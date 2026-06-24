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Володимир Зеленски: Лукашенко изключи релейните станции за препредаване на сигнали, използвани от Русия за насочване на атаките срещу Украйна
  Тема: Украйна

Володимир Зеленски: Лукашенко изключи релейните станции за препредаване на сигнали, използвани от Русия за насочване на атаките срещу Украйна

24 Юни, 2026 21:51 2 331 105

  • украйна-
  • русия-
  • фридрих мерц-
  • доналд тръмп-
  • володимир зеленски-
  • ракети-
  • дронове-
  • владимир путин

Зеленски каза в петък, че Украйна ще бъде принудена да отговори, ако Лукашенко не премахне релейните станции от два граничещи с Украйна региона в рамките на седмица

Володимир Зеленски: Лукашенко изключи релейните станции за препредаване на сигнали, използвани от Русия за насочване на атаките срещу Украйна - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че релейните станции за препредаване на сигнали в Беларус, използвани от Русия за насочване на атаките ѝ с дронове срещу Украйна, са спрели да работят само дни след като той предупреди беларуския лидер Александър Лукашенко да ги изключи, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Зеленски каза в петък, че Украйна ще бъде принудена да отговори, ако Лукашенко не премахне релейните станции от два граничещи с Украйна региона в рамките на седмица.

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"От 22 юни релейните станции спряха работа на територията на Беларус", заяви украинският президент в аудиообръщение към журналисти и добави: "Дали са ги премахнали или не, честно казано, засега не зная. Но работим по този въпрос".

Ройтерс прави уговорката, че не може да потвърди информацията за спирането на работата на станциите по независим път.

През последните месеци Зеленски предупреди, че Москва възнамерява да въвлече Минск по-дълбоко във войната си с Украйна. Руските сили използваха територията на Беларус в началото на пълномащабната си инвазия през 2022 г. срещу съседната държава, припомня Ройтерс.

Украйна остава силна и европейската подкрепа също. Това заяви канцлерът на Германия Фридрих Мерц по време на среща с лидерите на европейската група Е-5, включваща Германия, Великобритания, Франция, Полша и Италия, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

"Федералното правителство на Германия предлага в качеството си на европейски съюзници в НАТО да поемем към Киев силен финансов ангажимент. Силното послание, адресирано към Русия е следното: Украйна остава силна, подкрепата на Европа не отслабва“, каза Мерц.

В срещата участват президентът на Франция Еманюел Макрон и правителствените ръководители на Италия, Великобритания и Полша.

В срещата се включи видеоконферентно и генералният секретар на НАТО.

Мерц също така заяви, че по време на срещата на върха на Г-7 в Евиан миналата седмица, президентът на САЩ Доналд Тръмп е променил позицията си за Украйна, като промяната е била в полза на Киев, при което западният лагер отново се е обединил срещу Кремъл.

"По единни сме от когато и да е било на трансатлантическия план и се надяваме, че Москва ще си направи изводите“, заяви Мерц. „Време е да започнем преговори за мир“, допълни той.

Президентът на Франция Еманюел Макрон заяви също, че позициите на европейците и американците относно Украйна отново са се сближили.

"За първи път от 18 месеца ние, членовете на Г-7 подписахме един текст и американците заедно с нас казаха, че подкрепят териториалната цялост и суверенитета на Украйна“, подчерта Макрон.

Той призова това единство да се консолидира и по време на срещата на върха на НАТО през юли.


Германия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Антиватник

    29 63 Отговор
    Зеленски мачка.

    Коментиран от #8

    21:53 24.06.2026

  • 2 ?????

    62 22 Отговор
    Ха ха.
    Сам си измисли проблема, сам и го победи в медиите.
    Лукашенко просто го проигнорира и толкова.

    Коментиран от #21

    21:54 24.06.2026

  • 3 брендо

    59 15 Отговор
    пак се е насмъркал и ги ръси

    Коментиран от #65

    21:54 24.06.2026

  • 4 Страх

    26 16 Отговор
    Лозе пази

    21:54 24.06.2026

  • 5 Мъдрецът

    24 49 Отговор
    Кво става бе, Украйна е страховита сила! Лукашенко се изплаши да не го надyпат като путин!

    21:54 24.06.2026

  • 6 Гориил

    46 27 Отговор
    Русия разполага с най-голямото спътниково съзвездие в света и не изисква ретранслиране от трети страни.

