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САЩ отново удариха Иран след атаката в Ормузкия проток ВИДЕО

САЩ отново удариха Иран след атаката в Ормузкия проток ВИДЕО

27 Юни, 2026 03:36, обновена 27 Юни, 2026 03:47 981 5

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Вашингтон отвърна на ирански удар срещу търговски кораб, крехкото примирие в Близкия изток е пред разпад

САЩ отново удариха Иран след атаката в Ормузкия проток ВИДЕО - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Ситуацията в Близкия изток рязко ескалира в ранните часове на 27 юни, след като Централното командване на САЩ (CENTCOM) нанесе масирани въздушни удари по военни обекти в Южен Иран, предаде Al Jazeera.

Операцията е директен отговор на иранска атака срещу международното корабоплаване, извършена по-рано тази седмица. Атаката постави под сериозна заплаха примирието, постигнато само преди дни с посредничеството на Пакистан.

Поводът: Нападение срещу търговски кораб

Напрежението ескалира на 25 юни, когато ирански дронове атакуваха в Ормузкия проток контейнеровоза „Ever Lovely“, плаващ под флага на Сингапур. Корабът се е движил по одобрен от ООН безопасен коридор. Американският президент Доналд Тръмп определи иранските действия като „глупаво нарушение“ на споразумението за прекратяване на огъня от Исламабад.

90-минутна наказателна акция

Американската авиация е действала в продължение на час и половина по предварително набелязани цели на иранска територия. Според официалното изявление на Пентагона са поразени:

  • Складове за съхранение на балистични ракети и дронове;
  • Брегови радарни системи и командни пунктове на КГИР;
  • Военни обекти на стратегическия остров Кешм и пристанищния град Сирик.

Пентагонът подчерта, че ударите са били „съразмерен отговор за самозащита“ и САЩ нямат за цел възобновяване на пълномащабната война, започнала през февруари.

Реакцията на Иран и Техеран

Корпусът на гвардейците на ислямската революция (КГИР) реагира незабавно. Иранските сили обявиха, че са нанесли „ответни удари“ по американски военни инсталации в региона и предупредиха, че всяко следващо действие на САЩ ще срещне „много по-широкообхватен отговор“. Иранските власти обвиниха Вашингтон в директно нарушаване на двустранния Меморандум за разбирателство.

Глобални последици за корабоплаването

Ескалацията вече предизвика тежки хуманитарни и икономически последици. Международната морска организация (IMO) към ООН обяви, че преустановява мисията по евакуация на над 11 000 моряци, които останаха блокирани в региона от началото на конфликта през февруари. Корабоплаването през Ормузкия проток – най-важната артерия за глобалните петролни доставки – отново е напълно парализирано.


Иран (Ислямска Република)
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Лост

    1 4 Отговор
    Тръмп е лъжец и мошеник.

    03:55 27.06.2026

  • 2 Презвитер Козма

    4 5 Отговор
    Тръмп да прати Делта Форс да вземат остров Карг и чалмите фалират. Наистина не знам какво ги бави още. В него хляба, в него ножа.

    Коментиран от #4

    03:58 27.06.2026

  • 3 Доналд Дък

    9 3 Отговор
    Патока е подлога на еврео....цио...нистката сатанинска измет на света ..

    04:05 27.06.2026

  • 4 Mими Кучева🐕‍🦺

    1 3 Отговор

    До коментар #2 от "Презвитер Козма":

    Напълно съм съгласна с Презерватив Козма!
    💋🥳🤣🤣🤣👍

    04:05 27.06.2026

  • 5 Цитат от статията

    2 0 Отговор
    « Реакцията на Иран и Техеран», край на цитата!
    Абре, главния, Техеран е столица на Иран! Какви две реакции на една и съща държава?
    Боже опази!

    04:10 27.06.2026

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