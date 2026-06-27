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Мащабен проправителствен митинг блокира Белград

Мащабен проправителствен митинг блокира Белград

27 Юни, 2026 19:56, обновена 27 Юни, 2026 20:07 752 7

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  • подкрепа

Привърженици на управляващата партия се събраха в столицата за ключово обръщение на президента Вучич

Мащабен проправителствен митинг блокира Белград - 1
Снимка: Фейсбук
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Сръбската столица Белград стана сцена на мащабна политическа демонстрация, организирана от управляващата Сръбска прогресивна партия.

Централните улици около Скупщината останаха напълно блокирани заради масовото присъствие на граждани, пристигнали от цялата страна за събитието.

Основен акцент на проявата стана речта на държавния глава Александър Вучич. По информация на държавната информационна агенция Танюг, цитирана от БТА, президентът използва трибуната, за да призове към национално единство и стабилност. В изявлението си той очерта следващите стратегически стъпки за управлението на страната и обяви планове за нови политически инициативи през идните месеци.

Регионалните медии отбелязват, че този митинг се провежда в контекста на продължаващо вътрешнополитическо напрежение и засилена мобилизация на партийните структури.


Сърбия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Овчар

    7 0 Отговор
    Промяна на системата в полза на обществото не се прави с избори, олигархични закони или молитви а с метални тръби, винкели и коктели Молотов..! Страхът на кърлежите предизвикан от народа е хапчето за промяна , останалото е илюзия в която вярват само глупаците..! Сърбите са осъзнали това.

    20:10 27.06.2026

  • 2 отнякъде познато

    1 1 Отговор
    Национално единство, чрез противопоставяне и проправителствени контра протести води до разделение.

    20:11 27.06.2026

  • 3 Тъй вярно

    2 0 Отговор
    Изпълнявам.....тъй вярно изпълнявам.. ..тъй вярно изпълнявам...това не е диктатура това е живот без да мислиш.

    20:15 27.06.2026

  • 4 ръмпези

    2 1 Отговор
    идиоти,сър!

    20:19 27.06.2026

  • 5 Герги

    3 0 Отговор
    Четеш агенция ТАНЮГ....както четеш...ТАСС...и какво да коментираш повече...

    20:29 27.06.2026

  • 6 Цвете

    1 0 Отговор
    ТО ПОПА НЕ ГО ИСКА, А ТОЙ ХЛОПА ЛИ ХЛОПА ПО ВРАТАТА.🙃 И ВУЧИЧ НЕ ЩЕ ДА " РАЗБЕРЕ " ,ЧЕ НЕ ГО ЩАТ НИКАК ,НИКОЙ ВЕЧЕ. НО РАДЕВ СКОРО ЩЯЛ ДА ИМА СРЕЩА.? АМИ, АКО ГО МАХНАТ ( ВУЧИЧ)? 🤔👍🪆

    20:56 27.06.2026

  • 7 Последния Софиянец

    1 0 Отговор
    В София са повече.

    21:12 27.06.2026

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