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Стрелба с три жертви в Монреал: Полицай и цивилен загинаха при нападение, свързано с радикална общност ВИДЕО

Стрелба с три жертви в Монреал: Полицай и цивилен загинаха при нападение, свързано с радикална общност ВИДЕО

23 Юни, 2026 05:20, обновена 23 Юни, 2026 05:31 1 346 16

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  • стрелба-
  • загинали

Нападателят е ликвидиран от силите на реда след интензивна престрелка, разследващите изключват мотив за тероризъм

Стрелба с три жертви в Монреал: Полицай и цивилен загинаха при нападение, свързано с радикална общност ВИДЕО - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Канадският град Монреал е в шок след една от най-смъртоносните атаки срещу органите на реда в най-новата история на провинция Квебек, предаде The New York Times.

При тежка престрелка в северозападния квартал Кот де Неж в понеделник загинаха трима души – служител на полицията, цивилен гражданин и самият нападател.

Инцидентът, който парализира части от мегаполиса за часове, се разглежда от властите като изолиран криминален акт с вероятни идеологически мотиви, свързани с радикална онлайн субкултура.

Хронология на сблъсъка

Кризата започва около 11:30 ч. местно време, когато на спешния телефон в полицията постъпват множество сигнали за мъж, облечен в камуфлажни дрехи, който показва дългоцевно оръжие от прозорец на хотел на натоварения булевард „Декари“.

Пристигналите на място първи полицейски патрули незабавно попадат под силен обстрел. Свидетели описват сцени на паника и съобщават за чути между 20 и 30 изстрела. В последвалата интензивна престрелка нападателят е ликвидиран от тактическите части на полицията.

По време на операцията властите задействаха системата за спешни известия, призовавайки жителите в района да се укрият по домовете си. Ключови пътни артерии и близки метростанции останаха блокирани до късния следобед.

Жертвите: Първият убит полицай от 24 години насам

Ръководството на полицията в Монреал (SPVM) потвърди самоличността на загиналия служител – това е 34-годишният Мохамед Ламин Бенредуан, заемал поста от 2021 г. Случаят отбелязва черна статистика за града, тъй като това е първото убийство на полицай при изпълнение на служебния дълг в Монреал от 24 години насам. Втора служителка на реда е тежко ранена, но състоянието ѝ е стабилизирано.

Втората жертва е Михаел (Мишел) Моше Мизрахи, местен жител и уважаван член на еврейската общност. Според първоначалните данни от разследването, Мизрахи вероятно е попаднал случайно в кръстосания огън. Още един цивилен гражданин е ранен леко при инцидента.

Мотивите: Манифест срещу жените

Въпреки че стрелбата се разигра в район с висока концентрация на еврейски училища и институции, Министерството на обществената сигурност на Квебек категорично изключи версията за антисемитски или терористичен акт.

Официалните данни сочат, че стрелецът е действал напълно сам. Според информация на националната медия Radio-Canada, разследващите свързват нападателя с онлайн общността на т.нар. „инсели“ (мъже, споделящи идеология, базирана на принудително безбрачие и омраза към жените). Преди атаката стрелецът е изпратил агресивен манифест до няколко медии, в който изразява мотивите си.

Реакции на най-високо ниво

Трагедията предизвика вълна от политически реакции в Канада. Премиерът на страната Марк Карни и премиерът на провинция Квебек Кристин Фрешет изразиха съболезнования на семействата на жертвите и похвалиха бързата и професионална реакция на спешните служби. Знамената на държавните институции в провинцията бяха свалени наполовина в знак на траур.

Разследването на случая е поето от Независимото бюро за разследвания на Квебек (BEI), което по закон се задейства винаги, когато гражданин бъде ранен или убит по време на полицейска операция.


Канада
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 оня с коня

    13 2 Отговор
    бабите от мездра са потресени

    05:35 23.06.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 оня с коня

    13 4 Отговор
    напишете нещо за зелената гнида брадясала

    жътопаветния гьон седи и чака пари да изкара

    05:38 23.06.2026

  • 5 Mими Кучева🐕‍🦺

    16 1 Отговор
    Информацията е поднесена мноо напоително,като за те.лета и де.били Благодаря ви Фат.ки!🦍🐄🥳🤣👍

    Коментиран от #13

    05:38 23.06.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Ели Стоянова

    5 2 Отговор
    Милен иска да ме еб в гъ. 💋😪💋

    Коментиран от #8

    05:41 23.06.2026

  • 8 оня с коня

    7 2 Отговор

    До коментар #7 от "Ели Стоянова":

    ми дай му ма кво са стискаш?

    05:42 23.06.2026

  • 9 оня с коня

    6 1 Отговор
    бил главенРЕДАКТОР бастунаКРИВОГЛЕД МИЛЕНЧО

    05:43 23.06.2026

  • 10 не се разбра

    23 1 Отговор
    Нищо не се разбра от тази статия. Мжду кого е "кръстосания огън"? Имало кръстосан отън, стрелецът бил "абсолютно сам".. Било радикална общност, бил еврейски квартал, ама не било антисимитска проява..Дали в Канада всичко е в облак или нвежо е написано?

    06:23 23.06.2026

  • 11 Дзак

    6 0 Отговор
    Част от ггрупата от факти.бг!

    06:24 23.06.2026

  • 12 ВЕСЕЛЯК

    9 0 Отговор
    Приятна и ободряваща новина.
    Днеска трима, утре триста.

    06:25 23.06.2026

  • 13 Механик

    11 1 Отговор

    До коментар #5 от "Mими Кучева🐕‍🦺":

    Инфото не само е п однесено като т.е.лета-дИ.били, ами е и написана от такива.
    Гледай само логика - кризата била почнала когато по телефона се обадили за това, че мъж в камуфлаж показва цев на пушка от прозореца! Тая велика мисъл може да я съчини само нечия плуваща в алкохолни пари глава.

    Коментиран от #14

    06:30 23.06.2026

  • 14 редник

    6 0 Отговор

    До коментар #13 от "Механик":

    Е-ех, колко пъти съм писал, че липсва истински редактор... 😁

    06:50 23.06.2026

  • 15 Георги Георгиев

    0 1 Отговор
    И в Канада не ги търпят юдеите

    07:34 23.06.2026

  • 16 Баш софиянец

    0 0 Отговор
    Абе вижте им имената. И каква секта за омраза към жените. Чудят се как да го завъртят, че самюмюлмани. А другият участник еевреин. Докато не се изправят лице в лице с истината, ще ги думкат и мушкат разни.

    07:42 23.06.2026

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