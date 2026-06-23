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Доклад на ООН обвинява Израел в целенасочени нападения срещу палестински деца в Газа

Доклад на ООН обвинява Израел в целенасочени нападения срещу палестински деца в Газа

23 Юни, 2026 12:36 643 26

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  • оон-
  • палестина-
  • геноцид-
  • нападения

Разследваща комисия определя действията като геноцид, военни престъпления и престъпления срещу човечеството, а Израел отхвърля обвиненията

Доклад на ООН обвинява Израел в целенасочени нападения срещу палестински деца в Газа - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Независима разследваща комисия на ООН публикува доклад, според който израелските власти и сили за сигурност умишлено са нападали палестински деца по време на войната в Газа. Според заключенията на комисията тези действия могат да бъдат квалифицирани като геноцид, престъпления срещу човечеството и военни престъпления в ивицата Газа, както и като военни престъпления на окупирания Западен бряг, предава БТА.

Докладът е изготвен от Независима международна комисия на ООН за разследване на окупираните палестински територии и разглежда нарушенията срещу палестински деца от началото на войната между Израел и Хамас на 7 октомври 2023 г.

Според данните в доклада около 30 процента от загиналите в конфликта в Газа са деца. Комисията посочва, че между 7 октомври 2023 г. и 7 октомври 2025 г. са били убити най-малко 20 179 деца, което представлява приблизително една трета от всички жертви на войната.

В документа се твърди, че палестински деца са били умишлено взимани на прицел и убивани от израелските сили за сигурност, включително и след влизането в сила на примирието през октомври 2025 г. Според комисията това е ключов елемент при оценката за наличие на намерение за частично или цялостно унищожаване на палестинската група в Газа.

Председателят на комисията Сринивасан Муралидар заявява, че събраните доказателства сочат към целенасочени действия срещу палестински деца по време на конфликта.

Комисията отбелязва също, че делът на загиналите деца е по-висок в сравнение с предишни военни конфликти в Газа. При конфликтите през 2008-2009 г. и 2014 г. децата са представлявали около 24 процента от всички загинали.

Израел категорично отхвърли заключенията в доклада. Постоянната мисия на страната към ООН в Женева определи документа като „клеветнически“ и заяви, че обвиненията са неоснователни. В официалната позиция се подчертава, че всяко дете заслужава защита и се твърди, че докладът не отчита действията и тактиките на „Хамас“.

По-рано същата комисия публикува доклад, в който също отправи обвинения срещу Израел за извършване на геноцид в Газа и за подбуждане към подобни действия от страна на високопоставени израелски представители, включително премиера Бенямин Нетаняху. Израел тогава също отхвърли обвиненията.

България традиционно подкрепя международното право, защитата на цивилното население и усилията за мирно разрешаване на конфликта в Близкия изток. Като член на Европейски съюз страната участва в общите европейски позиции, които призовават за спазване на международното хуманитарно право, защита на цивилните граждани и безпрепятствен достъп на хуманитарна помощ до засегнатите райони.


Израел
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Цон4o

    9 0 Отговор
    За Израел не съществува ООН?!

    Коментиран от #3

    12:37 23.06.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 аха

    1 7 Отговор

    До коментар #1 от "Цон4o":

    за Русия съществува, така ли?

    12:43 23.06.2026

  • 4 Kaлпазанин

    1 0 Отговор
    И откакто в създадоха тази еврейскокосатснинска ко@@@@ ,докладите спряха ли ги ,лесно се пише и докладва в климатизирани те офиси

    12:44 23.06.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 да бе да

    0 11 Отговор
    знаем ги тия "Деца" с калашници.

    Коментиран от #12

    12:45 23.06.2026

  • 7 8888

    8 0 Отговор
    Нали се разбрахме Путин да е злодея в следващите няколко години... ООН не получи ли финансирането

    12:45 23.06.2026

  • 8 Да, така е.

    8 0 Отговор
    Като добавим още и, че укро-мафията в Киев са също хазари, става ясно, че тези бутат цяла Европа пак в унищожителна война! И заблудиха пак залухавите европейци, да искат да умрат във война, без да разбират, защо!

    12:46 23.06.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 ето още такива "Деца"

    2 3 Отговор
    ДА питам ООН-то... за тези ли става дума?

    12:49 23.06.2026

  • 11 или става дума за тези

    2 1 Отговор
    "деца"

    12:49 23.06.2026

  • 12 Ами ако се

    6 0 Отговор

    До коментар #6 от "да бе да":

    поставиш на тяхното място? Те са подложени на пълно изтребване, понеже едни други им искат земята да си правят там "скъпи хотели, казина и рай за богати хора...", а тези се явяват излишни на земята, на която са родени! Ако ние бяхме така, как щеше да мислиш, ако тръгнем да се защитаваме с калашници?

    Коментиран от #14, #15

    12:49 23.06.2026

  • 13 надали ще бъдат одобрени линковете

    0 5 Отговор
    прекалено неудобни са доказателствата с видео за какви "Деца" става дума.
    Друго си е - "една баба каза"

    12:50 23.06.2026

  • 14 пуснах 3 линка.

