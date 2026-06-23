Ливан и Израел подновяват преки преговори във Вашингтон на фона на напрежение около ролята на Иран

Ливан и Израел започват във вторник нов кръг преки преговори във Вашингтон, като ливанската страна заявява готовност да продължи дипломатическия диалог въпреки напрежението, свързано с ролята на Иран, предава Ройтерс, цитирана от News.bg.

Според информацията Бейрут настоява, че преките разговори с Израел са единственият начин за прекратяване на продължаващия конфликт, който ескалира след 2 март, когато „Хизбула“ е обстрелвала израелска територия, последвано от израелски въздушни и сухопътни операции в Ливан. По данни на ливанските власти при боевете са загинали над 4000 души в страната.

Досегашните четири кръга преговори, проведени от април насам, не са довели до трайно споразумение за прекратяване на огъня. Последното относително затишие е настъпило след подписването на меморандум за разбирателство между САЩ и Иран, който предвижда деескалация по различни регионални фронтове.

Ливански представители твърдят, че това развитие е отслабило позициите на държавните институции в Бейрут, като президентът Жозеф Аун многократно е подчертавал, че Техеран не може да води преговори от името на Ливан.

Преговорите са планирани да продължат три дни. Ливанската страна ще настоява за ясен график за изтегляне на израелските сили от южната част на страната, докато израелски представители заявяват, че армията ще остане в района за неопределен период.

От израелска страна основната цел на разговорите е разоръжаването на „Хизбула“ и постигане на устойчиво мирно споразумение. Говорителят на израелското правителство Давид Менцер посочва, че именно „Хизбула“ остава основната пречка пред подобно споразумение.

Ливанското правителство се опитва да ограничи влиянието на групировката, без да предизвиква вътрешен конфликт, докато самата „Хизбула“ отхвърля възможността за разоръжаване и настоява преговорите да бъдат повлияни от дипломатическите контакти между Иран и САЩ.

Развитието на преговорите между Ливан и Израел се следи в международен план заради отражението върху стабилността в Близкия изток. Като член на Европейския съюз и НАТО, България подкрепя дипломатическите усилия за деескалация на конфликтите в региона, тъй като те имат пряко значение за европейската сигурност и миграционната и енергийната среда.