    Коментиран от #10, #12, #18, #39

    21:54 24.06.2026

  • 7 Перемога до перемога и ох вече не мога

    46 14 Отговор
    Медийната виртуална клоунада продължава. Зеленски заплаши, Лукашенко се уплаши и все разкази на Зеленски. Този трябва да спира кокаина, че в главата му започват междузвездни войни да се водят.

    21:55 24.06.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Тоя

    30 8 Отговор

    До коментар #6 от "Гориил":

    Виц ще го разкажа у кръчмето довечера. Гоуем смех ще падне

    21:57 24.06.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Хахахаха

    15 9 Отговор

    До коментар #6 от "Гориил":

    Въобще незнам за какво са и на рашата спътници, като тя разполага с всички звезди? Хахахаха.

    21:58 24.06.2026

  • 13 Радев,

    7 20 Отговор
    чувал ли бе, миротворецо кремълски?

    21:58 24.06.2026

  • 14 Втора армия в Света

    19 32 Отговор
    Даже Лукашенко предаде Путин..... Русия е тотално унижена, първо Армения, а сега и Беларус!!!

    21:58 24.06.2026

  • 15 HEBEPOЯTНИ T ПAЦИ

    36 14 Отговор
    Зеленски е наречен от умните хора "Мистър Бийн на кpек". Онези, които се възхищават на неговата пpocтотия са невероятни oлигoфpени.
    Мистър Бийна едва ли ще доживее до края на 2026г. Няма да го ликвидират руснаците защото едва ли ще се намери по-голям тъпaнaр начело на вражеска държава, англичаните ще го чушнат, но ще набедят ... кой, ами отново Путин.

    Коментиран от #26

    21:59 24.06.2026

  • 16 Копейки

    18 26 Отговор
    Няма да се притеснявате. Всичко е по план. До 1 седмица Путин ще спаси Венецуела, Мали, Сирия, Куба и Иран, до 1 месец - ще превземе Киев, до 2 месеца - ще превземе Европа.

    Коментиран от #37

    21:59 24.06.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Маймуне ,

    7 7 Отговор

    До коментар #6 от "Гориил":

    Да бе , Планетата на Маймуните ...

    22:00 24.06.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Агресорът Зеленски

    10 8 Отговор
    Ще нападнем Русия откъм Беларус, ако Лукашенко не спре станциите!

    22:00 24.06.2026

  • 21 Лукашенко

    13 11 Отговор

    До коментар #2 от "?????":

    се страхува да се противопостави на Украйна, защото го е страх от преврат. Беларуската армия не иска да воюва срещу Украйна. Лукашенко е наясно с това и трябва да балансира между натиска от страна на Путин и Беларус да се включи с войски и да помага на Русия и нежеланието на беларусите да воюват срещу украинците.

    22:02 24.06.2026

  • 22 Матю хари

    14 19 Отговор
    Матушка Рус стана за смях. Щеше да изтегля НАТО в границите от 97ма, а загуби и последните си съюзници от някогашното СеСеСеРе

    22:03 24.06.2026

  • 23 Софиянец

    17 7 Отговор
    Наркомански халюцинации 😂

    Коментиран от #53

    22:03 24.06.2026

  • 24 Мда

    21 6 Отговор
    Оромна "победа" за зеленски, но само на изявления. Нека да видим какво ще стане, все пак. Как е перемогата?

    22:03 24.06.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Скот Бесент за Зеленски:

    29 5 Отговор

    До коментар #15 от "HEBEPOЯTНИ T ПAЦИ":

    1. „Мистър Бийн на кpек“
    2. „дете със спeциални нyжди“
    3. „мaлък мaлоyмник“

    Това са безспорни факти.

    Коментиран от #99

    22:04 24.06.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 стоян георгиев

    8 18 Отговор
    Ще ги спира .къде ще ходи?нали не иска да мине на купони като в русия?

    22:04 24.06.2026

  • 29 Варненец

    13 6 Отговор
    Украйнския тръмп 😂

    22:04 24.06.2026

  • 30 Владимир Путин, президент

    12 18 Отговор
    Поредния показателен знак накъде отива работата. Първо Иран ме игнорира от списъка за погребението на Хамейни, сега моя брат Лукашенко ми би шута, а завтра ме арестуват в Кремле по искане на Американското посолство в Москва. Грустно таваришчи, грустно. Явно че не съм Цезар с Дойдох, Видях, Победих, а дребничка мижатурка Не можах, Не можах, Не можах 😢

    22:04 24.06.2026

  • 31 Мъдрецът

    9 18 Отговор
    Зеленски ако му скръцне още един път със зъби, Лукашенко ще мине на негова страна! Ако още два пъти, не знам кво ша става!

