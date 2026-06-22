Силна гореща вълна обхвана Европа, температурите на места достигат 40 градуса

Силна гореща вълна обхвана голяма част от Европа, като температурите в редица страни се доближават до 40 градуса по Целзий. Властите издадоха предупреждения за опасно време, а екстремните горещини вече оказват влияние върху транспорта, туризма и дивата природа, предава Ройтерс, цитирана от News.bg.

Горещата вълна съвпада с лятното слънцестоене на 21 юни, което бележи началото на традиционно най-топлия период в Северното полукълбо. Според метеоролозите настоящите екстремни условия са настъпили необичайно рано и има вероятност да се задържат за по-дълъг период.

В Италия след няколко последователни дни с температури над 35 градуса властите обявиха червен код за опасност в осем града, сред които Болоня, Флоренция, Милано и Торино.

В Рим поклонници на площад Свети Петър използваха чадъри и сенници, за да се предпазят от силното слънце по време на традиционната неделна молитва на папата.

Според метеоролозите горещата вълна е причинена от маса горещ въздух, придвижваща се на север от Сахара под влиянието на мощна зона на високо атмосферно налягане, известна като „африкански антициклон“. Специалистите посочват, че явлението е създало т.нар. „топлинен купол“, който задържа горещия въздух над Западна и Централна Европа и позволява температурите да се повишават ден след ден.

В Испания държавната метеорологична агенция AEMET обяви червен и оранжев код за опасност в редица райони. Очаква се температурите в големи части от Иберийския полуостров и остров Майорка да надхвърлят 39-40 градуса, като прогнозите сочат, че горещата вълна ще продължи поне до средата на седмицата.

Екстремните температури вече оказват влияние и върху инфраструктурата. Френските железници предупредиха за сериозни затруднения заради опасността от повреди по контактната мрежа и деформации на релсовия път. Националният железопътен оператор SNCF е мобилизирал 3500 служители за наблюдение на железопътната мрежа и още 2000 за аварийни ремонти. Компанията е отменила 71 междуградски влака по основни направления до понеделник.

В Германия температурите достигнаха до 38 градуса. Националната метеорологична служба предупреди за силни гръмотевични бури в източните части на страната, включително в Берлин. Проливни валежи прекъснаха провеждането на фестивала Fête de la Musique на открито, а организаторите на тенис турнира Berlin Open временно евакуираха зрителите заради бурния вятър и дъжда.

Жегите оказват влияние и върху дивата природа. Спасителен център край Намюр съобщи, че през последните дни е приел около 150 животни, пострадали от високите температури. Най-застрашени според специалистите са малките птици.

Основателят на центъра Ромен дьо Жагер заяви, че много пиленца напускат гнездата си преждевременно в опит да избегнат високите температури.

Експерти посочват, че настоящата ситуация е част от по-широка тенденция, при която горещите вълни в Европа стават все по-чести и по-интензивни вследствие на климатичните промени.

Горещата вълна засяга значителна част от Европа, включително региона на Югоизточна Европа, в който се намира и България. Повишените температури увеличават риска от горски пожари, натоварване на енергийните системи и здравословни проблеми за уязвимите групи от населението. Българските власти традиционно издават предупреждения при продължителни горещини и повишена пожарна опасност, особено през летните месеци.