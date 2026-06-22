Анди Бърнъм обяви, че ще се кандидатира за поста на министър-председател на Обединеното кралство

Депутатът от Лейбъристката партия Анди Бърнъм обяви, че ще се кандидатира за поста на министър-председател на Великобритания, само няколко часа след като Киър Стармър съобщи, че подава оставка, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.
Бърнъм се завръща в Камара на общините, след като спечели частичните избори в Мейкърфийлд. Това му дава възможност да участва в надпреварата за лидер на Лейбъристка партия, а съответно и за поста министър-председател.
Подкрепа за кандидатурата му е изразил бившият министър на здравеопазването Уес Стрийтинг, който заявява, че се оттегля от надпреварата и ще подкрепи Бърнъм. По думите му двамата са разговаряли в последните дни, като Стрийтинг изразява увереност в идеите на Бърнъм, включително концепцията за „прогресивен капитализъм“.
Стрийтинг е заявил по-рано, че ще участва във всяка надпревара за лидерството, но сега посочва, че подкрепя Бърнъм и призовава за фокус върху „промяната, от която се нуждаят партията и страната“.
Номинациите за нов лидер на Лейбъристката партия трябва да започнат на 9 юли и да приключат до средата на месеца. Ако се стигне до по-оспорвана надпревара, новият лидер на партията и потенциален премиер на Великобритания се очаква да бъде избран до септември.
Политическото развитие във Великобритания е от значение за отношенията в рамките на Европейския съюз и НАТО, включително за България. Смяната на партийното ръководство и възможна промяна на правителството могат да окажат влияние върху сътрудничеството в областта на сигурността, икономиката и миграционната политика.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #7
14:56 22.06.2026
2 Мноооого
Същия петрохански хижар
В инглиш вариация
15:00 22.06.2026
3 хаха
15:00 22.06.2026
4 Дис ис бритиш хом...
15:05 22.06.2026
5 oще едно копие на предишния мишок
който няма да е по различен от предишните
лаещ по Русия
15:06 22.06.2026
6 Механик
Погледнете го тоя! Ми той все едно са копирали под индиго Стармър. Още като му водиш муцуната и ти става ясно, че е със специални потребости и в неравностойно положение.
15:08 22.06.2026
7 Така си е
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Но след индиеца Сунак, малоумната Тръс, рошавия хахо Джонсън и страшно грозната Тереза Змей, а сега и дебилния педофил Стармър един ирландски католик не изглежда чак толкова зле. Като се има предвид че кмета на Лондонистан е пакистанец и управлява вече сума ти време, а в правителството им редовно има министри със странни имена изобщо няма какво да се чудим. За щастие на почти целия останал свят скоро тая държава няма да я има на картата.
15:10 22.06.2026
8 Асен 🌈 Василев от ПП-ЛГБТ
15:41 22.06.2026
9 Значи
15:44 22.06.2026
10 И този
15:52 22.06.2026