    Коментиран от #43

    22:05 24.06.2026

  • 32 ДрайвингПлежър

    22 10 Отговор
    За мен ще е удоволствие да гледам екзекуцията на Зеленски, когато украинците най-накрая се събудят!!!

    Коментиран от #42

    22:05 24.06.2026

  • 33 реалистъ

    10 20 Отговор
    Русия загуби всичко. Една Северна Корея й остана съюзник, даже кубинските комунисти започнаха перестройка. Путин унищожи Русия в угода на Запада - дали е техен агент или просто идиот, преценете сами.

    22:06 24.06.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Жица

    15 6 Отговор

    До коментар #16 от "Копейки":

    Осведоми се малко цент, Иран няма какво да го спасява. Кравите там капитулираха

    22:07 24.06.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Д-р Здравко Желязков, гинеколог

    7 8 Отговор

    До коментар #6 от "Гориил":

    "...Русия разполага с най-голямото спътниково съзвездие..."

    С най-голямата ваджайна разполага макккя ти, както и с най-голямото количество крем Вагизан !!! Това не е реклама ☝️😁

    22:08 24.06.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Това кога ще стане?

    7 6 Отговор

    До коментар #32 от "ДрайвингПлежър":

    Преди или след като Путин пуkне?Как мислиш?

    22:09 24.06.2026

  • 43 стоян георгиев

    8 10 Отговор

    До коментар #31 от "Мъдрецът":

    Видя ли как лукашенко се извиняваше на зеленски?като евтино гадже...

    22:09 24.06.2026

  • 44 Летец Пешеходец

    7 9 Отговор
    "Батката" е хитър. Решил е да не дразни излишно Зеленски, че украинските дронове ще навестят Минск, както Москва.

    Коментиран от #54

    22:09 24.06.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Гориил

    11 5 Отговор
    Русия не се нуждае от война на територията на Беларус, тъй като правата и свободите на руснаците в тази страна са сто процента защитени.

    Коментиран от #75, #101

    22:11 24.06.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Първанов

    8 7 Отговор
    Лукашенко надушва накъде духа вятъра, а той не духа в платната на руската гемия

    22:12 24.06.2026

  • 51 Перо

    2 3 Отговор

    До коментар #25 от "Чиниш ми се":

    Има сделка .

    Коментиран от #60

    22:12 24.06.2026

  • 52 ами

    3 4 Отговор
    ха ха ха - ще изпратят силно послание за силна украйна и ще й намерят за да й подарят още 20 милиарда до края на месеца

    22:14 24.06.2026

  • 53 хаха🤣

    5 7 Отговор

    До коментар #23 от "Софиянец":

    наркоманите Маша и Медведа смениха доставчика и от новата партида съвсем им се изпържиха мозъците🤣 🤣 🤣

    22:14 24.06.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Курти

    7 6 Отговор
    Копеи затегайте гащите

    22:17 24.06.2026

  • 57 Гориил

    9 8 Отговор
    Бандера претърпява най-големите си поражения на бойното поле. Руската армия прави кайма от Украйна и я принуждава към масова евакуация на Запад.

    22:18 24.06.2026

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Антиватник

    2 0 Отговор

    До коментар #51 от "Перо":

    Значи, "Чиниш ми се" ще ти надува ли бе,Перо?

    22:19 24.06.2026

  • 61 Комундел Комунделов

    4 6 Отговор
    И правилно. Иначе Зеленски трябваше да ги изключва.

    22:19 24.06.2026

  • 62 Монтьора ,

    5 6 Отговор

    До коментар #41 от "Механик":

    И що си мислиш . че всички българи мият чинии на Запад , а не в матушката ? Сигурен съм че броиш парАта в евра , не в рубли ..

    22:20 24.06.2026

  • 63 ФАКТ

    4 7 Отговор
    Украйна прекъсна връзките на Крим с Русия и свга руската армия бяга оозорно от Крим, а Путлерчето не можа да стори същото в Украйна, защото.... Сорос му забрани. Това е факт муахахаха ахаххаха

    Коментиран от #71, #76

    22:20 24.06.2026

  • 64 Ами

    7 5 Отговор
    С такива смешни реклами на "успехите "на бандерите дълго няма да може да се крие положението ма фронта и новите граници:),защиото там руснаците ги предупредих,че се стига до невъзвратими реалности за Украйна:)То затова няма и значение нито ретранслатор,нито дали Крим ще е дестабилизиран за известно време,то и Курската авантюра ма бандерите знаете как свърши и къде отидоха границите:)))

    Коментиран от #81, #83

    22:21 24.06.2026

  • 65 Ами и ти пък?!

