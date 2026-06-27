Самолет се вряза в най-високия небостъргач в Пекин, районът е блокиран ВИДЕО

Извънредна ситуация парализира китайската столица, след като малък самолет се вряза в CITIC Tower (известна като China Zun) – най-високия небостъргач в Пекин. Сградата се издига на 528 метра височина в сърцето на централния бизнес квартал и е централа на влиятелния държавен конгломерат CITIC Group.

Към този час районът е напълно отцепен от масирани сили на полицията, а на място оперират десетки пожарни автомобили и линейки.

Детайли за инцидента

Според свидетелски разкази, събрани от световните агенции, машината е била малък самолет с размерите на лека кола. Очевидци описват сблъсъка като „по-шумен от фойерверки“.

Машината: Появили се за кратко кадри в социалните мрежи показват отломки на улицата с частична регистрация "B-12" (идентифицирана като лек самолет Sunward SA60L Aurora с регистрационен номер B-12PP ). Самолетът е трябвало да се върне на летище Шафоси, но се е отклонил от курса си.

Появили се за кратко кадри в социалните мрежи показват отломки на улицата с частична регистрация (идентифицирана като лек самолет Sunward SA60L Aurora с регистрационен номер ). Самолетът е трябвало да се върне на летище Шафоси, но се е отклонил от курса си. Щетите: Снимки на The Associated Press показват пробити стъклени панели и дупка във фасадата на един от горните етажи на 108-етажната кула.

Снимки на показват на един от горните етажи на 108-етажната кула. Евакуация: В сградата веднага се е задействала противопожарната аларма. Служителите са евакуирани панически, като много от тях са напуснали работните си места без лични документи и чанти.

Броят на жертвите на борда на самолета и евентуални пострадали в сградата все още не са официално потвърдени.

Драконовска цензура и информационно затъмнение

Китайските служби за сигурност реагираха светкавично, за да ограничат разпространението на информация за инцидента, който се счита за изключително чувствителен:

Изтриване на кадри: Полицията на терен агресивно гони насъбралите се зяпачи и принуждава гражданите и куриерите на място да трият заснетите видеоматериали от телефоните си.

Полицията на терен агресивно гони насъбралите се зяпачи и заснетите видеоматериали от телефоните си. Онлайн прочистване: Цензорите в Пекин задействаха пълна блокада в интернет. Всички клипове и публикации в платформите Weibo, WeChat и Xiaohongshu биват заличавани секунди след появата им.

Цензорите в Пекин задействаха пълна блокада в интернет. Всички клипове и публикации в платформите Weibo, WeChat и Xiaohongshu биват заличавани секунди след появата им. Мълчание на властите: На въпроси на чуждестранни журналисти защо се налага блокада на района, полицейски служител е отговорил кратко пред Reuters: „Всички знаем защо!“

Контекст и версии

Центърът на Пекин е зона с изключително строго контролирано въздушно пространство, като само преди месец властите въведоха допълнителни тежки рестрикции дори за потребителските дронове. Поради тази причина инцидентът предизвика сериозна тревога.

Бившият ръководител на отдела за анализи за Китай в ЦРУ Денис Уайлдър коментира пред The Financial Times, че при подобни инциденти в близост до държавния лидерски комплекс Джуннанхай, президентът Си Дзинпин „незабавно би предположил най-лошото“ и ще се направи всичко възможно за пълно потулване на случая до изясняване на версиите – независимо дали става дума за техническа авария, или за умишлен акт.