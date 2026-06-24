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Крим пред колапс: Масирани украински удари оставиха Севастопол и ключови градове без ток и гориво
  Тема: Украйна

Крим пред колапс: Масирани украински удари оставиха Севастопол и ключови градове без ток и гориво

24 Юни, 2026 04:52, обновена 24 Юни, 2026 04:58 1 441 35

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  • удари-
  • електричество

Силите на Киев парализираха окупационната логистика, цивилни масово напускат полуострова

Крим пред колапс: Масирани украински удари оставиха Севастопол и ключови градове без ток и гориво - 1
Снимка: Петербургский дневник
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Анексираният от Русия полуостров Крим е изправен пред безпрецедентна енергийна и логистична криза в първите часове на 24 юни.

След поредица от разрушителни вълни от украински дронове и ракети, насочени срещу критичната инфраструктура, ключовият пристанищен град Севастопол и редица други региони останаха частично или напълно без електрозахранване, което принуди местните власти да въведат извънредни мерки и строг режим на тока.

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Енергийният удар: Поразени ТЕЦ и подстанции

Електрическата мрежа на полуострова понесе тежки щети. Според данни от независими мониторингови канали и сателитни снимки, цитирани от Медиапул, украинските безпилотни апарати са нанесли успешен удар по ТЕЦ в района Аршинцево в Керч, където се е запалил голям резервоар с мазут. Поразена е и стратегическата подстанция „Островская“ (330 kV), която осигурява преноса на електроенергия за Северния и Западния енергиен район на Крим.

В резултат на атаките в ранните часове токът спря едновременно в четири големи града:

  • Евпатория
  • Саки
  • Красноперекопск
  • Джанкой

Проруският губернатор на Севастопол, Михаил Развожаев, обяви прекъсване на уличното осветление и въвеждане на графици за спиране на захранването поради претоварване на мрежата извън града. Поради липса на електричество спряха и основните помпени станции на държавното предприятие „Вода на Крим“, оставяйки хиляди домакинства и без водоснабдяване.

Пълна блокада на горивата и транспорта в Севастопол

Логистичният натиск върху окупационната администрация се засили рязко, след като преди броени часове Украйна порази и петролния терминал „ТЕС-Терминал“ в Керч, както и петролни бази в пристанище „Кавказ“ на руска територия. В отговор властите напълно спряха свободната продажба на бензин и дизел за граждани и бизнеси на целия полуостров. Гориво се отпуска единствено с приоритет за автомобилите на спешните служби (линейки, пожарни и полиция).

В Севастопол е въведен фактически скрит комендантски час:

  • Общественият транспорт се движи силно ограничено само до 21:00 часа.
  • Търговските центрове, заведенията и ресторантите са задължени да затварят най-късно в 20:00 часа.
  • Изцяло са забранени масовите събирания и културни събития на открито.
  • Движението на морските фериботи в Керченския пролив е прекратено за неопределено време, което отряза основните вериги за доставки от Русия.

Разрушен стратегически мост и паника сред населението

Паралелно с енергийния срив, Силите за специални операции на Украйна потвърдиха пълното унищожаване на ключовия железопътен мост над Северокримския канал край село Роздолне. Мостът бе жизненоважна военна артерия, свързваща Керч с окупираните територии в Южна Украйна (Херсонска и Запорожка област).

Ситуацията предизвика огромна паника. В интернет пространството се разпространяват кадри на празни рафтове в магазините и километрични опашки на бензиностанциите. По данни на БНР, колоната от автомобили на руски граждани, опитващи се да напуснат Крим през Кримския мост в посока Русия, е надхвърлила 700 превозни средства.

Руски удари в отговор

През изминалата нощ руските сили предприеха ответни атаки. Президентът на Украйна Володимир Зеленски предупреди гражданите за подготвяни нови масирани вълни от руски удари. Според съобщения на украинските власти, руската армия е нанесла близо 850 артилерийски и ракетни удара по над 50 населени места само в Запорожка област, увреждайки цивилни жилища и обекти от украинската критична инфраструктура. Поражения от руски дронове са регистрирани и в районите на Харков и Суми.

Източници: Официални съобщения на ВСУ, Министерство на отбраната на РФ, оперативни данни на „Кримски вятър“, публикации в Медиапул и БНР.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Софето

    37 31 Отговор
    Асвабадителите асвабаждават Крим, колоната е от военни не е гражданска. Това ще е краят на вова.
    А родните пАдлоги да гледат как се защитава родина!!

