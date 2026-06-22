"Украинската армия стяга примката около Крим"

Украинските сили провеждат серия от удари, за да лишат Русия от възможността да поддържа логистиката си и да транспортира гориво през Керченския пролив.
Ударите по Керченския пролив са необходими за нарушаване на руската логистика и отслабване на военния потенциал на Кремъл, отбелязва "Институтът за изследване на войната".
Украинските въоръжени сили съобщиха, че Русия разчита на нефтения терминал в пристанището "Кавказ" за снабдяването с гориво на окупирания Крим и Южна Украйна.
Украински военни представители също съобщиха, че украинските сили са нанесли удари по цистерни с нефтопродукти в нефтобазата "TES-Terminal-1" в окупирания Керч, която Русия използва за претоварване на мазут, втечнен газ и леки нефтопродукти през Керченския пролив.
Украинските въоръжени сили добавиха, че нефтохранилището "TES-Terminal-1" се намира на по-малко от един километър от моста над Керченския пролив и че Русия използва терминала за зареждане на руския фериботен транспорт между окупирания Крим и пристанището в Кавказ.
Украински военни представители също така съобщиха, че украинските удари са извели от строя четири радарни станции на противовъздушния комплекс "С-400" и две противовъздушни системи "Панцир" на моста над Керченския пролив.
Оперативният щаб на Краснодарския край заяви, че украински дронове са нанесли удари по ферибота "Панагия" на фериботния преход през Керченския пролив и са предизвикали пожар в нефтен терминал в Чушка.
Публикувани кадри с географска локализация, заснети на 21 юни североизточно от пристанището в Кавказ, показаха поне три ферибота в пламъци.
Окупационният губернатор на Крим Сергей Аксьонов призна, че украинските сили са нанесли удари с дронове срещу окупирания Крим на 21 юни, но не уточни кои цели са били ударени.
Украинските удари по руската нефтена и транспортна инфраструктура вече нарушават руската логистика, затрудняват енергоснабдяването и влошават недостига на гориво в окупирания Крим.
На 21 юни Аксьонов обяви, че всички бензиностанции в окупирания Крим са преустановили продажбата на гориво на всички недържавни субекти, но не посочи никакви причини за тази извънредна мярка.
Окупационният губернатор на Севастопол Михаил Развожаев също обяви няколко мерки за икономия на гориво в Севастопол в отговор на неуточнени "последните събития" в окупирания Крим, като вероятно има предвид украинските удари с дронове.
На 22 и 23 юни Развожаев забрани на бензиностанциите да продават гориво, съкрати работното време на обществения транспорт и големите търговски обекти, преустанови фериботните превози и отмени всички събития на открито, започващи от 22 юни.
През юни 2026 г. руските окупационни власти все повече затягат ограниченията върху горивото в окупирания Крим.
Ударите в Керченския пролив са част от продължаваща систематична украинска кампания, целяща да попречи на руските сили да използват основните сухопътни маршрути към окупирания Крим през окупираната Южна Украйна.
Целта е Кремъл да не може да използва полуострова като плацдарм за нови удари срещу Украйна.
Ударите по Керченския пролив са необходими за нарушаване на руската логистика и отслабване на руския военен потенциал.
Блогър, свързан с Кремъл и специализирал в военни теми, твърди, че украинските сили са започнали кампания, насочена срещу руската морска логистика между окупирания Крим и Краснодарския край в средата на 2025 г., като са атакували танкери и кораби в Азовско море с безпилотни надводни и въздушни апарати.
Комбинацията от продължителни украински удари с дронове със среден и дълъг обсег може да постави руския транспорт на личен състав и оборудване по двете линии за снабдяване пред допълнителни дилеми на тактическо и оперативно ниво, както и да наруши доставките на гориво за Русия.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 НОВА СТАТИЯ
Коментиран от #53
07:46 22.06.2026
2 А БЕ ФАКТИ
Коментиран от #7, #11, #45
07:47 22.06.2026
3 НЕ МОЕ МИ ПОЧНЕ ДЕНЯ
07:47 22.06.2026
4 Наблюдател
Не устанаха украинци за пушечно месо и сега гледат от приказки да го докарат.
Смешни и жалки сте
Коментиран от #82
07:48 22.06.2026
5 Баце
07:49 22.06.2026
6 Един
Коментиран от #18
07:49 22.06.2026
7 ЯВНО
До коментар #2 от "А БЕ ФАКТИ":Са го закъсали за пари.
07:50 22.06.2026
8 град КОЗЛОДУЙ
Ще се xвърля у ДуНАBA !!!!!
