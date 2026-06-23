Руският външен министър Сергей Лавров се подигра на ръководствата на Европейския съюз и ООН по време на среща с руски посланици, съобщават ДПА и ТАСС.

Според него исканията на ЕС, като например незабавно прекратяване на бойните действия още преди Русия да е завладяла целия регион Донбас, поставят под съмнение умствените способности на европейските лидери.

Още новини от Украйна

Лавров изтъкна, че администрацията на генералния секретар на ООН Антониу Гутериш е съставена от "жалки фигури".

Освен това той обвини Украйна, че блокира преговорите за прекратяване на войната, започната от руския президент Владимир Путин. "Готови сме да ги продължим по всяко време от момента, в който бяха прекъснати", увери Лавров.

В същото време министърът отново настоя Украйна да направи териториални отстъпки в замяна на мир. Той определи районите в Донецка област, контролирани от украинските войски, като "незаконно задържани територии".

Лавров отхвърли опитите за посредничество от страна на Запада и заяви, че Украйна се въоръжава с "откраднати руски пари", визирайки замразените руски активи, държани извън страната. По думите му европейците искат да разположат окупационни войски в Украйна.

По отношение на ООН той заяви, че всички ключови постове в кабинета на генералния секретар са били "приватизирани от членове на НАТО и ЕС".

Според Лавров ситуацията ще се промени едва с избирането на нов генерален секретар.

Като постоянен член на Съвета за сигурност на ООН Русия разполага със значително влияние в организацията.

Вчера Лавров прие еквадорската дипломатка Мария Еспиноса, която възнамерява да се кандидатира за поста на нов генерален секретар и е потърсила подкрепата на Москва.