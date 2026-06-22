"Украинската армия стяга примката около Крим"

Украинските сили провеждат серия от удари, за да лишат Русия от възможността да поддържа логистиката си и да транспортира гориво през Керченския пролив.

Ударите по Керченския пролив са необходими за нарушаване на руската логистика и отслабване на военния потенциал на Кремъл, отбелязва "Институтът за изследване на войната".

Украинските въоръжени сили съобщиха, че Русия разчита на нефтения терминал в пристанището "Кавказ" за снабдяването с гориво на окупирания Крим и Южна Украйна.

Украински военни представители също съобщиха, че украинските сили са нанесли удари по цистерни с нефтопродукти в нефтобазата "TES-Terminal-1" в окупирания Керч, която Русия използва за претоварване на мазут, втечнен газ и леки нефтопродукти през Керченския пролив.

Украинските въоръжени сили добавиха, че нефтохранилището "TES-Terminal-1" се намира на по-малко от един километър от моста над Керченския пролив и че Русия използва терминала за зареждане на руския фериботен транспорт между окупирания Крим и пристанището в Кавказ.

Украински военни представители също така съобщиха, че украинските удари са извели от строя четири радарни станции на противовъздушния комплекс "С-400" и две противовъздушни системи "Панцир" на моста над Керченския пролив.

Оперативният щаб на Краснодарския край заяви, че украински дронове са нанесли удари по ферибота "Панагия" на фериботния преход през Керченския пролив и са предизвикали пожар в нефтен терминал в Чушка.

Публикувани кадри с географска локализация, заснети на 21 юни североизточно от пристанището в Кавказ, показаха поне три ферибота в пламъци.

Окупационният губернатор на Крим Сергей Аксьонов призна, че украинските сили са нанесли удари с дронове срещу окупирания Крим на 21 юни, но не уточни кои цели са били ударени.

Украинските удари по руската нефтена и транспортна инфраструктура вече нарушават руската логистика, затрудняват енергоснабдяването и влошават недостига на гориво в окупирания Крим.

На 21 юни Аксьонов обяви, че всички бензиностанции в окупирания Крим са преустановили продажбата на гориво на всички недържавни субекти, но не посочи никакви причини за тази извънредна мярка.

Окупационният губернатор на Севастопол Михаил Развожаев също обяви няколко мерки за икономия на гориво в Севастопол в отговор на неуточнени "последните събития" в окупирания Крим, като вероятно има предвид украинските удари с дронове.

На 22 и 23 юни Развожаев забрани на бензиностанциите да продават гориво, съкрати работното време на обществения транспорт и големите търговски обекти, преустанови фериботните превози и отмени всички събития на открито, започващи от 22 юни.

През юни 2026 г. руските окупационни власти все повече затягат ограниченията върху горивото в окупирания Крим.

Ударите в Керченския пролив са част от продължаваща систематична украинска кампания, целяща да попречи на руските сили да използват основните сухопътни маршрути към окупирания Крим през окупираната Южна Украйна.

Целта е Кремъл да не може да използва полуострова като плацдарм за нови удари срещу Украйна.

Ударите по Керченския пролив са необходими за нарушаване на руската логистика и отслабване на руския военен потенциал.

Блогър, свързан с Кремъл и специализирал в военни теми, твърди, че украинските сили са започнали кампания, насочена срещу руската морска логистика между окупирания Крим и Краснодарския край в средата на 2025 г., като са атакували танкери и кораби в Азовско море с безпилотни надводни и въздушни апарати.

Комбинацията от продължителни украински удари с дронове със среден и дълъг обсег може да постави руския транспорт на личен състав и оборудване по двете линии за снабдяване пред допълнителни дилеми на тактическо и оперативно ниво, както и да наруши доставките на гориво за Русия.