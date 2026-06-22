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Украинската армия стяга примката около Крим
  Тема: Украйна

Украинската армия стяга примката около Крим

22 Юни, 2026 07:45 3 515 85

  • русия-
  • украйна-
  • крим-
  • донбас-
  • черно море

Ударите в Керченския пролив са част от продължаваща систематична украинска кампания, целяща да попречи на руските сили да използват основните сухопътни маршрути към окупирания Крим през окупираната Южна Украйна

Украинската армия стяга примката около Крим - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
The Institute for the Study of War The Institute for the Study of War

Украинските сили провеждат серия от удари, за да лишат Русия от възможността да поддържа логистиката си и да транспортира гориво през Керченския пролив.

Ударите по Керченския пролив са необходими за нарушаване на руската логистика и отслабване на военния потенциал на Кремъл, отбелязва "Институтът за изследване на войната".

Украинските въоръжени сили съобщиха, че Русия разчита на нефтения терминал в пристанището "Кавказ" за снабдяването с гориво на окупирания Крим и Южна Украйна.

Украински военни представители също съобщиха, че украинските сили са нанесли удари по цистерни с нефтопродукти в нефтобазата "TES-Terminal-1" в окупирания Керч, която Русия използва за претоварване на мазут, втечнен газ и леки нефтопродукти през Керченския пролив.

Украинските въоръжени сили добавиха, че нефтохранилището "TES-Terminal-1" се намира на по-малко от един километър от моста над Керченския пролив и че Русия използва терминала за зареждане на руския фериботен транспорт между окупирания Крим и пристанището в Кавказ.

Украински военни представители също така съобщиха, че украинските удари са извели от строя четири радарни станции на противовъздушния комплекс "С-400" и две противовъздушни системи "Панцир" на моста над Керченския пролив.

Оперативният щаб на Краснодарския край заяви, че украински дронове са нанесли удари по ферибота "Панагия" на фериботния преход през Керченския пролив и са предизвикали пожар в нефтен терминал в Чушка.

Публикувани кадри с географска локализация, заснети на 21 юни североизточно от пристанището в Кавказ, показаха поне три ферибота в пламъци.

Окупационният губернатор на Крим Сергей Аксьонов призна, че украинските сили са нанесли удари с дронове срещу окупирания Крим на 21 юни, но не уточни кои цели са били ударени.

Украинските удари по руската нефтена и транспортна инфраструктура вече нарушават руската логистика, затрудняват енергоснабдяването и влошават недостига на гориво в окупирания Крим.

На 21 юни Аксьонов обяви, че всички бензиностанции в окупирания Крим са преустановили продажбата на гориво на всички недържавни субекти, но не посочи никакви причини за тази извънредна мярка.

Окупационният губернатор на Севастопол Михаил Развожаев също обяви няколко мерки за икономия на гориво в Севастопол в отговор на неуточнени "последните събития" в окупирания Крим, като вероятно има предвид украинските удари с дронове.

На 22 и 23 юни Развожаев забрани на бензиностанциите да продават гориво, съкрати работното време на обществения транспорт и големите търговски обекти, преустанови фериботните превози и отмени всички събития на открито, започващи от 22 юни.

През юни 2026 г. руските окупационни власти все повече затягат ограниченията върху горивото в окупирания Крим.

Ударите в Керченския пролив са част от продължаваща систематична украинска кампания, целяща да попречи на руските сили да използват основните сухопътни маршрути към окупирания Крим през окупираната Южна Украйна.

Целта е Кремъл да не може да използва полуострова като плацдарм за нови удари срещу Украйна.

Ударите по Керченския пролив са необходими за нарушаване на руската логистика и отслабване на руския военен потенциал.

Блогър, свързан с Кремъл и специализирал в военни теми, твърди, че украинските сили са започнали кампания, насочена срещу руската морска логистика между окупирания Крим и Краснодарския край в средата на 2025 г., като са атакували танкери и кораби в Азовско море с безпилотни надводни и въздушни апарати.

