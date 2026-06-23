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Първият дипломат на Русия постави под съмнение умствените способности на европейските лидери
  Тема: Украйна

Първият дипломат на Русия постави под съмнение умствените способности на европейските лидери

23 Юни, 2026 22:39 776 40

  • сергей лавров-
  • владимир путин-
  • володимир зеленски-
  • русия-
  • украйна-
  • европейски съюз-
  • оон-
  • антониу гутериш

Външният министър Сергей Лавров отново настоя Украйна да направи териториални отстъпки в замяна на мир

Първият дипломат на Русия постави под съмнение умствените способности на европейските лидери - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
DPA DPA

Руският външен министър Сергей Лавров се подигра на ръководствата на Европейския съюз и ООН по време на среща с руски посланици, съобщават ДПА и ТАСС.

Според него исканията на ЕС, като например незабавно прекратяване на бойните действия още преди Русия да е завладяла целия регион Донбас, поставят под съмнение умствените способности на европейските лидери.

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Лавров изтъкна, че администрацията на генералния секретар на ООН Антониу Гутериш е съставена от "жалки фигури".

Освен това той обвини Украйна, че блокира преговорите за прекратяване на войната, започната от руския президент Владимир Путин. "Готови сме да ги продължим по всяко време от момента, в който бяха прекъснати", увери Лавров.

В същото време министърът отново настоя Украйна да направи териториални отстъпки в замяна на мир. Той определи районите в Донецка област, контролирани от украинските войски, като "незаконно задържани територии".

Лавров отхвърли опитите за посредничество от страна на Запада и заяви, че Украйна се въоръжава с "откраднати руски пари", визирайки замразените руски активи, държани извън страната. По думите му европейците искат да разположат окупационни войски в Украйна.

По отношение на ООН той заяви, че всички ключови постове в кабинета на генералния секретар са били "приватизирани от членове на НАТО и ЕС".

Според Лавров ситуацията ще се промени едва с избирането на нов генерален секретар.

Като постоянен член на Съвета за сигурност на ООН Русия разполага със значително влияние в организацията.

Вчера Лавров прие еквадорската дипломатка Мария Еспиноса, която възнамерява да се кандидатира за поста на нов генерален секретар и е потърсила подкрепата на Москва.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    21 11 Отговор
    Прав е човека, хахахах.
    Макрон Нормален ли е?
    А обратния Кир?

    22:42 23.06.2026

  • 2 Мухахаха

    18 8 Отговор
    Сичките са бездетна измет

    22:44 23.06.2026

  • 3 Пешката

    7 20 Отговор
    От тоя конска глава, друго не очаквам.

    Коментиран от #8

    22:44 23.06.2026

  • 4 Пич

    15 4 Отговор
    Той дипломата не се съмнява - много са тъпи лидерите на ЕС !!!
    Но - дипломат !!!
    Смекчава...

    22:44 23.06.2026

  • 5 Пръцко

    7 16 Отговор
    Ха-ха, чува се жално конско цвилене от обора... :)))

    22:45 23.06.2026

  • 6 Трол

    11 5 Отговор
    Точно

    22:45 23.06.2026

  • 7 Урсула

    14 2 Отговор
    От вируси да не се отърве да я скъсат от ваксини

    22:45 23.06.2026

  • 8 Да ти го напиша

    6 16 Отговор

    До коментар #3 от "Пешката":

    Лавров е кон и то куц,да цвили и удря къчове друго не може🐴🐎

    Коментиран от #16, #29

    22:46 23.06.2026

  • 9 РЕАЛИСТ

    16 4 Отговор
    Един от групата на войната вече утече-Киър Стармър. Още двама са на ред. И Макрон и Мерц са за гонене. Имат ниска популярност и ще ги заритат по задните части скоро.

    Коментиран от #14, #15

    22:46 23.06.2026

  • 10 Пилотът Гошу

    15 2 Отговор
    Е не е открил топлата вода... Всички си знаем, че ЕС се управлява от слуги 0лиг0фр3ни...

