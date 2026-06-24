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Война на дронове! Пентагонът изгражда два полигона, където да се симулират условията на бойното поле в Украйна

Война на дронове! Пентагонът изгражда два полигона, където да се симулират условията на бойното поле в Украйна

24 Юни, 2026 23:53 514 7

  • русия-
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  • олександър сирски-
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Поне част от настоящите учения на войниците за противодействие на дронове не предвиждат използването на електронни средства за радиосмущения

Война на дронове! Пентагонът изгражда два полигона, където да се симулират условията на бойното поле в Украйна - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
CBS News CBS News

Министърът на армията на САЩ Ден Дрискол заяви, че в рамките на следващите четири до шест седмици армията планира да оборудва поне два вътрешни полигона, които ще симулират реалните условия на украинските бойни полета, съобщава CBS News, цитирана от Фокус.

"Могат да се създадат условия за електронна война и всички елементи на бойната среда, както и да се привлекат за сътрудничество производители на дронове и разработчици на средства за противодействие на дронове“, заяви Дрискол.

Той обясни, че по този начин американските военни ще могат да усъвършенстват уменията си и да работят рамо до рамо с разработчиците.

Дрискол отбеляза, че в САЩ вече има места, където армията може да провежда изпитания безопасно. Освен това армията разглежда възможността за използване на полигон извън САЩ за провеждане на "много по-интензивни изпитания“, по-специално с хиперзвукови апарати.

Медията посочва, че поне част от настоящите учения на войниците за противодействие на дронове не предвиждат използването на електронни средства за радиосмущения. Обяснява се, че отчасти това се дължи на факта, че САЩ ограничават прилагането на такива средства на своя територия.

В статията се посочва още, че представителят на Управлението за стратегически заплахи на армията на САЩ Дуейн Хейс е представил данни, според които Русия произвежда месечно от 3 000 до 5 000 ударни дрона от типа "Шахед“, както и около 600 000 по-малки дрона. Украйна произвежда месечно около 30 000 дрона-прехватчици в отговор на заплахите от страна на Русия.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 оня с коня

    3 0 Отговор
    Показателно е че Пентагонът строи полигониш наподобаващи точно Укр. бойно поле,а не на някакъв друг световен конфликт.Личното ми убеждение е че там Американци ще бъдат само Инструкорите,а трениращите ще са от Европейската "Коалиция на Желаещите"

    Коментиран от #3

    00:08 25.06.2026

  • 2 На всяка една дума

    2 0 Отговор
    В чужбина се използва ей егати олигофрена вее английски флаг

    00:11 25.06.2026

  • 3 Първан

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "оня с коня":

    Не е така. Иначе бих се съгласил, но всеки твой коментар на който съм попадал е много далеч от логика. Подозирам че не си "оня с коня" а имитатор, защото си умен!

    00:24 25.06.2026

  • 4 Баце ,

    0 0 Отговор
    Спакойной ночи , звездолетите .. Сметката ще се плаща , ама касовата бележка е много дъъълга ..

    00:27 25.06.2026

  • 5 бум бум Тел Авив

    1 0 Отговор
    Да построят и един полигон на Тел Афиф след няколко удара от ирански метеорити.🤭🤭

    00:28 25.06.2026

  • 6 Завод за Байрактари

    1 0 Отговор
    Пита се къде са построени тия заводи "за паркет" и за "кафеварки" в Украйна, та Кинжали не си ги посетили досега, да ги поздравят с откриването им с Миж-Маш

    "Украйна произвежда месечно около 30 000 дрона-прехватчици в отговор на заплахите от страна на Русия."

    00:28 25.06.2026

  • 7 WCкрайна

    1 0 Отговор
    Значи са построили две огромни тоалетни. 🤑🤑🤣

    00:30 25.06.2026