Комбинацията от продължителни украински удари с дронове със среден и дълъг обсег може да постави руския транспорт на личен състав и оборудване по двете линии за снабдяване пред допълнителни дилеми на тактическо и оперативно ниво, както и да наруши доставките на гориво за Русия.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 НОВА СТАТИЯ

    126 41 Отговор
    От поредица фантастика.

    Коментиран от #53

    07:46 22.06.2026

  • 2 А БЕ ФАКТИ

    111 32 Отговор
    Що се излагате да пишете такива глупости?

    Коментиран от #7, #11, #45

    07:47 22.06.2026

  • 3 НЕ МОЕ МИ ПОЧНЕ ДЕНЯ

    102 24 Отговор
    Къде ми е статията за успехите на Зеленски??

    07:47 22.06.2026

  • 4 Наблюдател

    100 27 Отговор
    Ако не е Лъжливото Веле, ще е лъжливия институт, който ще се мъчи да казва на бялото-черно и на черното-бяло.

    Не устанаха украинци за пушечно месо и сега гледат от приказки да го докарат.

    Смешни и жалки сте

    Коментиран от #82

    07:48 22.06.2026

  • 5 Баце

    69 26 Отговор
    Про-па-ган-дааа......

    07:49 22.06.2026

  • 6 Един

    32 72 Отговор
    Путлер квичи от яд.

    Коментиран от #18

    07:49 22.06.2026

  • 7 ЯВНО

    60 13 Отговор

    До коментар #2 от "А БЕ ФАКТИ":

    Са го закъсали за пари.

    07:50 22.06.2026

  • 8 град КОЗЛОДУЙ

    25 6 Отговор
    Хора ,тоBа е yжасно ,
    Ще се xвърля у ДуНАBA !!!!!

    07:51 22.06.2026

  • 9 ПРОПАГАНДА С МИРИС НА ВКИСТАНО ЗЕЛЕ

    65 24 Отговор
    Фейкове на всеки час.

    07:52 22.06.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Тома

    31 10 Отговор

    До коментар #2 от "А БЕ ФАКТИ":

    Ами трябва да се храним по някакъв начин

    07:53 22.06.2026

  • 12 МНОГО Я ТАЧИТЕ ТАЯ УКРА БЕ, ФАКТИ

    62 23 Отговор
    А РУСИЯ СТЯГА ПРИМКАТА ЗА ЦЯЛА УКРАЙНА !!!

    07:54 22.06.2026

  • 13 Мишел

    36 24 Отговор
    Орешник разкъсва всякакви примки.

    Коментиран от #19, #20, #28, #49

    07:54 22.06.2026

  • 14 Володимир Зеленски, президент

    28 42 Отговор
    Днес около Крим, завтра около врата на Путин ☝️😁

    Коментиран от #65

    07:56 22.06.2026

  • 15 Бг копейка

    29 31 Отговор
    Как така, оня ден геостратегът Тупин каза че,напредваме по всички фронтове? Явно от бързото напредване свърши бензина и тока. Значи малко трябва да забавим напредъка докато ни настигнат цистерните.

    07:56 22.06.2026

  • 16 Хайо

    44 19 Отговор
    Украйна ще спечели тази война ,когато този сайт поумнее .И двата случая са в светата на фантастиката .

    Коментиран от #24

    07:56 22.06.2026

  • 17 Презвитер Козма

    20 31 Отговор
    Аз не мога да разбера Зеленски к’во ги жали още, хвърляй им Фланинготата и да димият в развалини, барабар с Кинжали, Сармати, Отелници и други тенекета от 80-те на 20 век

    07:56 22.06.2026

  • 18 Смотльо,

    15 19 Отговор

    До коментар #6 от "Един":

    Путлер,ли си ? Красиво име

    07:57 22.06.2026

  • 19 Ха ха ха

    24 8 Отговор

    До коментар #13 от "Мишел":

    Особено когато падне в Донецк.

