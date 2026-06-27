Колко са чуждестранните жертви при земетресенията във Венецуела

Няколко чуждестранни граждани са сред стотиците убити при опустошителните земетресения в сряда във Венецуела, включително португалски и испански граждани, предаде Франс прес.

Двадесет и осем португалци или хора с португалски произход

Португалските власти са докладвали за 28 жертви и 85 в неизвестност с португалско гражданство или с португалски произход при земетресението, показват последните данни на Министерството на външните работи.

Петима испанци

Испания съобщи вчера в нова актуализация, че най-малко петима испански граждани са загинали, а 119 са в неизвестност.

“Четиринадесет са открити под руините”, добавя Министерството на външните работи на страната.

Към 1 януари 2026 г. Испания, която е обещала помощ в размер на един милион евро, е имала 147 000 свои граждани във Венецуела, според Министерството на миграцията.

Двама бразилци

Бразилското Министерство на външните работи, чиято страна граничи с Венецуела, съобщи в четвъртък в социалната мрежа Екс за “смъртта на една бразилска жена и един бразилски мъж след земетресенията” и заяви, че оказва консулска помощ на семействата им.

Жертва с италианско-венецуелски произход

Мъж, роден в Каракас през 1970 г., с венецуелско и италианско гражданство, е загинал след рухването на сграда в щата Ла Гуайра, съобщи италианското Министерство на външните работи в четвъртък.

Според данните на Рим около 170 000 притежатели на италиански паспорти живеят във Венецуела.

Седем китайци

Седем китайски граждани също са загинали в резултат на земетресенията, се съобщава във вчерашен доклад на китайското посолство във Венецуела, цитиран от китайската държавна телевизия.

Превод от френски език: Валерия Динкова, БТА