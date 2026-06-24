"...Крим пред колапс: Масирани украински удари оставиха Севастопол и ключови градове без ток и гориво...";

Анексираният от Русия полуостров Крим е изправен пред безпрецедентна енергийна и логистична криза в първите часове на 24 юни.
След поредица от разрушителни вълни от украински дронове и ракети, насочени срещу критичната инфраструктура, ключовият пристанищен град Севастопол и редица други региони останаха частично или напълно без електрозахранване, което принуди местните власти да въведат извънредни мерки и строг режим на тока.
Енергийният удар: Поразени ТЕЦ и подстанции
Електрическата мрежа на полуострова понесе тежки щети. Според данни от независими мониторингови канали и сателитни снимки, цитирани от Медиапул, украинските безпилотни апарати са нанесли успешен удар по ТЕЦ в района Аршинцево в Керч, където се е запалил голям резервоар с мазут. Поразена е и стратегическата подстанция „Островская“ (330 kV), която осигурява преноса на електроенергия за Северния и Западния енергиен район на Крим.
В резултат на атаките в ранните часове токът спря едновременно в четири големи града:
- Евпатория
- Саки
- Красноперекопск
- Джанкой
Проруският губернатор на Севастопол, Михаил Развожаев, обяви прекъсване на уличното осветление и въвеждане на графици за спиране на захранването поради претоварване на мрежата извън града. Поради липса на електричество спряха и основните помпени станции на държавното предприятие „Вода на Крим“, оставяйки хиляди домакинства и без водоснабдяване.
Пълна блокада на горивата и транспорта в Севастопол
Логистичният натиск върху окупационната администрация се засили рязко, след като преди броени часове Украйна порази и петролния терминал „ТЕС-Терминал“ в Керч, както и петролни бази в пристанище „Кавказ“ на руска територия. В отговор властите напълно спряха свободната продажба на бензин и дизел за граждани и бизнеси на целия полуостров. Гориво се отпуска единствено с приоритет за автомобилите на спешните служби (линейки, пожарни и полиция).
В Севастопол е въведен фактически скрит комендантски час:
- Общественият транспорт се движи силно ограничено само до 21:00 часа.
- Търговските центрове, заведенията и ресторантите са задължени да затварят най-късно в 20:00 часа.
- Изцяло са забранени масовите събирания и културни събития на открито.
- Движението на морските фериботи в Керченския пролив е прекратено за неопределено време, което отряза основните вериги за доставки от Русия.
Разрушен стратегически мост и паника сред населението
Паралелно с енергийния срив, Силите за специални операции на Украйна потвърдиха пълното унищожаване на ключовия железопътен мост над Северокримския канал край село Роздолне. Мостът бе жизненоважна военна артерия, свързваща Керч с окупираните територии в Южна Украйна (Херсонска и Запорожка област).
Ситуацията предизвика огромна паника. В интернет пространството се разпространяват кадри на празни рафтове в магазините и километрични опашки на бензиностанциите. По данни на БНР, колоната от автомобили на руски граждани, опитващи се да напуснат Крим през Кримския мост в посока Русия, е надхвърлила 700 превозни средства.
Руски удари в отговор
През изминалата нощ руските сили предприеха ответни атаки. Президентът на Украйна Володимир Зеленски предупреди гражданите за подготвяни нови масирани вълни от руски удари. Според съобщения на украинските власти, руската армия е нанесла близо 850 артилерийски и ракетни удара по над 50 населени места само в Запорожка област, увреждайки цивилни жилища и обекти от украинската критична инфраструктура. Поражения от руски дронове са регистрирани и в районите на Харков и Суми.
Източници: Официални съобщения на ВСУ, Министерство на отбраната на РФ, оперативни данни на „Кримски вятър“, публикации в Медиапул и БНР.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Софето
А родните пАдлоги да гледат как се защитава родина!!