    0 3 Отговор

    До коментар #12 от "Ами ако се":

    за такива като тебе. едва ли ще са одобрени но можеш да сложиш в тубата един от тях: cD2FezhJgqA
    например. и после да говорим.

    Коментиран от #16

    12:51 23.06.2026

  • 15 никой не им иска земята

    0 7 Отговор

    До коментар #12 от "Ами ако се":

    няма ни един хотел. Просто искат да живеят без всеки ден да се задейства железния купол. Израел никога не е нападала първа. Никога. И този път беше така... ама не ви е удобно да помните.
    Ако никой не ги напада - никой няма да пострада. Но, чаршафите просто ги дразни когато някой си живее добре и се радва. За това избиха децата по концертите.

    Коментиран от #18

    12:53 23.06.2026

  • 16 Ами факт е

    4 0 Отговор

    До коментар #14 от "пуснах 3 линка.":

    че тези хазари се нанасят от цял свят там и претендират, че земята там е тяхна, понеже преди повече от 2000 г там е имало "тяхна страна"? И дали е имало? Кой знае, какво е било преди 2000 г.? Ако тръгнем да си търсим "наши земи" от преди 2000 г, какво ще стане на тази планета? Ще се избием...

    Коментиран от #17, #19

    12:56 23.06.2026

  • 17 стига глупости

    1 3 Отговор

    До коментар #16 от "Ами факт е":

    ХАЗАРИТЕ са РУСНАЦИ. България ВИНАГИ Е НАПАДАНА ОТ СЕВЕРОИЗТОК ОТ ХАЗАРИТЕ. ФАКТ. Набий си го в кратуната куха и чети историята на родината си

    Коментиран от #20

    12:59 23.06.2026

  • 18 Израел

    4 0 Отговор

    До коментар #15 от "никой не им иска земята":

    през цялото си време на съществуване воюва против всичките си съседи. А относно палестинците.... вече цял свят знае, какво правят с тях!
    Голяма грешка е било да правят там тази изкуствена страна... Постоянни проблеми и войни там!

    12:59 23.06.2026

  • 19 кой знае

    0 1 Отговор

    До коментар #16 от "Ами факт е":

    Ми историята знае неуки тролчо.

    13:00 23.06.2026

  • 20 ХАЗАРИТЕ са РУСНАЦИ?

    2 0 Отговор

    До коментар #17 от "стига глупости":

    Грешка си! Русия с княз Светослав е победила Хазария, но огромното число от населението на Хазария естетвено е останало след победата на днешните руски теретории...
    Руснаците НЕ са хазари. На руска територия, както и на укро-териториите има много потомствени хазари. Някои от тях имат немски имена даже, говорят Идиш или знаят някакви думи от него. Смятат ги за евреи, но те не са. Те са хазари!

    Коментиран от #21, #22

    13:04 23.06.2026

  • 21 ХАЗАРИТЕ СА РУСНАЦИ

    0 1 Отговор

    До коментар #20 от "ХАЗАРИТЕ са РУСНАЦИ?":

    Виж картата на хазарското разпространение. НИКОГА НЕ СА БИЛИ ПОД ЧЕРНО МОРЕ. НИКОГА.

    13:05 23.06.2026

  • 22 стига глупости

    0 1 Отговор

    До коментар #20 от "ХАЗАРИТЕ са РУСНАЦИ?":

    Когато е имало хазари по сегашните руски земи руснаци е нямало. Поне научи руската история. Само 200 години са по-стари от САЩ. НЕе много.

    Коментиран от #23

    13:09 23.06.2026

  • 23 Ако "копаеш"

    1 0 Отговор

    До коментар #22 от "стига глупости":

    толкова дълбоко, някога на днешните руски земи е имало друга, много голяма империя - Велика Тартария! Имала е и флот, знаме - даже 2, Има доста останали артефакти и доказателства, че Тратария е имало, но историята е постоянно "преписвана" и е лъгано на много места. Даже на стари карти на света и глобуси в Британия, Холандия е показано, къде се е намирала тази империя. Имало е нейна столица и много градове са нанесени на тези карти. Има даже и книги на съвременници, които са ходили тогава в Тартария и са отразили това в техните книги. Те са западняци, не са от Източна Европа или руснаци, така че, може да им се вярва! Отразили са бита и организацията, градовете, традициите... на Великата Тратария тогава!

    Коментиран от #24

    13:16 23.06.2026

  • 24 измества се темата

    0 0 Отговор

    До коментар #23 от "Ако "копаеш"":

    идеята беше, че един лъжец набеждава евреите да са хазари, а историята показва друго. И повтаря тази тъпня ежедневно.

    13:30 23.06.2026

  • 25 абе чалмофили

    0 0 Отговор
    що никой не коментира видеата тука долу на тези "Деца"?

    13:31 23.06.2026

  • 26 То така

    1 0 Отговор
    Срамежливко не върви, сатанаху военни престъпник ли е?
    Неполиткоректни въпроси.

    14:11 23.06.2026