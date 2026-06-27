Китай към САЩ: Оръжията за Тайван тласкат региона към военен конфликт

Погрешният подход на САЩ към тайванския въпрос е изпълнен с тежки последствия и конфликти. Това заяви говорителят на китайското посолство във Вашингтон Лиу Пънгиу, подчертавайки, че Пекин е твърдо против продажбите на американско оръжие за Тайпе.

По думите му действията на САЩ сериозно нарушават суверенитета на Китай и изпращат погрешни сигнали към сепаратистките сили на острова.

Острият тон на Китай идва в момент на засилено дипломатическо напрежение. Администрацията на Доналд Тръмп в момента разглежда мащабен пакет от оръжия за Тайван на стойност 14 милиарда долара, който новият тайвански президент Лай Дзинте призова да бъде одобрен възможно най-скоро. Тръмп обаче намекна, че военната помощ може да бъде използвана като „разменна монета“ в преговорите с китайския лидер Си Дзинпин.

Въпреки колебливите сигнали от Белия дом, американските дипломати се опитаха да внесат яснота по казуса. Както съобщава авторитетната медия The New York Times, Държавният департамент на САЩ е уверил Конгреса, че оръжейните доставки за Тайпе не подлежат на преговори с Пекин и Вашингтон остава твърдо обвързан с ангажимента да подсигури отбраната на острова.

Китайски анализатори обаче предупреждават, че ако сделката за 14 милиарда долара бъде финализирана, Си Дзинпин може да отмени планираното си официално посещение в САЩ през септември. Междувременно Китай вече наложи санкции на 20 американски отбранителни компании в отговор на досегашните продажби на ракетни комплекси за Тайван.