    Коментиран от #5, #6, #8

    05:03 24.06.2026

  • 2 среднощен

    10 4 Отговор
    "...Крим пред колапс: Масирани украински удари оставиха Севастопол и ключови градове без ток и гориво...";

    Тръмп и Путин са "заети със спирането на Сатаната"... Крим им е последна грижи...

    05:04 24.06.2026

  • 3 Крим

    10 7 Отговор
    наш? Наш :)

    05:05 24.06.2026

  • 4 койдазнай

    10 8 Отговор
    И с Херсон беше същата работа!

    05:05 24.06.2026

  • 5 Факт е

    2 5 Отговор

    До коментар #1 от "Софето":

    Софето от махалата

    05:07 24.06.2026

  • 6 Чихуа

    16 16 Отговор

    До коментар #1 от "Софето":

    Родните падлоги на блатото няма ли да заминават да защитават Крим?

    Коментиран от #7

    05:11 24.06.2026

  • 7 Както

    2 2 Отговор

    До коментар #6 от "Чихуа":

    ние Украина !

    05:20 24.06.2026

  • 8 проф. Тазобедрев

    4 5 Отговор

    До коментар #1 от "Софето":

    ...Ти ли си бе ,,Последният...последният ти ли си...пак ли си ти...Последният..."?

    05:27 24.06.2026

  • 9 От ПБ(Простацитте на България)

    15 14 Отговор
    Пак ли ще ни вкарат от страната на булката.Украйна печели!!!!

    05:28 24.06.2026

  • 10 оня с коня

    9 16 Отговор
    ВСЕИЗВЕСТНО Е ,че за водене на война са необходими Пари - както за Оръжие,така и за възнаграждения в Армията.Неотдавна бе публикувано че Конгреса на САЩ отпуска едни 780 Млн долара Помощ за Украйна,след което някакъв руски дебил тука се изсмя че това били "смешни " пари.Дочула го Европа отнякъде обаче,ядосала се и решава ДА ДЖАСНЕ Украйна с едни 90 МИЛИАРДА Евро за да си има самочувствие Зеленски и да не му се подиграват разни нагли Русофилчета и като резултат го ОТНАСЯ Матушка Рус...А е казано - "Едно куче като не умее да лае,вкарва вълка в кошарата",ама оде толко Знания и Разум в Русофилска гОлова...

    05:29 24.06.2026

  • 11 Цветни революции

    18 8 Отговор
    Масирани или мисирани? Когато войната свърши, последствията за ЕС ще бъдат катастрофални, по-зле дори от края на втората световна война. Дори с пропагандата не трябва да се прекалява, защото става абсурдно вече.

    05:49 24.06.2026

  • 12 Скоро ще стане белята

    12 9 Отговор
    Всички надъхващи и спонсориращи Украйна ще се отрекат от нея. Търпението не е вечно!

    Коментиран от #16

    05:54 24.06.2026

  • 13 Пламен

    8 5 Отговор
    Там и водата е проблем .Нямат водоизточници.
    Когато бях в Керч хората ми разправяха, че по времето на ссср са им носели вода с баржи.
    После - режим на водата...

    05:55 24.06.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Точна статия

    14 5 Отговор
    Не вярвах но Радев се оказа прав

    Коментиран от #21

    05:59 24.06.2026

  • 16 Сладки русофилки

    4 4 Отговор

    До коментар #12 от "Скоро ще стане белята":

    Голям зор,а?Сладур.

    05:59 24.06.2026

  • 17 Шо станА бе?

    7 6 Отговор
    Копейки Ненормални.

    06:06 24.06.2026

  • 18 Бгг

    7 7 Отговор
    Мисирки, колкото и да се напъвате не става. Русия ще спечели. Мислете какво ще правите когато русите минат Дунав.

    Коментиран от #20, #22

    06:12 24.06.2026

  • 19 Чий Крим бре?

    3 3 Отговор
    Резидента как мисли?

    06:13 24.06.2026

  • 20 Шопо

    3 0 Отговор

    До коментар #18 от "Бгг":

    Камъко на врато и у Дунаво!

    06:14 24.06.2026

  • 21 Малоумник

    1 4 Отговор

    До коментар #15 от "Точна статия":

    Да не си в първи клас бе, стига с тези мемета.

    06:17 24.06.2026

  • 22 Дельо хайдутин

    7 2 Отговор

    До коментар #18 от "Бгг":

    Аз от 5 години съм на Дунава с погачите! Вече мухлясаха и изкопах ceптична ямa да ги чакам и едва ли ще ги дочакам в този живот.

    06:17 24.06.2026

  • 23 иво христов Пуловера

    3 3 Отговор
    Русия не пабеди ли вече?

