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Анди Бърнъм обяви, че ще се кандидатира за поста на министър-председател на Обединеното кралство

Анди Бърнъм обяви, че ще се кандидатира за поста на министър-председател на Обединеното кралство

22 Юни, 2026 14:53, обновена 22 Юни, 2026 14:55 736 10

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Бърнъм влиза в надпреварата след оставката на Киър Стармър

Анди Бърнъм обяви, че ще се кандидатира за поста на министър-председател на Обединеното кралство - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Депутатът от Лейбъристката партия Анди Бърнъм обяви, че ще се кандидатира за поста на министър-председател на Великобритания, само няколко часа след като Киър Стармър съобщи, че подава оставка, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Бърнъм се завръща в Камара на общините, след като спечели частичните избори в Мейкърфийлд. Това му дава възможност да участва в надпреварата за лидер на Лейбъристка партия, а съответно и за поста министър-председател.

Подкрепа за кандидатурата му е изразил бившият министър на здравеопазването Уес Стрийтинг, който заявява, че се оттегля от надпреварата и ще подкрепи Бърнъм. По думите му двамата са разговаряли в последните дни, като Стрийтинг изразява увереност в идеите на Бърнъм, включително концепцията за „прогресивен капитализъм“.

Стрийтинг е заявил по-рано, че ще участва във всяка надпревара за лидерството, но сега посочва, че подкрепя Бърнъм и призовава за фокус върху „промяната, от която се нуждаят партията и страната“.

Номинациите за нов лидер на Лейбъристката партия трябва да започнат на 9 юли и да приключат до средата на месеца. Ако се стигне до по-оспорвана надпревара, новият лидер на партията и потенциален премиер на Великобритания се очаква да бъде избран до септември.

Политическото развитие във Великобритания е от значение за отношенията в рамките на Европейския съюз и НАТО, включително за България. Смяната на партийното ръководство и възможна промяна на правителството могат да окажат влияние върху сътрудничеството в областта на сигурността, икономиката и миграционната политика.


Великобритания
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    6 1 Отговор
    Ирландец католик начело на Англия.Какъв позор!!!??

    Коментиран от #7

    14:56 22.06.2026

  • 2 Мноооого

    11 2 Отговор
    Се съмнявам че ще е по различен от последните 4ма

    Същия петрохански хижар
    В инглиш вариация

    15:00 22.06.2026

  • 3 хаха

    4 0 Отговор
    Браво! И без това Рупърт скоро трябва да идва...

    15:00 22.06.2026

  • 4 Дис ис бритиш хом...

    7 2 Отговор
    Същото розово пони, като досегашното

    15:05 22.06.2026

  • 5 oще едно копие на предишния мишок

    9 2 Отговор
    дето даде оставка днес
    който няма да е по различен от предишните
    лаещ по Русия

    15:06 22.06.2026

  • 6 Механик

    6 2 Отговор
    Малееее, а кажете ми, че не съществува МТРИЦА-та!
    Погледнете го тоя! Ми той все едно са копирали под индиго Стармър. Още като му водиш муцуната и ти става ясно, че е със специални потребости и в неравностойно положение.

    15:08 22.06.2026

  • 7 Така си е

    7 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Но след индиеца Сунак, малоумната Тръс, рошавия хахо Джонсън и страшно грозната Тереза Змей, а сега и дебилния педофил Стармър един ирландски католик не изглежда чак толкова зле. Като се има предвид че кмета на Лондонистан е пакистанец и управлява вече сума ти време, а в правителството им редовно има министри със странни имена изобщо няма какво да се чудим. За щастие на почти целия останал свят скоро тая държава няма да я има на картата.

    15:10 22.06.2026

  • 8 Асен 🌈 Василев от ПП-ЛГБТ

    3 0 Отговор
    Поредният лебераст

    15:41 22.06.2026

  • 9 Значи

    2 0 Отговор
    Подава оставка, ама не се разпуска правителството, не се насрочват нови избори , а само сменят премиера и същата партия продължава да управлява. Колко хитро са го измислили англичаните

    15:44 22.06.2026

  • 10 И този

    1 0 Отговор
    И този не го слуша главата !!! Нещо е мръднал влево !!

    15:52 22.06.2026

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