    07:57 22.06.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Айляк

    32 19 Отговор
    Кво стана с Курск, бре?
    Някакви изпаднали бандепи май и там затягаха примката?

    Коментиран от #25

    07:58 22.06.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Антирашист 717

    16 21 Отговор
    Просия щяла да по беди ,за цената няма да спорят (а цената са милиони жертви )

    Коментиран от #32

    08:01 22.06.2026

  • 24 Ха ха ха ха

    21 26 Отговор

    До коментар #16 от "Хайо":

    Чудеса стават щом некадърно ченге успя да стане цар на Расия и 25 години да краде и ги лъже че отиват към светлото бъдеще. А може някой ден и теб да те огрее .

    08:01 22.06.2026

  • 25 Пусин

    14 8 Отговор

    До коментар #21 от "Айляк":

    Она отанула товариш.

    08:02 22.06.2026

  • 26 Майор Деянов, на всеки километър

    15 28 Отговор
    Кримския мост трябва да се разруши !!!
    Москва тоже ☝️😎

    08:03 22.06.2026

  • 27 Разтегнатата примка на Института

    33 15 Отговор
    Обаче руснаците решиха въпроса с логистиката в Крим с пясъчни мостове. Сега и да ударят някой от тях един самосвал с пясък ги поправя!
    Но пък Института пропуска да спомене за това че югозападната част на одеска област към границата с Румъния е вече напълно откъсната. Толкова с най-важната логистика за снабдяване от Румъния.
    Освен това се започна и с мостовете по Днепър. Град Запорожие е вече разкъсан на две части. Логистиката за запорожкия ронт също оттече.

    Коментиран от #31

    08:03 22.06.2026

  • 28 Риженка

    24 12 Отговор

    До коментар #13 от "Мишел":

    Иранската армия попиля ФАЩ и чЕфутаките им господари и сега петата колона на Сорос е в траур!

    08:04 22.06.2026

  • 29 Някой

    28 11 Отговор
    Стилът на Факти: Някакво гръмко заглавие, а като погледнеш източника и съдържанието на написаното - нищо общо с истината и коректността

    Коментиран от #35

    08:05 22.06.2026

  • 30 Стефка сороската м@стия

    9 9 Отговор
    ас вервам на тува писануто

    08:06 22.06.2026

  • 31 Абе тоя Институт

    20 7 Отговор

    До коментар #27 от "Разтегнатата примка на Института":

    само войната в Украйна ли "изследва"? Дали е защото Виктория Нюланд-Майданова, е също украинка както Зеленски?

    08:07 22.06.2026

  • 32 Каквато

    14 23 Отговор

    До коментар #23 от "Антирашист 717":

    и цена да плати, Русия няма да победи. Вече на всички е ясно, включително на Путин. Но той няма полезен ход, прекрати ли войната той увисва на въже, така че Путин ще праща жертвеници до последно. Войната ще свърши когато в Русия въстанат и свалят Путин.

    08:08 22.06.2026

  • 33 Украйна удиви целия свят

    17 19 Отговор
    Вместо да използват помощите от партньорите си, украинците вложиха пари за подобряване пройзводствения капацитет на собствения си военно-промишлен комплекс и сега имат около 50% свръхпройзводство на специална продукция, което дори изнасят в чужбина. Така нямат нужда да изкупуват боклуците на други страни, както и вече никой не може да им удря спирачката да не атакуват цели на територията на Русия.

    Коментиран от #44

    08:08 22.06.2026

  • 34 Бреее

    12 10 Отговор
    Джордж Лукас ли ги пише тия ? Или може би второстепенен сценарист на любовни сериали за неделните следобеди.

    08:09 22.06.2026

  • 35 Руснак без крак...