07:51 22.06.2026
9 ПРОПАГАНДА С МИРИС НА ВКИСТАНО ЗЕЛЕ
07:52 22.06.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Тома
До коментар #2 от "А БЕ ФАКТИ":Ами трябва да се храним по някакъв начин
07:53 22.06.2026
12 МНОГО Я ТАЧИТЕ ТАЯ УКРА БЕ, ФАКТИ
07:54 22.06.2026
13 Мишел
Коментиран от #19, #20, #28, #49
07:54 22.06.2026
14 Володимир Зеленски, президент
Коментиран от #65
07:56 22.06.2026
15 Бг копейка
07:56 22.06.2026
16 Хайо
Коментиран от #24
07:56 22.06.2026
17 Презвитер Козма
07:56 22.06.2026
18 Смотльо,
До коментар #6 от "Един":Путлер,ли си ? Красиво име
07:57 22.06.2026
19 Ха ха ха
До коментар #13 от "Мишел":Особено когато падне в Донецк.
07:57 22.06.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Айляк
Някакви изпаднали бандепи май и там затягаха примката?
Коментиран от #25
07:58 22.06.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Антирашист 717
Коментиран от #32
08:01 22.06.2026
24 Ха ха ха ха
До коментар #16 от "Хайо":Чудеса стават щом некадърно ченге успя да стане цар на Расия и 25 години да краде и ги лъже че отиват към светлото бъдеще. А може някой ден и теб да те огрее .
08:01 22.06.2026
25 Пусин
До коментар #21 от "Айляк":Она отанула товариш.
08:02 22.06.2026
26 Майор Деянов, на всеки километър
Москва тоже ☝️😎
08:03 22.06.2026
27 Разтегнатата примка на Института
Но пък Института пропуска да спомене за това че югозападната част на одеска област към границата с Румъния е вече напълно откъсната. Толкова с най-важната логистика за снабдяване от Румъния.
Освен това се започна и с мостовете по Днепър. Град Запорожие е вече разкъсан на две части. Логистиката за запорожкия ронт също оттече.
Коментиран от #31
08:03 22.06.2026
28 Риженка
До коментар #13 от "Мишел":Иранската армия попиля ФАЩ и чЕфутаките им господари и сега петата колона на Сорос е в траур!
08:04 22.06.2026
29 Някой
Коментиран от #35
08:05 22.06.2026
30 Стефка сороската м@стия
08:06 22.06.2026
31 Абе тоя Институт
До коментар #27 от "Разтегнатата примка на Института":само войната в Украйна ли "изследва"? Дали е защото Виктория Нюланд-Майданова, е също украинка както Зеленски?
08:07 22.06.2026
32 Каквато
До коментар #23 от "Антирашист 717":и цена да плати, Русия няма да победи. Вече на всички е ясно, включително на Путин. Но той няма полезен ход, прекрати ли войната той увисва на въже, така че Путин ще праща жертвеници до последно. Войната ще свърши когато в Русия въстанат и свалят Путин.
08:08 22.06.2026
33 Украйна удиви целия свят
Коментиран от #44
08:08 22.06.2026
34 Бреее
08:09 22.06.2026
35 Руснак без крак...
До коментар #29 от "Някой":Но пък ПЕТ години бой по кухите руски канчета показват, че има нещо вярно в заглавията на Факти ☝️😄
08:09 22.06.2026
36 Хаха
До коментар #20 от "Гресирана Мотика":От личен опит знаеш нали пони гресирано разпрано 😅
08:11 22.06.2026
37 Швейк
08:13 22.06.2026
38 Стига
08:13 22.06.2026
39 Kypнелия Рускова, кypатор в ТАСС
Коментиран от #46
08:16 22.06.2026
40 Последния Софиянец
08:17 22.06.2026
41 Атина Палада
08:21 22.06.2026
42 жоро
Защо не кажете че евакуират цели фабрики от зоните под техен контрол в донбас?
Защото се готвят за отстъпление, защото се готвят за поражение!
Разни отчаяни удари по детски общежития и автобуси няма да ги спасят!
Бандерите вече се изтеглят на запад.
Скоро и Одеса ше загубят!
Много поздрави на Тагаренко, фъфлещата вещица и клептоманката с кемчетата.
08:23 22.06.2026
43 Голям майтап🤣🤣🤣🤣🤣🤣.....
08:25 22.06.2026
44 С какви,
До коментар #33 от "Украйна удиви целия свят":по-точно с чии пари и с помощ от кого разшири военно-промишления си комплекс?
Коментиран от #52
08:25 22.06.2026
45 55555
До коментар #2 от "А БЕ ФАКТИ":Защо?Това неможе да бъде нали?!!!
