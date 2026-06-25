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Румъния мълчаливо прие законопроект за обединение с Молдова

Румъния мълчаливо прие законопроект за обединение с Молдова

25 Юни, 2026 10:36, обновена 25 Юни, 2026 10:34 866 17

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  • законопроект-
  • молдова

Предложението на партията S.O.S. Румъния се счита за прието поради изтичане на срока за разглеждане, но окончателното решение предстои да бъде взето от Сената.

Румъния мълчаливо прие законопроект за обединение с Молдова - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Законопроект за обединение между Румъния и Република Молдова, внесен на 14 април тази година от партията S.O.S. Румъния, се счита за приет от Камарата на депутатите след изтичане на законовия срок за обсъждане и окончателно гласуване. Информацията беше съобщена от Аджерпрес и цитирана от БТА, предава News.bg.

По време на заседание на Камарата на депутатите председателстващата Наталия Интотеро обяви, че поради изтичането на срока за разглеждане законопроектът се счита за приет. Това обаче не означава окончателно одобрение, тъй като документът предстои да бъде разгледан и от Сената на Румъния, който има последната дума по въпроса.

В текста на законопроекта се посочва, че румънският парламент потвърждава ангажимента си към принципите на Заключителния акт от Хелзинки, който допуска възможността за промяна на държавните граници по мирен и дипломатически път. В предложението е записано още, че парламентът на Румъния взема решение за обединение на страната с Република Молдова и възлага на правителството незабавно да започне преговори с властите в Кишинев за финализиране на процеса.

Според проекта подобно решение следва да бъде одобрено и от парламента на Република Молдова. След приемането на закона и публикуването му в Държавен вестник трябва да бъдат уведомени международни институции и партньори, сред които САЩ, НАТО, ООН и Европейският съюз.

В мотивите към законопроекта от S.O.S. Румъния се посочва, че инициативата има за цел да отвори път за преговори относно територии, които според авторите са били „откъснати насилствено от болшевиките с помощта на великите сили“. От партията твърдят също, че значителна част от политическите сили в Румъния, както и мнозинството в Република Молдова, подкрепят подобно обединение.

Наличните социологически данни обаче показват различна картина. Проучванията през последните години сочат, че значителна част от румънските граждани подкрепят идеята за обединение между двете държави. В Република Молдова обаче мнозинството от гражданите продължава да се противопоставя на подобен сценарий, като подкрепата за него остава по-ниска от тази в Румъния.

Темата за отношенията между Румъния и Република Молдова е от значение и за България, тъй като засяга регионалната стабилност в Източна Европа и бъдещото развитие на европейската интеграция в региона.


Румъния
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Трол

    2 5 Отговор
    Нашият парламент е по-красив от румънския.

    Коментиран от #5

    10:38 25.06.2026

  • 2 Последния Софиянец

    21 8 Отговор
    Компенсация за Молдова е Северна Добруджа.Ако Румъния си вземе Молдова трябва да върне Северна Добруджа.

    10:41 25.06.2026

  • 3 Варна 3

    13 10 Отговор
    Молдовци и румънци - един народ.

    Коментиран от #10

    10:41 25.06.2026

  • 4 оня с коня

    14 16 Отговор
    Мълчаливо но РЕШИТЕЛНО Молдова става част отРумъния,т.е. Член на ЕС и НАТО.Ама имало в молдова недоволни от това,обилно Финансирани от Русия...Ама Кой пита в последно време Руснака какви са му желанията?!!

    10:41 25.06.2026

  • 5 Последния Софиянец

    4 5 Отговор

    До коментар #1 от "Трол":

    Това е двореца на Чаушеску.

    10:42 25.06.2026

  • 6 Сандо

    16 5 Отговор
    Ега ти и йезуитската процедура - внасяш нещо,което изобщо не трябва да се знае от когото и да е,мълчание,търпение и в един хубав ден гадорията става факт.И понеже власите са решили да си връщат "исторически земи" то няма да е лошо ние да си поискаме Северна Добруджа от румънските агресори.И да не приказват много-много тия отвъд дунавски наглеци,че може да изкараме едни карти от по-старо време и да си ги приберем изцяло.Впрочем всичко това дали е според евроатлантическите правила?

    10:47 25.06.2026

  • 7 Мурка

    7 3 Отговор
    И КАКВА Е РАЗЛИКАТА С ---------------АНШЛУС

    Коментиран от #13

    10:48 25.06.2026

  • 8 Българин 🇧🇬

    11 9 Отговор
    Натовска Румъния заграби Молдова !

    10:51 25.06.2026

  • 9 ДрайвингПлежър

    10 6 Отговор
    Като почнат да падат искандери да няма после рев?!
    За румъния можело "по мирен и дипломатичен път" ама за Русия не?

    Коментиран от #15

    10:54 25.06.2026

  • 10 Едва ли

    15 3 Отговор

    До коментар #3 от "Варна 3":

    Там има поне няколко етноса и народи. В Приднестровието всички са с руски паспорти. В Гагаузия е пълно с кореняци -българи.

    10:54 25.06.2026

  • 11 Владимир Путин, президент

    4 1 Отговор
    Така се прави Империя без пушка да пукне.
    Първо Молдова, после Приднестровието и те така 200 000кв.кв дюшеш. Евала !!!

    10:59 25.06.2026

  • 12 ами

    2 1 Отговор
    хахаха значи молдова вече е в европа няма какво да преговаря и да подмета клъстери да му мисли украина към кой да се примъкне че по бързо да се присъедини

    11:10 25.06.2026

  • 13 Няма разлика

    3 1 Отговор

    До коментар #7 от "Мурка":

    Аншлус означава свързване. Народите на двете държави решават да се свържат.

    11:12 25.06.2026

  • 14 ами

    4 1 Отговор
    ха ха ха, а молдова знае ли

    Коментиран от #16

    11:13 25.06.2026

  • 15 Следиш ли играта?

    3 1 Отговор

    До коментар #9 от "ДрайвингПлежър":

    Молдова не е окупирана от Румъния. По улиците няма зелени човечета. Не се извършва референдум под дулата на картечниците.

    11:14 25.06.2026

  • 16 Разбира се, че знае.

    1 1 Отговор

    До коментар #14 от "ами":

    Когато парламентът на Молдова вземе същото решение двете страни ще се договорят как да стане това свързване. След това ще го обявят пред света.

    11:16 25.06.2026

  • 17 Истината

    1 0 Отговор
    Да върнат Северна Добруджа и да правят каквото искат

    11:25 25.06.2026

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