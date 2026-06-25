Румъния мълчаливо прие законопроект за обединение с Молдова

Законопроект за обединение между Румъния и Република Молдова, внесен на 14 април тази година от партията S.O.S. Румъния, се счита за приет от Камарата на депутатите след изтичане на законовия срок за обсъждане и окончателно гласуване. Информацията беше съобщена от Аджерпрес и цитирана от БТА, предава News.bg.

По време на заседание на Камарата на депутатите председателстващата Наталия Интотеро обяви, че поради изтичането на срока за разглеждане законопроектът се счита за приет. Това обаче не означава окончателно одобрение, тъй като документът предстои да бъде разгледан и от Сената на Румъния, който има последната дума по въпроса.

В текста на законопроекта се посочва, че румънският парламент потвърждава ангажимента си към принципите на Заключителния акт от Хелзинки, който допуска възможността за промяна на държавните граници по мирен и дипломатически път. В предложението е записано още, че парламентът на Румъния взема решение за обединение на страната с Република Молдова и възлага на правителството незабавно да започне преговори с властите в Кишинев за финализиране на процеса.

Според проекта подобно решение следва да бъде одобрено и от парламента на Република Молдова. След приемането на закона и публикуването му в Държавен вестник трябва да бъдат уведомени международни институции и партньори, сред които САЩ, НАТО, ООН и Европейският съюз.

В мотивите към законопроекта от S.O.S. Румъния се посочва, че инициативата има за цел да отвори път за преговори относно територии, които според авторите са били „откъснати насилствено от болшевиките с помощта на великите сили“. От партията твърдят също, че значителна част от политическите сили в Румъния, както и мнозинството в Република Молдова, подкрепят подобно обединение.

Наличните социологически данни обаче показват различна картина. Проучванията през последните години сочат, че значителна част от румънските граждани подкрепят идеята за обединение между двете държави. В Република Молдова обаче мнозинството от гражданите продължава да се противопоставя на подобен сценарий, като подкрепата за него остава по-ниска от тази в Румъния.

Темата за отношенията между Румъния и Република Молдова е от значение и за България, тъй като засяга регионалната стабилност в Източна Европа и бъдещото развитие на европейската интеграция в региона.