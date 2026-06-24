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Възстановяват движението на влаковете в Германия след мащабен ИТ срив

Възстановяват движението на влаковете в Германия след мащабен ИТ срив

24 Юни, 2026 03:50, обновена 24 Юни, 2026 04:00 391 0

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Технически дефект в дигиталната радиосистема GSM-R парализира за часове железопътната мрежа на „Дойче Бан“ в цялата страна

Възстановяват движението на влаковете в Германия след мащабен ИТ срив - 1
Снимка: pbs.org
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Националният железопътен оператор на Германия „Дойче Бан“ (Deutsche Bahn) съобщи, цитиран от DPA и DW, че започва постепенно да възобновява превозите, след като компютърни специалисти отстраниха мащабен срив в комуникационната система, спрял влаковете в цялата страна.

Въпреки бързата реакция на ИТ експертите, от компанията предупреждават, че се очакват сериозни закъснения и отменени курсове през целия ден.

Какво предизвика хаоса?

Проблемът възникна късно вечерта във вторник (23 юни), засягайки глобалната цифрова радиосистема за мобилни комуникации в железниците – GSM-R. Тъй като това е основният инструмент за връзка между машинистите и диспечерските центрове, „Дойче Бан“ взе решение незабавно да спре всички влакове от съображения за сигурност.

Ръководителят на пътническото подразделение Евелин Пала поясни за медиите, че по време на блокадата композициите са били насочвани към най-близките възможни гари, за да могат пътниците да слязат безопасно.

Кои линии са засегнати?

Блокадата засегна както международните и междуградските високоскоростни влакове (ICE), така и регионалните превози.

Градските мрежи:

Изцяло парализирана бе градската железница „Ес-Бан“ (S-Bahn) в столицата Берлин и други големи метрополни региони.

Частни оператори: Техническият колапс засегна и частни железопътни компании (като Metronom в Северна Германия), които използват държавната инфраструктура.

От компанията официално се извиниха на пътниците за причиненото неудобство. За блокираните по гарите хора се осигуряват ваучери за таксита и настаняване в хотели, както и алтернативен автобусен транспорт, където това е логистично възможно.

Към момента от „Дойче Бан“ уверяват, че системата вече работи нормално, но призовават всички граждани да проверяват актуалния график на пътуванията си в мобилното приложение или сайта на железниците, преди да тръгнат към гарите.


Германия
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