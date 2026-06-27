Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Свят »
Китай »
Китай към САЩ: Оръжията за Тайван тласкат региона към военен конфликт
  Тема: Тайван

Китай към САЩ: Оръжията за Тайван тласкат региона към военен конфликт

27 Юни, 2026 05:34, обновена 27 Юни, 2026 05:36 448 3

  • сащ-
  • китай-
  • тайван-
  • оръжие

Пекин заплашва да отмени визитата на Си Дзинпин във Вашингтон, ако Тръмп одобри новия милиарден пакет за Тайпе

Китай към САЩ: Оръжията за Тайван тласкат региона към военен конфликт - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Погрешният подход на САЩ към тайванския въпрос е изпълнен с тежки последствия и конфликти. Това заяви говорителят на китайското посолство във Вашингтон Лиу Пънгиу, подчертавайки, че Пекин е твърдо против продажбите на американско оръжие за Тайпе.

По думите му действията на САЩ сериозно нарушават суверенитета на Китай и изпращат погрешни сигнали към сепаратистките сили на острова.

Острият тон на Китай идва в момент на засилено дипломатическо напрежение. Администрацията на Доналд Тръмп в момента разглежда мащабен пакет от оръжия за Тайван на стойност 14 милиарда долара, който новият тайвански президент Лай Дзинте призова да бъде одобрен възможно най-скоро. Тръмп обаче намекна, че военната помощ може да бъде използвана като „разменна монета“ в преговорите с китайския лидер Си Дзинпин.

Въпреки колебливите сигнали от Белия дом, американските дипломати се опитаха да внесат яснота по казуса. Както съобщава авторитетната медия The New York Times, Държавният департамент на САЩ е уверил Конгреса, че оръжейните доставки за Тайпе не подлежат на преговори с Пекин и Вашингтон остава твърдо обвързан с ангажимента да подсигури отбраната на острова.

Китайски анализатори обаче предупреждават, че ако сделката за 14 милиарда долара бъде финализирана, Си Дзинпин може да отмени планираното си официално посещение в САЩ през септември. Междувременно Китай вече наложи санкции на 20 американски отбранителни компании в отговор на досегашните продажби на ракетни комплекси за Тайван.


Китай
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Оръжията

    2 0 Отговор
    не тласкат към конфликти. Агресивните диктатори тласкат към конфликти. Тайван няма да напада Китай, но виж, Китай постоянно заплашва да нападне Тайван. Нормално е да се въоръжават за защита. Видяха какво стана с Украйна като си даде ядрените оръжия

    05:50 27.06.2026

  • 2 удри тромпий...

    1 0 Отговор
    трепай на ред...ся тий паднало....

    05:59 27.06.2026

  • 3 Мишу

    0 0 Отговор
    за тези които незнаят къде е тайван на картата ще кажа тайванците са много мързелив народ чного говорят а са пълна 0

    06:28 27.06.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания