CNN: Започнаха големи съкращения в "ненужното" Национално разузнаване на САЩ

Временно изпълняващият длъжността директор на Националното разузнаване Бил Пулти започна значително съкращаване на персонала на агенцията, съобщи CNN, позовавайки се на свой източник.

„Започнаха съкращения от „дълбоката държава“, каза източник от CNN пред изданието. „Дълбоката държава“ се отнася до сенчести групи във федералното правителство, които оказват значително влияние върху политическите и икономическите процеси в Съединените щати.

Според CNN, когато е назначавал Пулти за временен директор на Националното разузнаване, президентът на САЩ Доналд Тръмп е очаквал той да съкрати стотици хора. Миналата седмица Пулти се яви на новия си пост ден по-рано от очакваното и поиска списък на всички служители. Източникът каза пред мрежата, че най-голям брой съкращения се очакват в Националния център за борба с тероризма и Националния център за контраразузнаване и сигурност.

В началото на юни Тръмп заяви пред The ​​Wall Street Journal, че е инструктирал Пулти да започне процеса на съкращаване на персонала на агенцията. Според изданието, американският лидер смята, че Службата на директора на Националното разузнаване, която ръководи 18 разузнавателни агенции и отдели, е „ненужна или поне твърде голяма“.