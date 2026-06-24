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Великобритания, Франция и Германия предупредиха Китай за действията му край Тайван

Великобритания, Франция и Германия предупредиха Китай за действията му край Тайван

24 Юни, 2026 11:52, обновена 24 Юни, 2026 11:52 937 18

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  • германия-
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  • тайван

Европейските държави изразиха тревога, че китайските операции в района застрашават регионалната сигурност и свободата на корабоплаването

Великобритания, Франция и Германия предупредиха Китай за действията му край Тайван - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Великобритания, Франция и Германия изразиха сериозна загриженост относно последните действия на Китай във водите край източното крайбрежие на Тайван, като предупредиха, че подобни стъпки могат да подкопаят стабилността в Индо-Тихоокеанския регион и да създадат рискове за международното корабоплаване. Информацията бе разпространена от „Ройтерс“, предава News.bg.

В началото на юни Пекин изпрати кораби на китайската брегова охрана в района на източното крайбрежие на Тайван в рамките на операция, определена от китайските власти като „специална акция по прилагане на морското законодателство“. Ходът предизвика остра реакция от страна на Тайпе, който го определи като пореден опит за натиск върху острова.

Китайските власти обясниха операцията с плановете на Япония и Филипините да започнат официални преговори за морските си граници. Според Пекин тези разговори засягат райони, които Китай счита за свои морски пространства, свързани с претенциите му към Тайван.

Освен патрулите на бреговата охрана, в района са били забелязани и китайски изследователски кораби, което допълнително засилва опасенията за разширяване на китайското присъствие в стратегически важната зона.

В рядко съвместно изявление на представителствата на Великобритания, Франция и Германия в Тайпе се подчертава, че новите действия на Китай пораждат тревога сред европейските партньори.

„С тревога отбелязахме нови китайски действия във водите източно от Тайван“, се посочва в документа.

Трите европейски държави предупреждават, че подобни операции могат да застрашат регионалната стабилност, безопасността на международното морско движение и свободата на корабоплаването. Те също така потвърждават противопоставянето си на всякакви едностранни опити за промяна на съществуващото статукво чрез заплахи, принуда или използване на сила.

В изявлението се подчертава още, че всички държави трябва да спазват международното право и да гарантират безопасността на морския транспорт в района.

Макар Великобритания, Франция и Германия да не поддържат официални дипломатически отношения с Тайван, подобно на повечето държави по света, те многократно са изразявали загриженост относно засилващия се военен и политически натиск от страна на Китай. Тайванското правителство продължава да отхвърля претенциите на Пекин за суверенитет над острова и настоява, че единствено неговите граждани могат да определят бъдещето на страната.

Напрежението около Тайван остава един от най-чувствителните въпроси в международната политика. През последните години Китай значително увеличи военната си активност около острова чрез военни учения, патрули на военноморски сили и навлизания на самолети в зоната за противовъздушна отбрана на Тайван.

Ситуацията около Тайван има значение и за България като член на Европейския съюз и НАТО. Всяка ескалация в региона би могла да засегне световната търговия и веригите за доставки, от които зависят и европейските икономики, включително българската.


Великобритания
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хахахаххаха

    31 0 Отговор
    Точно тези 3 клоунско-хомовски държави ли ще предупреждават Китай?

    11:53 24.06.2026

  • 2 Краварска медия

    23 0 Отговор
    Смешни пудели

    11:56 24.06.2026

  • 3 Акарите

    21 0 Отговор
    предупредили дракона.

    11:59 24.06.2026

  • 4 ти да видиш

    22 0 Отговор
    .....Великобритания, Франция и Германия предупредиха Китай.....🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣

    11:59 24.06.2026

  • 5 хехе

    16 0 Отговор
    След предупреждението другаря СИ го премести в другия крачол.

    12:01 24.06.2026

  • 6 Абе

    18 0 Отговор
    Накрая евроглупундерите ще си намерят майстора.

    12:02 24.06.2026

  • 7 След кризата в ормуския проток

    19 0 Отговор
    и санкциите срещу Русия на брой 21 пакета очаквам ЕС да наложи такива на Китай след като той влезе в Тайван и да не са това и вече ще се простреляме не в крак а в глава .
    При нашите тъпоумни управляващи от Брюксел мисля че е абсолютно възможно.

    12:02 24.06.2026

  • 8 хихи

    12 0 Отговор
    След предупреждението, другаря Си, премести малкия Си в другия крачол...

    12:03 24.06.2026

  • 9 Еводебил

    14 0 Отговор
    А бе аз ли нещо не ги разбирам нещата,но какво общо имат затъналите в дългове и емигранти неолиберални левичари (който са със затихващи функции), с територията и териториалните води на китай?Територия стояща от тях на разстояние половината земно кълбо.Това все едно аз измършевял евроинтегриран мизерник от Ботунец да давам тон в живота на някой бабанка в Бояна.Нещо се не връзва.Макрона яде тупаници от дядо си дето му е любовник,представям си китайците ако го подпукат.Пък за другите шмърлани хич дума да не отварям

    12:06 24.06.2026

  • 10 Гориил

    11 0 Отговор
    Не се опитвайте да убеждавате Пекин, че НАТО не е смъртоносна заплаха за националната сигурност на Русия.

    12:07 24.06.2026

  • 11 Коста

    0 5 Отговор
    Време е Тайван да влезе в Нато!

    12:15 24.06.2026

  • 12 ха ха ха

    5 0 Отговор
    няма по жалка картинка от този избушен сайт - да ви ....................у

    12:16 24.06.2026

  • 13 Оооох колко страшно

    5 0 Отговор
    И Китай си го премести!

    12:16 24.06.2026

  • 14 Я пък тоя

    4 0 Отговор
    Проявявали загриженост, били разтревожени ..... И с какво точно п редупредиха Китай !?

    12:17 24.06.2026

  • 15 Пинчерчетата

    3 0 Отговор
    джафкат но никой не им обръща внимание...

    12:24 24.06.2026

  • 16 Гориил

    2 0 Отговор
    Китай седи на брега и чака трупът на врага да отплава по реката.

    12:28 24.06.2026

  • 17 идиоти вън

    2 0 Отговор
    И кво направи Китай сле дова предупреждение?!?!? Пак ще ги качи на рейса!

    12:33 24.06.2026

  • 18 Пилотът Гошу

    0 0 Отговор
    Нищо не са предупредили. Просто си дрънкат. Даже в собствения ви текст не го пишете... Кво и да предупреждават...

    12:52 24.06.2026

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