Основната точка на пречупване се оказа Близкият изток. Мелони категорично отказа да даде достъп на САЩ до италианските военни бази за нанасяне на удари срещу Иран и блокира подписването на общ пакт. Напрежението се засили и след като Тръмп нападна папа Лъв XIV заради неговите антивоенни позиции — ход, който Мелони разкритикува остро в защита на Ватикана. Рим също така се противопостави на американската митническа политика спрямо ЕС и отказа да участва в схемата за купуване на американско оръжие за Украйна.
Какво следва?
Към този час Белият дом запазва официално мълчание и отказва да направи ход към заглаждане на вината по дипломатически път. Отношенията между двете държави остават в критична точка.
Междувременно редица европейски лидери, начело с френския президент Еманюел Макрон, вече изразиха пълна солидарност с Рим. В италианския парламент вече се чуват първите радикални призиви за преразглеждане на американското военно присъствие в стратегически бази като „Авиано“ и „Сигонела“, ако Вашингтон не поднесе официално извинение.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Оня
Коментиран от #11
06:44 22.06.2026
2 Механик
06:45 22.06.2026
3 Ша тъ мъдрасьям в джакузиттоо ма джори
06:45 22.06.2026
4 С две
06:52 22.06.2026
5 Анонимен
06:55 22.06.2026
6 Анонимен
Коментиран от #10
06:56 22.06.2026
7 ВЕСЕЛЯК
Не съм вярвал, че хегемона така бързо ще се сгромоляса.
06:57 22.06.2026
8 оня с коня
06:58 22.06.2026
9 иван нереза
сега нямаше да му се пресмива цяла италия
Коментиран от #16
07:00 22.06.2026
10 Така е
До коментар #6 от "Анонимен":250 години американска демокрация и накрая Тръмп.
07:04 22.06.2026
11 По точно
До коментар #1 от "Оня":С довереника си Тръмп, Путин е на път да разбие НАТО.
Коментиран от #13
07:06 22.06.2026
12 Ей тъй се прай...
Те от друго не разбират...
07:08 22.06.2026
13 Така е
До коментар #11 от "По точно":Върхът ще бъде Тръмп да обяви военна операция срещу ЕС.
07:10 22.06.2026
14 Дзак
07:11 22.06.2026
15 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
Коментиран от #17, #18
07:20 22.06.2026
16 Да знаеш
До коментар #9 от "иван нереза":Ти май мечтаеш, някой да ти проникне анннално!
07:22 22.06.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 чук-чук
До коментар #15 от "Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.":Лизачите харесват всеки всеки, който може да ги "уважи" аналлно!
07:33 22.06.2026
19 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
07:35 22.06.2026