    14 16 Отговор

    До коментар #29 от "Някой":

    Но пък ПЕТ години бой по кухите руски канчета показват, че има нещо вярно в заглавията на Факти ☝️😄

    08:09 22.06.2026

  • 36 Хаха

    4 6 Отговор

    До коментар #20 от "Гресирана Мотика":

    От личен опит знаеш нали пони гресирано разпрано 😅

    08:11 22.06.2026

  • 37 Швейк

    11 12 Отговор
    Путин мрънка и плаче , Зеленски тропа и скача.

    08:13 22.06.2026

  • 38 Стига

    18 10 Отговор
    Сте преписвали лъжите на пиар министерството им командвано от 30 годишното наркоманче .

    08:13 22.06.2026

  • 39 Kypнелия Рускова, кypатор в ТАСС

    11 16 Отговор
    Руснаците ще пабедят га цъфнат банани в Русията ☝️

    Коментиран от #46

    08:16 22.06.2026

  • 40 Последния Софиянец

    10 15 Отговор
    Това лято бенкерното с ботокса ще виси от башнята.

    08:17 22.06.2026

  • 41 Атина Палада

    9 13 Отговор
    До къде се докара бункерния страхливец от Киев за два дня!

    08:21 22.06.2026

  • 42 жоро

    26 9 Отговор
    украинската армия стяга примката около сонствения си врат!
    Защо не кажете че евакуират цели фабрики от зоните под техен контрол в донбас?
    Защото се готвят за отстъпление, защото се готвят за поражение!
    Разни отчаяни удари по детски общежития и автобуси няма да ги спасят!
    Бандерите вече се изтеглят на запад.
    Скоро и Одеса ше загубят!
    Много поздрави на Тагаренко, фъфлещата вещица и клептоманката с кемчетата.

    08:23 22.06.2026

  • 43 Голям майтап🤣🤣🤣🤣🤣🤣.....

    6 11 Отговор
    Зелю ги праска като си иска! 🤣🤭👏....

    08:25 22.06.2026

  • 44 С какви,

    11 3 Отговор

    До коментар #33 от "Украйна удиви целия свят":

    по-точно с чии пари и с помощ от кого разшири военно-промишления си комплекс?

    Коментиран от #52

    08:25 22.06.2026

  • 45 55555

    2 3 Отговор

    До коментар #2 от "А БЕ ФАКТИ":

    Защо?Това неможе да бъде нали?!!!

    08:26 22.06.2026

  • 46 Гресиран козяк

    4 3 Отговор

    До коментар #39 от "Kypнелия Рускова, кypатор в ТАСС":

    Прекаляваш пак с употребата накафявия гресиран горчив палец ☝️,явно вече ти е професионален тик 😬!

    08:28 22.06.2026

  • 47 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    8 3 Отговор
    Ся последно ,след толкова дни ,успяха ли накрая около "гаражите "да открият главата 🎃на Сирски или все още бездомни кучета я разнасят като топка за боулинг ?Предварително ви благодаря за отговора и за десетките дадени +ове ,добри хора 👌!

    08:32 22.06.2026

  • 48 След четвъртата година на..

    8 11 Отговор
    Три дневното СВО в Крим вече се чудят чий е? 🤔, питат болгарский фатьмак а той мълчи, или накратко, преди да стигнат до Лисабон президент Зеленски им отпаря задниците🤣🤭.

    08:32 22.06.2026

  • 49 55555

    10 13 Отговор

    До коментар #13 от "Мишел":

    Особенно руските примки.!!Орешник може да го използваш само ако си самоубиец,половината орехи паднаха върху собствените им глави а другите паднаха случайно е Украйна унищожавайки един външен кенеф.!!!Неслучайно орките не слагат заряд на лешника.

    Коментиран от #68

    08:34 22.06.2026

  • 50 Маломуж Огризко

    7 6 Отговор
    Явно ще си пием това лято кафето в центъра на Севастопол !

