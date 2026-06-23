Стрелба с три жертви в Монреал: Полицай и цивилен загинаха при нападение, свързано с радикална общност ВИДЕО

Канадският град Монреал е в шок след една от най-смъртоносните атаки срещу органите на реда в най-новата история на провинция Квебек, предаде The New York Times.

При тежка престрелка в северозападния квартал Кот де Неж в понеделник загинаха трима души – служител на полицията, цивилен гражданин и самият нападател.

Инцидентът, който парализира части от мегаполиса за часове, се разглежда от властите като изолиран криминален акт с вероятни идеологически мотиви, свързани с радикална онлайн субкултура.

Хронология на сблъсъка

Кризата започва около 11:30 ч. местно време, когато на спешния телефон в полицията постъпват множество сигнали за мъж, облечен в камуфлажни дрехи, който показва дългоцевно оръжие от прозорец на хотел на натоварения булевард „Декари“.

Пристигналите на място първи полицейски патрули незабавно попадат под силен обстрел. Свидетели описват сцени на паника и съобщават за чути между 20 и 30 изстрела. В последвалата интензивна престрелка нападателят е ликвидиран от тактическите части на полицията.

По време на операцията властите задействаха системата за спешни известия, призовавайки жителите в района да се укрият по домовете си. Ключови пътни артерии и близки метростанции останаха блокирани до късния следобед.

Жертвите: Първият убит полицай от 24 години насам

Ръководството на полицията в Монреал (SPVM) потвърди самоличността на загиналия служител – това е 34-годишният Мохамед Ламин Бенредуан, заемал поста от 2021 г. Случаят отбелязва черна статистика за града, тъй като това е първото убийство на полицай при изпълнение на служебния дълг в Монреал от 24 години насам. Втора служителка на реда е тежко ранена, но състоянието ѝ е стабилизирано.

Втората жертва е Михаел (Мишел) Моше Мизрахи, местен жител и уважаван член на еврейската общност. Според първоначалните данни от разследването, Мизрахи вероятно е попаднал случайно в кръстосания огън. Още един цивилен гражданин е ранен леко при инцидента.

Мотивите: Манифест срещу жените

Въпреки че стрелбата се разигра в район с висока концентрация на еврейски училища и институции, Министерството на обществената сигурност на Квебек категорично изключи версията за антисемитски или терористичен акт.

Официалните данни сочат, че стрелецът е действал напълно сам. Според информация на националната медия Radio-Canada, разследващите свързват нападателя с онлайн общността на т.нар. „инсели“ (мъже, споделящи идеология, базирана на принудително безбрачие и омраза към жените). Преди атаката стрелецът е изпратил агресивен манифест до няколко медии, в който изразява мотивите си.

Реакции на най-високо ниво

Трагедията предизвика вълна от политически реакции в Канада. Премиерът на страната Марк Карни и премиерът на провинция Квебек Кристин Фрешет изразиха съболезнования на семействата на жертвите и похвалиха бързата и професионална реакция на спешните служби. Знамената на държавните институции в провинцията бяха свалени наполовина в знак на траур.

Разследването на случая е поето от Независимото бюро за разследвания на Квебек (BEI), което по закон се задейства винаги, когато гражданин бъде ранен или убит по време на полицейска операция.