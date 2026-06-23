Арестуваха санитар в Унгария за незаконно събиране на човешки останки

Унгарската полиция е арестувала 30-годишен мъж по подозрение в незаконно използване на човешки тела, след като в дома му са били открити множество човешки останки. За случая съобщава Асошиейтед прес, като се позовава на информация от Унгарското национално бюро за разследване, предава News.bg.
Арестът е извършен на 17 юни 2026 г. Задържаният работи като санитар в болница в Будапеща.
При претърсване на жилището му следователите са открили черепи, цяла човешка подбедрица и ръка, както и реконструкция на човешко лице, изработена от кожа. В куфар са намерени и човешки кости. Разследващите са иззели и буркан със сърце, като към момента се проверява дали органът е човешки.
По данни на полицията мъжът е направил самопризнания. Той е заявил, че е събирал човешки части поради силния си интерес към човешката анатомия и устройството на човешкото тяло. По време на разпитите е признал също, че си е приготвял храна от човешки останки.
Според разследващите задържаният е проявявал дългогодишен интерес към анатомията и патологията. От полицията го описват като човек, който е силно увлечен по тези области и често е извършвал дисекции на животни.
Следствието е установило, че част от човешките останки са били взети от работното му място в болницата. Други са били придобити чрез разравяне на гробове в изоставени гробища на територията на Унгария и Словакия.
Разследването по случая продължава, като властите изясняват произхода на всички открити останки и обстоятелствата около тяхното събиране и съхранение.
Случаят привлича внимание заради строгите правила в европейските държави относно съхранението, използването и транспортирането на човешки останки. В България подобни дейности също са обект на регулации и подлежат на наказателна отговорност при установени нарушения на законовите изисквания за работа с човешки тела и останки.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 честен ционист
Коментиран от #4
14:44 23.06.2026
2 Владимир Путин, президент
Коментиран от #3
14:47 23.06.2026
3 Чикатило
До коментар #2 от "Владимир Путин, президент":Андрей Романович Чикатило е сериен убиец, роден в Украийна, известен като „Канибала от Ростов“. Чикатило е обвинен за убийството и изнасилването на 53 души, предимно деца, в Руската СФСР за периода от 1978 до 1990 г.
Коментиран от #5
14:51 23.06.2026
4 Сила
До коментар #1 от "честен ционист":И поне си е "приготвял храна " от тях !!!
Тука никой не иска да ги яде , само дават фира ...!!!
14:53 23.06.2026
5 Сила
До коментар #3 от "Чикатило":Останал неразкрит дълги години , защото според доктрината в социалистически рай СССР не може да има серийни убийци !!!
Та са само при гнилия капитализъм в САЩ ....
14:56 23.06.2026
6 Цайси
Коментиран от #7, #9
14:59 23.06.2026
7 Хмммм
До коментар #6 от "Цайси":А аз вместо Унгария ,Украйна
Ми то само Зеленски,Украйна Тръмп
15:01 23.06.2026
8 Всеки
15:10 23.06.2026
9 Сила
До коментар #6 от "Цайси":Правилно си прочел !!!
На Алибегов от хората е ...
Събирал остатъци по Витошка !!!
15:18 23.06.2026