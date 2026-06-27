САЩ отново удариха Иран след атаката в Ормузкия проток ВИДЕО

Ситуацията в Близкия изток рязко ескалира в ранните часове на 27 юни, след като Централното командване на САЩ (CENTCOM) нанесе масирани въздушни удари по военни обекти в Южен Иран, предаде Al Jazeera.

Операцията е директен отговор на иранска атака срещу международното корабоплаване, извършена по-рано тази седмица. Атаката постави под сериозна заплаха примирието, постигнато само преди дни с посредничеството на Пакистан.

Поводът: Нападение срещу търговски кораб

Напрежението ескалира на 25 юни, когато ирански дронове атакуваха в Ормузкия проток контейнеровоза „Ever Lovely“, плаващ под флага на Сингапур. Корабът се е движил по одобрен от ООН безопасен коридор. Американският президент Доналд Тръмп определи иранските действия като „глупаво нарушение“ на споразумението за прекратяване на огъня от Исламабад.

90-минутна наказателна акция

Американската авиация е действала в продължение на час и половина по предварително набелязани цели на иранска територия. Според официалното изявление на Пентагона са поразени:

Складове за съхранение на балистични ракети и дронове;

Брегови радарни системи и командни пунктове на КГИР;

Военни обекти на стратегическия остров Кешм и пристанищния град Сирик.

Пентагонът подчерта, че ударите са били „съразмерен отговор за самозащита“ и САЩ нямат за цел възобновяване на пълномащабната война, започнала през февруари.

Реакцията на Иран и Техеран

Корпусът на гвардейците на ислямската революция (КГИР) реагира незабавно. Иранските сили обявиха, че са нанесли „ответни удари“ по американски военни инсталации в региона и предупредиха, че всяко следващо действие на САЩ ще срещне „много по-широкообхватен отговор“. Иранските власти обвиниха Вашингтон в директно нарушаване на двустранния Меморандум за разбирателство.

Глобални последици за корабоплаването

Ескалацията вече предизвика тежки хуманитарни и икономически последици. Международната морска организация (IMO) към ООН обяви, че преустановява мисията по евакуация на над 11 000 моряци, които останаха блокирани в региона от началото на конфликта през февруари. Корабоплаването през Ормузкия проток – най-важната артерия за глобалните петролни доставки – отново е напълно парализирано.