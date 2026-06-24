Володимир Зеленски: Лукашенко изключи релейните станции за препредаване на сигнали, използвани от Русия за насочване на атаките срещу Украйна

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че релейните станции за препредаване на сигнали в Беларус, използвани от Русия за насочване на атаките ѝ с дронове срещу Украйна, са спрели да работят само дни след като той предупреди беларуския лидер Александър Лукашенко да ги изключи, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.
Зеленски каза в петък, че Украйна ще бъде принудена да отговори, ако Лукашенко не премахне релейните станции от два граничещи с Украйна региона в рамките на седмица.
"От 22 юни релейните станции спряха работа на територията на Беларус", заяви украинският президент в аудиообръщение към журналисти и добави: "Дали са ги премахнали или не, честно казано, засега не зная. Но работим по този въпрос".
Ройтерс прави уговорката, че не може да потвърди информацията за спирането на работата на станциите по независим път.
През последните месеци Зеленски предупреди, че Москва възнамерява да въвлече Минск по-дълбоко във войната си с Украйна. Руските сили използваха територията на Беларус в началото на пълномащабната си инвазия през 2022 г. срещу съседната държава, припомня Ройтерс.
Украйна остава силна и европейската подкрепа също. Това заяви канцлерът на Германия Фридрих Мерц по време на среща с лидерите на европейската група Е-5, включваща Германия, Великобритания, Франция, Полша и Италия, предаде Франс прес, цитирана от БТА.
"Федералното правителство на Германия предлага в качеството си на европейски съюзници в НАТО да поемем към Киев силен финансов ангажимент. Силното послание, адресирано към Русия е следното: Украйна остава силна, подкрепата на Европа не отслабва“, каза Мерц.
В срещата участват президентът на Франция Еманюел Макрон и правителствените ръководители на Италия, Великобритания и Полша.
В срещата се включи видеоконферентно и генералният секретар на НАТО.
Мерц също така заяви, че по време на срещата на върха на Г-7 в Евиан миналата седмица, президентът на САЩ Доналд Тръмп е променил позицията си за Украйна, като промяната е била в полза на Киев, при което западният лагер отново се е обединил срещу Кремъл.
"По единни сме от когато и да е било на трансатлантическия план и се надяваме, че Москва ще си направи изводите“, заяви Мерц. „Време е да започнем преговори за мир“, допълни той.
Президентът на Франция Еманюел Макрон заяви също, че позициите на европейците и американците относно Украйна отново са се сближили.
"За първи път от 18 месеца ние, членовете на Г-7 подписахме един текст и американците заедно с нас казаха, че подкрепят териториалната цялост и суверенитета на Украйна“, подчерта Макрон.
Той призова това единство да се консолидира и по време на срещата на върха на НАТО през юли.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Антиватник
Коментиран от #8
21:53 24.06.2026
2 ?????
Сам си измисли проблема, сам и го победи в медиите.
Лукашенко просто го проигнорира и толкова.
Коментиран от #21
21:54 24.06.2026
3 брендо
Коментиран от #65
21:54 24.06.2026
4 Страх
21:54 24.06.2026
5 Мъдрецът
21:54 24.06.2026
6 Гориил
Коментиран от #10, #12, #18, #39
21:54 24.06.2026
7 Перемога до перемога и ох вече не мога
21:55 24.06.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Тоя
До коментар #6 от "Гориил":Виц ще го разкажа у кръчмето довечера. Гоуем смех ще падне
21:57 24.06.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Хахахаха
До коментар #6 от "Гориил":Въобще незнам за какво са и на рашата спътници, като тя разполага с всички звезди? Хахахаха.
21:58 24.06.2026
13 Радев,
21:58 24.06.2026
14 Втора армия в Света
21:58 24.06.2026
15 HEBEPOЯTНИ T ПAЦИ
Мистър Бийна едва ли ще доживее до края на 2026г. Няма да го ликвидират руснаците защото едва ли ще се намери по-голям тъпaнaр начело на вражеска държава, англичаните ще го чушнат, но ще набедят ... кой, ами отново Путин.
Коментиран от #26
21:59 24.06.2026
16 Копейки
Коментиран от #37
21:59 24.06.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Маймуне ,
До коментар #6 от "Гориил":Да бе , Планетата на Маймуните ...
22:00 24.06.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Агресорът Зеленски
22:00 24.06.2026
21 Лукашенко
До коментар #2 от "?????":се страхува да се противопостави на Украйна, защото го е страх от преврат. Беларуската армия не иска да воюва срещу Украйна. Лукашенко е наясно с това и трябва да балансира между натиска от страна на Путин и Беларус да се включи с войски и да помага на Русия и нежеланието на беларусите да воюват срещу украинците.
