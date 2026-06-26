Напрежение в Близкия изток: ООН спря евакуацията в Протока Ормуз след атака срещу контейнеровоз

Рубио уверява съюзниците в Залива, че интересите им ще бъдат защитени при сделка с Иран

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви пред съюзниците от Залива, че техните интереси ще бъдат взети предвид при всяко бъдещо споразу ...