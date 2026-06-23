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Арестуваха санитар в Унгария за незаконно събиране на човешки останки

Арестуваха санитар в Унгария за незаконно събиране на човешки останки

23 Юни, 2026 14:43, обновена 23 Юни, 2026 14:41 848 9

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  • човешки останки

Полицията откри в дома му черепи, човешки кости и други анатомични части, събирани от болница и изоставени гробища

Арестуваха санитар в Унгария за незаконно събиране на човешки останки - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Унгарската полиция е арестувала 30-годишен мъж по подозрение в незаконно използване на човешки тела, след като в дома му са били открити множество човешки останки. За случая съобщава Асошиейтед прес, като се позовава на информация от Унгарското национално бюро за разследване, предава News.bg.

Арестът е извършен на 17 юни 2026 г. Задържаният работи като санитар в болница в Будапеща.

При претърсване на жилището му следователите са открили черепи, цяла човешка подбедрица и ръка, както и реконструкция на човешко лице, изработена от кожа. В куфар са намерени и човешки кости. Разследващите са иззели и буркан със сърце, като към момента се проверява дали органът е човешки.

По данни на полицията мъжът е направил самопризнания. Той е заявил, че е събирал човешки части поради силния си интерес към човешката анатомия и устройството на човешкото тяло. По време на разпитите е признал също, че си е приготвял храна от човешки останки.

Според разследващите задържаният е проявявал дългогодишен интерес към анатомията и патологията. От полицията го описват като човек, който е силно увлечен по тези области и често е извършвал дисекции на животни.

Следствието е установило, че част от човешките останки са били взети от работното му място в болницата. Други са били придобити чрез разравяне на гробове в изоставени гробища на територията на Унгария и Словакия.

Разследването по случая продължава, като властите изясняват произхода на всички открити останки и обстоятелствата около тяхното събиране и съхранение.

Случаят привлича внимание заради строгите правила в европейските държави относно съхранението, използването и транспортирането на човешки останки. В България подобни дейности също са обект на регулации и подлежат на наказателна отговорност при установени нарушения на законовите изисквания за работа с човешки тела и останки.


Унгария
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    3 7 Отговор
    Този поне ги е събирал, в България редовно се изхвърлят човешки тленни останки по контейнерите за боклук.

    Коментиран от #4

    14:44 23.06.2026

  • 2 Владимир Путин, президент

    4 2 Отговор
    Да заповяда в Русия, има много !!!

    Коментиран от #3

    14:47 23.06.2026

  • 3 Чикатило

    4 0 Отговор

    До коментар #2 от "Владимир Путин, президент":

    Андрей Романович Чикатило е сериен убиец, роден в Украийна, известен като „Канибала от Ростов“. Чикатило е обвинен за убийството и изнасилването на 53 души, предимно деца, в Руската СФСР за периода от 1978 до 1990 г.

    Коментиран от #5

    14:51 23.06.2026

  • 4 Сила

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    И поне си е "приготвял храна " от тях !!!
    Тука никой не иска да ги яде , само дават фира ...!!!

    14:53 23.06.2026

  • 5 Сила

    4 3 Отговор

    До коментар #3 от "Чикатило":

    Останал неразкрит дълги години , защото според доктрината в социалистически рай СССР не може да има серийни убийци !!!
    Та са само при гнилия капитализъм в САЩ ....

    14:56 23.06.2026

  • 6 Цайси

    3 0 Отговор
    То било санитар, пък аз прочатох сервитьор ...

    Коментиран от #7, #9

    14:59 23.06.2026

  • 7 Хмммм

    2 1 Отговор

    До коментар #6 от "Цайси":

    А аз вместо Унгария ,Украйна
    Ми то само Зеленски,Украйна Тръмп

    15:01 23.06.2026

  • 8 Всеки

    2 0 Отговор
    си имали една лудост !

    15:10 23.06.2026

  • 9 Сила

    3 0 Отговор

    До коментар #6 от "Цайси":

    Правилно си прочел !!!
    На Алибегов от хората е ...
    Събирал остатъци по Витошка !!!

    15:18 23.06.2026

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