Арестуваха санитар в Унгария за незаконно събиране на човешки останки

Унгарската полиция е арестувала 30-годишен мъж по подозрение в незаконно използване на човешки тела, след като в дома му са били открити множество човешки останки. За случая съобщава Асошиейтед прес, като се позовава на информация от Унгарското национално бюро за разследване, предава News.bg.

Арестът е извършен на 17 юни 2026 г. Задържаният работи като санитар в болница в Будапеща.

При претърсване на жилището му следователите са открили черепи, цяла човешка подбедрица и ръка, както и реконструкция на човешко лице, изработена от кожа. В куфар са намерени и човешки кости. Разследващите са иззели и буркан със сърце, като към момента се проверява дали органът е човешки.

По данни на полицията мъжът е направил самопризнания. Той е заявил, че е събирал човешки части поради силния си интерес към човешката анатомия и устройството на човешкото тяло. По време на разпитите е признал също, че си е приготвял храна от човешки останки.

Според разследващите задържаният е проявявал дългогодишен интерес към анатомията и патологията. От полицията го описват като човек, който е силно увлечен по тези области и често е извършвал дисекции на животни.

Следствието е установило, че част от човешките останки са били взети от работното му място в болницата. Други са били придобити чрез разравяне на гробове в изоставени гробища на територията на Унгария и Словакия.

Разследването по случая продължава, като властите изясняват произхода на всички открити останки и обстоятелствата около тяхното събиране и съхранение.

Случаят привлича внимание заради строгите правила в европейските държави относно съхранението, използването и транспортирането на човешки останки. В България подобни дейности също са обект на регулации и подлежат на наказателна отговорност при установени нарушения на законовите изисквания за работа с човешки тела и останки.