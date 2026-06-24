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Политическият трус в Лондон: Киър Стармър и Анди Бърнам започнаха преговори за плавен преход на властта

Политическият трус в Лондон: Киър Стармър и Анди Бърнам започнаха преговори за плавен преход на властта

24 Юни, 2026 04:42, обновена 24 Юни, 2026 04:47 661 1

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Премиерът в оставка разреши на своя потенциален наследник и „Краля на Севера“ достъп до държавната администрация, докато Лейбъристката партия бърза да избере нов министър-председател

Политическият трус в Лондон: Киър Стармър и Анди Бърнам започнаха преговори за плавен преход на властта - 1
Снимка: aa.com.tr
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Премиерът в оставка на Великобритания Киър Стармър и соченият за негов сигурен наследник Анди Бърнам проведоха ключова едночасова среща лице в лице, за да гарантират „организирано и координирано“ предаване на управлението, предаде BBC News.

Разговорите, проведени на неутрален терен извън Даунинг Стрийт, идват само ден след емоционалното изявление на Стармър, че се оттегля от лидерския пост на Лейбъристката партия и управлението на страната.

Стармър, който изведе партията до голяма победа през 2024 г., бе принуден да се оттегли след драстичен спад в рейтинга и сериозен бунт в собствените си редици. Катализатор на оставката му станаха частичните избори в Мейкърфийлд миналата седмица, спечелени безапелационно от влиятелния досегашен кмет на Голям Манчестър Анди Бърнам, което му отвори официалния път обратно към парламента и към Даунинг Стрийт 10.

Държавната машина се подготвя за новия премиер

За да избегне институционален вакуум, Киър Стармър официално разреши на Бърнам и на други потенциални претенденти да започнат т.нар. „access talks“ – директни консултации и брифинги с висшия държавен апарат (Civil Service). Пред кабинета си Стармър подчерта, че целта му е да направи прехода „възможно най-лесен и организиран“ за следващия лидер на страната.

Въпреки ролята си на служебен премиер до приключването на избора, Стармър е изправен пред тежки предизвикателства. Правителството вече обяви, че няма да поема нови сериозни финансови ангажименти или законодателни инициативи. Остава обаче напрежението около спорния План за инвестиции в отбраната (DIP), който доведе до оставките на ключови фигури като министъра на отбраната Джон Хийли.

Какъв е графикът за Даунинг Стрийт?

Вътрешнопартийните правила на лейбъристите налагат бърза процедура. Официалният график предвижда:

  • 9 юли – Официално откриване на номинациите за лидер на партията.
  • 16 юли – Краен срок за събиране на необходимата подкрепа от поне 81 депутати.
  • 17 юли – Възможна дата за встъпване в длъжност на новия премиер, ако Анди Бърнам остане единствен кандидат без съперници.

Към момента Бърнам, известен на Острова с прозвището „Кралят на Севера“, се ползва с огромна преднина и подкрепа сред депутатите и синдикатите. Въпреки че негови съюзници отричат вече да има договорени министерски постове, в кулоарите на Уестминстър се говори, че той подготвя мащабни промени в икономическия курс на страната, включително евентуална смяна на финансовия министър Рейчъл Рийвс. Единствените потенциални предизвикателства към него могат да дойдат от крилото на Стармър в лицето на Дарън Джоунс или бившия офицер Ал Карнс, които все още обмислят дали да се включат в надпреварата.


Великобритания
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    Ще назначат котката от Даунинг стрийт за премиер.

    05:41 24.06.2026

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