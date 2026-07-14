"Райнметал": нима ще изгубим и тази инвестиция?

Коментар на Емилия Милчева:
Докато Европа инвестира милиарди в отбранителната си индустрия, България изпраща различни сигнали. Сделката с турската държавна компания "Боташ", превърнала се в символ на неизгоден държавен ангажимент и с натрупани задължения от над 360 млн. долара, получава нов живот. Договорът с "Райнметал" обаче, който можеше да позиционира страната в eдна от най-бързо развиващите се индустрии в Европа, влиза в режим на ревизия.
Ако това е "стратегически форсайт", прогресът изглежда е известен само на тесен кръг във властта.
България нямала нужните пари
Какъв модел на индустриална политика следва България в момент, когато Европейският съюз превръща отбранителната индустрия в стратегически приоритет? Само преди година президентът Румен Радев обсъди с изпълнителния директор на "Райнметал" Армин Папергер съвместния проект с ВМЗ-Сопот за заводите за барут и муниции и заяви, че с тази инвестиция "България става част от европейската отбранителна екосистема".
Предишният кабинет беше предвидил 667 млн. евро за двете предприятия, като за 420 млн. eвро от тази сума се разчиташе на европейския механизъм SAFE. А сега Александър Пулев, министър на икономиката в правителство с премиер Румен Радев, съобщи, че средства за такава инвестиция в бюджета за 2026 г. няма. Съвместното дружество "Иганово" се закрива. Разбра се, че преструктурирането на финансовия модел "ще отнеме доста време".
Всички искат с "Райнметал"... освен България
Според Министерството на икономиката първоначалната схема, разчитаща на кредитния инструмент SAFE на ЕС, вече не може да осигури необходимото финансиране в този вид. Защо това се установява едва година след обявяването на джойнт венчъра не е ясно.
Докато България преразглежда проекта си, "Райнметал" ускорява експанзията си в Източна Европа. През 2025 г. германският концерн и Румъния се споразумяха за завод за барут във Виктория, окръг Брашов, на стойност 535 млн. евро. Строителството му трябва да започне тази година, очаква се разкриване на 700 работни места, а Румъния ще използва средства от SAFE, за да финансира част от проекта. Одобрените ѝ от ЕС средства по инициативата за отбрана са 16. 680 млрд. евро, планът на България е за петкратно по-малка сума.
Договореностите на Румъния с "Райнметал" включват още и местно производство на бойната машина Lynx, завод за среднокалибрени боеприпаси, логистични и сервизни мощности и център за обучение.
В Литва германската компания строи завод за 300 млн. евро за 155-милиметрови снаряди. Балтийската държава поиска и втори за боеприпаси по схема, която беше одобрена и в България: 51% за германската компания, а останалите 49% - за държавни дружества.
Наскоро и друга държава от Източна Европа съобщи за публично-частно партньорство с "Рейнметал". Хърватското дружество "Док-Инг” и германската компания ще разработват следващо поколение автономни и безпилотни наземни платформи за военни и охранителни приложения. Амбицията е Хърватия да се превърне в европейски център за модерни отбранителни технологии.
От Румъния през Литва до Хърватия "Райнметал" разширява присъствие. Само в България се преразглежда вече обявеното партньорство. Вместо да капитализира безпрецедентния европейски интерес към отбранителното производство, страната рискува да остане само доставчик на отделни компоненти, вместо да бъде домакин на нови високотехнологични производства.
И българските компании искат да произвеждат барут
След началото на войната в Украйна Европа изпитва остър недостиг на барут. В България две частни оръжейни дружества също развиват проекти за такова производство - ЕМКО, чийто собственик е оръжейният търговец Емилиян Гебрев, и "Арсенал" - Казанлък.
През март 2025 г. Радев публично защити проект за частен завод за барут, без да назовава Гебрев по име. Той каза, че повече от година български инвеститор иска да изгради завод за барут, "но има пълен блокаж и от "сглобката", и от правителството на Главчев”. В интервю пред "Свободна Европа" бившият военен министър Бойко Ноев каза, че телефонно обаждане на Делян Пеевски е спряло проекта на Гебрев в напреднала фаза.
