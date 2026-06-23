Доклад на ООН обвинява Израел в целенасочени нападения срещу палестински деца в Газа

Независима разследваща комисия на ООН публикува доклад, според който израелските власти и сили за сигурност умишлено са нападали палестински деца по време на войната в Газа. Според заключенията на комисията тези действия могат да бъдат квалифицирани като геноцид, престъпления срещу човечеството и военни престъпления в ивицата Газа, както и като военни престъпления на окупирания Западен бряг, предава БТА.
Докладът е изготвен от Независима международна комисия на ООН за разследване на окупираните палестински територии и разглежда нарушенията срещу палестински деца от началото на войната между Израел и Хамас на 7 октомври 2023 г.
Според данните в доклада около 30 процента от загиналите в конфликта в Газа са деца. Комисията посочва, че между 7 октомври 2023 г. и 7 октомври 2025 г. са били убити най-малко 20 179 деца, което представлява приблизително една трета от всички жертви на войната.
В документа се твърди, че палестински деца са били умишлено взимани на прицел и убивани от израелските сили за сигурност, включително и след влизането в сила на примирието през октомври 2025 г. Според комисията това е ключов елемент при оценката за наличие на намерение за частично или цялостно унищожаване на палестинската група в Газа.
Председателят на комисията Сринивасан Муралидар заявява, че събраните доказателства сочат към целенасочени действия срещу палестински деца по време на конфликта.
Комисията отбелязва също, че делът на загиналите деца е по-висок в сравнение с предишни военни конфликти в Газа. При конфликтите през 2008-2009 г. и 2014 г. децата са представлявали около 24 процента от всички загинали.
Израел категорично отхвърли заключенията в доклада. Постоянната мисия на страната към ООН в Женева определи документа като „клеветнически“ и заяви, че обвиненията са неоснователни. В официалната позиция се подчертава, че всяко дете заслужава защита и се твърди, че докладът не отчита действията и тактиките на „Хамас“.
По-рано същата комисия публикува доклад, в който също отправи обвинения срещу Израел за извършване на геноцид в Газа и за подбуждане към подобни действия от страна на високопоставени израелски представители, включително премиера Бенямин Нетаняху. Израел тогава също отхвърли обвиненията.
България традиционно подкрепя международното право, защитата на цивилното население и усилията за мирно разрешаване на конфликта в Близкия изток. Като член на Европейски съюз страната участва в общите европейски позиции, които призовават за спазване на международното хуманитарно право, защита на цивилните граждани и безпрепятствен достъп на хуманитарна помощ до засегнатите райони.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Цон4o
Коментиран от #3
12:37 23.06.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 аха
До коментар #1 от "Цон4o":за Русия съществува, така ли?
12:43 23.06.2026
4 Kaлпазанин
12:44 23.06.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 да бе да
Коментиран от #12
12:45 23.06.2026
7 8888
12:45 23.06.2026
8 Да, така е.
12:46 23.06.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 ето още такива "Деца"
12:49 23.06.2026
11 или става дума за тези
12:49 23.06.2026
12 Ами ако се
До коментар #6 от "да бе да":поставиш на тяхното място? Те са подложени на пълно изтребване, понеже едни други им искат земята да си правят там "скъпи хотели, казина и рай за богати хора...", а тези се явяват излишни на земята, на която са родени! Ако ние бяхме така, как щеше да мислиш, ако тръгнем да се защитаваме с калашници?
Коментиран от #14, #15
12:49 23.06.2026
13 надали ще бъдат одобрени линковете
Друго си е - "една баба каза"
12:50 23.06.2026
14 пуснах 3 линка.
До коментар #12 от "Ами ако се":за такива като тебе. едва ли ще са одобрени но можеш да сложиш в тубата един от тях: cD2FezhJgqA
например. и после да говорим.
Коментиран от #16
12:51 23.06.2026
15 никой не им иска земята
До коментар #12 от "Ами ако се":няма ни един хотел. Просто искат да живеят без всеки ден да се задейства железния купол. Израел никога не е нападала първа. Никога. И този път беше така... ама не ви е удобно да помните.
