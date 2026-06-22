Анди Бърнъм обяви, че ще се кандидатира за поста на министър-председател на Обединеното кралство

Депутатът от Лейбъристката партия Анди Бърнъм обяви, че ще се кандидатира за поста на министър-председател на Великобритания, само няколко часа след като Киър Стармър съобщи, че подава оставка, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Бърнъм се завръща в Камара на общините, след като спечели частичните избори в Мейкърфийлд. Това му дава възможност да участва в надпреварата за лидер на Лейбъристка партия, а съответно и за поста министър-председател.

Подкрепа за кандидатурата му е изразил бившият министър на здравеопазването Уес Стрийтинг, който заявява, че се оттегля от надпреварата и ще подкрепи Бърнъм. По думите му двамата са разговаряли в последните дни, като Стрийтинг изразява увереност в идеите на Бърнъм, включително концепцията за „прогресивен капитализъм“.

Стрийтинг е заявил по-рано, че ще участва във всяка надпревара за лидерството, но сега посочва, че подкрепя Бърнъм и призовава за фокус върху „промяната, от която се нуждаят партията и страната“.

Номинациите за нов лидер на Лейбъристката партия трябва да започнат на 9 юли и да приключат до средата на месеца. Ако се стигне до по-оспорвана надпревара, новият лидер на партията и потенциален премиер на Великобритания се очаква да бъде избран до септември.

Политическото развитие във Великобритания е от значение за отношенията в рамките на Европейския съюз и НАТО, включително за България. Смяната на партийното ръководство и възможна промяна на правителството могат да окажат влияние върху сътрудничеството в областта на сигурността, икономиката и миграционната политика.