Турция осъди атаките срещу търговски кораби в Черно море след инцидент с жертва и ранени

Министерството на външните работи на Турция осъди атаките срещу търговски и граждански плавателни съдове в Черно море, съобщи Би Би Си, цитирана от БТА.

Реакцията идва след инцидент, при който товарният кораб „Victress“, пътуващ от Турция към Украйна, е бил ударен от дрон. При атаката е загинал член на екипажа - гражданин на Египет, а двама турски моряци са били ранени.

В писмено изявление турското външно министерство заявява, че изразява възмущение от нападения, които застрашават интересите на Турция в Черно море и регионалната сигурност на фона на ескалацията на конфликта между Русия и Украйна.

Според информацията, корабът е плавал под панамски флаг и е бил собственост на турски корабособственик. Екипажът му е включвал граждани на Египет, Индия и Турция.

Украински военноморски представители са съобщили по-рано за атаката, а случаят е поредният инцидент в района. През май друг турски търговски кораб също беше поразен от военен дрон в Черно море, при което бяха ранени двама турски моряци.

Сигурността на корабоплаването в Черно море е пряко свързана с България като крайбрежна държава в региона. Ескалацията на военните действия и инцидентите с търговски кораби се следят внимателно, тъй като могат да повлияят на морския трафик, икономическата стабилност и регионалната сигурност в Черноморския басейн.