    6 1 Отговор

    До коментар #3 от "брендо":

    Вземи най-накрая му дай на твоят клиент Зелко-качествена дрога,та белким спре с проЗтотийките си...?!

    22:21 24.06.2026

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 Жълтопаветник

    3 5 Отговор
    Лукашенко и Медведев преди една годин цепеха дърва за Украйна за зимата, сега ще цепат за Русия, че се очертава студ в къщи!

    22:23 24.06.2026

  • 68 Владимир Путин, президент

    3 3 Отговор

    До коментар #59 от "Ох,Завалийката ми Зелена тя...!":

    Комай г-н Зеленски да разреши Петушок-парада в Мацква, а ?

    22:23 24.06.2026

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    3 3 Отговор

    До коментар #54 от "Майор Деянов, на всеки километър":

    Атома се командаа от Русия бе льо Хман, хахх
    Ду
    Ай
    Го

    22:23 24.06.2026

  • 71 Абе

    3 1 Отговор

    До коментар #63 от "ФАКТ":

    И за колко време ги прекъсна като искат спиране на огъня по сегашните граници на фронта:),да спасят 15 процента от Донбас:))В Курско като прекъсна тогава кво стана:)),това прекъсване контранаступ ли е или си подобряват преговорните позиции :)))

    22:24 24.06.2026

  • 72 Гориил

    9 2 Отговор
    Още от съветско време Беларус е дом на руския военноморски команден център за световния океан. Очевидно НАТО търси претекст за атака срещу него.

    Коментиран от #80, #87

    22:24 24.06.2026

  • 73 Тоа па

    6 2 Отговор
    Кой си ти бе? Един комик, скачач по сцена. Ти ще казваш? От къде ви намериха, бе?
    Имате просто много късмет, че Путин е много снизходителен към фашисти.... А щеше да даваш още заповеди...

    Коментиран от #92

    22:24 24.06.2026

  • 74 Шшш

    1 4 Отговор

    До коментар #58 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Нещо ми се виждаш унил ... Ще видим, да не бързаме ...

    22:24 24.06.2026

  • 75 Интересно

    1 3 Отговор

    До коментар #47 от "Гориил":

    Правата и свободите на руснаците в РФ?
    Важно е за гражданите, а не за претенции за етнос. А системата е права,свободи и задължения.

    22:25 24.06.2026

  • 76 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 77 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 78 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 79 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 80 Интересно

    1 4 Отговор

    До коментар #72 от "Гориил":

    Нормално, с тази брегова ивица. И РФ го допусна?

    Коментиран от #84

    22:28 24.06.2026

  • 81 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 82 Русуфил хардлайнaр

    5 0 Отговор
    Що ми се стори че блогъра ме изтpи!

    22:32 24.06.2026

  • 83 Руснак без крак...

    6 4 Отговор

    До коментар #64 от "Ами":

    "..невъзвратими реалности.."

    Невъзвратимите реалности са 800 000 pyски чaлми в Руския "рай" , както и загубения навceгда статут на Русия като сила.
    Страна която не може да произведе пералня, хладилник, автомобил, не може произведе и ефикасно оръжие !!! Запомни го ☝️

    22:32 24.06.2026

  • 84 Гориил

    5 3 Отговор

    До коментар #80 от "Интересно":

    Вторият подобен руски център се намира в Таджикистан.

    22:33 24.06.2026

  • 85 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 86 ГЕНИАЛНИЯ ПЛАН

    4 4 Отговор
    На ГЕЙО СТРАТЕГА ПУТИН

    ПРОДАВАМЕ ПЕТРОЛ НА ИНДИЯ

    СЪС РУПИИ

    СЕГА ЩЕ КУПУВАМЕ БЕНЗИН

    ЗА ДОЛАРИ..


    УРААААА УРААААА УРААААА УРААААА

    22:36 24.06.2026

  • 87 Нещо си се объркал.

    2 4 Отговор

    До коментар #72 от "Гориил":

    Руският централен орган, който отговаря за бойното командване на военноморските сили (ВМФ) в Световния океан, е Националният център за управление на отбраната (НЦУО) на Руската федерация е разположен в Москва.