    08:34 22.06.2026

  • 51 дядо дръмпир -дълбоко виждащия

    9 5 Отговор
    Поледно за кога да очакваме Перемогата и Контранаступа или пак да изчакам до поредния Димитровден ?

    08:37 22.06.2026

  • 52 55555

    8 12 Отговор

    До коментар #44 от "С какви,":

    От парите на нормалния свят ,които помага на нападнатия да се защити от вероломното нахлуване на агресор кръволок.!!!!

    08:39 22.06.2026

  • 53 Отговор до 1-5

    3 4 Отговор

    До коментар #1 от "НОВА СТАТИЯ":

    Безсмислени коментари от човек четящ новините както дяволът евангелието.

    08:41 22.06.2026

  • 54 Бг гражданин

    8 5 Отговор
    Съдете го тоя Путин,тоя предател на Червения Площад! Предаде Русия с биздействието си!

    08:45 22.06.2026

  • 55 Почивка в крим

    4 6 Отговор
    А защо не. Мисля да ида август за 1-2 дни в освободения крим и да се попека на плажа! :)

    08:46 22.06.2026

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 хихи

    6 5 Отговор
    и уверено настъпва към Киев

    08:47 22.06.2026

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 крим не е курск . има и оръжие и войска

    7 8 Отговор
    войната е кат америка срещу иран . но руската федерация е по опитна . спира десанта откъм укрина . думна и заводите за оръжие до киев .

    Коментиран от #62

    08:52 22.06.2026

  • 60 Ами чети си

    5 5 Отговор

    До коментар #56 от "Ами":

    В сайта руски тръбари или месачи на питки.И на вас като на ка Путин ви трябват отделни новини пълни с руски геройства .Вашта семка едногънкова в Ауспуха д........ба.

    08:56 22.06.2026

  • 61 Капейките

    4 2 Отговор
    В ступор...
    💩

    08:56 22.06.2026

  • 62 Руската армия

    6 7 Отговор

    До коментар #59 от "крим не е курск . има и оръжие и войска":

    Воюва с пушечно месо и месни щурмове.Почнали са да ги ловят с бусове по тъмниците ,щото и на тия май им е дошъл ,акъла.Че в русия няма жал за крепостните от Сталин ги жертват като мухи.

    Коментиран от #71

    08:58 22.06.2026

  • 63 Бум бум

    7 5 Отговор
    Някой ще реве много накрая
    Украйна се хвана на хорото им ...
    Зензурата в ЕС е като при комунизма..но не помага

    08:59 22.06.2026

  • 64 Ммммм

    7 4 Отговор
    Ей нямате спирачка с простотиите си

    09:00 22.06.2026

  • 65 Владимир-Волдомир, гробар

    6 5 Отговор

    До коментар #14 от "Володимир Зеленски, президент":

    Ний, "слугите на народа" де,
    Ми поховаємо всіх усраїнців безкоштовно
    / ний шъ погребем сите усръинси безплатно/
    урсулъ и кая плащат

    09:01 22.06.2026

  • 66 стягат ууукрите

    4 4 Отговор
    епилираните си розови бузки, хахаха

    09:03 22.06.2026

  • 67 Жорко

    3 6 Отговор
    Палячовци,да им бяха дали каквото искат и да продължат,но не,трябваше да се съсипе всичко и пари да се заиграят както и ние да плащаме като пуделчета,стягали..стягат си собствената примка,ама нейсе...

    09:03 22.06.2026

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 Лука

    3 4 Отговор
    ехааааа пак шЪ пиим каве в Крим.....

    09:03 22.06.2026

  • 70 Дон Корлеоне

    5 2 Отговор
    пуснааа ли тока ф киийюф....

    09:04 22.06.2026

  • 71 Ха ХаХа

    0 2 Отговор

    До коментар #62 от "Руската армия":

    Торбаланец който гръмна м простата тиква,

    09:05 22.06.2026

  • 72 Бай Ганьо

    5 7 Отговор
    хубавото е, че нашите усръински братя отново и отново сядат от двата стола на средния........
    На Руския !!!

