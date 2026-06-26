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Париж въвежда временна забрана за алкохол на обществени места заради тежката гореща вълна

Париж въвежда временна забрана за алкохол на обществени места заради тежката гореща вълна

26 Юни, 2026 12:08 449 5

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Мерките идват на фона на претоварени болници и рязко увеличение на спешните случаи, свързани с екстремните температури във френската столица.

Париж въвежда временна забрана за алкохол на обществени места заради тежката гореща вълна - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Властите в Париж въвеждат временна забрана за консумация на алкохол на обществени места и ограничения върху продажбата му, като част от мерките срещу последиците от смъртоносната гореща вълна, обхванала Франция и голяма част от Европа, съобщава „Гардиън“, предава News.bg.

Началникът на парижката полиция Патрис Форе заяви, че болниците в града са достигнали „точка на насищане“ заради увеличения брой хоспитализации. По думите му новите ограничения са необходими, за да се намали натискът върху здравната система.

Френският министър на здравеопазването Стефани Рист съобщи, че службите за спешна помощ в Париж са регистрирали четири пъти повече сърдечни арести в рамките на 24 часа в сравнение с обичайното.

Забраната за консумация на алкохол на обществени места влиза в сила от петък, 26 юни, по обяд и ще важи до 7:00 часа в събота, като същият режим се прилага и през уикенда. Ограниченията за продажба на алкохол за вкъщи също са разширени във вечерните и нощните часове, с изключение на заведения като кафенета и ресторанти.

Температурите в Париж достигнаха 40,9°C, което е нов юнски рекорд. Най-малко 48 души са починали във Франция в резултат на топлинни удари, свързани с екстремната жега.

Горещата вълна доведе до допълнителни мерки в града - много училища са затворени, а обществени пространства са адаптирани за по-добра защита на населението. Сред засегнатите обекти са и някои от най-големите туристически забележителности, включително Айфеловата кула и Лувърът, които са намалили работното си време.

Енергийният сектор също е засегнат, като два ядрени реактора във Франция са спрени превантивно, за да се избегне изпускане на прекомерно затоплена вода в реките, чиито температури вече са повишени от горещините.

Подобни екстремни температурни явления засягат все по-често и Югоизточна Европа, включително България. Като държава член на Европейския съюз, България участва в общите механизми за гражданска защита и обмен на информация при природни бедствия и климатични кризи. Българските здравни власти също следят рисковете, свързани с горещи вълни, и при необходимост издават препоръки към населението за ограничаване на излагането на високи температури.


Франция
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