08:26 22.06.2026
46 Гресиран козяк
До коментар #39 от "Kypнелия Рускова, кypатор в ТАСС":Прекаляваш пак с употребата накафявия гресиран горчив палец ☝️,явно вече ти е професионален тик 😬!
08:28 22.06.2026
47 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
08:32 22.06.2026
48 След четвъртата година на..
08:32 22.06.2026
49 55555
До коментар #13 от "Мишел":Особенно руските примки.!!Орешник може да го използваш само ако си самоубиец,половината орехи паднаха върху собствените им глави а другите паднаха случайно е Украйна унищожавайки един външен кенеф.!!!Неслучайно орките не слагат заряд на лешника.
Коментиран от #68
08:34 22.06.2026
50 Маломуж Огризко
08:34 22.06.2026
51 дядо дръмпир -дълбоко виждащия
08:37 22.06.2026
52 55555
До коментар #44 от "С какви,":От парите на нормалния свят ,които помага на нападнатия да се защити от вероломното нахлуване на агресор кръволок.!!!!
08:39 22.06.2026
53 Отговор до 1-5
До коментар #1 от "НОВА СТАТИЯ":Безсмислени коментари от човек четящ новините както дяволът евангелието.
08:41 22.06.2026
54 Бг гражданин
08:45 22.06.2026
55 Почивка в крим
08:46 22.06.2026
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 хихи
08:47 22.06.2026
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 крим не е курск . има и оръжие и войска
Коментиран от #62
08:52 22.06.2026
60 Ами чети си
До коментар #56 от "Ами":В сайта руски тръбари или месачи на питки.И на вас като на ка Путин ви трябват отделни новини пълни с руски геройства .Вашта семка едногънкова в Ауспуха д........ба.
08:56 22.06.2026
61 Капейките
💩
08:56 22.06.2026
62 Руската армия
До коментар #59 от "крим не е курск . има и оръжие и войска":Воюва с пушечно месо и месни щурмове.Почнали са да ги ловят с бусове по тъмниците ,щото и на тия май им е дошъл ,акъла.Че в русия няма жал за крепостните от Сталин ги жертват като мухи.
Коментиран от #71
08:58 22.06.2026
63 Бум бум
Украйна се хвана на хорото им ...
Зензурата в ЕС е като при комунизма..но не помага
08:59 22.06.2026
64 Ммммм
09:00 22.06.2026
65 Владимир-Волдомир, гробар
До коментар #14 от "Володимир Зеленски, президент":Ний, "слугите на народа" де,
Ми поховаємо всіх усраїнців безкоштовно
/ ний шъ погребем сите усръинси безплатно/
урсулъ и кая плащат
09:01 22.06.2026
66 стягат ууукрите
09:03 22.06.2026
67 Жорко
09:03 22.06.2026
68 Този коментар е премахнат от модератор.
69 Лука
09:03 22.06.2026
70 Дон Корлеоне
09:04 22.06.2026
71 Ха ХаХа
До коментар #62 от "Руската армия":Торбаланец който гръмна м простата тиква,
09:05 22.06.2026
72 Бай Ганьо
На Руския !!!
09:07 22.06.2026
73 Старчо Сарача
Коментиран от #74
09:09 22.06.2026
74 Антирашист 720
До коментар #73 от "Старчо Сарача":Братушки няма от как болшевиките избиха царската фамилия заедно с децата !
09:25 22.06.2026
75 Дръж вова
Как така някой ще посмее да атакува руски пристанища,рафинерии,мостове ,складове за оръжие и боеприпаси?
Вова ще ги смачка.
Хайде де!
09:32 22.06.2026
76 до 2 - и фатмашки факсаджия
09:42 22.06.2026
77 а бе..
09:47 22.06.2026
78 Григор
Ха-ха-ха, голям виц! Остана и да е вярно.Конфликтът се задълбочава и е възможно Русия да използва по-специално оръжие и всичко да приключи за минути. Край на залаганията!
Коментиран от #83
09:58 22.06.2026
79 дядо дръмпир да ви мръдне по чешки
10:04 22.06.2026
80 Ватата
10:05 22.06.2026
81 Този коментар е премахнат от модератор.
82 Наблюдателница
До коментар #4 от "Наблюдател":Този път новините идват директно от руския губернатор на Крим.
10:36 22.06.2026
83 Григоре,
До коментар #78 от "Григор":Попитай руснаците на варненския плаж?
10:38 22.06.2026
84 ВОС 303
10:39 22.06.2026
85 Тити на Кака
😂😂😂
10:51 22.06.2026