Ако никой не ги напада - никой няма да пострада. Но, чаршафите просто ги дразни когато някой си живее добре и се радва. За това избиха децата по концертите.
Коментиран от #18
12:53 23.06.2026
16 Ами факт е
До коментар #14 от "пуснах 3 линка.":че тези хазари се нанасят от цял свят там и претендират, че земята там е тяхна, понеже преди повече от 2000 г там е имало "тяхна страна"? И дали е имало? Кой знае, какво е било преди 2000 г.? Ако тръгнем да си търсим "наши земи" от преди 2000 г, какво ще стане на тази планета? Ще се избием...
Коментиран от #17, #19
12:56 23.06.2026
17 стига глупости
До коментар #16 от "Ами факт е":ХАЗАРИТЕ са РУСНАЦИ. България ВИНАГИ Е НАПАДАНА ОТ СЕВЕРОИЗТОК ОТ ХАЗАРИТЕ. ФАКТ. Набий си го в кратуната куха и чети историята на родината си
Коментиран от #20
12:59 23.06.2026
18 Израел
До коментар #15 от "никой не им иска земята":през цялото си време на съществуване воюва против всичките си съседи. А относно палестинците.... вече цял свят знае, какво правят с тях!
Голяма грешка е било да правят там тази изкуствена страна... Постоянни проблеми и войни там!
12:59 23.06.2026
19 кой знае
До коментар #16 от "Ами факт е":Ми историята знае неуки тролчо.
13:00 23.06.2026
20 ХАЗАРИТЕ са РУСНАЦИ?
До коментар #17 от "стига глупости":Грешка си! Русия с княз Светослав е победила Хазария, но огромното число от населението на Хазария естетвено е останало след победата на днешните руски теретории...
Руснаците НЕ са хазари. На руска територия, както и на укро-териториите има много потомствени хазари. Някои от тях имат немски имена даже, говорят Идиш или знаят някакви думи от него. Смятат ги за евреи, но те не са. Те са хазари!
Коментиран от #21, #22
13:04 23.06.2026
21 ХАЗАРИТЕ СА РУСНАЦИ
До коментар #20 от "ХАЗАРИТЕ са РУСНАЦИ?":Виж картата на хазарското разпространение. НИКОГА НЕ СА БИЛИ ПОД ЧЕРНО МОРЕ. НИКОГА.
13:05 23.06.2026
22 стига глупости
До коментар #20 от "ХАЗАРИТЕ са РУСНАЦИ?":Когато е имало хазари по сегашните руски земи руснаци е нямало. Поне научи руската история. Само 200 години са по-стари от САЩ. НЕе много.
Коментиран от #23
13:09 23.06.2026
23 Ако "копаеш"
До коментар #22 от "стига глупости":толкова дълбоко, някога на днешните руски земи е имало друга, много голяма империя - Велика Тартария! Имала е и флот, знаме - даже 2, Има доста останали артефакти и доказателства, че Тратария е имало, но историята е постоянно "преписвана" и е лъгано на много места. Даже на стари карти на света и глобуси в Британия, Холандия е показано, къде се е намирала тази империя. Имало е нейна столица и много градове са нанесени на тези карти. Има даже и книги на съвременници, които са ходили тогава в Тартария и са отразили това в техните книги. Те са западняци, не са от Източна Европа или руснаци, така че, може да им се вярва! Отразили са бита и организацията, градовете, традициите... на Великата Тратария тогава!
Коментиран от #24
13:16 23.06.2026
24 измества се темата
До коментар #23 от "Ако "копаеш"":идеята беше, че един лъжец набеждава евреите да са хазари, а историята показва друго. И повтаря тази тъпня ежедневно.
13:30 23.06.2026
25 абе чалмофили
13:31 23.06.2026
26 То така
Неполиткоректни въпроси.
14:11 23.06.2026