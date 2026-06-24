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Първи случай на Ебола във Франция

Първи случай на Ебола във Франция

24 Юни, 2026 13:22 735 4

  • ебола-
  • франция

Лекар, завърнал се от хуманитарна мисия, е дал положителен тест

Първи случай на Ебола във Франция - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Франция съобщи за първи случай на Ебола в рамките на най-новата епидемична вълна, след като лекар, завърнал се от Демократична република Конго, е дал положителен резултат за вируса, предава Sky News, цитирана от Фокус.

По данни на френското министерство на здравеопазването медикът се е върнал от хуманитарна мисия в засегнатия регион. Пациентът е изолиран, а здравните власти са започнали проследяване на контактите му. Според министерството рискът за общественото здраве в Европа остава нисък.

Епидемията в Конго продължава да се разраства

Световната здравна организация съобщава, че епидемията от Ебола в Демократична република Конго е една от най-бързо развиващите се в последните години, с над 1 000 заразени в първия месец от огнището.

По данни на конгоанските власти потвърдените случаи са достигнали 1 094, а броят на починалите е 277. Епидемията вече е най-голямата по брой потвърдени случаи в началния си етап сред всички регистрирани досега огнища на заболяването.

Българските здравни власти обичайно следят развитието на подобни инфекциозни заболявания в рамките на системите за обществено здраве и координацията с европейските здравни институции.


Франция
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