    09:07 22.06.2026

  • 73 Старчо Сарача

    7 8 Отговор
    Време е братушките да прекратят тази гадна война и да потърсят отговорност от кремълските фашизоиди и лично от бункерния страхливец. Защо бе? Защо? Защо разпалихте тази война? Съд и справедливи присъди!

    Коментиран от #74

    09:09 22.06.2026

  • 74 Антирашист 720

    2 3 Отговор

    До коментар #73 от "Старчо Сарача":

    Братушки няма от как болшевиките избиха царската фамилия заедно с децата !

    09:25 22.06.2026

  • 75 Дръж вова

    3 2 Отговор
    Това не е вярно,другари.
    Как така някой ще посмее да атакува руски пристанища,рафинерии,мостове ,складове за оръжие и боеприпаси?
    Вова ще ги смачка.
    Хайде де!

    09:32 22.06.2026

  • 76 до 2 - и фатмашки факсаджия

    2 4 Отговор
    А ти бе нищожество "прогресивно"! Ти защо се излагаш да наричаш истината "глупости"? Да, примката около Крим се затяга, войната тръгна в друга опсока, украинските дронове унищожават ежедневно рафинерии, военни заводи, арсенали и летища, кремълският злодей се е напикал от страх и ужас, крие се като мокър плъх в бункера си и не смее да показва омразната си на цял свят КГБ-истка мутра! А нашият фатмак от село Славяноов, с целия цинизъм, на който е способен и с цялата си мерзост на верен син на престъпната и кървава БКП, брани като "матросовец" полковника от КГБ Гундяев, маскиран като руски патриарх! Чудовището Путин употребява православиетокато оправдание на руската агресия в Украйна и престъпленията срещу човечеството, които руските фашисти вършат там! Толкова е жалък фатмакът от село Славяново, че ако осъзнава какви глупости говори, досега да се е гръмнал!

    09:42 22.06.2026

  • 77 а бе..

    3 2 Отговор
    В одессос мирише на тнт..масква току що е паразила бандерско корабче с взривчатки плаващо под флаго на панамскио канал

    09:47 22.06.2026

  • 78 Григор

    2 2 Отговор
    "Украинската армия стяга примката около Крим"
    Ха-ха-ха, голям виц! Остана и да е вярно.Конфликтът се задълбочава и е възможно Русия да използва по-специално оръжие и всичко да приключи за минути. Край на залаганията!

    Коментиран от #83

    09:58 22.06.2026

  • 79 дядо дръмпир да ви мръдне по чешки

    1 0 Отговор
    ууушанкиии,не е само около крим ,а целия регион и магистралите между крим и мариупол и околностите са на същото безизходно дередже.Каквото се появи на магистралата се унищожава...На всичко отгоре в момента украйна изпробва ново оръжие.говоря за водни дронове.един такъв се взриви до румънски и гръцки бряг....ще разберете какво ги чака просиянците,освен разпад и номва война в просия ,но това вас путинохилите не ви засяга!

    10:04 22.06.2026

  • 80 Ватата

    2 0 Отговор
    Скъсаха им шортите на рашките хахахаах от 22ра насам само лабут взимат

    10:05 22.06.2026

  • 81 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 82 Наблюдателница

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Наблюдател":

    Този път новините идват директно от руския губернатор на Крим.

    10:36 22.06.2026

  • 83 Григоре,

    0 0 Отговор

    До коментар #78 от "Григор":

    Попитай руснаците на варненския плаж?

    10:38 22.06.2026

  • 84 ВОС 303

    0 1 Отговор
    Чакам коментар от русофоб, който да не е дебил и простак едновременно!

    10:39 22.06.2026

  • 85 Тити на Кака

    0 0 Отговор
    Край, с Крим е свършено!

    😂😂😂

    10:51 22.06.2026

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