    22:47 23.06.2026

  • 11 54321

    2 14 Отговор
    Медведев пие, този го хваща.😂😂😂

    22:47 23.06.2026

  • 12 Да, има нещо такова

    12 3 Отговор
    Кой нормален ще иска война с най-добре въоръжената в света ядрена държава? Тези много я дразнят и се надяват, "морално" Русия да не ги удари, както трябва!
    НО, напразно си вярват с плоските им две гънчици! Моралът е мнооого далече от тях!

    Коментиран от #13

    22:47 23.06.2026

  • 13 .....

    4 10 Отговор

    До коментар #12 от "Да, има нещо такова":

    Че то това небе тяхното, като разграден двор, бе? Великата огромна страна няма ли ПВУ? Какво стана с тая най-мощна армия, гордост на родните "патриоти"?

    Коментиран от #30

    22:49 23.06.2026

  • 14 А неизбираните

    11 2 Отговор

    До коментар #9 от "РЕАЛИСТ":

    кая и урсула? Те също са възпитани в дух на старият фашизъм!

    22:49 23.06.2026

  • 15 Дембо

    3 9 Отговор

    До коментар #9 от "РЕАЛИСТ":

    В демокрацията лидерите се сменят. Не карат по 30-40 години. Ама ти това трудно ще го разбереш.

    Коментиран от #20

    22:50 23.06.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Прррррр

    3 7 Отговор
    Прррррр.. Даже и няма смисАл , от коментар .. От конюшната коментираме .

    22:51 23.06.2026

  • 18 Браво на Лавров

    9 3 Отговор
    Наистина изглеждат като мало умници. А може би мало умниците са народа който щавят и ги търпи!

    22:51 23.06.2026

  • 19 Сандо

    7 2 Отговор
    Човекът е дипломат от старата школа и не може да изрази по друг начин това,което е видно за всички с все още не зомбиран мозък.

    22:53 23.06.2026

  • 20 Много

    5 2 Отговор

    До коментар #15 от "Дембо":

    Си праззз! В "демокрацията", Урсула колко пъти я смениха? А Бойко колко изкара?

    Коментиран от #38

    22:53 23.06.2026

  • 21 ДрайвингПлежър

    5 2 Отговор
    то за това не е нужно да си топ руски дипломат... всеки нормален европеец, който плаща безумията на урсулите ще се закълне, че са побъркани!!

    22:53 23.06.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Име

    4 2 Отговор
    Приятни сънища!

    22:54 23.06.2026

  • 24 Сандо

    2 2 Отговор
    Като попрочете човек коментарите разбира,че казаното от Лавров се отнася не само до европейските лидери.

    22:54 23.06.2026

  • 25 Сталин

    3 5 Отговор
    Украинския посланик в ООН отговори на коня -

    Украинският представител в ООН към Русия: Не можете да удържите окупираните земи, махайте се възможно най-скоро
    21:06, 23 Юни, 2026
    Ще ви трепем навсякъде безмилостно. Как добре си живееха етническите руснаци преди агресията - имаха си местна власт ,губернатори ,кметове. Сега нямат домове и са разпръснати по света. А резултата на Русия са милиони убити и осакатени, заяви Украинския посланик в ООН.

