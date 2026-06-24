Гърция се бори с недостига на кадри в горските служби преди поредното рисково лято

Докато нощта се спуска над планината Пентели, а светлините на Атина осветяват долината, малък екип от трима служители на горската служба наблюдава за евентуални пожари в хълмовете около гръцката столица. По думите им задачата е почти невъзможна предвид мащаба на района и ограничения човешки ресурс, предава БТА.

В началото на юни времето все още е сравнително прохладно и няма признаци за възникване на пожари - рядко облекчение за по-малко от 30-те служители, които следят един от най-застрашените от пожари райони в Европа.

„Няма ли да е приятно, ако цялото лято продължи по подобен начин“, казва горският служител Зои Дина, докато наблюдава хълмовете, останали без валежи от седмици. Тя обаче предупреждава, че най-трудната част от сезона тепърва предстои.

Според експерти недостигът на кадри в горските служби подкопава усилията за предотвратяване на пожари и за справяне с последствията от тях. Сред най-сериозните проблеми са унищожаването на горите, ерозията на почвата, обезлесяването и нарастващият риск от наводнения.

Десетилетия на изоставане

По данни на гръцкото правителство от 2000 година насам в страната са изгорели близо 2,5 милиона акра земя. Основните причини са небрежност, палежи и инциденти, включително аварии по електропреносната мрежа. Все по-често засегнати се оказват туристически райони и гъсто населени жилищни зони.

През последните десетилетия броят на служителите, ангажирани с превенцията на пожари, е намалял повече от два пъти и в момента е под 3000 души. Причина за това са и мерките за икономии, наложени след дълговата криза в страната.

„През последните десетилетия преживяхме период на пълно изоставяне“, заявява генералният директор на горите към Министерството на околната среда Вангелис Гунтуфас.

По думите му държавата вече признава проблема и предприема действия за неговото решаване. След повече от две десетилетия без нови назначения, от 2024 г. насам към горската служба са се присъединили 300 нови служители.

Освен това страната използва стотици милиони евро европейско финансиране за закупуване на специализирана техника, дронове и за разширяване на капацитета за борба с пожарите.

„Не винаги е лесно за две-три години да се запълни празнина, създала се за над две десетилетия“, коментира Статис Статопулос, който отговаря за горските служби в ресорното министерство.

Планината Пентели - символ на променения пейзаж

Планината Пентели, разположена северно от Атина, някога е била покрита с гъсти гори. Днес голяма част от тях липсват вследствие на многократни пожари през последните десетилетия.

Учените предупреждават, че честото повтаряне на пожарите възпрепятства естественото възстановяване на горските екосистеми. Поради тази причина гръцките власти вече реализират програми за залесяване.

Според данни на Националната обсерватория на Атина между 2017 и 2024 година в района на Атика са унищожени 37% от горите и тревните площи.

„Измененията, настъпили заради климатичните промени, наистина са бързи. Заради това ключовата дума е адаптация“, казва Никос Георгиадис от Световния фонд за природата (WWF), който участва в проекти за засаждане на по-устойчиви на пожари дървесни видове.

Последиците вече се усещат

Борбата с пожарите постепенно се е превърнала в част от ежедневието на местните жители. Законът задължава собствениците на имоти да почистват терените си от леснозапалими материали, а екипи редовно разчистват храсти и суха растителност край пътищата.

В същото време липсата на дървесна растителност увеличава риска от наводнения. През април проливни дъждове нанесоха щети на път в района на Калитехнуполи, който служи като важен евакуационен маршрут при пожари.

Много от водните резервоари, предназначени за нуждите на пожарникарите около планината Пентели, също са в лошо състояние след щетите, причинени от предишни огнени бедствия.

Жителят на района Илиас Лиамис си спомня времето, когато околните хълмове са били покрити с гори. Днес гледката е различна, а спомените му са белязани от пожарите, които многократно са застрашавали дома му.

„Беше нещо ужасяващо“, казва той, гледайки към променения пейзаж. „Сега младите са толкова готови да се борят за нещо по-добро в бъдещето. Но понякога си мисля, че това е невъзможно.“

Горските пожари са сериозно предизвикателство и за България, особено през летните месеци, когато високите температури и продължителните засушавания увеличават риска от възникване и бързо разпространение на огнища.