Земетресение с магнитуд 4,2 разтърси Йонийско море край гръцкия остров Закинтос

Земетресение с магнитуд 4,2 по скалата на Рихтер беше регистрирано тази сутрин в Гърция, съобщава гръцката телевизия „Скай“. Земният трус е засечен в 6:30 часа местно време, което съвпада и с българското часово време, предава БТА.

Според първоначалните данни епицентърът на земетресението се е намирал в Йонийско море, южно от гръцкия остров Закинтос. Районът е известен с повишената си сеизмична активност, тъй като се намира в една от най-активните тектонични зони в Средиземноморието.

Трусът е бил локализиран на около 310 километра запад-югозападно от Атина. Въпреки че земетресението е било усетено в части от региона, до момента няма информация за пострадали хора, разрушения или сериозни материални щети.

Гръцките сеизмологични служби продължават да наблюдават района за евентуални вторични трусове. Подобни земетресения с умерен магнитуд не са необичайни за Йонийските острови, които често са засегнати от сеизмична активност поради разположението си в близост до границата между Африканската и Евразийската тектонична плоча.

През последните години в района на Закинтос и съседните острови нееднократно са регистрирани земетресения с различна сила, като повечето от тях не водят до сериозни последици благодарение на строгите строителни стандарти и добре развитата система за наблюдение и реакция при природни бедствия в Гърция.

Към момента няма данни за пострадали български граждани вследствие на земетресението. Гърция е сред предпочитаните туристически дестинации за българите, особено през летния сезон, поради което подобни събития се следят внимателно от българските институции.