Фабриката е планирана върху терена на бившия военен химически комбинат в Смядово и макар ДАНС на два пъти да одобрява проекта, до производство на военни нитроестерни барути за артилерийски снаряди не се стига. Обектът не е включен в Списъка на стратегическите обекти от значение за националната сигурност, което не му дава право на държавна охрана.
За разлика от Гебрев, "Арсенал", която е най-голямата частна оръжейна компания в България с близо 10 хиляди заети, не е обявила публично каквито и да било подробности за проекта си. Но информация за него все пак изтече.
Какви са приоритетите на България?
Три различни проекта за заводи за барут показват едно - проблемът не е липсата на инвеститори. Европа търси нови производствени мощности, българските компании - пазари, а чуждестранните концерни търсят партньори. Проблемът очевидно не е в липсата на инвеститори, а в способността на държавата да превръща подобни проекти в реални производства. Докато другите страни използват европейските средства и войната като катализатор за индустриално развитие, в България стратегическите проекти се сблъскват с непрозрачни решения, политически намеси и внезапна промяна на държавните приоритети.
И тук контрастът с неизгодното споразумение с "Боташ" става най-видим. Проекти, които могат да донесат ново производство, технологии и поне 1000 работни места, се отлагат или блокират с обяснението "няма пари". За сметка на това договор, който всеки ден влошава финансовото положение на държавната газова компания, получава нов шанс при мъгливи перспективи за свързаности в енергетиката и транспорта.
Докато Европа строи заводите на бъдещето, България ще продължава да изплаща сметката за "Боташ".
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
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5 Толкова
Коментиран от #7, #34
06:17 14.07.2026
6 Анонимен
Да инвестираме в отрасли като земеделие или животновъдство. В момента внасяме лук от Египет и круши от Нидерландия на съответните цени!!
Коментиран от #38
06:18 14.07.2026
7 Попонай
До коментар #5 от "Толкова":Кое правителство след 1990-та е било "силно", на мавъра костоф или трите на тиквата?
06:20 14.07.2026
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9 Райнамайна
06:23 14.07.2026
10 ...
Коментиран от #12
06:23 14.07.2026
11 Дойчезеле
06:28 14.07.2026
12 Моряка
До коментар #10 от "...":Ако барута е бъдеще за Германия,да си го произвеждат в Гемания.
06:39 14.07.2026
13 Обективен
Всички други приказки,за "великия" Райнметал,който щял,не знам какво си са глупости.
Военната индустрия,винаги е била от стратегическа важност,затова,контролният пакет трябва да е в ръцете на държавата,което не изключва възможностите за партньорство с частни компании.
06:44 14.07.2026
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16 Тъмен субект
2. Сериозно ли производството на барут в завод, за който плащаме, но не държим контрола и печалбите излизат от България, е страхотна инвестиция? А и памукът не е нещо, в което сме силни.
3. Като се говори за Боташ е добре да се знае ЗАЩО беше сключен - защото безумците от ППДБ рекоха, че от днес за утре спираме рускатагаз и....нямаме друго. Нещо като самолетна линия до Скопие.
