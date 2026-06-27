Мащабен проправителствен митинг блокира Белград

Сръбската столица Белград стана сцена на мащабна политическа демонстрация, организирана от управляващата Сръбска прогресивна партия.

Централните улици около Скупщината останаха напълно блокирани заради масовото присъствие на граждани, пристигнали от цялата страна за събитието.

Основен акцент на проявата стана речта на държавния глава Александър Вучич. По информация на държавната информационна агенция Танюг, цитирана от БТА, президентът използва трибуната, за да призове към национално единство и стабилност. В изявлението си той очерта следващите стратегически стъпки за управлението на страната и обяви планове за нови политически инициативи през идните месеци.

Регионалните медии отбелязват, че този митинг се провежда в контекста на продължаващо вътрешнополитическо напрежение и засилена мобилизация на партийните структури.