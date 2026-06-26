Напрежение в Близкия изток: ООН спря евакуацията в Протока Ормуз след атака срещу контейнеровоз

Международната морска организация към ООН (IMO) официално спря мащабния си план за контролирана евакуация на блокираните търговски кораби в Протока Ормуз. Решението бе взето спешно, след като цивилен контейнеровоз бе ударен от снаряд край бреговете на Оман, което взриви цените на петрола на международните пазари, предаде Al Jazeera
Детайли за инцидента
- Ударът: Плаващият под флага на Сингапур кораб „Ever Lovely“ е бил улучен от „неизвестен снаряд“. Атаката е нанесла сериозни материални щети по капитанския мостик, но за щастие няма пострадали сред екипажа. Източници на американското разузнаване сочат Иран като директен извършител на нападението.
- Политически контекст: Инцидентът идва само седмица след като САЩ и Иран подписаха исторически меморандум за 60-дневно прекратяване на огъня, целящ да отвори плавателния канал, който Техеран блокира в края на февруари.
- Война за такси: Причина за подновеното напрежение е настояването на Корпуса на стражите на ислямската революция (КСИР) всички преминаващи кораби да ползват само одобрени от Техеран коридори и да плащат „такси за морски услуги“. Американският държавен секретар Марко Рубио категорично отхвърли това, заявявайки, че Ормуз е международен проток и САЩ няма да позволят налагането на никакви такси.
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