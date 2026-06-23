Стрелба с три жертви в Монреал: Полицай и цивилен загинаха при нападение, свързано с радикална общност ВИДЕО

Канадският град Монреал е в шок след една от най-смъртоносните атаки срещу органите на реда в най-новата история на провинция Квебек, предаде The New York Times.
При тежка престрелка в северозападния квартал Кот де Неж в понеделник загинаха трима души – служител на полицията, цивилен гражданин и самият нападател.
Инцидентът, който парализира части от мегаполиса за часове, се разглежда от властите като изолиран криминален акт с вероятни идеологически мотиви, свързани с радикална онлайн субкултура.
Хронология на сблъсъка
Кризата започва около 11:30 ч. местно време, когато на спешния телефон в полицията постъпват множество сигнали за мъж, облечен в камуфлажни дрехи, който показва дългоцевно оръжие от прозорец на хотел на натоварения булевард „Декари“.
Пристигналите на място първи полицейски патрули незабавно попадат под силен обстрел. Свидетели описват сцени на паника и съобщават за чути между 20 и 30 изстрела. В последвалата интензивна престрелка нападателят е ликвидиран от тактическите части на полицията.
По време на операцията властите задействаха системата за спешни известия, призовавайки жителите в района да се укрият по домовете си. Ключови пътни артерии и близки метростанции останаха блокирани до късния следобед.
Жертвите: Първият убит полицай от 24 години насам
Ръководството на полицията в Монреал (SPVM) потвърди самоличността на загиналия служител – това е 34-годишният Мохамед Ламин Бенредуан, заемал поста от 2021 г. Случаят отбелязва черна статистика за града, тъй като това е първото убийство на полицай при изпълнение на служебния дълг в Монреал от 24 години насам. Втора служителка на реда е тежко ранена, но състоянието ѝ е стабилизирано.
Втората жертва е Михаел (Мишел) Моше Мизрахи, местен жител и уважаван член на еврейската общност. Според първоначалните данни от разследването, Мизрахи вероятно е попаднал случайно в кръстосания огън. Още един цивилен гражданин е ранен леко при инцидента.
Мотивите: Манифест срещу жените
Въпреки че стрелбата се разигра в район с висока концентрация на еврейски училища и институции, Министерството на обществената сигурност на Квебек категорично изключи версията за антисемитски или терористичен акт.
Официалните данни сочат, че стрелецът е действал напълно сам. Според информация на националната медия Radio-Canada, разследващите свързват нападателя с онлайн общността на т.нар. „инсели“ (мъже, споделящи идеология, базирана на принудително безбрачие и омраза към жените). Преди атаката стрелецът е изпратил агресивен манифест до няколко медии, в който изразява мотивите си.
Реакции на най-високо ниво
Трагедията предизвика вълна от политически реакции в Канада. Премиерът на страната Марк Карни и премиерът на провинция Квебек Кристин Фрешет изразиха съболезнования на семействата на жертвите и похвалиха бързата и професионална реакция на спешните служби. Знамената на държавните институции в провинцията бяха свалени наполовина в знак на траур.
Разследването на случая е поето от Независимото бюро за разследвания на Квебек (BEI), което по закон се задейства винаги, когато гражданин бъде ранен или убит по време на полицейска операция.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 оня с коня
05:35 23.06.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 оня с коня
жътопаветния гьон седи и чака пари да изкара
05:38 23.06.2026
5 Mими Кучева🐕🦺
Коментиран от #13
05:38 23.06.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Ели Стоянова
Коментиран от #8
05:41 23.06.2026
8 оня с коня
До коментар #7 от "Ели Стоянова":ми дай му ма кво са стискаш?
05:42 23.06.2026
9 оня с коня
05:43 23.06.2026
10 не се разбра
06:23 23.06.2026
11 Дзак
06:24 23.06.2026
12 ВЕСЕЛЯК
Днеска трима, утре триста.
06:25 23.06.2026
13 Механик
До коментар #5 от "Mими Кучева🐕🦺":Инфото не само е п однесено като т.е.лета-дИ.били, ами е и написана от такива.
Гледай само логика - кризата била почнала когато по телефона се обадили за това, че мъж в камуфлаж показва цев на пушка от прозореца! Тая велика мисъл може да я съчини само нечия плуваща в алкохолни пари глава.
Коментиран от #14
06:30 23.06.2026
14 редник
До коментар #13 от "Механик":Е-ех, колко пъти съм писал, че липсва истински редактор... 😁
06:50 23.06.2026
15 Георги Георгиев
07:34 23.06.2026
16 Баш софиянец
07:42 23.06.2026