Иран покани Нарендра Моди на държавното погребение на Али Хаменей

Иранският президент Масуд Пезешкиан официално е поканил индийския министър-председател Нарендра Моди да присъства на държавното погребение на върховния лидер на Иран аятолах Али Хаменей. Това съобщава WION, предава News.bg.

Хаменей загина на 28 февруари 2026 г. по време на американско-израелските удари срещу Иран, което предизвика сериозни политически и геополитически последици в Близкия изток. След продължителен период на военни действия и дипломатически преговори, Техеран вече подготвя официалното сбогуване с човека, който ръководеше Ислямската република в продължение на близо четири десетилетия.

Засега не е ясно дали лично Нарендра Моди ще присъства на церемонията или Индия ще бъде представена от високопоставена делегация. След смъртта на президента Ебрахим Раиси през 2024 г. Ню Делхи изпрати тогавашния вицепрезидент Джагдип Данкар, който оглави индийската делегация на траурните церемонии в Техеран.

Погребалните събития ще започнат на 4 юли с излагането на тялото на Хаменей в комплекса „Гранд Мосала“ в Техеран. В следващите дни са предвидени мащабни обществени шествия както в иранската столица, така и в свещения град Кум.

Програмата включва и религиозни церемонии в иракските градове Наджаф и Кербала, които са сред най-значимите центрове на шиитския ислям. Финалният етап на траурните мероприятия ще бъде на 9 юли, когато Хаменей ще бъде погребан в светилището „Имам Реза“ в Машхад - неговия роден град и едно от най-почитаните религиозни места в Иран.

Иранските власти очакват милиони граждани да се включат в церемониите. Подготвят се и засилени мерки за сигурност заради присъствието на чуждестранни делегации и високопоставени представители от различни държави.

Покани за участие са изпратени до множество страни от Близкия изток, Азия и Евразия. Очаква се на церемониите да присъстват представители на Ирак, Пакистан, Афганистан, Сирия, Ливан, Русия, Китай и няколко държави от Централна Азия. Част от тях вече са потвърдили намерението си да изпратят официални делегации.

Погребението ще се превърне и в значимо дипломатическо събитие, тъй като ще събере на едно място представители на държави, които играят важна роля в новата политическа архитектура на Близкия изток след края на конфликта между Иран и Съединените щати.

България поддържа дипломатически отношения с Иран и традиционно следи внимателно развитието на ситуацията в Близкия изток. Стабилността в региона има пряко значение за енергийните пазари, международната сигурност и миграционните процеси, които засягат и Европейския съюз.