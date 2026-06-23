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Турция осъди атаките срещу търговски кораби в Черно море след инцидент с жертва и ранени

Турция осъди атаките срещу търговски кораби в Черно море след инцидент с жертва и ранени

23 Юни, 2026 10:54, обновена 23 Юни, 2026 10:53 762 14

  • турция-
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  • ранени-
  • търговски кораби

Анкара настоява за прекратяване на ударите, засягащи гражданското корабоплаване в региона

Турция осъди атаките срещу търговски кораби в Черно море след инцидент с жертва и ранени - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Министерството на външните работи на Турция осъди атаките срещу търговски и граждански плавателни съдове в Черно море, съобщи Би Би Си, цитирана от БТА.

Реакцията идва след инцидент, при който товарният кораб „Victress“, пътуващ от Турция към Украйна, е бил ударен от дрон. При атаката е загинал член на екипажа - гражданин на Египет, а двама турски моряци са били ранени.

В писмено изявление турското външно министерство заявява, че изразява възмущение от нападения, които застрашават интересите на Турция в Черно море и регионалната сигурност на фона на ескалацията на конфликта между Русия и Украйна.

Според информацията, корабът е плавал под панамски флаг и е бил собственост на турски корабособственик. Екипажът му е включвал граждани на Египет, Индия и Турция.

Украински военноморски представители са съобщили по-рано за атаката, а случаят е поредният инцидент в района. През май друг турски търговски кораб също беше поразен от военен дрон в Черно море, при което бяха ранени двама турски моряци.

Сигурността на корабоплаването в Черно море е пряко свързана с България като крайбрежна държава в региона. Ескалацията на военните действия и инцидентите с търговски кораби се следят внимателно, тъй като могат да повлияят на морския трафик, икономическата стабилност и регионалната сигурност в Черноморския басейн.


Турция
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мустафа Кемал Ататюрк, президент

    6 18 Отговор
    Байрактари...
    Дайте повече Байрактари на Украйна да добие агонизиращата мечка !!! После Туркия и България си поделим Крим ☝️😄

    Коментиран от #9, #10

    11:03 23.06.2026

  • 2 Майор Деянов, на всеки километър

    5 21 Отговор
    Когато на фронта няма успехи а само провали, рушняка го обръща на тероризъм подобно родственото им племе хути.

    Коментиран от #11

    11:06 23.06.2026

  • 3 Бялджип

    23 4 Отговор
    Днес бизнесмена Здравко Василев(същият спечелил някога първия Биг Брадър) обясни, че мръсотията и мазута по нашите брегове идва от украинските взривявания на чужди кораби. Никоя от "официалните" медии няма смелост да каже истината, да обясни защо укрите ни наказват, след като държавата поддържа Украйна и тук изхранваме техните паразити?

    Коментиран от #4, #12

    11:09 23.06.2026

  • 4 Руснак без крак...

    4 18 Отговор

    До коментар #3 от "Бялджип":

     "..да каже истината..."

    Истината е че макккйя ти не е требвало те ражда и че цялата мръсотия, нечистотия, мазут, болести, чума, сифилис и квот се сетиш иде от Русия !!!
    З-А-П-О-М-Н-И--Г-О навсегда ☝️😄

    Коментиран от #7

    11:16 23.06.2026

  • 5 Защо спряхте Байрактарите!

    3 13 Отговор
    Потопявайте руските корита!

    Коментиран от #14

    11:19 23.06.2026

  • 6 Каквото повикало това му отговорило

    16 3 Отговор
    Не защитавам Руснаците, но Украинците започнаха тези безрасъдни атаки на товарни кораби последните месеци. Техни морски дронове бяха намерени между Гръцките острови в Средиземно море и взривили се такива в Констанца!

    11:20 23.06.2026

  • 7 Бялджип

    6 2 Отговор

    До коментар #4 от "Руснак без крак...":

    Надявам се никнеймът ти да е истина. Или ако не е, да стане!

    Коментиран от #8

    11:24 23.06.2026

  • 8 Миролюб Войнов, аналитик

    1 10 Отговор

    До коментар #7 от "Бялджип":

    Истината е, че Русия омазва безнадеждно всичко което подхване !!!

    11:30 23.06.2026

  • 9 Факт

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Мустафа Кемал Ататюрк, президент":

    Що да делиме, да се обединим за 500 години

    11:41 23.06.2026

  • 10 Иван

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Мустафа Кемал Ататюрк, президент":

    Дайте да дадеме.

    11:48 23.06.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Иван

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "Бялджип":

    Синагогата разпространява информациите в "свободните държави".

    11:52 23.06.2026

  • 13 Иван

    3 0 Отговор
    Туркието го е страх да нападне Израел.

    11:53 23.06.2026

  • 14 Иван

    3 0 Отговор

    До коментар #5 от "Защо спряхте Байрактарите!":

    Укрите да ти изпеят песента за байрактарите.

    11:56 23.06.2026

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