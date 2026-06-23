Доклад на ООН обвинява Израел в целенасочени нападения срещу палестински деца в Газа

Независима разследваща комисия на ООН публикува доклад, според който израелските власти и сили за сигурност умишлено са нападали палестински деца по време на войната в Газа. Според заключенията на комисията тези действия могат да бъдат квалифицирани като геноцид, престъпления срещу човечеството и военни престъпления в ивицата Газа, както и като военни престъпления на окупирания Западен бряг, предава БТА.

Докладът е изготвен от Независима международна комисия на ООН за разследване на окупираните палестински територии и разглежда нарушенията срещу палестински деца от началото на войната между Израел и Хамас на 7 октомври 2023 г.

Според данните в доклада около 30 процента от загиналите в конфликта в Газа са деца. Комисията посочва, че между 7 октомври 2023 г. и 7 октомври 2025 г. са били убити най-малко 20 179 деца, което представлява приблизително една трета от всички жертви на войната.

В документа се твърди, че палестински деца са били умишлено взимани на прицел и убивани от израелските сили за сигурност, включително и след влизането в сила на примирието през октомври 2025 г. Според комисията това е ключов елемент при оценката за наличие на намерение за частично или цялостно унищожаване на палестинската група в Газа.

Председателят на комисията Сринивасан Муралидар заявява, че събраните доказателства сочат към целенасочени действия срещу палестински деца по време на конфликта.

Комисията отбелязва също, че делът на загиналите деца е по-висок в сравнение с предишни военни конфликти в Газа. При конфликтите през 2008-2009 г. и 2014 г. децата са представлявали около 24 процента от всички загинали.

Израел категорично отхвърли заключенията в доклада. Постоянната мисия на страната към ООН в Женева определи документа като „клеветнически“ и заяви, че обвиненията са неоснователни. В официалната позиция се подчертава, че всяко дете заслужава защита и се твърди, че докладът не отчита действията и тактиките на „Хамас“.

По-рано същата комисия публикува доклад, в който също отправи обвинения срещу Израел за извършване на геноцид в Газа и за подбуждане към подобни действия от страна на високопоставени израелски представители, включително премиера Бенямин Нетаняху. Израел тогава също отхвърли обвиненията.

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