    Коментиран от #102

    22:37 24.06.2026

  • 88 Гориил

    7 3 Отговор
    Бандера говори с гласа на Англия и това принуждава Русия да засили атаките си срещу Киев и да го прави възможно най-често.

    22:37 24.06.2026

  • 89 Викам да го турИМ дружно

    3 4 Отговор
    На Механика.

    Коментиран от #96

    22:38 24.06.2026

  • 90 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 91 КАЗАХСТАН И ИНДИЯ

    3 4 Отговор
    ЩЕ ПРОДАВАТ

    БЕНЗИН НА РУСИЯ

    НЯМА КРАЙ РУСКИЯ ПОЗОР
    НЯМА .

    ЗАЩО БРЕ
    ЧЕБУРАШКИ ?

    НАЛИ НЯМА ПРОБЛЕМ СЪС
    ГОРИВАТА ?

    ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА

    22:39 24.06.2026

  • 92 Един комик

    2 5 Отговор

    До коментар #73 от "Тоа па":

    направи Русия за посмешище пред света и историята.

    22:40 24.06.2026

  • 93 Ганчо зубидренката

    1 3 Отговор
    Ясно.Пуснали са старите Р 401 М в употреба.Свързочниците са под пара.

    22:41 24.06.2026

  • 94 Мирен гражданин

    2 4 Отговор
    А джуджи кво казá?

    22:41 24.06.2026

  • 95 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 96 Подкрепям

    3 3 Отговор

    До коментар #89 от "Викам да го турИМ дружно":

    Ама неколко пъти ! ✌️

    22:47 24.06.2026

  • 97 Гориил

    6 2 Отговор
    Трудно е да се повярва, че Бандера има смелостта да заплашва Минск. Кремъл вижда това като поредна провокация на Англия.

    22:48 24.06.2026

  • 98 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 99 Мрън мрън аз копейка съм

    4 1 Отговор

    До коментар #26 от "Скот Бесент за Зеленски:":

    Клоун занулява педофил. Аз съм за клоуна.

    22:51 24.06.2026

  • 100 ЯВНО

    4 1 Отговор
    ПЛЪХОВЕТЕ НАПУСКАТ ПОТЪВАЩАТА ГЕМИЯ НА ФАШИСТА ПУТЛЕР ......................... И НАБЛИЖАВА ДА СЕ ХВЪРЛЯ КЪРПАТА ......................, ФАКТ ! ......................... КРАЯ НА ПУТЛЕР ЩЕ ПРИЛИЧА МНОГО КАТО .......................... КРАЯ БАЙ ТОШО (ГЛЕДАШЕ НА ТРИБУНАТА, КАТО НА АКАН) ......................... ФАКТ !

    22:52 24.06.2026

  • 101 Грешиш.

    1 0 Отговор

    До коментар #47 от "Гориил":

    Руснаците нета са свободни хора, нито имат права. Северносорейците също. Целта на съществуването на тези нещастни хора е единствено да поддържат властта на диктатора. Много тъжно, но факт.

    22:53 24.06.2026

  • 102 Гориил

    5 1 Отговор

    До коментар #87 от "Нещо си се объркал.":

    Всички централни органи за контрол на ядрените удари са разположени в отдалечени райони на Русия, дълбоко под земята.

    22:55 24.06.2026

  • 103 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 104 Маринов

    0 2 Отговор
    А Мъск дали ще спре Старлинк за водене на дронове и ракети? А балтийските джуджета дали ще затворят въздушното си пространство за хвърчилата на Киев? Ама Путин защо няма аналогични искания към Англия, САЩ и Балтика? Той си играе дребна изтощителна игра, като по-скоро Русия се изтощава. Въпросът е за кого работи Путин?

    22:58 24.06.2026

  • 105 ЕВРЕИНА МАДУРОВИЧ

    0 0 Отговор
    НАЛИ ВИ КАЗАХ :

    ПУТИН ПАЗИ СВОИТЕ ПРИЯТЕЛИ

    КАКТО МЕНЕ И БАШАР АСАД

    СЕГА И ЛУКАШЕНКО РАЗБРА
    ЧЕ ПУТИН Е ЖАЛЪК
    СТРАХЛИВ ПЛЪХ...

    ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА

    СВОИХ НЕ БРОСАЕМ.

    АМА ДРУГ ПЪТ .

    ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА

    23:00 24.06.2026

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