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Колко са чуждестранните жертви при земетресенията във Венецуела

Колко са чуждестранните жертви при земетресенията във Венецуела

27 Юни, 2026 09:14 978 5

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  • земетресение

Португалските власти са докладвали за 28 жертви и 85 в неизвестност с португалско гражданство или с португалски произход при земетресението, показват последните данни на Министерството на външните работи

Колко са чуждестранните жертви при земетресенията във Венецуела - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Няколко чуждестранни граждани са сред стотиците убити при опустошителните земетресения в сряда във Венецуела, включително португалски и испански граждани, предаде Франс прес.

Двадесет и осем португалци или хора с португалски произход

Португалските власти са докладвали за 28 жертви и 85 в неизвестност с португалско гражданство или с португалски произход при земетресението, показват последните данни на Министерството на външните работи.

Петима испанци

Испания съобщи вчера в нова актуализация, че най-малко петима испански граждани са загинали, а 119 са в неизвестност.

“Четиринадесет са открити под руините”, добавя Министерството на външните работи на страната.

Към 1 януари 2026 г. Испания, която е обещала помощ в размер на един милион евро, е имала 147 000 свои граждани във Венецуела, според Министерството на миграцията.

Двама бразилци

Бразилското Министерство на външните работи, чиято страна граничи с Венецуела, съобщи в четвъртък в социалната мрежа Екс за “смъртта на една бразилска жена и един бразилски мъж след земетресенията” и заяви, че оказва консулска помощ на семействата им.

Жертва с италианско-венецуелски произход

Мъж, роден в Каракас през 1970 г., с венецуелско и италианско гражданство, е загинал след рухването на сграда в щата Ла Гуайра, съобщи италианското Министерство на външните работи в четвъртък.

Според данните на Рим около 170 000 притежатели на италиански паспорти живеят във Венецуела.

Седем китайци

Седем китайски граждани също са загинали в резултат на земетресенията, се съобщава във вчерашен доклад на китайското посолство във Венецуела, цитиран от китайската държавна телевизия.

Превод от френски език: Валерия Динкова, БТА


Венецуела
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    Да знам, да не съм Маг! Би ми било любопитно да се появи, и да каже нещо.

    09:18 27.06.2026

  • 2 Последния Софиянец

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    Само американци няма защото са предупредени кога ще паднат двете,,Божии стрели,,

    09:18 27.06.2026

  • 3 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    1 1 Отговор
    ще излезе и поне едно беге накрая-ние сме навсякъде

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    09:22 27.06.2026

  • 5 Лопата Орешник

    0 0 Отговор
    Охооооо, има пари за помощи? 😮
    Да заминават за Украйна
    Да не говорим, че още се изплащат пенсии в Испания вместо да заминат за зеления

    10:42 27.06.2026