Коментиран от #5, #6, #8
05:03 24.06.2026
2 среднощен
Тръмп и Путин са "заети със спирането на Сатаната"... Крим им е последна грижи...
05:04 24.06.2026
3 Крим
05:05 24.06.2026
4 койдазнай
05:05 24.06.2026
5 Факт е
До коментар #1 от "Софето":Софето от махалата
05:07 24.06.2026
6 Чихуа
До коментар #1 от "Софето":Родните падлоги на блатото няма ли да заминават да защитават Крим?
Коментиран от #7
05:11 24.06.2026
7 Както
До коментар #6 от "Чихуа":ние Украина !
05:20 24.06.2026
8 проф. Тазобедрев
До коментар #1 от "Софето":...Ти ли си бе ,,Последният...последният ти ли си...пак ли си ти...Последният..."?
05:27 24.06.2026
9 От ПБ(Простацитте на България)
05:28 24.06.2026
10 оня с коня
05:29 24.06.2026
11 Цветни революции
05:49 24.06.2026
12 Скоро ще стане белята
Коментиран от #16
05:54 24.06.2026
13 Пламен
Когато бях в Керч хората ми разправяха, че по времето на ссср са им носели вода с баржи.
После - режим на водата...
05:55 24.06.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Точна статия
Коментиран от #21
05:59 24.06.2026
16 Сладки русофилки
До коментар #12 от "Скоро ще стане белята":Голям зор,а?Сладур.
05:59 24.06.2026
17 Шо станА бе?
06:06 24.06.2026
18 Бгг
Коментиран от #20, #22
06:12 24.06.2026
19 Чий Крим бре?
06:13 24.06.2026
20 Шопо
До коментар #18 от "Бгг":Камъко на врато и у Дунаво!
06:14 24.06.2026
21 Малоумник
До коментар #15 от "Точна статия":Да не си в първи клас бе, стига с тези мемета.
06:17 24.06.2026
22 Дельо хайдутин
До коментар #18 от "Бгг":Аз от 5 години съм на Дунава с погачите! Вече мухлясаха и изкопах ceптична ямa да ги чакам и едва ли ще ги дочакам в този живот.
06:17 24.06.2026
23 иво христов Пуловера
06:21 24.06.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Путя
06:23 24.06.2026
26 Ами
Коментиран от #28
06:28 24.06.2026
27 Всяка сутрин милиарди хора се събуждат
06:31 24.06.2026
28 Чий Крим ?
До коментар #26 от "Ами":Нещастник.
Коментиран от #32
06:33 24.06.2026
29 АЕ ПУТИНИСТЧЕТА
Транспортни комуникации: Фериботната връзка между Керч и Русия е спряна заради атаки с дронове. Самият Кримски мост остава затворен за движение на камиони.
Евакуация и пътувания: Заради логистичните затруднения и продължаващите експлозии, хиляди туристи и местни жители се опитват да напуснат полуострова, което предизвиква километрични опашки по изходните пътища към Русия. Затворени са редица хотели и детски лагери.
Коментиран от #34
06:43 24.06.2026
30 Кримчанин
06:43 24.06.2026
31 Артилерист
Коментиран от #33
06:43 24.06.2026
32 Ами
До коментар #28 от "Чий Крим ?":На който е и Курск:)))
06:48 24.06.2026
33 Майко мила
До коментар #31 от "Артилерист":😂😂😂😂😂😂
06:49 24.06.2026
34 Абе
До коментар #29 от "АЕ ПУТИНИСТЧЕТА":Дори да се наложи Русия да евакуира Крим докато свърши СВО то пак си струва и бандерите го знаят и в отчаянието си правят каквото могат и каквото са правили и всв и с поляци и с евреи и сега руските ще ги накажат,това и папата го знаеше даже като им каза на бандерите да отстъпят,а те го нарекоха агент на Путин:)
06:55 24.06.2026
35 Дзак
06:56 24.06.2026