    06:21 24.06.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Путя

    5 5 Отговор
    Увеличете цената на пятрола бя, Крим пада бя, помощ бя

    06:23 24.06.2026

  • 26 Ами

    2 9 Отговор
    Ето затова Украйна Се влошават преговорните позиции на Украйна и те го знаят,губят Донбас и затова тероризират Крим .Те бандерите така и Курско даже бяха навлезли и какво стана в крайна сметка:)И тук е същото ,терор над населението и ще връщат още от подарените им руски земи. Иначе и тогава 2 ма 3 ма все питаха чей Курск тогава :)),сега пак си мислят,че печелят бандерите като разстройва живота в Крим :)Иначе искат спиране на бойните действия по сегашните граници,да спасят 15 процента от Донбас:)))

    Коментиран от #28

    06:28 24.06.2026

  • 27 Всяка сутрин милиарди хора се събуждат

    3 3 Отговор
    Щастливи, че не са се родили руснаци.

    06:31 24.06.2026

  • 28 Чий Крим ?

    2 3 Отговор

    До коментар #26 от "Ами":

    Нещастник.

    Коментиран от #32

    06:33 24.06.2026

  • 29 АЕ ПУТИНИСТЧЕТА

    4 3 Отговор
    Криза с горивата: Свободната продажба на бензин и дизел на бензиностанциите на полуострова е напълно преустановена. Горивото е приоритетно за армията и службите за спешна помощ, което блокира нормалното придвижване на граждани и бизнеса.Енергиен срив и инфраструктура: Регистрирани са мащабни проблеми с електроснабдяването и режим на тока. Взривове и пожари продължават да избухват в ключови обекти, включително нефтобази и железопътни възли.
    Транспортни комуникации: Фериботната връзка между Керч и Русия е спряна заради атаки с дронове. Самият Кримски мост остава затворен за движение на камиони.
    Евакуация и пътувания: Заради логистичните затруднения и продължаващите експлозии, хиляди туристи и местни жители се опитват да напуснат полуострова, което предизвиква километрични опашки по изходните пътища към Русия. Затворени са редица хотели и детски лагери.

    Коментиран от #34

    06:43 24.06.2026

  • 30 Кримчанин

    7 3 Отговор
    Крим вече не е руски...

    06:43 24.06.2026

  • 31 Артилерист

    2 6 Отговор
    Уж информацията е от "независими мониторингови канали", но на първо място в таз "независимост" са "ОФИЦИАЛНИ ИЗТОЧНИЦИ НА ВСУ"!!! На следващо място прави впечатление колко подробно се описват страховитите "последствия" от липса на ток и вода в Крим и Севастопол, но от нанесените руски 850 АРТИЛЕРИЙСКИ и РАКЕТНИ УДАРИ почти никакъв резултат няма, освен безкрайно втръсналото "поразени жилищни сгради". Ето този двоен стандарт прави матряла фалшиф и пропаганден за всяване на паника. Дори да допуснем, че от изпуснатите "850 удара" половината са постигнали целта си, това означава, че над 400 (ЧЕТИСТОТИН) обекти и цели са реално подавени-временно извадени от строя-или унищожени безвъзвратно. Тоест стотици електрически подстанции, складове и бази за гориво, транспортни възли, командни пунктове, комуникационни артерии и др. са сринати. Защото когато АРТИЛЕРИЯТА започне въздействие по дадена цел, тя не дава един ред снаряди да я плаши, а поредица от "4 снаряда бързо, огън!" до видимото й унищожение, което завършва с "Батарея стой, запиши целN..., унищожена"...

    Коментиран от #33

    06:43 24.06.2026

  • 32 Ами

    1 1 Отговор

    До коментар #28 от "Чий Крим ?":

    На който е и Курск:)))

    06:48 24.06.2026

  • 33 Майко мила

    0 1 Отговор

    До коментар #31 от "Артилерист":

    😂😂😂😂😂😂

    06:49 24.06.2026

  • 34 Абе

    0 0 Отговор

    До коментар #29 от "АЕ ПУТИНИСТЧЕТА":

    Дори да се наложи Русия да евакуира Крим докато свърши СВО то пак си струва и бандерите го знаят и в отчаянието си правят каквото могат и каквото са правили и всв и с поляци и с евреи и сега руските ще ги накажат,това и папата го знаеше даже като им каза на бандерите да отстъпят,а те го нарекоха агент на Путин:)

    06:55 24.06.2026

  • 35 Дзак

    0 0 Отговор
    Вятър и мъгла!

    06:56 24.06.2026

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