Великобритания, Франция и Германия предупредиха Китай за действията му край Тайван

Великобритания, Франция и Германия изразиха сериозна загриженост относно последните действия на Китай във водите край източното крайбрежие на Тайван, като предупредиха, че подобни стъпки могат да подкопаят стабилността в Индо-Тихоокеанския регион и да създадат рискове за международното корабоплаване. Информацията бе разпространена от „Ройтерс“, предава News.bg.

В началото на юни Пекин изпрати кораби на китайската брегова охрана в района на източното крайбрежие на Тайван в рамките на операция, определена от китайските власти като „специална акция по прилагане на морското законодателство“. Ходът предизвика остра реакция от страна на Тайпе, който го определи като пореден опит за натиск върху острова.

Китайските власти обясниха операцията с плановете на Япония и Филипините да започнат официални преговори за морските си граници. Според Пекин тези разговори засягат райони, които Китай счита за свои морски пространства, свързани с претенциите му към Тайван.

Освен патрулите на бреговата охрана, в района са били забелязани и китайски изследователски кораби, което допълнително засилва опасенията за разширяване на китайското присъствие в стратегически важната зона.

В рядко съвместно изявление на представителствата на Великобритания, Франция и Германия в Тайпе се подчертава, че новите действия на Китай пораждат тревога сред европейските партньори.

„С тревога отбелязахме нови китайски действия във водите източно от Тайван“, се посочва в документа.

Трите европейски държави предупреждават, че подобни операции могат да застрашат регионалната стабилност, безопасността на международното морско движение и свободата на корабоплаването. Те също така потвърждават противопоставянето си на всякакви едностранни опити за промяна на съществуващото статукво чрез заплахи, принуда или използване на сила.

В изявлението се подчертава още, че всички държави трябва да спазват международното право и да гарантират безопасността на морския транспорт в района.

Макар Великобритания, Франция и Германия да не поддържат официални дипломатически отношения с Тайван, подобно на повечето държави по света, те многократно са изразявали загриженост относно засилващия се военен и политически натиск от страна на Китай. Тайванското правителство продължава да отхвърля претенциите на Пекин за суверенитет над острова и настоява, че единствено неговите граждани могат да определят бъдещето на страната.

Напрежението около Тайван остава един от най-чувствителните въпроси в международната политика. През последните години Китай значително увеличи военната си активност около острова чрез военни учения, патрули на военноморски сили и навлизания на самолети в зоната за противовъздушна отбрана на Тайван.

Ситуацията около Тайван има значение и за България като член на Европейския съюз и НАТО. Всяка ескалация в региона би могла да засегне световната търговия и веригите за доставки, от които зависят и европейските икономики, включително българската.