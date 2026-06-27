САЩ отново удариха Иран след атаката в Ормузкия проток ВИДЕО

Ситуацията в Близкия изток рязко ескалира в ранните часове на 27 юни, след като Централното командване на САЩ (CENTCOM) нанесе масирани въздушни удари по военни обекти в Южен Иран, предаде Al Jazeera.
Операцията е директен отговор на иранска атака срещу международното корабоплаване, извършена по-рано тази седмица. Атаката постави под сериозна заплаха примирието, постигнато само преди дни с посредничеството на Пакистан.
Поводът: Нападение срещу търговски кораб
Напрежението ескалира на 25 юни, когато ирански дронове атакуваха в Ормузкия проток контейнеровоза „Ever Lovely“, плаващ под флага на Сингапур. Корабът се е движил по одобрен от ООН безопасен коридор. Американският президент Доналд Тръмп определи иранските действия като „глупаво нарушение“ на споразумението за прекратяване на огъня от Исламабад.
90-минутна наказателна акция
Американската авиация е действала в продължение на час и половина по предварително набелязани цели на иранска територия. Според официалното изявление на Пентагона са поразени:
- Складове за съхранение на балистични ракети и дронове;
- Брегови радарни системи и командни пунктове на КГИР;
- Военни обекти на стратегическия остров Кешм и пристанищния град Сирик.
Пентагонът подчерта, че ударите са били „съразмерен отговор за самозащита“ и САЩ нямат за цел възобновяване на пълномащабната война, започнала през февруари.
Реакцията на Иран и Техеран
Корпусът на гвардейците на ислямската революция (КГИР) реагира незабавно. Иранските сили обявиха, че са нанесли „ответни удари“ по американски военни инсталации в региона и предупредиха, че всяко следващо действие на САЩ ще срещне „много по-широкообхватен отговор“. Иранските власти обвиниха Вашингтон в директно нарушаване на двустранния Меморандум за разбирателство.
Глобални последици за корабоплаването
Ескалацията вече предизвика тежки хуманитарни и икономически последици. Международната морска организация (IMO) към ООН обяви, че преустановява мисията по евакуация на над 11 000 моряци, които останаха блокирани в региона от началото на конфликта през февруари. Корабоплаването през Ормузкия проток – най-важната артерия за глобалните петролни доставки – отново е напълно парализирано.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Лост
03:55 27.06.2026
2 Презвитер Козма
Коментиран от #4
03:58 27.06.2026
3 Доналд Дък
04:05 27.06.2026
4 Mими Кучева🐕🦺
До коментар #2 от "Презвитер Козма":Напълно съм съгласна с Презерватив Козма!
💋🥳🤣🤣🤣👍
04:05 27.06.2026
5 Цитат от статията
Абре, главния, Техеран е столица на Иран! Какви две реакции на една и съща държава?
Боже опази!
04:10 27.06.2026