Турция осъди атаките срещу търговски кораби в Черно море след инцидент с жертва и ранени

Министерството на външните работи на Турция осъди атаките срещу търговски и граждански плавателни съдове в Черно море, съобщи Би Би Си, цитирана от БТА.
Реакцията идва след инцидент, при който товарният кораб „Victress“, пътуващ от Турция към Украйна, е бил ударен от дрон. При атаката е загинал член на екипажа - гражданин на Египет, а двама турски моряци са били ранени.
В писмено изявление турското външно министерство заявява, че изразява възмущение от нападения, които застрашават интересите на Турция в Черно море и регионалната сигурност на фона на ескалацията на конфликта между Русия и Украйна.
Според информацията, корабът е плавал под панамски флаг и е бил собственост на турски корабособственик. Екипажът му е включвал граждани на Египет, Индия и Турция.
Украински военноморски представители са съобщили по-рано за атаката, а случаят е поредният инцидент в района. През май друг турски търговски кораб също беше поразен от военен дрон в Черно море, при което бяха ранени двама турски моряци.
Сигурността на корабоплаването в Черно море е пряко свързана с България като крайбрежна държава в региона. Ескалацията на военните действия и инцидентите с търговски кораби се следят внимателно, тъй като могат да повлияят на морския трафик, икономическата стабилност и регионалната сигурност в Черноморския басейн.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Мустафа Кемал Ататюрк, президент
Дайте повече Байрактари на Украйна да добие агонизиращата мечка !!! После Туркия и България си поделим Крим ☝️😄
Коментиран от #9, #10
11:03 23.06.2026
2 Майор Деянов, на всеки километър
Коментиран от #11
11:06 23.06.2026
3 Бялджип
Коментиран от #4, #12
11:09 23.06.2026
4 Руснак без крак...
До коментар #3 от "Бялджип":"..да каже истината..."
Истината е че макккйя ти не е требвало те ражда и че цялата мръсотия, нечистотия, мазут, болести, чума, сифилис и квот се сетиш иде от Русия !!!
З-А-П-О-М-Н-И--Г-О навсегда ☝️😄
Коментиран от #7
11:16 23.06.2026
5 Защо спряхте Байрактарите!
Коментиран от #14
11:19 23.06.2026
6 Каквото повикало това му отговорило
11:20 23.06.2026
7 Бялджип
До коментар #4 от "Руснак без крак...":Надявам се никнеймът ти да е истина. Или ако не е, да стане!
Коментиран от #8
11:24 23.06.2026
8 Миролюб Войнов, аналитик
До коментар #7 от "Бялджип":Истината е, че Русия омазва безнадеждно всичко което подхване !!!
11:30 23.06.2026
9 Факт
До коментар #1 от "Мустафа Кемал Ататюрк, президент":Що да делиме, да се обединим за 500 години
11:41 23.06.2026
10 Иван
До коментар #1 от "Мустафа Кемал Ататюрк, президент":Дайте да дадеме.
11:48 23.06.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Иван
До коментар #3 от "Бялджип":Синагогата разпространява информациите в "свободните държави".
11:52 23.06.2026
13 Иван
11:53 23.06.2026
14 Иван
До коментар #5 от "Защо спряхте Байрактарите!":Укрите да ти изпеят песента за байрактарите.
11:56 23.06.2026