    22:55 23.06.2026

  • 26 12345

    3 4 Отговор
    Тоя да не намеква, че някакъв си наркоман може да нападне великата му империя? Жалък кон

    22:55 23.06.2026

  • 27 ТТТ

    1 3 Отговор
    След втората световна война външния министър на Германия Рибентроп го обесиха. Може би и този трябва. За назидание на всички други, които подражават на нацистите. Щото на руЗиия и се размина за разлика от Германия

    22:56 23.06.2026

  • 28 Мдаа!🤔

    5 2 Отговор
    Всеки нормален човек е наясно с умствените способности на "европейските лидери"! Далеч, далеч от Хомо сапиенс, някъде при неандерталците, малко по напред от ивайломирчев!😂😂😂😂😂

    22:57 23.06.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 "Великата огромна

    1 3 Отговор

    До коментар #13 от ".....":

    страна няма ли ПВУ?" Има, но всичките ПВО са правени за реакция на самолети, вертолети, ракети.... Дроновете са нов клас оръжия. Евтини, много на брой, малки по обем и трудно се засичат. И как да реагира ПВО, правено да сваля самолет, при идването срещу него на 1000 дрона? Изобщо не е правено за такива оръжия. НО, за успокоение: Всички страни по света за сега нямат надеждно ПРО срещу ято дронове. Още повече те може да се появят навсякъде по хиляди - километровите граници. Малки са. Незабележими са. Един път влезли, те могат да свалят височината и да останат незабележими за радарите. И ще заобикалят всичките вражески ПРО, понеже знаят къде са. Получават тази информация от спътници. И дори и скоростта им да не е много висока, то тези предимства ги правят много опасни нападателни оръжия! Същото ще стане и с Ню Йорк, Вашингтон, Берлин, Цюрих, Брюксел, Париж... или с който и да е западен град, ако го нападнат с дронове... Подобно на Москва и Петерсбург.

    Коментиран от #31

    22:58 23.06.2026

  • 31 .....

    3 4 Отговор

    До коментар #30 от ""Великата огромна":

    Москва се пази от троен обрач безаналогово ПВО , което може да свали и летяща чиния. Там са С300,400,500,600,700,800, там са Панцири, Манцири и други ири. В небето летят най-добрите безаналогови самолети в света Су30,35,37,57,67,87 и още МиГ 29 и женската версия за жени пилоти МиГ69 . Ако не ми вярвате питайте нашият Резидент ака бивш президент ака настоящ премиер. 😉 🙂 🙂

    Коментиран от #40

    22:59 23.06.2026

  • 32 Герге,

    1 1 Отговор
    Миг@н@к@ш о Г@з@ си ..

    23:00 23.06.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Конче ,последни новини от Крим

    2 3 Отговор
    Ваш ли е ?
    След бензина в Крим изчезна и токът, туристическият сезон е приключен

    23:00 23.06.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 ДоскороПреход

    2 1 Отговор
    За 1350 години България и аз се чудя как пропиляхме 35 години с такива умове събирани от цял свят: Англия/Канада/Испания - да ни оправят... наистина търсим дъното, а до скоро го наричаха преход.

    23:01 23.06.2026

  • 37 Мнение

    2 1 Отговор
    На времето ГЕРБ оля работата. По левашко изпълнение нямаме в цялата си история. Ир. Бокова щеше да спечели и фенолите пуснаха в последния момент и втора кандидатура от България на Кристалина Георгиева. Това беше нечувана "дипломатическа" практика. Сега председателя на ОС на ООН да си сърба попарата.

    23:02 23.06.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Кон,

    1 2 Отговор
    Бялото знаме!Вдигай бялото знаме.Европа ви разказа играта.

    23:04 23.06.2026

  • 40 Е, добре

    1 0 Отговор

    До коментар #31 от ".....":

    как виждаш модерен изтребител да свали ято дронове? С какво? Все едно е да стреля по 1000 врабчета... И като стреля по тях, те ще паднат в града по главите на хората! И с какво ще ги стрелят? С-400 с огромните ракети ли? Казвам ти, за дроновете за сега няма надеждно ПРО... Никой няма. Има опитни образци - лазерни пушки, има стрелба със сачми - много на брой поразяващи елементи, има РЕБ системи, които разстройват електрониката и управлението им... НО, толкова надеждно ПРО да свали ВСИЧКИТЕ 1000 от идващи 1000 НЯМА! За сега!

    23:05 23.06.2026

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