Коментиран от #40
06:54 14.07.2026
17 Гориил
06:54 14.07.2026
18 Стабилни с чужди пари
06:59 14.07.2026
19 поздрави от Сидни
07:00 14.07.2026
20 А защо
07:02 14.07.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Тити
Коментиран от #24
07:05 14.07.2026
23 И нито дума за Борисов и Пеевски
07:07 14.07.2026
24 Каква
До коментар #22 от "Тити":Е гаранцията за България,че частника няма да приема неизгодни решения като държи 51%?! Тоест България инвестира едни милиони а след време немеца просто ни премества....в Литва са имали проблеми с подобна инвестиция
07:10 14.07.2026
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27 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #26 от "Мусорчик":Нещо пак не ти е ясно❗
Значи да дадем двамата по 1 000 лева, но аз да имам решаващ глас, ще е изгодно за теб🤔
07:17 14.07.2026
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29 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #26 от "Мусорчик":Абе БОКЛУКЧИ/КОШЧЕ ЗА БОКЛУК,
признавам си ползва гугльо за превода,
за да вденеш, това е все едно да дадем поравно пари за тото, ама аз да избера числата и фиша да е в мен❗
Сети се сам какво ще се случи, ако фишът печели 1 000 000 €❗
Ако не можеш- може да питаш някого❗
07:25 14.07.2026
30 Неразбрал
До коментар #26 от "Мусорчик":Значи България да участва с няколко милиона суха пара а немците с ноу-хау и машини които сами си ги оценяват на милиони?! Никога частника не сключва сделки изгодни за държавата и неговия интерес е на първо място!! То и в златодобива работните места са сигурни но колко получава държавата?! А при 51% собственост немеца лесно може така счетоводно да завърти нещата че да е почти без печалба в България а печалбата да отива в други клонове..като врътката на Лукойл
07:29 14.07.2026
31 Така е
07:35 14.07.2026
32 Инвестиции за някого
Докато инвеститорите ще печелят пари,България губи земята си.
То боклуците на Европа ли не горим,за шистов газ в Добруджа ли не напират,застилат земята със панели,бетонират и поставят перки на най-плодородните земи,дървената мафия изсече горите ,строителната мафия бетонира крайбрежието и т.н. и т.н.
Господа грабители ,пардон Инвеститори-на тая земя има и други обитатели които освен нас искате да отровите и изгоните.
Сега се оплаквате че ви дават това.
07:40 14.07.2026
33 ТИР
Коментиран от #37
07:53 14.07.2026
34 Ква и вестници, кви 5 лева?
До коментар #5 от "Толкова":Нормалните държави произвеждат дронове, перални, телевизори, климатици, ние - мини и барут.
07:59 14.07.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Абе
Народът скъпо ще си плати за избора на комунетата, които им донесоха Жан Виденовата зима и приватизациата! Много бързо забравиха ония години и се вързаха на социалната и медийната им пропаганда, а и добра тема си намериха да оправдават золумите си с Украйна, Сорос и ЕС.
В Русия работят по същата книжка - Външният и Врагът с партиен билет им виновни, но никога Генсека - Путин. Нашите само копират московския режим.
Коментиран от #44, #45
08:08 14.07.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Червен
До коментар #6 от "Анонимен":Ти ще ходиш ли да копаш на полето лук под жарко слънце на 45 градуса или ще се криеш на сянка в бара?
Аман от мизерници!
Първото нещо дето Царство България е открило е барутна фабрика.
08:12 14.07.2026
39 това е мръсен бизнес който се плаща
Коментиран от #43
08:15 14.07.2026
40 Ха ха
До коментар #16 от "Тъмен субект":Всяка една нещо дето си го писал е глупост или лъжа. Москва спря газа за България, за да уплаши Германия и Запада. Очакваха да клекнем на другия ден.
Защо не го спря на Унгария? Да не би Унгария да им прие да плащат в рубли?
Такива ти глупости и останалото.
08:16 14.07.2026
41 Я вижте
Лицемерие! Никога не им е пукало за икономиката и страната, защото са чуждестранни кърлежи агенти.
08:18 14.07.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Пимбъл
До коментар #39 от "това е мръсен бизнес който се плаща":Взревни вещества се ползват и за да строиш тунели и какво ли още не в мирно време. Или ще копаш с кирка на ръка?
Големи моралисти станахте изведнъж.
08:21 14.07.2026
44 провинциалист
До коментар #36 от "Абе":От Уикипедия: "Строителните войски в България са военизирана строителна организация, подчинена на строителното министерство или пряко на правителството, съществувала от 1920 до 2000 г."
08:23 14.07.2026
45 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #36 от "Абе":Абе ние не сме видели и Т.Ъ.П.О. КО ПИЛЕ,
да ръси мозАк, ама на -ето те и теб❗
За онаА зима за която пишеш- докара ни я Шорош ❗
За отмъщение, че един Български политик отказа да плащаме ние за фондацията му
"Америка против България"❗
08:23 14.07.2026
46 Бухал
08:23 14.07.2026
47 Хаха
08:24 14.07.2026