22:02 24.06.2026
22 Матю хари
22:03 24.06.2026
23 Софиянец
Коментиран от #53
22:03 24.06.2026
24 Мда
22:03 24.06.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Скот Бесент за Зеленски:
До коментар #15 от "HEBEPOЯTНИ T ПAЦИ":1. „Мистър Бийн на кpек“
2. „дете със спeциални нyжди“
3. „мaлък мaлоyмник“
Това са безспорни факти.
Коментиран от #99
22:04 24.06.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 стоян георгиев
22:04 24.06.2026
29 Варненец
22:04 24.06.2026
30 Владимир Путин, президент
22:04 24.06.2026
31 Мъдрецът
Коментиран от #43
22:05 24.06.2026
32 ДрайвингПлежър
Коментиран от #42
22:05 24.06.2026
33 реалистъ
22:06 24.06.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Жица
До коментар #16 от "Копейки":Осведоми се малко цент, Иран няма какво да го спасява. Кравите там капитулираха
22:07 24.06.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Д-р Здравко Желязков, гинеколог
До коментар #6 от "Гориил":"...Русия разполага с най-голямото спътниково съзвездие..."
С най-голямата ваджайна разполага макккя ти, както и с най-голямото количество крем Вагизан !!! Това не е реклама ☝️😁
22:08 24.06.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Това кога ще стане?
До коментар #32 от "ДрайвингПлежър":Преди или след като Путин пуkне?Как мислиш?
22:09 24.06.2026
43 стоян георгиев
До коментар #31 от "Мъдрецът":Видя ли как лукашенко се извиняваше на зеленски?като евтино гадже...
22:09 24.06.2026
44 Летец Пешеходец
Коментиран от #54
22:09 24.06.2026
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Гориил
Коментиран от #75, #101
22:11 24.06.2026
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Първанов
22:12 24.06.2026
51 Перо
До коментар #25 от "Чиниш ми се":Има сделка .
Коментиран от #60
22:12 24.06.2026
52 ами
22:14 24.06.2026
53 хаха🤣
До коментар #23 от "Софиянец":наркоманите Маша и Медведа смениха доставчика и от новата партида съвсем им се изпържиха мозъците🤣 🤣 🤣
22:14 24.06.2026
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 Курти
22:17 24.06.2026
57 Гориил
22:18 24.06.2026
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 Този коментар е премахнат от модератор.
60 Антиватник
До коментар #51 от "Перо":Значи, "Чиниш ми се" ще ти надува ли бе,Перо?
22:19 24.06.2026
61 Комундел Комунделов
22:19 24.06.2026
62 Монтьора ,
До коментар #41 от "Механик":И що си мислиш . че всички българи мият чинии на Запад , а не в матушката ? Сигурен съм че броиш парАта в евра , не в рубли ..
22:20 24.06.2026
63 ФАКТ
Коментиран от #71, #76
22:20 24.06.2026
64 Ами
Коментиран от #81, #83
22:21 24.06.2026
65 Ами и ти пък?!
До коментар #3 от "брендо":Вземи най-накрая му дай на твоят клиент Зелко-качествена дрога,та белким спре с проЗтотийките си...?!
22:21 24.06.2026
66 Този коментар е премахнат от модератор.
67 Жълтопаветник
22:23 24.06.2026
68 Владимир Путин, президент
До коментар #59 от "Ох,Завалийката ми Зелена тя...!":Комай г-н Зеленски да разреши Петушок-парада в Мацква, а ?
22:23 24.06.2026
69 Този коментар е премахнат от модератор.
70 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #54 от "Майор Деянов, на всеки километър":Атома се командаа от Русия бе льо Хман, хахх
Ду
Ай
Го
22:23 24.06.2026
71 Абе
До коментар #63 от "ФАКТ":И за колко време ги прекъсна като искат спиране на огъня по сегашните граници на фронта:),да спасят 15 процента от Донбас:))В Курско като прекъсна тогава кво стана:)),това прекъсване контранаступ ли е или си подобряват преговорните позиции :)))
22:24 24.06.2026
72 Гориил
Коментиран от #80, #87
22:24 24.06.2026
73 Тоа па
Имате просто много късмет, че Путин е много снизходителен към фашисти.... А щеше да даваш още заповеди...
