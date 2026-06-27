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10 ранени след силния трус до вулкана Фуджи в Япония

10 ранени след силния трус до вулкана Фуджи в Япония

27 Юни, 2026 05:43, обновена 27 Юни, 2026 05:46 445 0

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Земетресението с магнитуд 5.6 в префектура Яманаши предизвика материални щети, закъснения на влакове и задейства кризисен щаб заради риск от свлачища

10 ранени след силния трус до вулкана Фуджи в Япония - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Броят на пострадалите от силното земетресение западно от Токио нарасна до 10 души, съобщиха японските власти.

Трусът с магнитуд 5.6 удари района на Петте езера край вулкана Фуджи в петък вечерта, предизвиквайки срутвания на стени, пукнатини в сгради и паднали стоки в градовете Кофу и Фуджийошида. По данни на Японската метеорологична агенция (JMA), в епицентъра е регистрирано най-силното разтърсване в този регион от 1924 година насам.

Няма опасност от цунами или аномалии в близките ядрени централи. Сеизмолозите успокоиха, че няма промяна и във вулканичната активност на Фуджи. Правителството обаче предупреди жителите за повишен риск от опасни свлачища, тъй като трусът съвпада с период на обилни валежи в страната.


Япония
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