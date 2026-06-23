Първият дипломат на Русия постави под съмнение умствените способности на европейските лидери

Руският външен министър Сергей Лавров се подигра на ръководствата на Европейския съюз и ООН по време на среща с руски посланици, съобщават ДПА и ТАСС.
Според него исканията на ЕС, като например незабавно прекратяване на бойните действия още преди Русия да е завладяла целия регион Донбас, поставят под съмнение умствените способности на европейските лидери.
Лавров изтъкна, че администрацията на генералния секретар на ООН Антониу Гутериш е съставена от "жалки фигури".
Освен това той обвини Украйна, че блокира преговорите за прекратяване на войната, започната от руския президент Владимир Путин. "Готови сме да ги продължим по всяко време от момента, в който бяха прекъснати", увери Лавров.
В същото време министърът отново настоя Украйна да направи териториални отстъпки в замяна на мир. Той определи районите в Донецка област, контролирани от украинските войски, като "незаконно задържани територии".
Лавров отхвърли опитите за посредничество от страна на Запада и заяви, че Украйна се въоръжава с "откраднати руски пари", визирайки замразените руски активи, държани извън страната. По думите му европейците искат да разположат окупационни войски в Украйна.
По отношение на ООН той заяви, че всички ключови постове в кабинета на генералния секретар са били "приватизирани от членове на НАТО и ЕС".
Според Лавров ситуацията ще се промени едва с избирането на нов генерален секретар.
Като постоянен член на Съвета за сигурност на ООН Русия разполага със значително влияние в организацията.
Вчера Лавров прие еквадорската дипломатка Мария Еспиноса, която възнамерява да се кандидатира за поста на нов генерален секретар и е потърсила подкрепата на Москва.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
Макрон Нормален ли е?
А обратния Кир?
22:42 23.06.2026
2 Мухахаха
22:44 23.06.2026
3 Пешката
Коментиран от #8
22:44 23.06.2026
4 Пич
Но - дипломат !!!
Смекчава...
22:44 23.06.2026
5 Пръцко
22:45 23.06.2026
6 Трол
22:45 23.06.2026
7 Урсула
22:45 23.06.2026
8 Да ти го напиша
До коментар #3 от "Пешката":Лавров е кон и то куц,да цвили и удря къчове друго не може🐴🐎
Коментиран от #16, #29
22:46 23.06.2026
9 РЕАЛИСТ
Коментиран от #14, #15
22:46 23.06.2026
10 Пилотът Гошу
22:47 23.06.2026
11 54321
22:47 23.06.2026
12 Да, има нещо такова
НО, напразно си вярват с плоските им две гънчици! Моралът е мнооого далече от тях!
Коментиран от #13
22:47 23.06.2026
13 .....
До коментар #12 от "Да, има нещо такова":Че то това небе тяхното, като разграден двор, бе? Великата огромна страна няма ли ПВУ? Какво стана с тая най-мощна армия, гордост на родните "патриоти"?
Коментиран от #30
22:49 23.06.2026
14 А неизбираните
До коментар #9 от "РЕАЛИСТ":кая и урсула? Те също са възпитани в дух на старият фашизъм!
22:49 23.06.2026
15 Дембо
До коментар #9 от "РЕАЛИСТ":В демокрацията лидерите се сменят. Не карат по 30-40 години. Ама ти това трудно ще го разбереш.
Коментиран от #20
22:50 23.06.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Прррррр
22:51 23.06.2026
18 Браво на Лавров
22:51 23.06.2026
19 Сандо
22:53 23.06.2026
20 Много
До коментар #15 от "Дембо":Си праззз! В "демокрацията", Урсула колко пъти я смениха? А Бойко колко изкара?
Коментиран от #38
22:53 23.06.2026
21 ДрайвингПлежър
22:53 23.06.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Име
22:54 23.06.2026
24 Сандо
22:54 23.06.2026
25 Сталин
Украинският представител в ООН към Русия: Не можете да удържите окупираните земи, махайте се възможно най-скоро
21:06, 23 Юни, 2026
Ще ви трепем навсякъде безмилостно. Как добре си живееха етническите руснаци преди агресията - имаха си местна власт ,губернатори ,кметове. Сега нямат домове и са разпръснати по света. А резултата на Русия са милиони убити и осакатени, заяви Украинския посланик в ООН.
22:55 23.06.2026
26 12345
22:55 23.06.2026
27 ТТТ
22:56 23.06.2026
28 Мдаа!🤔
22:57 23.06.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 "Великата огромна
До коментар #13 от ".....":страна няма ли ПВУ?" Има, но всичките ПВО са правени за реакция на самолети, вертолети, ракети.... Дроновете са нов клас оръжия. Евтини, много на брой, малки по обем и трудно се засичат. И как да реагира ПВО, правено да сваля самолет, при идването срещу него на 1000 дрона? Изобщо не е правено за такива оръжия. НО, за успокоение: Всички страни по света за сега нямат надеждно ПРО срещу ято дронове. Още повече те може да се появят навсякъде по хиляди - километровите граници. Малки са. Незабележими са. Един път влезли, те могат да свалят височината и да останат незабележими за радарите. И ще заобикалят всичките вражески ПРО, понеже знаят къде са. Получават тази информация от спътници. И дори и скоростта им да не е много висока, то тези предимства ги правят много опасни нападателни оръжия! Същото ще стане и с Ню Йорк, Вашингтон, Берлин, Цюрих, Брюксел, Париж... или с който и да е западен град, ако го нападнат с дронове... Подобно на Москва и Петерсбург.
Коментиран от #31
22:58 23.06.2026
31 .....
До коментар #30 от ""Великата огромна":Москва се пази от троен обрач безаналогово ПВО , което може да свали и летяща чиния. Там са С300,400,500,600,700,800, там са Панцири, Манцири и други ири. В небето летят най-добрите безаналогови самолети в света Су30,35,37,57,67,87 и още МиГ 29 и женската версия за жени пилоти МиГ69 . Ако не ми вярвате питайте нашият Резидент ака бивш президент ака настоящ премиер. 😉 🙂 🙂
Коментиран от #40
22:59 23.06.2026
32 Герге,
23:00 23.06.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Конче ,последни новини от Крим
След бензина в Крим изчезна и токът, туристическият сезон е приключен
23:00 23.06.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 ДоскороПреход
23:01 23.06.2026
37 Мнение
23:02 23.06.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Кон,
23:04 23.06.2026
40 Е, добре
До коментар #31 от ".....":как виждаш модерен изтребител да свали ято дронове? С какво? Все едно е да стреля по 1000 врабчета... И като стреля по тях, те ще паднат в града по главите на хората! И с какво ще ги стрелят? С-400 с огромните ракети ли? Казвам ти, за дроновете за сега няма надеждно ПРО... Никой няма. Има опитни образци - лазерни пушки, има стрелба със сачми - много на брой поразяващи елементи, има РЕБ системи, които разстройват електрониката и управлението им... НО, толкова надеждно ПРО да свали ВСИЧКИТЕ 1000 от идващи 1000 НЯМА! За сега!
23:05 23.06.2026