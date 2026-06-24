Володимир Зеленски: Лукашенко изключи релейните станции за препредаване на сигнали, използвани от Русия за насочване на атаките срещу Украйна

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че релейните станции за препредаване на сигнали в Беларус, използвани от Русия за насочване на атаките ѝ с дронове срещу Украйна, са спрели да работят само дни след като той предупреди беларуския лидер Александър Лукашенко да ги изключи, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Зеленски каза в петък, че Украйна ще бъде принудена да отговори, ако Лукашенко не премахне релейните станции от два граничещи с Украйна региона в рамките на седмица.

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"От 22 юни релейните станции спряха работа на територията на Беларус", заяви украинският президент в аудиообръщение към журналисти и добави: "Дали са ги премахнали или не, честно казано, засега не зная. Но работим по този въпрос".

Ройтерс прави уговорката, че не може да потвърди информацията за спирането на работата на станциите по независим път.

През последните месеци Зеленски предупреди, че Москва възнамерява да въвлече Минск по-дълбоко във войната си с Украйна. Руските сили използваха територията на Беларус в началото на пълномащабната си инвазия през 2022 г. срещу съседната държава, припомня Ройтерс.

Украйна остава силна и европейската подкрепа също. Това заяви канцлерът на Германия Фридрих Мерц по време на среща с лидерите на европейската група Е-5, включваща Германия, Великобритания, Франция, Полша и Италия, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

"Федералното правителство на Германия предлага в качеството си на европейски съюзници в НАТО да поемем към Киев силен финансов ангажимент. Силното послание, адресирано към Русия е следното: Украйна остава силна, подкрепата на Европа не отслабва“, каза Мерц.

В срещата участват президентът на Франция Еманюел Макрон и правителствените ръководители на Италия, Великобритания и Полша.

В срещата се включи видеоконферентно и генералният секретар на НАТО.

Мерц също така заяви, че по време на срещата на върха на Г-7 в Евиан миналата седмица, президентът на САЩ Доналд Тръмп е променил позицията си за Украйна, като промяната е била в полза на Киев, при което западният лагер отново се е обединил срещу Кремъл.

"По единни сме от когато и да е било на трансатлантическия план и се надяваме, че Москва ще си направи изводите“, заяви Мерц. „Време е да започнем преговори за мир“, допълни той.

Президентът на Франция Еманюел Макрон заяви също, че позициите на европейците и американците относно Украйна отново са се сближили.

"За първи път от 18 месеца ние, членовете на Г-7 подписахме един текст и американците заедно с нас казаха, че подкрепят териториалната цялост и суверенитета на Украйна“, подчерта Макрон.

Той призова това единство да се консолидира и по време на срещата на върха на НАТО през юли.