Коментиран от #92
22:24 24.06.2026
74 Шшш
До коментар #58 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Нещо ми се виждаш унил ... Ще видим, да не бързаме ...
22:24 24.06.2026
75 Интересно
До коментар #47 от "Гориил":Правата и свободите на руснаците в РФ?
Важно е за гражданите, а не за претенции за етнос. А системата е права,свободи и задължения.
22:25 24.06.2026
76 Този коментар е премахнат от модератор.
77 Този коментар е премахнат от модератор.
78 Този коментар е премахнат от модератор.
79 Този коментар е премахнат от модератор.
80 Интересно
До коментар #72 от "Гориил":Нормално, с тази брегова ивица. И РФ го допусна?
Коментиран от #84
22:28 24.06.2026
81 Този коментар е премахнат от модератор.
82 Русуфил хардлайнaр
22:32 24.06.2026
83 Руснак без крак...
До коментар #64 от "Ами":"..невъзвратими реалности.."
Невъзвратимите реалности са 800 000 pyски чaлми в Руския "рай" , както и загубения навceгда статут на Русия като сила.
Страна която не може да произведе пералня, хладилник, автомобил, не може произведе и ефикасно оръжие !!! Запомни го ☝️
22:32 24.06.2026
84 Гориил
До коментар #80 от "Интересно":Вторият подобен руски център се намира в Таджикистан.
22:33 24.06.2026
85 Този коментар е премахнат от модератор.
86 ГЕНИАЛНИЯ ПЛАН
ПРОДАВАМЕ ПЕТРОЛ НА ИНДИЯ
СЪС РУПИИ
СЕГА ЩЕ КУПУВАМЕ БЕНЗИН
ЗА ДОЛАРИ..
УРААААА УРААААА УРААААА УРААААА
22:36 24.06.2026
87 Нещо си се объркал.
До коментар #72 от "Гориил":Руският централен орган, който отговаря за бойното командване на военноморските сили (ВМФ) в Световния океан, е Националният център за управление на отбраната (НЦУО) на Руската федерация е разположен в Москва.
Коментиран от #102
22:37 24.06.2026
88 Гориил
22:37 24.06.2026
89 Викам да го турИМ дружно
Коментиран от #96
22:38 24.06.2026
90 Този коментар е премахнат от модератор.
91 КАЗАХСТАН И ИНДИЯ
БЕНЗИН НА РУСИЯ
НЯМА КРАЙ РУСКИЯ ПОЗОР
НЯМА .
ЗАЩО БРЕ
ЧЕБУРАШКИ ?
НАЛИ НЯМА ПРОБЛЕМ СЪС
ГОРИВАТА ?
ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА
22:39 24.06.2026
92 Един комик
До коментар #73 от "Тоа па":направи Русия за посмешище пред света и историята.
22:40 24.06.2026
93 Ганчо зубидренката
22:41 24.06.2026
94 Мирен гражданин
22:41 24.06.2026
95 Този коментар е премахнат от модератор.
96 Подкрепям
До коментар #89 от "Викам да го турИМ дружно":Ама неколко пъти ! ✌️
22:47 24.06.2026
97 Гориил
22:48 24.06.2026
98 Този коментар е премахнат от модератор.
99 Мрън мрън аз копейка съм
До коментар #26 от "Скот Бесент за Зеленски:":Клоун занулява педофил. Аз съм за клоуна.
22:51 24.06.2026
100 ЯВНО
22:52 24.06.2026
101 Грешиш.
До коментар #47 от "Гориил":Руснаците нета са свободни хора, нито имат права. Северносорейците също. Целта на съществуването на тези нещастни хора е единствено да поддържат властта на диктатора. Много тъжно, но факт.
22:53 24.06.2026
102 Гориил
До коментар #87 от "Нещо си се объркал.":Всички централни органи за контрол на ядрените удари са разположени в отдалечени райони на Русия, дълбоко под земята.
22:55 24.06.2026
103 Този коментар е премахнат от модератор.
104 Маринов
22:58 24.06.2026
105 ЕВРЕИНА МАДУРОВИЧ
ПУТИН ПАЗИ СВОИТЕ ПРИЯТЕЛИ
КАКТО МЕНЕ И БАШАР АСАД
СЕГА И ЛУКАШЕНКО РАЗБРА
ЧЕ ПУТИН Е ЖАЛЪК
СТРАХЛИВ ПЛЪХ...
ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА
СВОИХ НЕ БРОСАЕМ.
АМА ДРУГ ПЪТ .
ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА
23:00 24.06.2026